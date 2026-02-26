Muutos Suomisen johtoryhmässä: Minna Rouru siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle

 | Source: Suominen Oyj Suominen Oyj

Suominen Oyj      Pörssitiedote    26.2.2026   klo 17.30

Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja (CPCO) Minna Rouru on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Suomisella siirtyäkseen uuteen tehtävään yrityksen ulkopuolelle. Hän jättää Suomisen viimeistään 26. elokuuta 2026. Seuraajaprosessi on käynnistetty, ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

”Haluan lämpimästi kiittää Minnaa hänen merkittävästä panoksestaan Suomisen muutoksessa. Hänen asiantuntemuksensa, sitoutumisensa ja positiivinen asenteensa ovat olleet keskeisiä kulttuurimme uudistamisessa ja organisaatiomme vahvistamisessa. Toivotan Minnalle menestystä tuleviin ammatillisiin haasteisiin,” sanoo Charles Héaulmé, Suomisen toimitusjohtaja.

SUOMINEN OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3268

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Tags

Executive team Johtoryhmä
GlobeNewswire

Recommended Reading