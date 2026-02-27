DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2025 (Tilintarkastamaton)
DIGITALIST 2025
YHTEENVETO
Lokakuu - joulukuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):
- Liikevaihto 4,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa), muutosta -11,9 %.
- Käyttökate (EBITDA) -0,0 milj. euroa* (-0,2 milj. euroa), -0,9 % liikevaihdosta (-4,3 %).
- Liiketulos (EBIT) -0,2 milj. euroa* (-0,3 milj. euroa), -4,1 % liikevaihdosta (-7,1 %).
- Tilikauden tulos -1,0 milj, euroa* (-1,0 milj. euroa), -24,3 % liikevaihdosta (-21,3 %).
- Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,39 euroa (-0,32 euroa**)
Tilikausi tammikuu - joulukuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):
- Liikevaihto 16,5 milj. euroa (16,2 milj. euroa), muutosta 2,3 %.
- Käyttökate (EBITDA) -1,0 milj. euroa (-1,5 milj.euroa), -6,3 % liikevaihdosta, (-9,4 %).
- Liiketulos (EBIT) -1,6 milj. euroa (-2,0 milj.euroa), -9,5 % liikevaihdosta (-12,3 %).
- Tilikauden tulos -4,6 milj. euroa (-5,0 milj, euroa), -27,6 % liikevaihdosta (-31,0 %).
- Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -1,67 euroa (-1,72 euroa**).
- Liiketoiminnan rahavirta -2,1 milj.euroa (-1,4 milj. euroa).
- Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 118 (122), vähennystä 3,2 %.
*Sisältää edelleen veloitettuja kuluja 0,2 milj. euroa. Veloituksella ei ole vaikutusta koko tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen.
**Vuoden 2024 tiedot on esitetty vertailukelpoisina 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2025 on ollut Digitalist Groupille toiminnan vakauttamisen ja asteittaisen parantamisen vuosi. Markkinatilanteen jatkuessa Pohjoismaissa varovaisena olemme vahvistaneet toimintamme kurinalaisuutta ja parantaneet tulostamme edellisvuoteen verrattuna.
Asiakkaiden varovaisuus näkyi edelleen neljännellä vuosineljänneksellä ja liikevaihto jäi alhaisemmaksi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2024. Koko vuoden osalta liikevaihto oli kuitenkin 16,5 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa vuonna 2024), mikä vastaa 2,3 prosentin kasvua. Käyttökate (EBITDA) parani -1,0 miljoonaan euroon (-1,5 milj. euroa) ja liiketulos (EBIT) -1,6 miljoonaan euroon (-2,0 milj. euroa). Vaikka emme ole vielä saavuttaneet kannattavuutta, suunta on selvä: tappiot ovat pienentyneet sekä absoluuttisesti että suhteessa liikevaihtoon, mikä osoittaa vuoden aikana toteutettujen tehostamistoimenpiteiden vaikutuksen. Nämä toimenpiteet kuten kustannusten hallinta, organisaation suoraviivaistaminen ja tiukempi projektijohtaminen ovat olleet välttämättömiä markkinassa, jossa päätöksentekosyklit ovat pidentyneet ja asiakkaiden budjetit kiristyneet.
Ruotsi tuo edelleen suurimman osan liikevaihdostamme. Sekä Suomen että Ruotsin liiketoiminnot kasvoivat hieman euromääräisesti, mutta Suomen liikevaihto enemmän haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Tämä korostaa joustavuuden merkitystä ja kykyä toimia tasapainoisesti molemmilla markkinoilla.
Keskeinen kehitysaskel vuonna 2025 on ollut soveltavan tekoälytarjontamme määrätietoinen kehittäminen. Stacken, turvallinen tekoälyalustamme, on siirtynyt varhaisista pilottihankkeista laajempiin asiakastoimeksiantoihin. Vuoden aikana käynnistimme AI-transformaatiohankkeita ja vahvistimme uskottavuuttamme saavuttamalla ISO/IEC 42001 -sertifioinnin tekoälytoiminnassame. Näemme kysynnän turvallisille ja käytännönläheisille tekoälyratkaisuille kasvavan vakaasti erityisesti julkisella sektorilla ja säännellyillä toimialoilla. Kiinnostus kasvaa vähitellen myös yksityisellä sektorilla organisaatioiden siirtyessä kokeiluista kohti suunnitelmallista käyttöönottoa.
Henkilöstömäärä laski vuoden lopussa 118 työntekijään (122). Tämä kuvastaa tavoitettamme sovittaa kapasiteettia kysyntään säilyttäen samalla ydinosaamisemme muotoilussa, teknologiassa, brändissä ja tekoälyssä. Olemme edelleen sitoutuneita ylläpitämään tasapainoista ja kestävää organisaatiota.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2025 on ollut ennen kaikkea toteutuksen, ei laajentumisen, vuosi. Paransimme hieman liikevaihtoa vaativassa markkinassa ja pienentäneet tappioita. Parannus on asteittaista mutta konkreettista.
Vuonna 2026 odotamme liikevaihdon ja käyttökatteen paranevan vuoteen 2025 verrattuna. Prioriteetit ovat selkeät: kurinalainen operatiivinen toiminta, terävämpi positiointi sekä skaalautuvien tekoälyvetoisten palveluiden jatkuva kehittäminen. Fokusoidumman organisaation ja vahvemman operatiivisen perustan ansiosta olemme entistä paremmin valmistautuneita seuraavaan kehitysvaiheeseen.
Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja ammattimaisuudesta vuonna, joka on edellyttänyt sopeutumiskykyä ja sinnikkyyttä. Kiitän myös asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme heidän jatkuvasta luottamuksestaan.
/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg
Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2026 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2025.
SEGMENTTIRAPORTOINTI
Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.
LIIKEVAIHTO
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa), mikä on 11,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon lasku johtui poikkeuksellisen heikosta joulukuusta sekä Ruotsin liiketoiminnan osittaisesta supistumisesta neljännen vuosineljänneksen aikana.
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 16,5 milj. euroa (16,2 milj. euroa), mikä on 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Sekä Suomen että Ruotsin liiketoiminnot kasvoivat hieman, mutta Suomen liikevaihto kasvoi enemmän niin absoluuttisesti kuin prosentuaalisestikin haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Ruotsin kruunun vahvistuminen vaikutti liikevaihdon kasvuun noin +2 prosenttiyksikköä.
Epävarma taloustilanne vaikutti edelleen asiakkaiden päätöksiin ja hidasti uusien projektien käynnistämistä.
Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus on pysynyt vakaana ollen 69 prosenttia (70 %).
TULOS
Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,0 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), ja tulos per osake oli -0,39 euroa (-0,32 euroa).
Neljännen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy 0,2 milj. euron edelleenveloitus liiketoiminnan kuluissa. Veloituksella ei ole vaikutusta koko tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen. Myynnin lasku heikensi käyttökatetta, mutta säästöt liiketoiminnan kuluissa tasapainottivat vaikutusta.
Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -1,0 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), liiketulos (EBIT) -1,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -4,5 milj. euroa (-4,9 milj. euroa). Liiketoiminnan kulut laskivat 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Kustannussäästöt yhdessä myynnin kasvun kanssa vahvistivat käyttökatetta.
Rahoituserät nettona olivat -3,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa), koostuen pääosin rahoituslainoihin ja lähipiirilainoihin liittyviin ulkoisiin korkokuluihin. Ulkoiset korkokulut olivat 2,4 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
Tilikauden tulos oli -4,6 milj. euroa (-5,0 milj. euroa) ja tulos per osake oli -1,67 euroa (-1,72 euroa).
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oma pääoma oli -41,8 milj. euroa (-37,7 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -12,3 milj. euroa (-13,8 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -89,8 % (-161,9 %).
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 10,3 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -410,0 % (-379,1 %).
Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 0,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
Konsernin taseessa korolliset velat olivat yhteensä 44,2 milj. euroa (38,2 milj. euroa) tilikauden lopussa. Rahalaitoslainat sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit olivat 11,2 milj. euroa (11,0 milj. euroa). IFRS 16 leasing-velkoja oli 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
Lähipiirilainoja oli yhteensä 32,3 milj. euroa (26,6 milj. euroa). Pääomalainojen yhteismäärä oli 29,5 milj. euroa (23,9 milj. euroa) ja muiden lähipiirilainojen 2,8 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Lyhytaikaisia lainoja oli 30,3 milj. euroa. Muutokset johtuvat korkojen ja lähipiirilainojen muuntamisesta osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi. Lisätietoa järjestelyistä löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -2,1 milj. euroa (-1,4 milj. euroa), muutosta -0,6 milj. euroa. Yhtiön rahavirran kehittymiseen on vaikuttanut käyttöpääoman heikentyminen. Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Lisäksi osa ruotsalaisista myyntisaatavista rahoitetaan factoring-rahoituksella.
LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 31.12.2025 liikearvoa 5,6 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti 31.12.2025. Tarvetta arvonalennuksen kirjaamiseen ei todettu.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 120 (123) ja kauden lopussa 118 (122). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 42 (52) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 76 (70) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vuoden 2024 tiedot on esitetty vertailukelpoisina 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Vaihto ja kurssi
Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 16,75 (4,95) euroa, alin 2,20 (1,70) euroa ja päätöskurssi 31.12.2025 oli 2,25 (3,60) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 6,81 (2,77) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 674 856 (313 283) kappaletta, mikä vastaa 24,3 % (11,3 %) osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2025 oli 6 240 872 (9 985 399) euroa. Lisätietoa liitetietojen kohdassa Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tilikauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 2 773 721 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 2 773 721. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja tilikauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 28 114 (1,0 %) kaikista osakkeista.
Optio-ohjelmat 2021
Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 240 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 240 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 153 800 kappaletta. Sarjan 2021A1 merkintäaika päättyi 31.12.2024. Jaetuista optioista 122 600 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman 2021A2 ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 31 200 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.
Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen kulu on noin 0,8 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,0 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2025. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://investor.digitalist group.com.
Osakkeiden määrät on esitetty 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2025 oli 6 221 (5 705). Yksityishenkilöt omistivat 14,2 (11,8) prosenttia ja yhteisöt 78,0 (78,4) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 7,8 (9,8) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 10,8 (12,6) prosenttia osakkeista.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Yhtiökokous 29.4.2025
Yhtiö piti 29.4.2025 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalist group.com.
Yhtiökokous päätti, että vuoden 2024 tilinpäätöksen osoittama tappio 5.520.249,94 euroa kirjataan yhtiön voitto-/tappiotilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2024.
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin, Johan Almquistin ja Magnus Wetterin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 29.4.2025 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Esa Matikaisen sekä varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin. Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Magnus Wetter.
Hallitus arvioi puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2025 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Magnus Wetter ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.
Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 346.715.227 osaketta, mikä vastaa 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.
Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 69.343.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.
Päättäminen mahdollisista toimenpiteistä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi
Yhtiökokoukselle esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 osoittaa Yhtiön oman pääoman olevan alle puolet Yhtiön osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei huomioitaisi asiaa arvioitaessa.
Todettiin, että yhtiössä on suoritettu 30.12.2024 tiedottama vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 pääomien ja korkojen muuttaminen kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi.
Todettiin, että edellä mainituilla toimilla on tuettu ja tuetaan Yhtiön tasetta ja vakavaraisuutta.
Päätettiin hyväksyä Yhtiön hallituksen esitys, ettei välittömästi toteuteta muita toimenpiteitä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi, mutta yhtiö arvioi aktiivisesti muita mahdollisuuksia ja keinoja Yhtiön taloudellisen aseman tukemiseksi.
Digitalist Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 13.8.2025
Digitalist Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.8.2025 Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä siihen liittyvästä maksuttomasta suunnatusta osakeannista ja osakkeiden lunastamisesta siten, että osakkeiden yhdistämisen jälkeen jokaista 250 Yhtiön osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1.386.000 osaketta, mikä vastaa noin 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.
Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka ja valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 270.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka ja valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman vastaavan valtuutuksen.
MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA
Digitalist Group Oyj:n osakkeiden yhdistäminen
Digitalist Group Oyj toteutti 15.8.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Yhtiön osakkeiden yhdistämisen eli osakkeiden lukumäärän vähentämisen sekä siihen liittyvän maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 2.773.721 kappaletta. Myös vaihtovelkakirjalainat ja Optio-ohjelma 2021 muutettiin osakkeiden yhdistämistä vastaavasti.
Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Digitalist Open Tech AB myi sisäisesti 85 % omistamansa tytäryhtiön Digitalist Open Tech Oy:n 28.1.2025 Digitalist Group Oyj:lle, joka on Digitalist Groupin emoyhtiö.
Lisäksi Digitalist Canada Ltd on virallisesti lakkautettu 31.12.2025.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan 30.6.2025
Digitalist Group Oyj sopi 30.6.2025 Turret Oy Ab:n kanssa 800 000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.
Suunnatut vaihdettavat pääomalainat Turret Oy Ab:le ja Holdix Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistamiseksi 30.6.2025
Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 Turret Oy Ab:lle
Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 korkokuluja maksetuksi, yhteensä 2 617 363,41 euroa. Laina-aika on 30.6.2025-30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.
Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 Holdix Oy Ab:lle
Holdix on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 korkokuluja maksetuksi, yhteensä 1 038 352,60 euroa. Laina-aika on 30.6.2025- 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.
Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan 19.9.2025
Digitalist Group Oyj sopi 19.9.2025 Turret Oy Ab:n kanssa 1 000 000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.
Suunnattu oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Turret Oy Ab:le Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistamiseksi 30.12.2025
Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 Turret Oy Ab:lle
Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.12.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevan lainan 30.10.2023 pääoman, määrältään 2.000.000 euroa. Laina-aika on 30.12.2025-30.9.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2027.
Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan
Digitalist Group Oyj sopi 21.1.2026 Turret Oy Ab:n kanssa 1.000.000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2026 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 30.9.2027.
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalist group.com.
Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.
Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan.
Vuoden 2025 aikana tasetta on vahvistettu muuntamalla korkoja ja lähipiirilainoja edelleen pääomalainaksi osakeyhtiölain 12 luvun mukaisesti. Lisätietoa löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Groupilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.
Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset. Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein. Asiakaskysynnän varovaisuus ja kilpailutilanne on osin johtanut hinnan merkityksen korostumiseen, millä on katteita heikentävää vaikutusta sekä alalla yleisesti että Digitalist Groupin kannalta.
Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Vaikka konsernin toimialalla toisinaan vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka on huomattavasti lieventynyt, henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä on edelleen olemassa. Merkittävämpi riski liittyy kuitenkin säästöohjelmien mahdollisiin vaikutuksiin henkilöstön sitoutumiseen ja pysyvyyteen. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Kustannusinflaatio on hellittänyt parin vuoden takaiseen verrattuna, mutta saattaa edelleen aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen muutoksilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.
Konsernin liikevaihdosta suuri osa laskutetaan muuna kuin euroina, pääosin Ruotsin kruunuissa. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2025 ja 2024 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.
Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.
Yleinen taloudellinen epävarmuus ja alhaiset kasvuennusteet yhtiön avainmarkkinoilla vaikuttivat konsernin liiketoimintaan tilikaudella, mutta tulevaa vaikutusta jatkossa on vaikea arvioida. Geopoliittinen epävarmuus saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA
Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja eri toimialoille. Näitä toimialoja ovat muun muassa teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2025. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat negatiiviset.
Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2026.
Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 27.3.2026. Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalist group.com heti julkistamisen jälkeen.
SEURAAVA KATSAUS
Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2026 julkaistaan 24.4.2026.
DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com
DIGITALIST GROUP -KONSERNI
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2025
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR
|1.10.-31.12.25*
|1.10.-31.12.24*
|Muutos %
|1.1.-31.12.25
|1.1.-31.12.24
|Muutos %
|Liikevaihto
|4 141
|4 699
|-11,9 %
|16 532
|16 165
|2,3 %
|Liiketoiminnan muut tuotot
|41
|-41
|-199,1 %
|42
|50
|-16,1 %
|Materiaalit ja palvelut
|-1 424
|-1 721
|17,3 %
|-3 868
|-3 892
|0,6 %
|Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
|-2 140
|-2 253
|5,0 %
|-11 105
|-10 875
|-2,1 %
|Poistot ja arvonalentumiset
|-132
|-132
|-0,2 %
|-529
|-470
|-12,6 %
|Liiketoiminnan muut kulut
|-657
|-883
|25,6 %
|-2 646
|-2 960
|10,6 %
|Kulut yhteensä
|-4 353
|-4 990
|12,8 %
|-18 147
|-18 197
|0,3 %
|LIIKETULOS
|-172
|-332
|48,3 %
|-1 573
|-1 982
|20,6 %
|Rahoitustuotot
|41
|78
|-47,3 %
|204
|155
|31,1 %
|Rahoituskulut
|-846
|-695
|-21,6 %
|-3 163
|-3 103
|-1,9 %
|Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
|-804
|-617
|-30,4 %
|-2 959
|-2 948
|-0,4 %
|Tulos ennen veroja
|-976
|-949
|-2,9 %
|-4 532
|-4 930
|8,1 %
|Tuloverot
|-31
|-51
|39,8 %
|-30
|-87
|65,0 %
|TILIKAUDEN TULOS
|-1 006
|-1 000
|-0,7 %
|-4 563
|-5 017
|9,1 %
|Jakautuminen:
|Emoyhtiön omistajille
|-1 077
|-875
|-23,1 %
|-4 572
|-4 707
|2,9 %
|Määräysvallattomille omistajille
|71
|-125
|157,1 %
|9
|-310
|102,8 %
|Osakekohtainen tulos:
|Laimentamaton, euroa
|-0,39
|-0,32
|-1,67
|-1,72
|Laimennettu, euroa
|-0,39
|-0,32
|-1,67
|-1,72
*Henkilöstökulujen luokittelua on muutettu vuonna 2025, ja vastaavat oikaisut on tehty myös vertailutietoihin. Luokittelumuutos kohdistuu neljänteen vuosineljännekseen, eikä sillä ole vaikutusta koko vuoden lukuihin.
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
|1.10.-31.12.25
|1.10.-31.12.24
|Muutos %
|1.1.-31.12.25
|1.1.-31.12.24
|Muutos %
|Tilikauden tulos
|-1 006
|-1 000
|-1 %
|-4 563
|-5 017
|9 %
|Muuntoeron muutos
|141
|-141
|-200 %
|439
|-68
|746 %
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS
|-865
|-1 140
|24 %
|-4 124
|-5 085
|19 %
|Emoyhtiön omistajat
|-907
|-1 007
|10 %
|-4 175
|-4 759
|12 %
|Määräysvallattomat omistajat
|41
|-134
|131 %
|51
|-327
|116 %
KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR
|VARAT
|31.12.2025
|31.12.2024
|PITKÄAIKAISET VARAT
|Aineettomat hyödykkeet
|223
|314
|Liikearvo
|5 605
|5 245
|Aineelliset hyödykkeet
|685
|569
|Sijoitukset
|6
|6
|Pitkäaikaiset lainasaamiset
|112
|88
|PITKÄAIKAISET VARAT
|6 631
|6 222
|LYHYTAIKAISET VARAT
|Myyntisaamiset ja muut saamiset
|2 784
|2 612
|Tuloverosaaminen
|213
|321
|Rahavarat
|632
|944
|LYHYTAIKAISET VARAT
|3 629
|3 877
|VARAT
|10 259
|10 099
|OMA PÄÄOMA JA VELAT
|OMA PÄÄOMA
|Emoyhtiön omistajat
|Osakepääoma
|585
|585
|Ylikurssirahasto
|219
|219
|Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
|73 917
|73 917
|Kertyneet voittovarat
|-111 619
|-107 369
|Tilikauden tulos
|-4 572
|-4 707
|Määräysvallattomien omistajien osuudet
|-371
|-311
|Emoyhtiön omistajat
|-41 470
|-37 355
|OMA PÄÄOMA
|-41 841
|-37 667
|PITKÄAIKAISET VELAT
|4 855
|25 438
|LYHYTAIKAISET VELAT
|47 246
|22 328
|OMA PÄÄOMA JA VELAT
|10 259
|10 099
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A: Osakepääoma
B: Ylikurssirahasto
C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
D: Muuntoero
E: Kertyneet voittovarat
F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus
H: Oma pääoma yhteensä
|A
|B
|C
|D
|E
|F
|G
|H
|Oma pääoma 1.1.2024
|585
|219
|73 917
|-1 192
|-106 193
|-32 664
|-53
|-32 717
|Laaja tulos
|Tilikauden tulos
|-4 707
|-4 707
|-310
|-5 017
|Muut laajan tuloksen erät
|-51
|-51
|-17
|-68
|Tilikauden laaja tulos yhteensä
|-51
|-4 707
|-4 759
|-327
|-5 085
|Liiketoimet omistajien kanssa
|Osakeperusteinen palkitseminen
|54
|54
|54
|Oman pääoman ehtoinen laina
|-14
|-14
|-14
|Tytäryhtiön myynti
|14
|14
|14
|Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa
|Rakennemuutokset
|14
|14
|69
|83
|Oma pääoma 31.12.2024
|585
|219
|73 917
|-1 244
|-110 832
|-37 355
|-311
|-37 667
|A
|B
|C
|D
|E
|F
|G
|H
|Oma pääoma 1.1.2025
|585
|219
|73 917
|-1 244
|-110 832
|-37 355
|-311
|-37 667
|Laaja tulos
|Tilikauden tulos
|-4 572
|-4 572
|9
|-4 563
|Muut laajan tuloksen erät
|397
|397
|42
|439
|Tilikauden laaja tulos yhteensä
|397
|-4 572
|-4 175
|51
|-4 124
|Liiketoimet omistajien kanssa
|Osakeperusteinen palkitseminen
|44
|44
|44
|Tytäryhtiön myynti
|1
|1
|1
|Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa
|Rakennemuutokset
|14
|14
|0
|14
|Osingonjako vähemmistölle
|0
|-111
|-111
|Oma pääoma 31.12.2025
|585
|219
|73 917
|-847
|-115 344
|-41 470
|-371
|-41 841
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR
|1.1.-31.12.2025
|1.1.-31.12.2024
|Liiketoiminnan rahavirta
|Tilikauden tulos ennen veroja
|-4 532
|-5 017
|Liiketoiminnan rahavirran oikaisut:
|Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa
|44
|-236
|Poistot, arvonalentumiset
|529
|470
|Tuloverot
|30
|87
|Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
|-70
|-85
|Rahoitustuotot ja –kulut
|2 999
|3 058
|Muut oikaisut
|26
|5
|Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta
|-974
|-1 719
|Käyttöpääoman muutos
|-243
|1 290
|Saadut korot
|17
|47
|Maksetut korot
|-829
|-884
|Maksetut verot
|0
|-133
|Liiketoiminnan nettorahavirta
|-2 029
|-1 398
|Investointien rahavirta
|Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
|-31
|-15
|Lainasaamisten takaisinmaksut
|6
|Investointien nettorahavirta
|-24
|-15
|Nettorahavirta ennen rahoitusta
|-2 054
|-1 414
|Rahoituksen rahavirta
|Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
|0
|20
|Pitkäaikaisten lainojen nostot
|2 025
|2 025
|Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
|Lyhytaikaisten lainojen nostot
|167
|0
|Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset
|-24
|-129
|Maksetut korot ja maksut
|0
|0
|Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut
|-426
|-429
|Rahoituksen nettorahavirta
|1 741
|1 486
|Rahavarojen muutos
|-343
|72
|Rahavarat kauden alussa
|944
|893
|Valuuttakurssimuutosten vaikutus
|31
|-22
|Rahavarat kauden lopussa
|632
|944
Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Uusilla ja uudistetuilla 1.1.2025 käyttöön otetuilla IFRS standardien muutoksilla ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätöstiedotteeseen.
Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.
Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.
Toiminnan jatkuvuus
Konsernin tuloskehitys on jatkunut tappiollisena ja rahoitustilanne on ollut haastava. Toimintaa on rahoitettu pääomistajan myöntämillä lainoilla. Tilinpäätöstiedote on kuitenkin laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:
- Tilikauden liikevaihto kasvoi 2,3 % edellisvuoteen verrattuna haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Myös Suomen liiketoiminnan liikevaihto on kääntynyt kasvuun vaikeiden vuosien jälkeen.
- Kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet konsernin kannattavuutta.
- Konserni on tunnistanut uusia kasvun alueita, esim tekoälyyn liittyviä hankkeita minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.
Tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden. Neuvottelut pääomistajan kanssa rahoituksen turvaamiseksi seuraavalle 12 kuukaudelle ovat käynnissä ja niiden odotetaan valmistuvan ennen tilinpäätöksen julkaisua. Näihin perusteisiin nojaten tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.6.2025 ja 31.12.2025. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon testauksissa ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.
Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 6,4 milj. eurolla. Testattava määrä tilikauden lopun taseessa on 5,3 milj. euroa.
Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 31.12.2025 tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2026-2030. Ennusteperiodin aikana odotetaan keskimäärin 15 prosentin kasvua, jota tukevat konsernin toimialojen markkinakasvu sekä digitalisaation yhä laajempi vaikutus liike-elämässä. Lisäksi tekoälyn (AI) nopea kehitys ja sen integrointi palvelutarjontaan vauhdittavat kasvua tarjoamalla tehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaille. Tehdyt tehostamistoimenpiteet ja strategiset rekrytoinnit luovat vahvan perustan tulevalle kehitykselle. Käyttökateprosentin (EBITDA%) ennustetaan nousevan 3 prosenttiin vuonna 2027 ja 10 prosenttiin ennustejakson lopussa, keskimäärin 6 prosenttiin koko kauden aikana.
Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11,4 %:n (11,4 %) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35 %:a (2,35 %).
Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson keskimääräistä EBITDA-prosenttia. Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten jokseenkin kohtuullinen negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen. Herkkyysanalyysin mukaan liikevaihdon keskimääräisen kasvun jääminen alle 14 % ennustejakson ajan voisi johtaa alaskirjaukseen, mikäli kiinteä kulurakenne ei muuttuisi. EBITDA:n jääminen alle 3 % ennustejakson ajan tai WACC:n kasvu yli 21 %:n voisi johtaa alaskirjaustarpeeseen.
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR
|Q4/2025
|Q3/2025
|Q2/2025
|Q1/2025
|Q4/2024
|1.10.-31.12.25*
|1.7.-30.9.25
|1.4.-30.6.25
|1.1.-31.3.25
|1.10.-31.12.24
|Liikevaihto
|4 141
|3 345
|4 585
|4 460
|4 699
|Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
|-4 313
|-4 105
|-4 963
|-4 724
|-5 031
|LIIKETULOS
|-171
|-759
|-378
|-265
|-332
|Rahoitustuotot ja kulut
|-804
|-773
|-633
|-749
|-617
|Tulos ennen veroja
|-976
|-1 532
|-1 012
|-1 013
|-949
|Tuloverot
|-31
|4
|10
|-15
|-51
|VERTAILUJAKSON TULOS
|-1 006
|-1 528
|-1 001
|-1 028
|-1 000
*Sisältää edelleen veloitettuja kuluja 0,2 milj. euroa. Veloituksella ei ole vaikutusta koko tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen.
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR
|Liikearvo
|Aineettomat hyödykkeet
|Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet
|Käyttöoikeus-omaisuuserät
|Muut sijoitukset
|Yhteensä
|Kirjanpitoarvo 1.1.2024
|5 444
|423
|48
|867
|6
|6 790
|Lisäykset
|0
|16
|483
|499
|Vähennykset
|-462
|-462
|Valuuttakurssimuutokset
|-200
|-23
|-1
|-13
|-237
|Katsauskauden poistot
|-86
|-22
|-345
|-452
|Kirjanpitoarvo 31.12.2024
|5 245
|315
|41
|530
|6
|6 138
|Liikearvo
|Aineettomat hyödykkeet
|Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet
|Käyttöoikeus-omaisuuserät
|Muut sijoitukset
|Yhteensä
|Kirjanpitoarvo 1.1.2025
|5 245
|315
|41
|530
|6
|6 138
|Lisäykset
|31
|486
|516
|Vähennykset
|0
|Valuuttakurssimuutokset
|360
|5
|2
|27
|393
|Katsauskauden poistot
|-97
|-21
|-410
|-528
|Kirjanpitoarvo 31.12.2025
|5 605
|223
|52
|632
|6
|6 519
TUNNUSLUKUJA
|1.1.-31.12.2025
|1.1.-31.12.2024
|Tulos/osake, EUR laimennettu
|-1,67
|-1,72
|Tulos/osake, EUR
|-1,67
|-1,72
|Omapääoma/osake, EUR
|-14,95
|-13,47
|Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu
|-0,74
|-0,50
|Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR
|-0,74
|-0,50
|Sijoitetun pääoman tuotto, %
|-89,8
|-161,9
|Oman pääoman tuotto, %
|neg.
|neg.
|Liikevoitto/liikevaihto, %
|-9,5
|-12,3
|Gearing koko omasta pääomasta, %
|-104,0
|-99,0
|Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, %
|-410,0
|-379,1
|Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR
|-1 045
|-1 513
RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN
|31.12.2024
|Tasearvo
|Rahavirta
|Alle vuosi
|1-5 vuotta
|yli 5 vuotta
|Rahalaitoslainat
|2 783
|2 828
|2 363
|466
|0
|Lainalimiitit
|8 258
|8 258
|8 258
|0
|0
|Vaihtovelkakirjalainat
|-
|-
|-
|-
|-
|Pääomalainat lähipiiriltä
|23 868
|29 233
|0
|29 233
|0
|Muut velat lähipiiriltä
|2 775
|3 191
|2 284
|908
|0
|Vuokrasopimusvelat IFRS 16
|556
|562
|298
|264
|0
|Ostovelat
|1 124
|1 124
|1 124
|0
|0
|31.12.2025
|Tasearvo
|Rahavirta
|Alle vuosi
|1-5 vuotta
|yli 5 vuotta
|Rahalaitoslainat
|2 825
|2 971
|304
|2 666
|0
|Lainalimiitit
|8 357
|8 357
|8 357
|0
|0
|Vaihtovelkakirjalainat
|Pääomalainat lähipiiriltä
|29 524
|31 746
|29 536
|2 210
|0
|Muut velat lähipiiriltä
|2 800
|3 436
|3 436
|0
|0
|Vuokrasopimusvelat IFRS 16
|652
|644
|352
|292
|0
|Ostovelat
|1 361
|1 361
|1 361
|0
|0
Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.
MUITA TIETOJA
|1.1.-31.12.2025
|1.1.-31.12.2024
|Henkilöstö, keskimäärin
|120
|123
|Henkilöstö kauden lopussa
|118
|122
|VASTUUT, 1000 EUR
|Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet
|Yrityskiinnitykset
|13 300
|13 300
|Korolliset velat yhteensä
|Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
|2 655
|459
|Muut pitkäaikaiset velat
|2 294
|24 902
|Lyhytaikaiset korolliset velat
|39 209
|12 879
|Yhteensä
|44 158
|38 240
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100
Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100
Liite