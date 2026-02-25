Fundarboð - Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. 2026

 | Source: Sildarvinnslan ltd Sildarvinnslan ltd

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 19. mars 2026 í Safnahúsinu, Neskaupstað, kl. 14:00.

Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verður hluthöfum þannig jafnframt boðið upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum í gegnum Lumi AGM án þess að hluthafar séu viðstaddir á fundarstað.

Dagskrá fundarins er með eftirfarandi hætti:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til staðfestingar
  3. Tekin ákvörðun um greiðslu arðs
  4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
  5. Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins og endurskoðunarnefndar
  6. Stjórnarkjör
  7. Kjör endurskoðenda
  8. Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd
  9. Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum
  10. Önnur mál, löglega fram borin

Meðfylgjandi er fundarboð með nánari upplýsingum.

Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn má finna á vefsíðu félagsins https://svn.is/fjarfestar/

Stjórn Síldarvinnslunnar hf.

Viðhengi


Attachments

Aðalfundarboð SVN 19. mars 2026 (1)
GlobeNewswire

Recommended Reading