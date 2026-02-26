Muutos Suomisen johtoryhmässä: Minna Rouru siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

Suominen Oyj Pörssitiedote 26.2.2026 klo 17.30



Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja (CPCO) Minna Rouru on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Suomisella siirtyäkseen uuteen tehtävään yrityksen ulkopuolelle. Hän jättää Suomisen viimeistään 26. elokuuta 2026. Seuraajaprosessi on käynnistetty, ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

”Haluan lämpimästi kiittää Minnaa hänen merkittävästä panoksestaan Suomisen muutoksessa. Hänen asiantuntemuksensa, sitoutumisensa ja positiivinen asenteensa ovat olleet keskeisiä kulttuurimme uudistamisessa ja organisaatiomme vahvistamisessa. Toivotan Minnalle menestystä tuleviin ammatillisiin haasteisiin,” sanoo Charles Héaulmé, Suomisen toimitusjohtaja.





SUOMINEN OYJ

Konserniviestintä



Lisätietoja:

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3268



Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi