TCM Group A/S: Årsrapport 2025

Selskabsmeddelelse

Nr. 261/2026

Tvis, 26. februar 2026



Kvartalsrapport Q4 2025 (1. oktober – 31. december)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2024)

Relativt stærk afslutning på året i et fortsat afventende marked

CEO Torben Paulin:

”Salget i fjerde kvartal udviklede sig som forventet, med stigning i både B2B- og B2C-salget. Organisk steg omsætningen i kvartalet med 5% år-til-år til DKK 333 mio. Salget til Norge bidrog positivt til væksten både i kvartalet og for året som helhed.

Årets omsætning udgjorde DKK 1.279 mio. og lå dermed i den øvre ende af vores finansielle guidance.

Ordreindgangen i B2C udviklede sig positivt i fjerde kvartal, og der var en høj encifret vækst i B2B-ordrer.

Bruttomarginen steg til 24,3% i Q4 sammenlignet med 22,5% i Q4 2024. Dette skyldtes primært positive effekter fra forbedret salg i kerneforretningen – samt den første positive effekt på produktionsomkostningerne fra det nye lakeringsanlæg.

Driftsomkostningerne steg i kvartalet, primært som følge af opkøbet af fire detailbutikker tidligere på året samt Celebert i slutningen af november. De opkøbte detailbutikker vil blive frasolgt, så snart vi har fundet egnede nye franchisetagere til at drive dem, og stigningen i driftsomkostningerne forventes derfor at være midlertidig.

Justeret EBIT udgjorde DKK 30,9 mio. i Q4 mod DKK 29,8 mio. i Q4 2024, og den justerede EBIT-margin var 12,6% mod 12,9% i Q4 2024. Justeret EBIT var påvirket af en regulering på DKK 4,5 mio. vedrørende den betingede købesumsforpligtelse relateret til AUBO Production A/S, sammenlignet med en tilsvarende regulering på DKK 9,5 mio. i Q4 2024. Justeret EBIT for hele året udgjorde DKK 98 mio. mod DKK 90 mio. i 2024 og lå ligeledes i den øvre ende af vores finansielle guidance.

Engangsposter udgjorde en indtægt på DKK 18,0 mio. og vedrører opkøbet af de resterende 55% af aktierne i Celebert ApS den 25. november 2025.

Frit cash flow i Q4 udgjorde DKK 11 mio. mod DKK 14 mio. i Q4 2024. Gearingen steg yderligere til 3,04 (fra 2,50 forrige år), men ligger fortsat komfortabelt inden for de aftalte covenants.

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der udbetales et ordinært udbytte på DKK 4,50 pr. aktie for 2025. Det svarer til en samlet udlodning på DKK 46 mio., hvilket udgør 60% af årets resultat og er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik.

Ser vi frem mod 2026, vurderer vi, at der er grundlag for at forvente en moderat positiv udvikling i de markeder, hvor TCM Group opererer. Forbrugertilliden ser gradvist ud til at blive forbedret, om end fra et meget lavt niveau, og salget i boligsektoren er fortsat stærkt. Forbrugerne er dog fortsat tilbageholdende med større investeringer, hvorfor der kun forventes beskeden vækst i B2C-segmentet af køkkenmarkedet. B2B-markedet viser visse tegn på forbedring, men vil sandsynligvis fortsat ligge væsentligt under historiske niveauer. Markedet for større byggeprojekter forventes at drage fordel af lavere renter, som gradvist vil føre til øget boligbyggeri.

I 2026 vil vi fuldt integrere Celebert ApS i vores drift, maksimere værdien af vores nye lakeringsanlæg og igangsætte udrulningen af vores nye ERP-platform. Sammen med vores stærke markedspositioner og velkendte brands vurderer vi, at initiativerne i 2026 vil positionere TCM Group solidt til fortsat lønsom vækst.

Vores prioriteter for 2026 omfatter yderligere markedsandele i B2C-segmentet samt i B2B2C-elementerne af B2B-segmentet, fortsat forbedring af operationel effektivitet på tværs af vores fabrikker samt fastholdelse af vores førerposition inden for bæredygtighed. Vi vil forblive agile og tilpasningsdygtige i forhold til markedsudviklingen, samtidig med at vi fastholder vores langsigtede strategiske retning.

På baggrund af ovenstående forventer vi følgende nøgletal for regnskabsåret 2026:

TCM Group forventer en omsætning i intervallet DKK 1.400–1.500 mio.

Justeret EBITA* forventes i intervallet DKK 120–140 mio.

(*EBITA eksklusive engangsposter.)

Bestyrelsen har besluttet at ændre guidance fra EBIT til EBITA for det kommende år.”

Finansielle nøgletal helår 2025

Omsætning DKK 1.279,2 mio. (DKK 1.203,8 mio.), svarende til en vækst på 6,3%

Justeret EBITDA DKK 135,8 mio. (DKK 125,9 mio.). Den justerede EBITDA-margin var 10,6% (10,5%)

Justeret EBITA DKK 110,2 mio. (DKK 98,8 mio.)

Justeret EBIT DKK 98,3 mio. (DKK 90,3 mio.). Den justerede EBIT-margin var 7,7% (7,5%)

Engangsposter havde en samlet positiv effekt på DKK 18,0 mio. (DKK 0,0 mio.)

EBIT DKK 116,3 mio. (DKK 90,3 mio.), svarende til en EBIT-margin på 9,1% (7,5%)

Årets resultat DKK 77,8 mio. (DKK 57,7 mio.)

Frit cash flow DKK 43,9 mio. (DKK 58,9 mio.)

Cash conversion ratio 72,2% (84,3%)





Finansielle nøgletal Q4 2025

Omsætning DKK 333,1 mio. (DKK 301,4 mio.), svarende til en vækst på 10,5%

Justeret EBITDA DKK 41,8 mio. (DKK 38,8 mio.). Den justerede EBITDA-margin var 12,6% (12,9%)

Justeret EBIT DKK 30,9 mio. (DKK 29,8 mio.). Den justerede EBIT-margin var 9,3% (9,9%)

Engangsposter havde en samlet positiv effekt på DKK 18,0 mio. (DKK 0,0 mio.)

EBIT DKK 48,9 mio. (DKK 29,8 mio.), svarende til en EBIT-margin på 14,7% (9,9%)

Periodens resultat DKK 33,8 mio. (DKK 23,0 mio.)

Frit cash flow DKK 11,2 mio. (DKK 14,5 mio.)

Cash conversion ratio 72,2% (84,3%)

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret den 26. februar 2025 kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på TCM Group interim Q4 2025 report.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register-conf.media-server.com/register/BIb489fc39d272420daad5bf9f5876d6e2

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste køkkenproducent med hovedsæde i Danmark og salg gennem cirka 220 salgspunkter i Skandinavien. Størstedelen af forretningen er koncentreret i Danmark, hvor Norge er det primære eksportmarked. Produktsortimentet omfatter køkkener, bademøbler og opbevaringsløsninger. Produktionen foregår i vid udstrækning internt på fire produktionssites beliggende i Tvis og Aulum (i den vestlige del af Danmark).

TCM Group følger en multibrand-strategi, hvor hovedbrandet er Svane Køkkenet, og de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline, AUBO samt private label. Samlet dækker brandporteføljen hele prisspektret. Produkterne markedsføres primært gennem et netværk af franchiseforretninger og uafhængige køkkenforhandlere.

Derudover fungerer TCM Group som leverandør af udvalgte varer, der sælges af Celebert, som er 100 % ejet af TCM Group. Celebert opererer primært som e-handelsvirksomhed under brandene Kitchn.dk, Billigskabe.dk, Celebert og Just Wood, men har også tre udstillingsshowrooms, hvor der tilbydes designrådgivning og gennemføres kundebestillinger.

Denne delårsrapport indeholder fremadrettede udsagn, herunder udsagn om TCM Groups fremtidige driftsresultater, finansielle stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og planer for fremtiden. Udsagnene er baseret på ledelsens rimelige forventninger og prognoser på tidspunktet for offentliggørelsen af rapporten.

Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder, og en række forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for TCM Groups kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt i denne delårsrapport. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold.

