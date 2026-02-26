STMicroelectronics publie son formulaire 20-F pour l’année 2025

Genève, le 26 février 2026 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a publié son formulaire 20-F (rapport annuel établi selon les règles américaines) pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 et l’a déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) aux Etats-Unis. Le formulaire 20-F établi selon les normes U.S. GAAP et les états financiers audités y compris l’annexe de la Société, est disponible sur le site internet www.st.com et sera disponible sur le site www.sec.gov.

Des versions imprimées du rapport sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès des Relations Investisseurs de ST au 00 41 22 929 5920 ou à l’adresse investors.st.com .

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

