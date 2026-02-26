Cannara annonce son entrée à la Bourse de Toronto

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », la «Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation finale de migration de la cotation (la « migration») de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») vers la Bourse de Toronto (la « TSX »).

« Le passage à la TSX représente une étape importante dans l'évolution de Cannara en tant que société cotée en bourse », a déclaré Zohar Krivorot, fondateur et PDG de Cannara. « Cette réalisation renforce notre visibilité et notre liquidité sur le marché tout en élargissant notre accessibilité aux investisseurs institutionnels. Elle reflète les progrès que nous avons accomplis en tant qu'organisation et notre engagement à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de croissance. »

Dans le cadre de la migration, les actions ordinaires de la Société commenceront à être négociées à la TSX à l'ouverture du marché le 2 mars 2026, sous le symbole « LOVE ». Parallèlement, les actions ordinaires de la Société seront décotées de la TSXV à compter du 2 mars 2026. Pour célébrer cette étape importante, Cannara aura l'honneur d'ouvrir le marché à la TSX le 17 mars 2026.

Début de la couverture par TD Cowen

La Société est également heureuse d'annoncer que TD Cowen a commencé à couvrir Cannara depuis le 24 février 2026. Le rapport de recherche de TD Cowen sur Cannara est disponible sur leur plateforme. Veuillez noter que les opinions ou prévisions concernant la Société formulées par TD Cowen n'engagent que TD Cowen et ne représentent en aucun cas les opinions ou prévisions de Cannara ou de sa direction, ni n'impliquent que la Société approuve ou cautionne ces informations, conclusions ou recommandations.



