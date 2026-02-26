Arco Vara AS uueks tegevjuhiks saab Rait Riim

Arco Vara AS nõukogu valis ettevõtte uueks tegevjuhiks Rait Riimi. Vastavalt nõukogu otsusele algavad Rait Riimi volitused 01.04.2026 ning kehtivad kolm aastat.

Rait Riimil on 20-aastane kogemus kinnisvarasektoris. Alates 2019. aastast on ta töötanud LHV Varahaldus AS-is pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juhina. Varasemalt on ta töötanud Kapitel AS-is arendusprojektide juhina ning Swedbanki tütarettevõttes Ektornet Management Estonia OÜ kinnisvaraportfelli juhina. Aastatel 2020–2021 oli Rait Riim Arco Vara AS-i nõukogu liige, esindades seal LHV Pensionifonde.

Rait Riimi peamisteks eesmärkideks Arco Varas on Lutheri kvartali ja Arcojärve arenduste edukas elluviimine, arendusportfelli tasakaalustamine ning tugeva finantsdistsipliini hoidmine.

Kert Keskpaik, Arco Vara AS nõukogu esimees: „Nõukogul on väga hea meel, et Rait Riim liitub Arco Vara meeskonnaga ja aitab ellu viia ettevõtte pikaajalisi eesmärke. Nõukogu ootus uuele juhile on tagada Arco Vara kasv ja stabiilne kasumlikkus ning tänane arendusportfelli maht annab selleks kasvuks tugeva aluse. Jätkame kvaliteetsete elukeskkondade loomist, kus koduomanikel on hea elada, ning sama oluliseks peame ka Arco Vara aktsionäridele stabiilse tootluse pakkumist.“

Arco Vara AS uus juht Rait Riim: „Arco Varaga liitumine on minu jaoks võimalus panustada ettevõtte järgmisse arenguetappi. Arco Vara ambitsioon on olla kinnisvaraarendaja, keda peetakse linnaruumi ja elukeskkonna kvaliteedi, kestlikkuse ning püsiva väärtuse võrdkujuks. Oluline on, et arendaja ei ehitaks pelgalt hooneid, vaid looks terviklikke keskkondi, mille üle koduomanikud tunnevad uhkust ning mille väärtus ajas kasvab. Ettevõtte arendusportfelli tugevus ja järgmise arenguetapi potentsiaal annavad võimaluse viia ellu mastaapseid ja linnaehituslikult olulisi projekte, mis eeldavad selget strateegilist vaadet ja tugevat finantsdistsipliini.”

Uus juhataja ei oma Arco Vara AS-i aktsiaid.

Nõukogu otsusega kutsutakse Arco Vara AS senine juhataja Kristina Mustonen ettevõtte juhatusest tagasi 22.04.2026.

