Suspension i forbindelse med overflytning

I forbindelse med at afdeling SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier skal overflytte til Investeringsforeningen SDG Invest, med en forventet overflytningsdag den 17. marts 2026, vil handlen i afdelingen blive suspenderet fra og med mandag den 2. marts 2026 til og med tirsdag den 3. marts 2026.
|ISIN
|DK0061668654
|Nasdaq ID
|SDKGBA
|Navn
|SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk.
|Suspenderingsdato
|2. marts til og med den 3. marts 2026
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 29451330.
Med venlig hilsen
Marianne Skou Moltsen, adm. direktør StockRate Forvaltning A/S