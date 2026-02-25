Fundarboð - Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. 2026

Aðalfundur Síldarvinnslunnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 19. mars 2026 í Safnahúsinu, Neskaupstað, kl. 14:00.
Fundurinn verður einnig haldinn með rafrænum hætti og verður hluthöfum þannig jafnframt boðið upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum í gegnum Lumi AGM án þess að hluthafar séu viðstaddir á fundarstað.
Dagskrá fundarins er með eftirfarandi hætti:
- Skýrsla stjórnar
- Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til staðfestingar
- Tekin ákvörðun um greiðslu arðs
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu
- Ákveðin þóknun til stjórnar félagsins og endurskoðunarnefndar
- Stjórnarkjör
- Kjör endurskoðenda
- Tilnefning nefndarmanna í endurskoðunarnefnd
- Tillaga um heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum
- Önnur mál, löglega fram borin
Meðfylgjandi er fundarboð með nánari upplýsingum.
Allar nánari upplýsingar um hluthafafundinn má finna á vefsíðu félagsins https://svn.is/fjarfestar/
Stjórn Síldarvinnslunnar hf.
Viðhengi