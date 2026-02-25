Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 04/2026)

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 25. februar 2026 behandlet og godkendt årsrapporten for 2025.

Foreningens generalforsamling

Investeringsforeningen Sydinvest holder ordinær generalforsamling den 24. marts 2026 kl. 15.00 i AL Sydbank-salen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, hvor årsrapporten vil blive fremlagt til endelig godkendelse.

Årsrapporten 2025 for Investeringsforeningen Sydinvest er vedlagt og kan downloades på sydinvest.dk eller bestilles via tlf. 74 37 33 00.

