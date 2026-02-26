GrønlandsBANKENs Årsrapport 2025

Tilfredsstillende resultat

GrønlandsBANKEN opnåede i 2025 et resultat før skat på kr. 181,4 mio. mod kr. 245,7 mio. i 2024. Resultatet er på niveau med den reviderede guidance i januar 2026 om et resultat i niveauet 180-182 mio. kr., og i den høje ende af forventningen ved årets start om et resultat på kr. 150-185 mio.

Primo egenkapitalforrentningen efter udbytte og før skat blev på 12,4 % p.a. mod 17,5 % i 2024.

For 2025 indstilles til generalforsamlingen at udbyttebetalingen bliver 80 kr. pr. aktie.

Resultat før kursreguleringer og nedskrivninger er helt som forventet lavere end i 2024, og udgør t.kr. 177.904 mod t.kr. 236.030 i 2024.

Kursregulering på værdipapirer og valuta udgør en gevinst på t.kr. 19.024 mod en gevinst på t.kr. 28.578 i 2024.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør i 2025 t.kr. 15.539, hvilket er t.kr. 3.370 mindre i forhold til 2024.

I de første 3 kvartaler af 2025 voksede udlånet, men i 4. kvartal er udlånet faldet. Samlet er udlånet i 2025 faldet med kr. 109 mio. og udgør nu kr. 4.922 mio. Faldet i udlånet skyldes ordinær indfrielse af større byggefinansieringer. Bankens indlån er steget med kr. 721 mio. til kr. 7.874 mio.

GrønlandsBANKEN har ved udgangen af 2025 opgjort kapitalprocenten til 27,8 og det individuelle solvensbehov til 10,9%.

Udviklingen i 2026

Det er forventningen, at de korte renter vil være tæt på uændrede i 2026 og at det vil øge investeringslysten for bankens kunder. Effekten af det faldende renteniveau i 2025 vil dog have negativ effekt på basisresultatet for 2026.

Bankens samlede omkostninger forventes at stige moderat i 2026. Det gælder både på personaleområdet som på administrationsomkostningerne.

Usikkerhed på kapitalmarkederne vil påvirke bankens kursreguleringer. Tab og nedskrivninger forventer vi dog fortsat på et lavt niveau og afledte risici forbundet med inflation og konjunkturusikkerhed for 2026 vurderes at være adresseret med det nuværende nedskrivningsniveau.

Det massive geopolitiske tryk mod Grønland, som er eskaleret primo 2026, kan på både kort og længere sigt påvirke den økonomiske udvikling og rammebetingelserne i Grønland.

GrønlandsBANKEN har dog ikke grundlag for at vurdere, at det på kort sigt i 2026 vil have en væsentlig betydning. Banken vurderer derfor primært på nationale makroøkonomiske forhold i vurderingen.

Bankens forventning til årets resultat før skat i 2026 er herefter kr. 145-175 mio. Dermed er der ikke ændret i forventningen til årets resultat, der svarer til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse af 9. december 2025.

