Bitget e Arkis Fazem Parceria para Expandir o Trading Institucional Eficiente em Capital

VICTORIA, Seychelles, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje uma parceria com a Arkis, uma corretora institucional de ativos digitais que fornece margem e crédito unificados em locais centralizados e descentralizados. A colaboração introduz a Bitget ao Acesso Direto ao Mercado (DMA) dentro da estrutura de corretagem principal da Arkis, permitindo que as instituições negociem na Bitget enquanto financiam posições por meio de um único modelo de margem baseado em portfólio.

Através da integração, os clientes institucionais podem executar negociações na Bitget usando estruturas familiares de subcontas e fluxos de trabalho baseados em API, ao mesmo tempo que tomam empréstimos com base numa margem de portfólio unificada que abrange a Bitget e outras plataformas suportadas. Essa estrutura substitui os requisitos de margem isolados pela compensação em nível de portfólio, permitindo que as empresas de trading aloquem capital de forma mais eficiente e reduzam o atrito no balanço patrimonial em estratégias ativas.

“As instituições querem investir capital onde ele rende mais, sem ter que gerenciar margens fragmentadas em diferentes plataformas”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A integração com a Arkis oferece aos traders institucionais uma maneira mais prática de acessar a Bitget enquanto gerenciam riscos e financiamentos no nível do portfólio. É uma estrutura que se encaixa na forma como os profissionais realmente operam.”

Para usuários institucionais na Bitget, a parceria fornece uma maneira mais flexível de dimensionar a atividade de negociação nos mercados spot e de derivativos. As posições executadas na Bitget agora podem ser financiadas sob a estrutura de crédito da Arkis, permitindo maior utilização do capital sem fragmentar a margem entre as diferentes localidades.

“As empresas de trading precisam de eficiência de capital sem sacrificar a disciplina de risco”, disse Serhii Tyshchenko, CEO da Arkis. “Com o DMA na Bitget dentro da estrutura de margem unificada da Arkis, essa parceria viabiliza que as instituições financiem posições de forma holística em diversas plataformas, mantendo os controles esperados em ambientes de trading profissional.”

A integração é um exemplo o foco contínuo da Bitget na infraestrutura institucional dentro da estrutura UEX mais ampla. Análise recente da Messari do modelo UEX revelou que a participação institucional favorece cada vez mais plataformas que combinam liquidez, execução e financiamento dentro de uma estrutura operacional unificada. A margem baseada em portfólio e o acesso direto ao mercado estão se tornando requisitos padrão para o capital profissional.

Ao combinar o ambiente de execução da Bitget com os principais recursos de corretagem da Arkis, a parceria oferece uma estrutura simplificada para os traders institucionais que navegam em mercados digitais complexos, onde a eficiência de capital e a clareza operacional são fundamentais para o desempenho.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Sobre a Arkis

A Arkis é uma principal corretora de ativos digitais institucionais que fornece gerenciamento unificado de margem, crédito e risco em locais de trading centralizados e descentralizados. Criada para empresas de trading profissionais, a Arkis permite o financiamento em nível de portfólio que substitui a margem isolada e específica do local por uma única estrutura de crédito eficiente em termos de capital. Por meio de DMA (Acordo Direto com Mercado), margem de portfólio entre plataformas e controles de risco integrados, a Arkis permite que as instituições financiem e gerenciem posições de forma holística nos mercados spot, de derivativos, CeFi e DeFi. A plataforma foi projetada para se alinhar com a forma como as mesas institucionais operam na prática, priorizando a eficiência do balanço patrimonial, a clareza operacional e o gerenciamento disciplinado de riscos.

