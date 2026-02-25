Årsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

 | Source: Sydinvest Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 04/2026)

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har den 25. februar 2026 behandlet og godkendt årsrapporten for 2025.

Foreningens generalforsamling
Investeringsforeningen Sydinvest holder ordinær generalforsamling den 24. marts 2026 kl. 15.00 i AL Sydbank-salen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, hvor årsrapporten vil blive fremlagt til endelig godkendelse.

Download/bestil årsrapporten
Årsrapporten 2025 for Investeringsforeningen Sydinvest er vedlagt og kan downloades på sydinvest.dk eller bestilles via tlf. 74 37 33 00.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00

Vedhæftet fil


Attachments

Investeringsforeningen Sydinvest - Årsrapport 2025
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • February 03, 2026 09:15 ET | Source: Sydinvest
    Udbetaling af foreløbige udbytter for 2025

    (Selskabsmeddelelse 3/2026) Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra foreningens udbyttebetalende afdelinger / andelsklasser. De forventede...

    Read More
    Udbetaling af foreløbige udbytter for 2025
  • January 21, 2026 05:30 ET | Source: Sydinvest
    Forventede udbytter for 2025

    (Selskabsmeddelelse 02/2026) Vi har opdateret beregningen af de forventede udbytter for 2025. De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den...

    Read More
    Forventede udbytter for 2025