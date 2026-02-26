Résultats annuels 2025



Résultats 2025 solides

Trajectoire de désendettement confirmée

Objectifs de croissance à horizon 2028

L’ensemble des tableaux sont disponibles dans le PDF

Succès du plan de renforcement de la structure financière et trajectoire de désendettement confirmée : Plan de cession de €1md finalisé à un multiple moyen de c.14X l’EBITDA Accès normalisé au financement , avec une émission obligataire de €500m Réduction de la dette financière nette (hors IFRS 16 et IAS 17) à hauteur de -€390m par rapport au 31 décembre 2024, se traduisant par une baisse du levier Wholeco (1) à 5,1x

Obtention par Clariane de notations Corporate inaugurales par deux agences : B+ par S&P et B2 par Moody’s

Performance opérationnelle en ligne avec les objectifs : Le chiffre d’affaires 2025 s’établit à €5 310m , en progression de +4,5% en base organique L’EBITDA, pré IFRS 16, s’établit à €594m , en progression de +3,1 % par rapport à 2024 proforma des cessions, traduisant une amélioration sensible de la marge d’EBITDA sur le second semestre, à 12,5% contre 9,9% au premier semestre 2025 Le free cash-flow opérationnel (2) pré IFRS 16 s’établit à €267m , en progression de +46% , sous l’effet de l’amélioration de la performance opérationnelle au second semestre, de la normalisation du BFR et d’une bonne maitrise des capex

Résultat du Groupe : Le résultat net publié part du Groupe s’élève à €2m contre une perte de -€55m en 2024

Engagements extra-financiers dépassés : NPS (3) à +45 et nombre de salariés en formation qualifiante (7 743) supérieurs aux objectifs fixés Poursuite de la baisse du taux de fréquence des accidents du travail (28 vs. 31 en 2024)

Objectifs 2023 – 2026 confirmés

Objectifs 2025 – 2028 : Chiffre d’affaires (pro forma des cessions) en croissance annuelle moyenne c.+4% sur la période EBITDA (pre-IFRS 16, pro forma): croissance annuelle moyenne entre +7% et +9% sur la période EBITDA Opco (4) (pro forma): croissance annuelle moyenne entre +11% et +14% sur la période Levier « Wholeco » autour de 4.5x fin 2028*



Le rapport financier 2025 audité, incluant le rapport annuel d’activité et les États Financiers consolidés résumés au 31 décembre 2025, est disponible sur le site internet de la société www.clariane.com. Les États Financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 26 février 2026. Un rapport avec certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux comptes. Les états financiers consolidés ont été préparés conformément à la norme IFRS16. A des fins de comparabilité, l’information financière qui suit est présentée hors application de la note IFRS 16.

En millions d’euros – 2024 Publié 2024



Proforma des cessions 2025 Variations Chiffre d’affaires

Base organique 5 282 5 156 5 310 +0,5%

+4,5% EBITDAR pré IFRS 16

Base proforma des cessions 1 154 1 120 1 159 +0,4%

+3,5% EBITDA pré IFRS 16

Base proforma des cessions 605 576 594 -1,8%

+3,1%



EBITDA pré IFRS 16 hors activité de dév. immobilier

Base proforma des cessions 595 566 579 -2,7%

+2,4% Résultat net part du Groupe pré IFRS 16 -20 36 Résultat net part du Groupe post IFRS 16 -55 2 Free Cash Flow Opérationnel pré IFRS16 183 267 +46,1%

(1) Levier Wholeco : levier retenu dans le cadre de l’amendement et de l’extension du crédit syndiqué annoncé le 17 février 2025. Le levier Wholeco se calcule selon la formule suivante : Dette financière nette hors IFRS 16 et IAS 17 déduction faite du compte courant Ages & Vie soit €2 987m / EBITDA consolidé retraité des impacts des normes IFRS 16 et IAS 17 et retraité de certains éléments non cash et de l’impact en année pleine des plans d’actions en cours soit €582m

(2) Le free cash-flow opérationnel se calcule comme suit : EBITDA +/– variation du BFR +/- non courant - investissements de maintenance – intérêts et impôts payés

(3) Le calcul du NPS (Net Promoter Score), établi sur la base des enquêtes de satisfaction, correspond à la part des promoteurs (notes 9 et 10/10) moins le pourcentage des détracteurs (notes de 0 à 6/10)

(4) L’EBITDA opco est défini comme suit : EBITDA (1) post loyers capitalisés selon la norme IFRS16 (y compris les loyers déjà capitalisés avant application de la norme IFRS16, sous la norme IAS17) et (2) retraités des impacts de la détention immobilière du groupe. Ces impacts sont principalement les loyers de marché associés aux actifs immobiliers en détention, tels que définis le rapport Cushman & Wakefield sur la valorisation du portefeuille immobilier du Groupe, ainsi que les couts de fonctionnement associés à la détention immobilière (calculés sur la base des coûts de fonctionnement des foncières du Groupe).

*A structure financière inchangée



Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Clariane, a déclaré :

En 2025, nous avons finalisé le plan de renforcement de la structure financière engagé en novembre 2023 avec 6 mois d’avance. Ce succès nous a permis, en ligne avec nos objectifs, de réduire le niveau de levier financier et de renouer avec un accès normalisé au marché de la dette, notamment obligataire.

Après un exercice 2024 et un premier semestre 2025 qui ont été pénalisés, en France, par les conditions d'entrée en vigueur du nouveau cadre de financement du SMR, avec, d’une part, des « anomalies tarifaires » et des retards de mise en œuvre, et, d’autre part, le sous-financement des établissements nouvellement ouverts, les mesures d’adaptation engagées par le Groupe et les corrections apportées par les autorités sont venues soutenir le redressement de la performance opérationnelle au cours du second semestre, redressement dont les pleins effets se matérialiseront en 2026.

En parallèle, et en accord avec sa mission, le Groupe est resté plus que jamais concentré sur l’approfondissement de ses fondamentaux et sur la préparation de l’avenir, notamment en matière de soins et d’accompagnement de toutes les fragilités, avec des indicateurs extra-financiers qui témoignent une nouvelle fois de l’engagement remarquable de l’ensemble des équipes : le Net Promoter Score et le nombre de salariés engagés dans un parcours qualifiant ressortent en 2025 à des niveaux supérieurs aux objectifs ambitieux que nous nous étions fixés, et la baisse du taux de fréquence des accidents du travail se poursuit.

Sur ces bases, et grâce à l’impact du programme d’excellence opérationnelle Mieux vous soutenir, Clariane dispose de tous les atouts pour aborder avec confiance les prochains exercices et consolider sa position d’acteur de référence, à l’échelle européenne, de la prévention et de la prise en charge des fragilités et des pathologies liées au vieillissement.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. Ils ne constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à l’offre. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0209 disponible sur le site internet de la Société (www.clariane.com) et celui de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr). Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ni Clariane, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, affiliés ou conseillers n'acceptent de responsabilité quant au caractère raisonnable des hypothèses ou des opinions émises ou de la probabilité de réalisation des projections, des perspectives ou des rendements. Toute responsabilité pour de telles informations est expressément exclue. Rien dans ce document n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une déclaration pour l'avenir. En outre, aucune déclaration contenue dans ce document n'est destinée à être ou ne peut être interprétée comme une prévision de résultats. Les performances passées de Clariane ne peuvent pas être considérées comme un guide pour les performances futures.

Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société www.clariane.com .

1 - Éléments clés de la performance financière au 31 décembre 2025

1.1 - Compte de résultats Groupe

1.1.1 - Analyse du chiffre d’affaires en base publiée et en base organique

Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à €5 310m, soit une croissance de +0,5% en base publiée et de +4,5% en base organique. La différence entre la performance publiée et organique s’explique par l’impact des cessions intervenues en 2024 et 2025 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe, retraité du chiffre d’affaires de la promotion immobilière et de la révision des produits attendus au titre de la réforme des activités sanitaires en France.

Cette dynamique confirme la solidité du Groupe qui s’appuie sur la qualité du portefeuille diversifié, tant en termes d’activités que de géographies.

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le taux d’occupation dans les maisons de retraites atteint 91,0%, contre 90,6% en 2024. Il est à noter que le taux d’occupation moyen sur le quatrième trimestre 2025 s’élève à 91,6%, contre 91,0% sur la même période en 2024.

Le réseau exploité au 31 décembre 2025, toutes activités confondues, compte désormais 1 215 établissements, contre 1 219 au 31 décembre 2024, pour un total de près de 89 400 lits, contre 90 500 en 2024. Ces évolutions tiennent compte :

Des cessions réalisées dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe (France, Italie, et Allemagne) ;

Et enfin, des fermetures et restructurations d’établissements France, en Allemagne, Espagne et Belgique.

Ces opérations ont été partiellement compensées par :

Des ouvertures de nouvelles maisons partagées Ages & Vie en France ;

La mise en service et l’entrée de nouveaux établissements en Espagne, Belgique, Hollande et Allemagne.

Au total, entre décembre 2024 et décembre 2025, le Groupe a procédé à la cession ou à la fermeture de 34 établissements, tandis qu’il mettait en service dans le même temps de 30 nouveaux établissements.

La croissance du chiffre d’affaires résulte :

De la hausse des volumes à hauteur de + 1,4% pour un montant net de +€74m (progression du volume de journées facturées et mise en service de capacités complémentaires) ;

à hauteur de + pour un montant net de (progression du volume de journées facturées et mise en service de capacités complémentaires) ; D’un impact tarifaire positif à hauteur de + 3,1 % à + €156m , sur l’ensemble des régions, notamment en France, en Allemagne et dans la région Belgique – Pays-Bas;

à hauteur de + % à + , sur l’ensemble des régions, notamment en France, en Allemagne et dans la région Belgique – Pays-Bas; D’un impact périmètre négatif de -3,1% à -€160m principalement du fait du plan de cession ;

de à principalement du fait du plan de cession ; D’un impact négatif d’éléments divers et transitoires de -0,9% à -€42m, liés aux anomalies tarifaires qui ont accompagné l’entrée en vigueur en 2024 de la réforme du SMR (-€23m) et la suspension des activités de promotion immobilière notamment sur le périmètre d’activité Ages & Vie (-€18m) en France.





1.1.2 - Analyse de l’EBITDAR pré IFRS 16, de l’EBITDA pré IFRS 16 et de l’EBITDA opco

En millions d’euros – 2024 Publié 2024



Pro forma des cessions 2025 Variations Publiée Pro Forma EBITDAR pré IFRS 16 1 154 1 120 1 159 +0,4% +3,5% EBITDA pré IFRS 16 605 576 594 -1,8% +3,1% Impact IAS 17

Développement immobilier

Montant des loyers internes

Coûts de détention -69

-10

-171

+10 -69

-10

-169

+10 -70

-15

-169

+10















EBITDA Opco (1) 366 338 351 -4,0% +3,9%

(1)L’EBITDA Opco est défini comme suit : EBITDA (1) post loyers capitalisés selon la norme IFRS16 (y compris les loyers déjà capitalisés avant application de la norme IFRS16, sous la norme IAS17) et (2) retraités des impacts de la détention immobilière du groupe. Ces impacts sont principalement les loyers de marché associés aux actifs immobiliers en détention, tels que définis le rapport Cushman & Wakefield sur la valorisation du portefeuille immobilier du Groupe, ainsi que les couts de fonctionnement associés à la détention immobilière (calculés sur la base des coûts de fonctionnement des foncières du Groupe).

L’EBITDAR pré IFRS 16 s’établit à €1 159m en 2025, en progression de +3,5% en base proforma des cessions.

L’EBITDA pré IFRS 16 s’élève à €594m sur la période, en progression de +3,1% en base proforma des cessions. Cette progression de l’EBITDA pre IFRS 16 en base pro forma reflète l’amélioration de la marge enregistrée sur le second semestre qui s’élève à 12,5% contre 9,9% au premier semestre 2025 et 11,9% au second semestre 2024, soutenue par une bonne maîtrise des coûts opérationnels, une gestion active du case mix et l'adaptation progressive de l'organisation au nouveau cadre tarifaire, permettant ainsi, avec la correction de certaines anomalies tarifaires, de compenser pour l’avenir les impacts négatifs de la réforme de la tarification des activités sanitaires en France sur cette dernière période. En base pro forma, la marge d’EBITDA est stable à 11,2%.

L’évolution de l’EBITDA pré IFRS 16 résulte :

De l’impact des changements de périmètre (-€29m) liés au plan de cession, et à quelques fermetures d’établissements sous-performants en France, Allemagne et Italie ;

De l’ajustement à la hausse des prix et tarifs (impact net de +€3m, avec un effet positif lié aux augmentations tarifaires de +€156m compensant une inflation des coûts de -€153m) ;

D'un effet volume de +€17m.

L’EBITDA Opco s’établit à €351m, en progression de +3,9% en base proforma des cessions et en baisse de -4,0% en base publiée. Cet EBITDA Opco mesure la rentabilité des opérations, nette de tout loyer (y compris sur l’immobilier détenu par le groupe) et des coûts liés à la détention en propre d’une partie du parc immobilier exploité. Cette progression reflète ainsi l’amélioration de la performance opérationnelle de la société sur ses différents métiers et une bonne maîtrise des loyers qui sont restés stables en montant.

1.1.3 - Résultat net

Sur l’ensemble de l’année, le résultat net part du Groupe, pré IFRS 16, fait ressortir un résultat positif de €36m, contre une perte de -€20m en 2024.

La variation enregistrée s’explique essentiellement par :

D’une baisse des charges non courantes, qui s’élèvent à €0m en 2025 (contre

-€38m en 2024), dont notamment -€70m de coûts de réorganisation et de restructuration,

-€102m de dépréciations d’actifs (sans impact en trésorerie) en France, Allemagne et en Italie, et +€185 millions de produits nets liés aux cessions réalisées ;

-€38m en 2024), dont notamment -€70m de coûts de réorganisation et de restructuration, -€102m de dépréciations d’actifs (sans impact en trésorerie) en France, Allemagne et en Italie, et +€185 millions de produits nets liés aux cessions réalisées ; Une amélioration du résultat financier de -€186m en 2025, contre -€195m en 2024, liée à la baisse de la dette sur un an, et en dépit d’une légère hausse du coût moyen de la dette

Un produit d’impôt de +€3m en 2025, stable par rapport à 2024 ;

Une légère progression des intérêts minoritaires, qui s’élève à -€8m en 2025 contre -€3m en 2024.

Le résultat des activités poursuivies s’établit à €36m en 2025 contre €5m en 2024.

Le résultat net part du Groupe, post IFRS 16, fait ressortir un profit de €2m en 2025, contre une perte de -€55m en 2024.

Le Groupe rappelle que les termes du contrat d’amendement et d’extension du crédit syndiqué signé le 14 février 2025, limitent à 40 % du résultat net la distribution de dividendes, à condition que le levier soit inférieur à 4x à la clôture de l’exercice. Dans ce cadre, le Groupe ne versera pas de dividende au titre de l’exercice 2025.

1.2 - Flux de trésorerie

En millions d’euros, et pré IFRS16 2024 2025 EBITDA 605 594 Cash-flow opérationnel 400 469 Impôts et charges financières -217 -202 Cash-flow libre opérationnel 183 267 Investissements de développement -131 -101 Investissements financiers (acquisitions/cessions) 286 318 Cash-flow libre net 338 483 Versement dividendes (coupons) -16 -37 Investissements/désinvestissements immobiliers net -6 -8 Augmentation de capital 307 -4 Partenariats immobiliers -134 -33 Autres (dont changements de périmètre) -40 6 Cash-flow des activités abandonnées -13 - Variation de la dette nette (incl. IAS17) 435 408

La dette nette recule de -€408m au 31 décembre 2025 (incluant IAS 17). Hors IAS 17, la baisse de la dette nette s’élève à -€390m.

Cette baisse de la dette nette résulte pour l’essentiel :

D’une génération de cash-flow opérationnel de +€469m en 2025, vs. €400m en 2024, soutenue par une nette amélioration du besoin en fonds de roulement (+€99m) et des investissements de maintenance globalement stables (€111m, vs. €105m en 2024) ;

De frais financiers et impôts payés à hauteur de -€202m en 2025 ;

D’investissements limités à -€159m en 2025, contre -€242m en 2024 ;

De paiement de coupons pour -€37m ;

De flux liés aux partenariats immobiliers de -€33m en 2025 ;

Et enfin, des produits des cessions encaissés de +€368m reflétant la finalisation du plan de cessions.

2 - Portefeuille immobilier

La valeur du portefeuille immobilier détenu par le Groupe s’établit à €2 459m au 31 décembre 2025, contre €2 612m et €2 456m en base pro forma des cessions au 31 décembre 2024.

Cette évolution résulte des cessions réalisées sur l’exercice. A périmètre constant, les valeurs sont stables. En effet, le taux moyen de capitalisation en 2025 s’élève à 6,5%, stable par rapport au 31 décembre 2024.

Cette évolution n’a pas d’impact significatif sur la valorisation des actifs dans les comptes du Groupe, lesquels sont comptabilisés à la valeur historique.

La dette immobilière se réduit à €1 423m au 31 décembre 2025 contre €1 489m au 31 décembre 2024, après retraitement des créances immobilières Ages&Vie. Avec une valeur de son portefeuille immobilier de €2 459m au 31 décembre 2025, le niveau de Loan-To-Value (LTV) s’établit à 58% à cette même date, contre 57% au 31 décembre 2024.

La valeur de l’immobilier détenu par le Groupe, nette de la part des minoritaires dans les partenariats immobiliers ainsi que de la dette immobilière, s’établit à €471m à fin décembre 2025.

3 - Situation bilantielle

La dette financière nette du Groupe, hors IFRS 16 et IAS 17, s’élève à €3 055m au 31 décembre 2025, contre €3 445m au 31 décembre 2024, soit une baisse de la dette nette financière (hors IFRS 16 et IAS 17) de -€390m.

La dette financière nette se compose :

D’un montant d’emprunts et de dettes financières bruts pre IFRS 16 de €3 839m au 31 décembre 2025, contre € 3 963m au 31 décembre 2024, hors dette IAS 17 qui s’élève à €508m au 31 décembre 2025 contre €526m au 31 décembre 2024 ;

au 31 décembre 2025, contre € 3 963m au 31 décembre 2024, hors dette IAS 17 qui s’élève à €508m au 31 décembre 2025 contre €526m au 31 décembre 2024 ; D’un niveau de trésorerie en augmentation et qui s’établit à €785m au 31 décembre 2025, contre €518m au 31 décembre 2024. A titre de rappel, le Groupe dispose par ailleurs d’une ligne de RCF non tirée de €402m, portant la liquidité totale du Groupe à €1 187m.

Le ratio de levier financier Wholeco du Groupe, tel que défini dans le contrat d’extension du crédit syndiqué annoncé le 17 février 2025 s’établit à 5,1x au 31 décembre 2025, contre 5,8x au 31 décembre 2024. Quant au levier Opco, tel que défini dans ses contrats de financement bancaire, celui-ci s’établit à 3,1x au 31 décembre 2025 contre 3,8x au 31 décembre 2024.

4 - Finalisation du Plan 2024-2025 de renforcement de la structure financière

Ce plan, annoncé le 14 novembre 2023, portant sur un montant total de €1,5md, visait à sécuriser et accélérer la trajectoire de désendettement de Clariane et à permettre au Groupe d’adapter sa structure financière à un environnement économique rendu plus difficile par le niveau d’inflation, la hausse des taux d’intérêt et le durcissement des marchés du crédit et immobiliers, et enfin à lui rendre des marges de manœuvre dans l’exécution de sa stratégie.

Avec la réalisation avec succès le 5 juillet 2024 de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qui faisait suite à l’augmentation de capital réservée réalisée le 12 juin 2024, les trois premiers volets de ce plan avaient été finalisés 8 mois après le lancement de ce plan.

Le quatrième et dernier volet de ce plan, constitué d’un programme de cession d’actifs opérationnels et immobiliers ainsi que des partenariats en capital visant notamment à un recentrage géographique de ses activités pour un montant attendu d’environ €1md de produits de cessions bruts, s’est achevé au cours du premier semestre 2025, soit avec six mois d’avance sur le calendrier initialement prévu, sur la base de ratio de valorisation autour de 14x l’EBITDA, tout en permettant au Groupe de se recentrer sur ses métiers et géographies cœurs.

Les plus-values nettes associées au programme de cession d’actifs se sont élevées à €185m sur l’année 2025.

Conformément à ses attentes, la finalisation de ce plan a pleinement contribué aux objectifs de désendettement du Groupe, à l’amélioration de son levier financier « Wholeco » et à retrouver un accès normalisé au marché de la dette.

5 - Performance RSE

Dans le cadre des objectifs et indicateurs extra-financiers définis au titre de la feuille de route RSE 2024-2026, sous-jacents à ses engagements de société à mission, Clariane a dépassé la plupart de ses objectifs extra-financiers 2025 :

Principaux indicateurs et objectifs de la feuille de route 2024-2026

(Procédures d’audit réalisées. Rapports de gestion, comprenant l’état de durabilité, en cours de certification) 2024 2025 Rappel objectifs 2025 Statut

(> ; = ; <) Score de considération (/10) 8,3 8,4 ≥ 8,0 > NPS patients / résidents / familles (-100 à +100) 44 45 ≥ 42 > NPS collaborateurs (-100 à +100) 5 12 ≥ 5 > Turnover 22,0% 20% n.c = Qualité du soin (maisons de retraite) – indicateur composite : Résidents présentant une escarre 2,8% 2,6% ≤ 5% > Utilisation de contentions physiques (ceintures, barrières…) 11,5% 9,4% ≤ 13% > Résidents ayant un projet personnalisé à jour 98,3% 98,7% ≥ 98% > Etablissements certifiés ISO 9001 ou Qualisap Maisons de retraite et étb.de santé 98% (*) 99% ≥ 95% > Autres activités 64% 93% ≥ 40% > Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 31 28 30 > Absentéisme 10,4% 10,6% 10% < Employés engagés parcours de formation qualifiants 7 780 7 743 7 000 > Postes de directeurs d'établissements pourvus en interne 50% 55% 50% > Femmes dans les comités de Direction Groupe et pays 38% 40% ≥ 40% = Femmes dans le Top Management (~top 150) 53% 51% ≥ 50% > Emissions de CO² liées à l'énergie (vs.2021) -15% -23,5% -22% = Déchets triés et recyclés 44% (**) 40% 1ère mesure = Actions de sensibilisation RSE (min. par pays) 5 par pays (**) 9 par pays 4 par pays > Achats d'origine nationale (fournisseurs référencés) 78% 78% ≥ 75% > Communications recherche médicale et innovation en santé 105 79 54 > Etablissements ayant une instance active de dialogue avec leurs parties prenantes 89% 91% 90% = Conseils de parties prenantes nationaux actifs 5 5 Tous pays < Directeurs d'Etablissement formés au dialogue social 42% (**) 68% 50% > (*) du périmètre 2019 ; (**) nouveaux indicateurs au niveau Groupe

A l’appui de cette dynamique, plusieurs étapes ont été franchies en 2025, tant en matière d’ancrage de la démarche qualité que d’approfondissement de la Promesse Employeur puis de réduction de l’empreinte environnementale :

Après avoir obtenu la certification ISO 9001 pour 100% des maisons de retraite et des cliniques 1 , Clariane a engagé en 2024 une démarche de certification portant sur l'ensemble de ses activités. A fin 2025, tout en ayant maintenu un taux de certification de 98,7% sur les maisons de retraite et cliniques spécialisées, 93% des entités concernées par cette démarche au sein des autres activités telles que l’habitat partagé ont obtenu une certification externe.

, Clariane a engagé en 2024 une démarche de certification portant sur l'ensemble de ses activités. A fin 2025, tout en ayant maintenu un taux de certification de 98,7% sur les maisons de retraite et cliniques spécialisées, 93% des entités concernées par cette démarche au sein des autres activités telles que l’habitat partagé ont obtenu une certification externe. Clariane a obtenu la certification Top Employer 20262, à la fois à l’échelle européenne et dans chacun de ses six pays d’implantation : Clariane consolide ainsi son statut de premier acteur à l’échelle du secteur à obtenir cette distinction au niveau européen, avec des scores en progression dans l’ensemble de ses implantations. Cette certification reconnaît l’engagement du groupe Clariane au service de la montée en compétence de ses collaborateurs, de la qualité des conditions de travail et du dialogue social. A titre d’illustrations :

En matière de développement des compétences : dans le cadre de l’Université Clariane qui regroupe l’ensemble des parcours de formation liés aux activités du Groupe, 7 743 collaborateurs sont inscrits dans un parcours qualifiant à fin 2025. Une large majorité de ces parcours concerne les métiers du soin, illustrant l’engagement de Clariane en faveur de l’accompagnement à long terme des maladies chroniques et de la dépendance. D’autre part, afin de renforcer la considération et l’accompagnement essentiels aux équipes, un nouveau programme a été engagé en 2025 à destination des directeurs régionaux, « OLM » (Operational Leadership Masterclass), dans l’objectif de renforcer le leadership opérationnel. Par ailleurs 55 Directeurs d’Etablissement ont obtenu la certification « MEOS » en 2025, contribuant à l’atteinte des objectifs en matière de promotion interne ; En matière de santé et sécurité , le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt s’établit à 28 en 2025, confirmant la diminution observée au cours des exercices précédents (-9 points depuis 2023). Face à cet enjeu-clé, ce résultat illustre l'impulsion donnée au niveau du Groupe et au sein des établissements pour mieux analyser les causes des accidents du travail et définir des actions préventives adaptées. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social nourri : ainsi, dans la continuité du Protocole Santé et Sécurité Européen (2021), Clariane a conclu en juin 2025 un accord santé et sécurité novateur tripartite avec le Comité d’Entreprise Européen (CE-SE) et l’Epsu. Fondées sur une approche concertée, les dispositions de cet accord prévoient notamment équipements et formations ciblées dans un objectif de prévention des risques professionnels, en lien avec l’objectif poursuivi de réduction du taux de fréquence des accidents du travail. La Direction générale et les partenaires sociaux s’engagent ainsi à poursuivre la réduction de l’absentéisme (lequel s’établit à 10,6% à fin 2025, contre 10,4% en 2024) ; En 2025 Clariane a maintenu son engagement en faveur de la promotion de la diversité , avec 51% de femmes au sein du top management et 44% au sein des Comités de directions Groupe ou pays, soit des niveaux supérieurs aux objectifs 2025 ; Enfin, un plan d’actionnariat salarié , « Ensemble » , offrant le même nombre de droits d’attribution d’actions (50), a été lancé au bénéfice de tous les collaborateurs du Groupe en octobre 2025.

En matière de réduction de l’empreinte carbone3 de ses consommations énergétiques, Clariane réalise à fin 2025 une performance alignée avec sa trajectoire de décarbonation 2031 telle que validée par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Cette trajectoire exigeante repose notamment sur l’adaptation des équipements et des pratiques et la mise en œuvre progressive d’outils de pilotage automatisés.

La société rappelle que le Comité de mission établira son troisième rapport destiné à apprécier la consistance des actions engagées par rapport aux cinq engagements de la mission.

6 - Evènements récents

6.1 - Réorganisation des activités de Clariane

Pour répondre aux enjeux de santé publique liés au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, Clariane a développé dans ses différentes géographies des formes d'accompagnement et de prise en charge diversifiées et complémentaire qui seront organisées à l’avenir autour des deux activités suivantes :

« Accompagnement du grand âge » qui regroupe les segments « Maisons de retraite médicalisées » et « Habitat alternatif » ;

« Soins spécialisés », qui regroupe les segments « Soins médicaux et de réadaptation » et « Santé mentale ».

Sur cette base, le tableau ci-dessous reflète la performance du Groupe sur une base historique et sur la base de la nouvelle segmentation des activités du Groupe :

Segmentation historique



En millions d’euros – Chiffre d’affaires 2024 Chiffre d’affaires 2025 % du chiffre d’affaires Variations Publiée Organique Maisons de retraite médicalisées 3 281 3 387 64% +3,2% +4,8% Etablissements et services de santé spécialisés 1 346 1 287 24% -4,4% +1,8% Domicile et Habitat partagé 655 636 12% -2,8% +8,7% Total 5 282 5 310 100% +0,5% +4,5%





Nouvelle segmentation



En millions d’euros – Chiffre d’affaires 2024 Chiffre d’affaires 2025 % du chiffre d’affaires Variations Publiée Organique Accompagnement du grand âge



Maisons de retraite médicalisées

Habitat alternatif 3 936



3 281

655 4 023



3 387

636 76% +2,2% +5,4% Soins spécialisés



Soins médicaux et de réadaptation

Santé mentale 1 346







961

385 1 287







906

381 24% -4,4% +1,8% Total 5 282 5 310 100% +0,5% +4,5%

6.2 - Plan d’adaptation des fonctions centrales du Groupe en Allemagne

Au printemps 2025, Korian Allemagne a engagé un programme de réduction des coûts salariaux non refinancés entrainant la suppression de 111 postes au sein des fonctions centrales (siège) et de 69 postes au niveau du réseau.

Le projet a été présenté aux partenaires sociaux le 3 juillet 2025. La négociation du plan social s’est déroulée en parallèle pour sept entités juridiques. L’accord a été signé fin octobre 2025.

Dans les fonctions centrales, les licenciements ont été mis en œuvre en deux étapes :

Une première phase en novembre 2025, avec des fins de contrat échelonnées entre fin 2025 et début 2026 ;

Une seconde phase avec des fins de contrat fixées au 31 mars 2026.

Les effets de ces mesures ont partiellement contribué à l’amélioration des résultats du Groupe en Allemagne en fin d’année 2025. Leur plein effet devrait se faire ressentir en 2026.

6.3 - Plan de Sauvegarde de l’Emploi en France

Clariane a engagé fin 2023 un plan de renforcement de sa structure financière visant à réduire son endettement et à restaurer durablement ses capacités d’autofinancement. Ce plan, finalisé en juillet 2025, s’est notamment traduit par des cessions d’actifs à hauteur d’environ 1 milliard d’euros. Par ailleurs, le secteur a connu une profonde transformation du modèle économique, marquée notamment par la réforme du financement des activités de SMR et de santé mentale en France.

Ces changements, combinés avec le déploiement du programme de digitalisation et de d’automatisation de certaines fonctions transactionnelles (programme Plateforme 2.0), ont rendu indispensable une réorganisation des fonctions support, afin de maintenir un niveau de soutien efficace et cohérent avec le nouveau dimensionnement des réseaux.

Dans ce contexte, le 3 février 2026, le Groupe a présenté à ses partenaires sociaux un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), incluant une phase de volontariat au départ, exclusivement au sein des fonctions support en France. Ce plan prévoit une suppression nette de 71 emplois.

Ce projet ne concerne pas les activités opérationnelles du Groupe en France, à savoir les maisons de retraite médicalisées Korian, les cliniques Inicea et les colocations Âges & Vie.

L’impact de ce plan se fera progressivement ressentir au cours de l’exercice 2026, et en année pleine dès 2027.

6.4 - Notations Corporate inaugurales

Le 25 février 2026, S&P Global Ratings a attribué les notations suivantes :

Notation corporate de B+/Stable à Clariane SE ;

SE ; Notation instrument B+ aux obligations unsecured de €500m émises par Clariane SE de maturité 2030.

Le 25 février 2026, Moody's attribué les notations suivantes :

Notation corporate de B2/ Stable à Clariane SE ;

SE ; Notation instrument B2 aux obligations unsecured de €500m émises par Clariane SE de maturité 2030.

L’obtention de ces notations par les agences marque une étape importante dans la stratégie de financement du Groupe.

7 - Perspectives

7.1 - Objectifs 2023 - 2026

Le Groupe rappelle ses principaux objectifs définis pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 :

Un objectif de croissance organique annuelle moyenne (CAGR) du chiffre d'affaires d’environ +5%, en base pro forma , soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière des taux d'occupation et des volumes d’activité, y compris ambulatoires, de l’amélioration du case mix et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ;

, soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière des taux d'occupation et des volumes d’activité, y compris ambulatoires, de l’amélioration du case mix et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ; Un objectif d’amélioration au 31 décembre 2026 de 100 à 150 points de base de la marge d’EBITDA, pré IFRS 16, proforma des cessions et hors promotion immobilière , par rapport au 31 décembre 2023, qui s’établissait à 10,5% ( cf. annexe 12 du présent communiqué : « Données 2023, 2024 et 2025 en base proforma des cessions » ), soutenu principalement par la croissance du chiffre d’affaires ainsi que par des mesures d'amélioration ciblées portant sur la structure de coûts centraux et sur les dépenses de loyer ;

, par rapport au 31 décembre 2023, ( ), soutenu principalement par la ainsi que par des portant sur la structure de coûts centraux et sur les dépenses de loyer ; Le Groupe se fixe l’objectif de réduction de sa dette financière nette, pré IFRS 16 et à structure bilantielle comparable, pour la ramener à environ €3mds, soit un levier « Wholeco » inférieur à 5x au 31 décembre 2026*.

Afin d’atteindre ces objectifs, et compte tenu de la finalisation du plan de renforcement de sa structure financière, le Groupe s’appuiera principalement sur :

La poursuite de l’amélioration de la performance opérationnelle ;

Et le maintien d’une stricte discipline d’investissements, pour un montant d’environ €300m par an, répartis équitablement entre les investissements de maintenance et les investissements de développement.

S’agissant des indicateurs extra-financiers et retraités des effets de périmètre liés au plan de cession, le Groupe rappelle ses objectifs 2023 - 2026 :

Conserver le score de recommandation nette (NPS) résidents/patients et familles à un niveau supérieur ou égal à 40 ;

Maintenir à plus de 7 200 le nombre de collaborateurs engagés dans des parcours de formation qualifiante, conformément à ses engagements de mission ;

Réduire le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt à un niveau de 29.

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de décarbonation énergétique bas carbone telle que validée par la Science-Based Target initiative (SBTi), induisant une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies de -27%4.

7.2 - Objectifs de croissance 2025-2028

A la suite de la bonne exécution des différents volets du plan de renforcement de sa structure financière, le Groupe annonce aujourd’hui ses principaux objectifs pour la période 2025-2028 :

Une croissance annuelle moyenne (CAGR) de son chiffre d'affaires autour de +4%, en base pro forma(5), soutenue notamment par :

Une progression des volumes d’activité dans l’activité Soins long terme, portée par la saturation progressive des taux d’occupation moyen dans les Maisons de retraite médicalisées, une amélioration régulière de la tarification sur la période en s’appuyant sur la poursuite du développement d’une offre différenciée de qualité, et le dynamisme du segment Habitat alternatif ; Une progression du chiffre d’affaires dans l’activité Etablissements et services de santé spécialisés, qui s’appuiera notamment sur une forte progression de l’ambulatoire, l’amélioration du case mix, et les pleins effets de la correction des anomalies liées à la mise en oeuvre du nouveau cadre tarifaire applicable aux activités SMR



Une croissance annuelle moyenne (CAGR) de l’EBITDA pré-IFRS 16 pro forma (5) comprise entre +7% et +9% ;

pro forma comprise ; Une croissance annuelle moyenne (CAGR) de l’EBITDA opco pro forma comprise entre +11% et +14%.

Cette nette amélioration de l’EBITDA pre-IFRS 16 et de l’EBITDA opco sur l’ensemble de la période devrait être soutenue par :

La croissance du chiffre d’affaires ; Une bonne maîtrise des dépenses des loyers externes ; Des mesures d'amélioration ciblées portant sur la structure de coûts centraux, notamment en France et en Allemagne ; La baisse progressive du poids relatif des loyers internes par rapport à la croissance de l’activité.



Un levier financier wholeco, tel que défini dans ses contrats de financement bancaire, autour de 4,5x fin 2028*.

(4) Par rapport à 2021

(5) Les éléments historiques 2025 en base pro forma sont présentés en annexe 12 du présent communiqué : « Données 2023, 2024 et 2025 en base proforma des cessions »

*A structure financière inchangée



8 - Réunion et conférence téléphonique :

Dans le cadre de la publication de ses résultats 2025, Clariane tiendra le 27 février 2026 :

Une réunion d’information en mode présentiel à 10h, en français, à l’adresse suivante :

Chateauform’ Les Jardins de Saint Dominique – 49-51 rue Saint Dominique, 75007 Paris

Une conférence téléphonique et un webcast, en anglais, sont par ailleurs organisés le 27 février 2026 à 15h00 (CET) Vous pouvez vous inscrire pour écouter la conférence ici Cette conférence sera également accessible et retransmise en webcast, vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.



Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible en suivant le lien ici.

La présentation qui servira de support à cet évènement sera accessible sur le site internet de la société Clariane www.clariane.com le 27 février 2026 à partir de 10h00 (CET).

9 - Prochains évènements

23 avril 2026 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 après la clôture du marché Euronext Paris

12 mai 2026 : Assemblée générale 2026

29 juillet 2026 : Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2026 après la clôture du marché Euronext Paris

28 octobre 2026 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 après la clôture du marché Euronext Paris







ANNEXES

10 - Performance par zones géographiques

10.1 - France





En millions d’euros 2024 2025 Variations Chiffre d’affaires 2 332 2 264 Base publiée

Base organique -2,9%

+2,6% EBITDAR pré IFRS 16 517 458 Base publiée

Base proforma



Marge d’EBITDAR







22,2%







20,2% -11,5%

-7,0%



EBITDAR pré IFRS 16 et hors activité immobilière 512 458 -10,6% Marge d’EBITDAR hors activité immobilière 22,1% 20,2%

Le chiffre d’affaires progresse en France de +2,6% en base organique sur l’ensemble de la période. La contraction en base publiée s’explique par l’impact des différentes cessions intervenues depuis 2024 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de +2,9% en base organique l’ensemble de l’année, soutenu par l’effet des ajustements tarifaires. Le taux d’occupation moyen est en léger retrait à 2024, s’établissant à 88,3% contre 89,1% en 2024 compte tenu de l’épidémie de grippe saisonnière enregistrée en début d’année et dont la circulation s’est avérée particulièrement active. Il est à noter que sur le quatrième trimestre, le taux d’occupation s’établit à 88,7%.

progresse de +2,9% en base organique l’ensemble de l’année, soutenu par l’effet des ajustements tarifaires. Le taux d’occupation moyen est en léger retrait à 2024, s’établissant à 88,3% contre 89,1% en 2024 compte tenu de l’épidémie de grippe saisonnière enregistrée en début d’année et dont la circulation s’est avérée particulièrement active. Il est à noter que sur le quatrième trimestre, le taux d’occupation s’établit à 88,7%. L’activité Établissements et services de santé spécialisés est en progression de +0,7% en base organique, reflétant des volumes en hausse grâce au développement continu de l’activité ambulatoire (+16%) qui a permis de compenser les effets de base tarifaire transitoirement défavorables en raison des anomalies liées à la mise en œuvre de la réforme de financement du SMR. Il est à noter que la réforme tarifaire a eu un impact négatif significatif au cours l’exercice, en partie compensé par la mise en oeuvredes mesures d’adaptations par Inicea, notamment sur le case mix et sur les organisations opérationnelles, ainsi que, à partir du second semestre, par les mesures de correction prises par les autorités de tarification, en particulier pour les établissements ouverts après 2022, dont le plein effet est attendu pour 2026

est en progression de +0,7% en base organique, reflétant des volumes en hausse grâce au développement continu de l’activité ambulatoire (+16%) qui a permis de compenser les effets de base tarifaire transitoirement défavorables en raison des anomalies liées à la mise en œuvre de la réforme de financement du SMR. Il est à noter que la réforme tarifaire a eu un impact négatif significatif au cours l’exercice, en partie compensé par la mise en oeuvredes mesures d’adaptations par Inicea, notamment sur le case mix et sur les organisations opérationnelles, ainsi que, à partir du second semestre, par les mesures de correction prises par les autorités de tarification, en particulier pour les établissements ouverts après 2022, dont le plein effet est attendu pour 2026 Enfin, l’activité Domicile et habitat partagé est en croissance organique de +16,3% en 2025, portée par le dynamisme de la demande dans cette activité. A noter que le chiffre d’affaires de cette activité recule de -3,3% en base publiée compte tenu de la cession de l’activité Petits-fils le 30 juillet 2025.

Compte tenu de ces éléments, l’EBITDAR pré IFRS 16 s’établit à €458m sur l’exercice, contre €517m en 2024, soit une baisse de -7,0% en base proforma des cessions. Ce recul s’explique pour l’essentiel par l’impact transitoire de la réforme de l’activité Etablissement et services de santé spécialisés, du décalage des indexations annuelles dans cette activité et de l’impact de la grippe au cours du 1er trimestre 2025.





.

10.2 - Allemagne





En millions d’euros 2024 2025 Variations Chiffre d’affaires 1 253 1 316 Base publiée

Base organique +5,0%

+8,0% EBITDAR pré IFRS 16 267 315 Base publiée

Base proforma



Marge d’EBITDAR







21,3%







24,0% +17,9%

+18,4%





Le chiffre d’affaires en Allemagne est en amélioration de +8,0% en base organique en 2025, soutenu par la progression régulière du volume d’activité et par la poursuite du rattrapage tarifaire.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de +7,9% en base organique, soutenue par l’augmentation des tarifs et par un taux d’occupation qui atteint en moyenne 91,1% sur l’ensemble de l’exercice, contre 89,7% en 2024. A noter qu’au 4 ème trimestre, le taux d’occupation est de nouveau en nette amélioration, s’établissant à 91,9%, contre 90,0% sur la même période en 2024.

progresse de +7,9% en base organique, soutenue par l’augmentation des tarifs et par un taux d’occupation qui atteint en moyenne 91,1% sur l’ensemble de l’exercice, contre 89,7% en 2024. A noter qu’au 4 trimestre, le taux d’occupation est de nouveau en nette amélioration, s’établissant à 91,9%, contre 90,0% sur la même période en 2024. Le chiffre d’affaires de l’activité Domicile et habitat partagé progresse quant à lui de +8,3% en base organique.

L’EBITDAR dans cette région s’élève à €315m en 2025, en progression de +18,4% en base pro forma. Les augmentations tarifaires négociées, combinées aux efforts entrepris par le Groupe ont permis à Clariane de confirmer son redressement dans cette région, avec une progression de +270 points de base de la marge d’EBITDAR par rapport à 2024.

10.3 - Belgique et Pays-Bas





En millions d’euros 2024 2025 Variations Chiffre d’affaires 805 846 Base publiée

Base organique +5,1%

+5,0% EBITDAR pré IFRS 16 180 197 Base publiée

Base proforma



Marge d’EBITDAR







22,3%







23,3% +9,9%

+9,9%



EBITDAR pré IFRS 16 et hors activité immobilière 180 183 +2,0% Marge d’EBITDAR hors activité immobilière 22,3% 21,7%

La croissance reste forte sur la région, avec un chiffre d’affaires en progression de +5,0% en base organique en 2025.

En Belgique, le chiffre d’affaires en 2025 s’élève à €675m, en progression de +3,8% en base organique.

L’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de +3,8% en base organique, soutenue à la fois par un taux d’occupation qui atteint 92,7% sur l’ensemble de la période, contre 92,3% en 2024, et par la hausse régulière des tarifs. A noter que sur le 4 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 93,5%, stable par rapport à la même période en 2024.

progresse de +3,8% en base organique, soutenue à la fois par un taux d’occupation qui atteint 92,7% sur l’ensemble de la période, contre 92,3% en 2024, et par la hausse régulière des tarifs. A noter que sur le 4 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 93,5%, stable par rapport à la même période en 2024. L’activité Domicile et habitat partagé (qui représente environ 7% du chiffre d’affaires généré en Belgique) est quant à elle en progression de +3,7% en base organique.

Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires en 2025 s’établit à €171m, en progression de +10,4% en base organique.

L’activité Maisons de retraite médicalisées est en hausse organique de +10,5%, avec un taux d’occupation qui s’établit en moyenne à 76,9% sur l’ensemble de l’exercice, contre 73,7% en 2024. A noter que sur le 4 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 79,8%, contre 76,4% en 2024. Cette progression reflète l’impact positif de la mise en service de nouvelles capacités d’accueil à la suite de l’ouverture de 4 nouveaux greenfields en 2025, qui montent progressivement en puissance soutenus par un contexte sectoriel favorable.

est en hausse organique de +10,5%, avec un taux d’occupation qui s’établit en moyenne à 76,9% sur l’ensemble de l’exercice, contre 73,7% en 2024. A noter que sur le 4 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 79,8%, contre 76,4% en 2024. Cette progression reflète l’impact positif de la mise en service de nouvelles capacités d’accueil à la suite de l’ouverture de 4 nouveaux greenfields en 2025, qui montent progressivement en puissance soutenus par un contexte sectoriel favorable. L’activité Établissements et services de santé spécialisés , qui représente près de 2% du chiffre d’affaires de ce pays, recule de -3,0% en base organique

, qui représente près de 2% du chiffre d’affaires de ce pays, recule de -3,0% en base organique Enfin, l’activité Domicile et habitat partagé (environ 14% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) est en progression de +12,6%.

Compte tenu de ces éléments, et d’un impact contenu de l’inflation sur les coûts, l’EBITDAR pré IFRS 16 sur l’ensemble de la région s’élève à €197m en 2025, en progression de +9,9% en base pro forma des cessions par rapport à 2024. Sur ces bases, la marge d’EBITDAR s’apprécie de +100 points de base sur la période, à 23,3%.

10.4 - Italie

En millions d’euros 2024 2025 Variations Chiffre d’affaires 626 618 Base publiée

Base organique -1,3%

+2,4% EBITDAR pré IFRS 16 135 135 Base publiée

Base proforma



Marge d’EBITDAR







21,5%







21,8% +0,0%

+3,3%





Le marché italien est resté bien orienté sur l’ensemble de l’année, avec un chiffre d’affaires en progression de +2,4% en base organique. La légère contraction observée en base publiée de

-1,3% résulte des cessions intervenues dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe.

L’activité Maisons de retraite médicalisées est en hausse de +3,4% en base organique, soutenue par un taux d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 97,4% sur l’ensemble de la période, contre 96,4% en 2024, et par les révisions tarifaires.

est en hausse de +3,4% en base organique, soutenue par un taux d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 97,4% sur l’ensemble de la période, contre 96,4% en 2024, et par les révisions tarifaires. L’activité Établissements et services de santé spécialisés (environ 44% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) affiche une progression en base organique de +1,6%.

(environ 44% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) affiche une progression en base organique de +1,6%. Enfin, l’activité Domiciles et habitats partagés (7% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +1,2% en base organique.

L’EBITDAR en Italie s’élève à €135m en 2025, en hausse de +3,3% en base proforma. La marge d’EBITDA affiche une progression de +30 points de base par rapport à 2024.





10.5 - Espagne et Royaume-Uni*

En millions d’euros 2024 2025 Variations Chiffre d’affaires 266 267 Base publiée

Base organique +0,3%

+7,8% EBITDAR pré IFRS 16 55 53 Base publiée

Base proforma



Marge d’EBITDAR







20,6%







19,9% -3,3%

+4.4%



EBITDAR pré IFRS 16 et hors activité immobilière 50 53 +5,5% Marge d’EBITDAR hors activité immobilière 18,8% 19,8%

* Compte tenu de la finalisation de la cession de l’ensemble des activités du Groupe au Royaume-Uni le 09/04/2024, la performance du Groupe intègre donc la performance financière réalisée au Royaume-Uni sur l’ensemble du 1er trimestre 2024.

L’activité au Royaume-Uni est intégralement déconsolidée depuis le 9 avril 2024. A titre de rappel, le chiffre d’affaires au Royaume-Uni, s’élevait à €17m au 9 avril 2024, date de la cession de l’ensemble des actifs et des activités du Groupe dans ce pays.

Le chiffre d’affaires en Espagne s’élève à €267m en 2025, en progression de +7,8% en base organique (+7,1% en base publiée).

L’activité Maisons de retraite médicalisées (environ 21% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +10,8% en base organique, soutenue par une légère hausse des tarifs et un taux d’occupation moyen à 92,2% sur l’ensemble de la période, contre 90,1% en 2024. A noter que sur le 4 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 92,5%, contre 91,0% sur la même période en 2024.

(environ 21% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +10,8% en base organique, soutenue par une légère hausse des tarifs et un taux d’occupation moyen à 92,2% sur l’ensemble de la période, contre 90,1% en 2024. A noter que sur le 4 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 92,5%, contre 91,0% sur la même période en 2024. L’activité Établissements et services de santé spécialisés , (plus de 75% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +7,3% en base organique. Cette performance résulte de l’élargissement de son réseau et de ses services à la suite de l’acquisition de Grupo 5.

, (plus de 75% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +7,3% en base organique. Cette performance résulte de l’élargissement de son réseau et de ses services à la suite de l’acquisition de Grupo 5. L’activité Domicile et habitat partagé, qui représente un peu plus de 3% du chiffre d’affaires généré dans ce pays, reste très volatile compte tenu de la taille de cette activité, enregistrant une hausse de +2,2% sur l’ensemble de la période.

L’EBITDAR dans cette région s’élève à €53m en 2025, en progression de +4,0% en base proforma. Sur ces bases, la marge d’EBITDAR est en légère baisse de -70 points de base à 19,9%. En base pro forma et hors activité immobilière, la marge d’EBITDAR s’améliore de 100 points de base.

11 - Performance par activités

11.1 - Segmentation historique des activités du Groupe

11.1.1 - Maisons de retraite médicalisées

L’activité Maisons de retraite médicalisées, qui représente 64% de l’activité du Groupe, a généré un chiffre d’affaires de €3 387m en 2025, contre €3 281m en 2024 (qui intégrait le chiffre d’affaires de l’activité au Royaume-Uni), soit une hausse de +3,2% en base publiée et de +4,8% en base organique.

Cette croissance en base organique repose à la fois sur la progression continue du volume d’activité, reflétée par la progression du taux d’occupation qui atteint en moyenne 91,0% sur l’ensemble de l’exercice, contre 90,6% en 2024, et sur une augmentation des tarifs. Il est à noter que le taux d’occupation moyen sur le quatrième trimestre 2025 s’élève à 91,6%, contre 91,0% sur la même période en 2024.

11.1.2 - Etablissements et services de santé

L’activité Etablissements et services de santé a généré au cours de l’année 2025 un chiffre d’affaires de €1 287m, soit 24% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de +1,8% en base organique. Compte tenu de l’effet périmètre lié au plan de renforcement de la structure financière, notamment à la vente de l’activité Hospitalisation à Domicile, et des corrections intervenues sur certaines dotations en France au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires recule de -4,4% en base publiée.

11.1.3 - Domicile et habitats alternatifs

Le chiffre d’affaires de l’activité Domicile et habitat partagé s’élève à €636m en 2025, représentant 12% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de +8,7% en base organique. Compte tenu de la cession de Petits-fils au 30 juillet 2025 et de certaines petites cessions intervenues en Allemagne et en Italie, l’activité recule de -2,8% en base publiée.

11.2 - Nouvelle segmentation des activités du Groupe

11.2.1 - Activité « Accompagnement du grand âge »

L’activité « Accompagnement du grand âge », qui regroupe les segments « Maisons de retraite médicalisées » et « Habitat alternatif », représente 76% de l’activité du Groupe, a généré un chiffre d’affaires de €4 023m en 2025, contre €3 936m en 2024 (qui intégrait le chiffre d’affaires de l’activité au Royaume-Uni), soit une hausse de +2,2% en base publiée et de +5,4% en base organique.

11.2.2 - Activité « Soins spécialisés »

L’activité « Soins spécialisés », qui regroupe les segments « Soins médicaux et de réadaptation (SMR) » et « Santé mentale », a généré au cours de l’année 2025 un chiffre d’affaires de €1 287m, soit 24% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de +1,8% en base organique. Compte tenu de l’effet périmètre lié au plan de renforcement de la structure financière, notamment à la vente de l’activité Hospitalisation à Domicile, et des corrections intervenues sur certaines dotations en France au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires recule de -4,4% en base publiée.





12 - Données 2023, 2024 et 2025 en base proforma des cessions

En millions d’euros 2023 2024 2025 Publiée Impact cessions Proforma Publiée Impact cessions Proforma Publiée Impact cessions Proforma Chiffre d’affaires 5 047 (302) 4 746 5 282 (256) 5 025 5 310 (142) 5 168** Dont France 2 243 (165) 2 078 2 332 (166) 2 166 2 264 (98) 2 166 Dont Allemagne 1 166 (17) 1 149 1 253 (16) 1 237 1 316 (6) 1 310 Dont Italie 609 (56) 554 626 (58) 569 618 (38) 580 Dont Belgique et Pays-Bas 748 0 748 805 0 805 846 0 846 Dont Espagne et Royaume-Uni 281 (63) 218 266 (17) 249 267 0 267 EBITDAR pre IFRS 16 1 127 (71) 1 056 1 154 (67) 1 087 1 159 (37) 1 122 Marge (%) 22,3% 22,3% 21,8% 21,6% 21,8% 21,7% Dont France 557 (39) 518 517 (47) 470 458 (25) 433 Dont Allemagne 220 (2) 218 267 (2) 266 315 (1) 315 Dont Italie 129 (14) 116 135 (15) 120 135 (11) 124 Dont Belgique et Pays-Bas 167 0 167 180 0 180 197 0 197 Dont Espagne et Royaume-Uni 52 (16) 37 55 (4) 51 53 0 53 EBITDA pre IFRS 16 614 (64) 550 605 (60) 546 594 (32) 562** Marge (%) 12,2% 11,6% 11,5% 10,9% 11,2% 10,9% Dont France 328 (31) 297 259 (39) 219 192 (19) 174 Dont Allemagne 73 (2) 72 121 (1) 120 165 (1) 165 Dont Italie 87 (6) 82 94 (7) 87 95 (5) 90 Dont Belgique et Pays-Bas 81 (10) 72 87 (9) 78 100 (8) 93 Dont Espagne et Royaume-Uni 43 (16) 27 44 (4) 40 41 (0) 41 EBITDA pre IFRS 16 et hors dev. Immobilier 561 (68) 492 595 (60) 535 579 (32) 548 Marge (%) 11,2% 10,5%* 11,3% 10,7% 10,9% 10,6% EBITDA opco 320 (41) 279 366 (49) 317 351 (23) 328**

Le proforma est présenté avec retraitement des cessions en année pleine.

* Base de l’objectif d’amélioration au 31 décembre 2026 de 100 à 150 points de base de la marge d’EBITDA, pré IFRS 16, proforma des cessions et hors promotion immobilière

**Base des objectifs de croissance 2025-2028





































































































































































Comptes consolidés au 31 décembre 2025

Compte de résultat

M€ 2025

post IFRS 16 ajustements IFRS 16 2025

pré IFRS 16 2024

pré IFRS 16 ∆ Chiffre d'affaires 5 310,3 - 5 310,3 5 281,8 28,5 Croissance % 0,5% - 0,5% 4,6% -410 bps Coûts de personnel (3 236,7) - (3 236,7) (3 152,7) (84,0) % du chiffre d'affaires 61,0% - 61,0% 59,7% +130 bps Autres coûts (927,1) (12,1) (915,0) (975,1) 60,1 % du chiffre d'affaires 17,5% - 17,2% 18,5% -130 bps EBITDAR 1 146,5 (12,1) 1 158,6 1 153,9 4,7 % du chiffre d'affaires 21,6% - 21,8% 21,8% - Loyers externes (77,3) 487,3 (564,6) (548,8) (15,8) % du chiffre d'affaires 1,5% - 10,6% 10,4% +20 bps EBITDA 1 069,2 475,2 594,0 605,1 (11,1) % du chiffre d'affaires 20,1% 11,2% 11,5% -30 bps Amortissements & dépréciations (715,0) (411,1) (303,9) (302,6) (1,3) Provisions (57,2) 1,5 (58,7) (63,5) 4,9 EBIT 297,0 65,6 231,4 239,0 (7,5) % du chiffre d'affaires 5,6% - 4,4% 4,5% -10 bps Dépenses non courantes 3,7 3,5 0,2 (38,3) 38,5 Résultat opérationnel 300,7 69,1 231,6 200,7 30,9 % du chiffre d'affaires 5,7% - 4,4% 3,8% +60 bps Résultat financier (288,8) (103,2) (185,6) (194,6) 9,0 Résultat avant impôt 11,9 (34,1) 46,0 6,1 39,9 Impôts sur les bénéfices 3,3 (0,1) 3,4 2,6 0,8 Taux d'impôt (27,9%) (0,4%) (7,5%) (42,9%) n.a Résultat des sociétés mises en équivalence (6,0) - (6,0) (0,3) (5,7) Intérêts minoritaires (7,6) - (7,6) (3,4) (4,2) Résultat net des activités poursuivies 1,6 (34,3) 35,9 5,0 30,8 % du chiffre d'affaires 0,0% - 0,7% 0,1% +60 bps Résultat des activités abandonnées - - - (25,4) 25,4 Résultat net - Part du Groupe 1,6 (34,3) 35,9 (20,3) 56,2 % du chiffre d'affaires 0,0% - 0,7% -0,4% +110 bps





Bilan

En milliers d'euros 31.12.2025 31.12.2024 Goodwill 3 129 532 3 239 523 Immobilisations incorporelles 2 151 332 2 336 177 Immobilisations corporelles 2 886 228 3 108 748 Droits d'utilisation 3 533 378 3 617 552 Immobilisations financières 123 063 111 037 Titres mis en équivalence 58 149 64 160 Impôts différés actifs 193 351 144 168 Actifs non courants 12 075 033 12 621 365 Stocks 36 226 22 240 Clients et comptes rattachés 410 527 457 310 Autres créances et actifs courants 448 934 616 799 Créances d'impôt courant 8 693 21 069 Instruments financiers actifs 4 749 4 066 Trésorerie 784 793 518 072 Actifs courants 1 693 922 1 639 556 Actifs détenus en vue de leur cession 37 915 - TOTAL DE L’ACTIF 13 806 870 14 260 921 En milliers d'euros 31.12.2025 31.12.2024 Capital 3 568 3 560 Primes 1 514 495 1 514 495 Réserves et résultats consolidés 2 095 601 2 174 229 Capitaux propres (part du Groupe) 3 613 664 3 692 284 Intérêts ne conférant pas le contrôle 287 987 328 538 Capitaux propres totaux 3 901 651 4 020 822 Provisions pour retraites 78 825 82 263 Impôts différés passifs 537 849 553 997 Autres provisions 61 338 53 493 Emprunts et dettes financières 3 225 372 2 977 431 Obligations locatives à plus d'un an 3 549 657 3 609 482 Autres dettes non courantes 19 547 56 863 Passifs non courants 7 472 588 7 333 529 Provisions à moins d'un an 20 222 25 027 Fournisseurs et comptes rattachés 540 340 570 028 Autres dettes et comptes de régularisation 810 987 891 238 Dettes d'impôt courant 11 282 23 850 Emprunts à moins d'un an et découverts bancaires 614 096 985 716 Obligations locatives à moins d'un an 417 729 408 776 Instruments financiers passifs 1 184 1 935 Passifs courants 2 415 840 2 906 570 Passifs liés à des actifs détenus en vue de leur cession 16 791 - TOTAL DU PASSIF 13 806 870 14 260 921





Flux de trésorerie





M€ FY 2025 Impact IFRS 16 FY 2025 FY 2024 post IFRS 16 pré IFRS 16 pré IFRS 16 EBITDA 1 069 475 594 605 Non cash & autres (93) 20 (114) (102) Variation du besoin en fonds de roulement 99 (0) 99 2 Capex opérationnels (111) - (111) (105) Flux net de trésorerie généré par l'activité 964 495 469 400 Impôts sur les bénéfices payés (29) 0 (29) (20) Frais financiers payés (276) (103) (173) (197) Cash-flow libre opérationnel 659 392 267 183 Capex de développement (101) - (101) (131) Investissements financiers (acquisitions/cessions) 318 - 318 286 Cash-flow libre net 875 392 483 338 Dividendes/coupons d'instruments hybrides (37) - (37) (16) Investissements/Désinvestissements immobiliers (8) - (8) (6) Augmentation de capital (4) - (4) 307 Partenariats immobiliers (33) - (33) (134) Autres éléments de la dette nette (353) (359) 6 (40) Flux de trésorerie liée aux activités abandonnées - - (13) Variation de la dette nette 441 33 408 435







1 A fin 2023, sur le périmètre 2019

2 Par le Top Employer Institute

3 émissions de CO2 liées à l’énergie









Pièces jointes