La Eclipse Foundation annonce le programme complet du salon OCX 2026

BRUXELLES, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Eclipse Foundation, l’une des plus grandes organisations mondiales de logiciels open source, a annoncé le programme complet du salon Open Community Experience (OCX 2026) , qui se tiendra du 21 au 23 avril 2026 au centre de conférences The EGG à Bruxelles, en Belgique.

OCX est la conférence phare de la Fondation et l’un des principaux rassemblements européens pour les professionnels de l’open source, avec près de 150 sessions portant sur six thèmes et cinq événements connexes dédiés aux communautés. Au cours de ces trois journées dynamiques, des développeurs, des architectes, des chercheurs et des leaders du secteur se pencheront sur les technologies, les normes et les modèles de collaboration qui façonneront la prochaine ère de l’innovation ouverte.

Après des débuts couronnés de succès en 2024, le salon OCX 2026 revient avec un programme technique considérablement élargi, passant de trois à cinq événements connexes dédiés aux communautés et augmentant le nombre de sessions de plus de 35 %. Chaque communauté offre une expertise approfondie dans son domaine tout en connectant les participants à l’écosystème open source au sens large.

« À l’instar de la Eclipse Foundation elle-même, le salon OCX 2026 continue de prendre de l’ampleur, et de gagner en diversité et en profondeur », déclare Mike Milinkovich, directeur général de la Eclipse Foundation. « Alors que l’IA redéfinit le développement logiciel, que les véhicules définis par logiciel transforment la mobilité et que de nouvelles réglementations redéfinissent la responsabilité, la collaboration ouverte n’a jamais été aussi essentielle. Le programme de cette année reflète les défis et les opportunités réels auxquels notre communauté est confrontée. »

Ce que découvriront les développeurs au salon OCX 2026

Le salon OCX 2026 propose trois jours d’informations pratiques sur l’ingénierie informatique, des perspectives stratégiques et une collaboration constructive axée sur la communauté.

Programme principal du salon OCX : l’innovation intersectorielle en action

Le programme principal rassemble des professionnels de premier plan pour aborder les thèmes de la sécurité des logiciels, de l’évolution de Java en entreprise, de l’informatique embarquée et de périphérie, des architectures cloud-native, de la gouvernance et de l’innovation intersectorielle. Les sessions sont fondées sur des mises en œuvre concrètes et conçues pour les professionnels qui commercialisent et développent des logiciels. Les participants repartent avec des techniques exploitables, des connaissances en matière d’architecture et des approches éprouvées qu’ils peuvent appliquer immédiatement.

Cinq événements connexes organisés dans le cadre d’une seule et même conférence

Le salon OCX 2026 propose cinq événements connexes organisés dans le cadre de la conférence, chacun offrant une expérience intensive pour des communautés techniques spécifiques tout en restant entièrement accessible avec un seul billet d’entrée.

Communauté ouverte pour les outils

Anciennement appelé EclipseCon, cet événement perpétue l’héritage de l’une des communautés d’outils de développement les plus respectées du secteur. Les thèmes abordés comprennent les IDE assistés par l’IA, les cadres de modélisation, les serveurs de langage, les flux de travail de nouvelle génération et l’ingénierie de la productivité. Si vous créez des outils ou en dépendez pour fournir des logiciels haute performance, cette communauté est incontournable.



Principaux intervenants : Programmer dans toutes les langues : créer des outils culturels avec Langium - Malik Lanlokun L’IA en action : la meilleure démonstration en direct avec Theia AI - Jonas Helming

La collaboration ouverte accélère la transition vers des véhicules définis par logiciel. Cet événement explore les normes ouvertes, les architectures axées sur la sécurité et les implémentations dans le monde réel. Les ingénieurs et les architectes de plateformes acquerront des connaissances pratiques sur les fondements logiciels qui alimentent la mobilité connectée.



Principaux intervenants : Le diagnostic réinventé : comment Eclipse OpenSOVD favorise la collaboration ouverte et l’évolution des normes - Thilo Schmitt et Alexander Mohr Les cinquante nuances du SDV : une feuille de route axée sur un plan directeur pour l’adoption de l’orchestration - Naci Dai et Oliver Kral

L’open source redéfinit la manière dont les systèmes d’IA sont construits, validés et régis. Cet événement examine les cadres d’IA fiables, les écosystèmes de modèles ouverts, les stratégies de gouvernance responsable, le partage des données et les espaces de données, ainsi que les leçons tirées du déploiement en production. Les développeurs qui créent des systèmes d’IA destinés à la production y trouveront à la fois des informations techniques approfondies et des conseils prospectifs.



Principaux intervenants : Engagement envers la qualité : tests améliorés par l’IA dans l’open source - Shelley Lambert et Longyu Zhang Comprendre les décisions des machines - Haishi Bai

Avec des réglementations telles que le règlement européen sur la cyberrésilience (CRA) qui renforcent les attentes en matière de sécurité des logiciels, la conformité est désormais une préoccupation centrale pour les ingénieurs informatiques. Cet événement apporte aux équipes des stratégies pratiques en matière de sécurité, de licences et de conformité réglementaire sans ralentir l’innovation. Si vous commercialisez des logiciels sur le marché européen, ce contenu est essentiel.



Principaux intervenants : Maîtriser le chaos des SBOM : une boussole juridique pour la CRA et la conformité open source - Hendrik Schöttle Conformité multicouche : utiliser le modèle du fromage suisse pour prévenir les défaillances catastrophiques - Georg Link

Présenté en collaboration avec la Fondation Apereo et des partenaires universitaires, cet événement démontre comment l’open source accélère le passage de la recherche à des systèmes évolutifs et concrets. Les thèmes abordés comprennent la reproductibilité, les pratiques scientifiques ouvertes et les implémentations prêtes à la production qui relient le monde universitaire et l’industrie.



Principaux intervenants : VOStack : pile logicielle open source pour la virtualisation des appareils IoT - Anastasios Zafeiropoulos Présentation d’UniTime : de la recherche à la pratique - Tomas Muller



Conférenciers principaux

Le salon OCX 2026 rassemble des perspectives issues du sport de haut niveau, de la politique numérique européenne et du leadership mondial en matière d’open source.

Ruth Buscombe - Stratège de course de Formule 1 et analyste pour F1TV, Ruth Buscombe ouvrira la conférence avec « La formule gagnante : ce que la F1 nous apprend sur les gains marginaux, le travail d’équipe et la prise de décision basée sur les données ». Son discours établit un lien entre la précision du sport automobile de haut niveau et la culture de performance collaborative des communautés open source.

- Stratège de course de Formule 1 et analyste pour F1TV, Ruth Buscombe ouvrira la conférence avec « ». Son discours établit un lien entre la précision du sport automobile de haut niveau et la culture de performance collaborative des communautés open source. Rolf Riemenschneider - Responsable du secteur IoT à la Commission européenne, Rolf Riemenschneider dirige la recherche et l’innovation dans le cadre d’Horizon Europe, en coordonnant la stratégie pour le cloud-edge computing et l’Internet des objets. Son discours explorera la trajectoire numérique de l’Europe et le rôle des technologies ouvertes dans les espaces de données stratégiques.

- Responsable du secteur IoT à la Commission européenne, Rolf Riemenschneider dirige la recherche et l’innovation dans le cadre d’Horizon Europe, en coordonnant la stratégie pour le cloud-edge computing et l’Internet des objets. Son discours explorera la trajectoire numérique de l’Europe et le rôle des technologies ouvertes dans les espaces de données stratégiques. Mike Milinkovich - Directeur général de la Eclipse Foundation depuis 2004, Mike Milinkovich est un leader reconnu dans le domaine de l’open source. Il a siégé aux conseils d’administration de l’Open Source Initiative, de la communauté OpenJDK et du comité exécutif du Java Community Process. Il partagera son point de vue sur l’évolution du rôle de la collaboration ouverte dans un environnement technologique en mutation rapide.



Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à l’avenir

Le salon OCX 2026 s’adresse aux développeurs, aux architectes, aux chercheurs et aux décideurs qui font progresser les logiciels modernes. Une seule inscription vous donne accès à l’ensemble de l’expérience, y compris au programme principal et aux cinq événements connexes.

Consultez le programme

Planifiez vos sessions

Assurez votre place au salon OCX 2026 et inscrivez-vous dès maintenant .



Bénéficiez de tarifs préférentiels jusqu’au 16 mars. La capacité d’accueil du centre de conférence The EGG est limitée, il est donc conseillé de s’inscrire au plus tôt.

Nous remercions nos sponsors

Le salon OCX 2026 peut avoir lieu grâce au soutien généreux de nos sponsors, notamment : SAP TypeFox EclipseSource , Obeo , Equo Tech, Inc, AzAzul ETAS , Eurotech, ainsi que Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH . Leur leadership et leur engagement en faveur de l’innovation open source contribuent à favoriser la collaboration entre les différents secteurs et à renforcer l’écosystème open source mondial. Nous remercions sincèrement tous nos sponsors pour leur partenariat et leur engagement.

Les organisations qui souhaitent soutenir le salon OCX 2026 et participer à l’écosystème mondial de l’open source sont invitées à contacter sponsors@OCXconf.org pour obtenir des informations sur le parrainage et consulter le prospectus de parrainage .

À propos de la Eclipse Foundation

La Eclipse Foundation offre à une communauté mondiale de particuliers et d’organisations un environnement indépendant des fournisseurs et favorable aux entreprises, propice à la collaboration et à l’innovation dans le domaine de l’open source. Nous hébergeons Adoptium, l’IDE Eclipse, Jakarta EE, Open VSX, Software Defined Vehicle et plus de 400 projets open source à fort impact. Basée à Bruxelles, en Belgique, la Eclipse Foundation est une association internationale à but non lucratif soutenue par plus de 300 membres. Nos événements, y compris le salon Open Community Experience (OCX) , rassemblent des développeurs, des leaders du secteur et des chercheurs du monde entier. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X et LinkedIn ou consultez le site eclipse.org .

Contacts presse :

Schwartz Public Relations (Allemagne)

Julia Rauch/Marita Bäumer

Sendlinger Straße 42A

80331 Munich

EclipseFoundation@schwartzpr.de

+49 (89) 211 871 -70/ -62

514 Media Ltd (France, Italie, Espagne)

Benoit Simoneau

benoit@514-media.com

M: +44 (0) 7891 920 370