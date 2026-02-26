Valeo - Résultats annuels 2025

PARIS

Le 26 février 2026

Engagements tenus en 2025

Nouvelle amélioration de la profitabilité

Génération record de cash issu des opérations

Bon niveau des prises de commandes

Chiffre d’affaires de 20,9 milliards d’euros, en hausse de 0,5 % à périmètre et taux de change constants

Bonne dynamique commerciale avec des prises de commandes à 24,6 milliards d’euros en hausse de 38% sur l’année (+47% au second semestre). Signature d’un premier contrat en système de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour 225 millions de dollars

Nouvelle amélioration de la marge opérationnelle à 977 millions d’euros, représentant 4,7 % du chiffre d’affaires, en ligne avec la fourchette cible, soit une progression de 0,4 point par rapport à 2024

Concrétisation du tournant décisif attendu en matière de génération de cash Cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels de 756 millions d’euros, niveau record alors que le besoin en fonds de roulement croît de 301 millions d’euros Cash flow libre après coûts de restructuration exceptionnels de 589 millions d’euros et Cash flow libre après intérêts financiers nets de 371 millions d’euros, en ligne avec les objectifs

Résultat net de 200 millions d’euros, en progression de 23 %

Endettement financier net de 4 022 millions d’euros, soit un ratio d’endettement à 1,3x, tenant compte d’un effet de change défavorable de 263 millions d’euros

Dividende de 0,44 euro par action proposé à l’Assemblée Générale du 21 mai 2026

En 2026, conformément à la trajectoire du Plan Elevate 2028, Valeo vise une poursuite de l’amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash dans un environnement qui demeure exigeant. Le Groupe se fixe les objectifs suivants : Chiffre d’affaires compris entre 20 milliards d’euros et 21 milliards d’euros, traduisant une croissance organique stable du chiffre d’affaires première monte Marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3% du chiffre d’affaires Cash flow libre (après intérêts financiers nets) supérieur à 400 millions d’euros



« Les résultats annuels 2025 montrent que Valeo s’est renforcé et que la trajectoire du Plan Elevate 2028 est d’ores et déjà engagée: nous avons poursuivi l'amélioration de notre rentabilité et nous avons concrétisé le tournant attendu en matière de génération de cash, atteignant un niveau record de cash issu des opérations.

Le bon niveau de nos prises de commandes valide la pertinence de notre stratégie commerciale et constitue un socle solide pour notre trajectoire de croissance. Valeo se renforce dans les aires géographiques stratégiques pour l’avenir. Le leadership technologique de Valeo, reconnu mondialement, s’est encore accru en 2025 et les dernières innovations de Valeo, notamment sur le véhicule à architecture logicielle centralisée et l'aide à la conduite, entreront progressivement dans les véhicules mis sur le marché en 2026.

Ces performances sont le reflet de l'engagement et de la résilience de nos équipes. Partout dans le monde, leur agilité, leur courage et leur esprit de solidarité ont été décisifs pour atteindre ces objectifs.

Forts de ces réalisations, dans un environnement qui demeure exigeant, nous abordons l'année 2026 avec l’ambition de poursuivre l’amélioration de la rentabilité et de la génération de cash. En inscrivant cette dynamique dans la vision Elevate 2028, nous réaffirmons notre conviction : Valeo est parfaitement positionné pour saisir pleinement les opportunités de la transformation de notre secteur et devenir un Groupe plus fort, agile et leader en 2028, grâce à des fondamentaux robustes et des perspectives de croissance solides.»

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo

