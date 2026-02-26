Suspension i forbindelse med overflytning

I forbindelse med at afdeling SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier skal overflytte til Investeringsforeningen SDG Invest, med en forventet overflytningsdag den 17. marts 2026, vil handlen i afdelingen blive suspenderet fra og med mandag den 2. marts 2026 til og med tirsdag den 3. marts 2026.

ISIN DK0061668654 Nasdaq ID SDKGBA Navn SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. Suspenderingsdato 2. marts til og med den 3. marts 2026

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 29451330.





Med venlig hilsen

Marianne Skou Moltsen, adm. direktør StockRate Forvaltning A/S



