Muudatused AS-i Tallink Grupp juhatuses

AS-i Tallink Grupp („Kontsern“) valis uueks juhatuse esimeheks Peep Jalakase, kelle volitused algavad 6. aprillil 2026 ja kestavad kolm aastat.

Ühtlasi kutsus Kontserni nõukogu alates 27. veebruarist 2026 juhatusest tagasi Margus Schultsi, kes jätkab Tallink Silja Oy tegevjuhina.

Peep Jalakas alustas SEB Pangas 2006. aastal ning on alates 2010. aastast täitnud mitmeid juhtivaid rolle, sh töötanud korporatiivklientide ning krediidivaldkonna juhina. Alates 2023. aastast on ta SEB Panga juhatuse liige ning ettevõtete panganduse valdkonna juht.

Peep Jalakale ja temaga seotud isikutele ei kuulu Kontserni aktsiaid.

„Tallink Grupp on tugev ja jätkusuutlik rahvusvaheline ettevõte, mille kindel turupositsioon ning pikaajaline kogemus annavad aluse edasiseks arenguks. Tänane nõukogu otsus nimetada uueks juhatuse esimeheks Peep Jalakas kinnitab meie selget sihti jätkata ettevõtte strateegilist kasvu, tugevdada meie konkurentsivõimet muutuvas majanduskeskkonnas ja luua pikaajalist väärtust aktsionäridele,“ kommenteeris otsust AS-i Tallink Grupp nõukogu esimees Enn Pant.

Senine juhatuse esimees Paavo Nõgene jätkab Kontserni juhatuse liikmena kuni oma volituste lõppemiseni 23. mail 2026.

Alates 06. aprillist 2026 tegutseb Kontserni juhatus järgmises koosseisus: Peep Jalakas (juhatuse esimees), Harri Hanschmidt, Elise Nassar, Piret Mürk-Dubout ja Paavo Nõgene (kuni 23. mai 2026).





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 5615 7170