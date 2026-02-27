DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2025 (Tilintarkastamaton)

DIGITALIST 2025

YHTEENVETO

Lokakuu - joulukuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 4,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa), muutosta -11,9 %.

Käyttökate (EBITDA) -0,0 milj. euroa* (-0,2 milj. euroa), -0,9 % liikevaihdosta (-4,3 %).

Liiketulos (EBIT) -0,2 milj. euroa* (-0,3 milj. euroa), -4,1 % liikevaihdosta (-7,1 %).

Tilikauden tulos -1,0 milj, euroa* (-1,0 milj. euroa), -24,3 % liikevaihdosta (-21,3 %).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,39 euroa (-0,32 euroa**)

Tilikausi tammikuu - joulukuu 2025 (vuoden 2024 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 16,5 milj. euroa (16,2 milj. euroa), muutosta 2,3 %.

Käyttökate (EBITDA) -1,0 milj. euroa (-1,5 milj.euroa), -6,3 % liikevaihdosta, (-9,4 %).

Liiketulos (EBIT) -1,6 milj. euroa (-2,0 milj.euroa), -9,5 % liikevaihdosta (-12,3 %).

Tilikauden tulos -4,6 milj. euroa (-5,0 milj, euroa), -27,6 % liikevaihdosta (-31,0 %).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -1,67 euroa (-1,72 euroa**).

Liiketoiminnan rahavirta -2,1 milj.euroa (-1,4 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 118 (122), vähennystä 3,2 %.

*Sisältää edelleen veloitettuja kuluja 0,2 milj. euroa. Veloituksella ei ole vaikutusta koko tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen.

**Vuoden 2024 tiedot on esitetty vertailukelpoisina 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2025 on ollut Digitalist Groupille toiminnan vakauttamisen ja asteittaisen parantamisen vuosi. Markkinatilanteen jatkuessa Pohjoismaissa varovaisena olemme vahvistaneet toimintamme kurinalaisuutta ja parantaneet tulostamme edellisvuoteen verrattuna.

Asiakkaiden varovaisuus näkyi edelleen neljännellä vuosineljänneksellä ja liikevaihto jäi alhaisemmaksi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2024. Koko vuoden osalta liikevaihto oli kuitenkin 16,5 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa vuonna 2024), mikä vastaa 2,3 prosentin kasvua. Käyttökate (EBITDA) parani -1,0 miljoonaan euroon (-1,5 milj. euroa) ja liiketulos (EBIT) -1,6 miljoonaan euroon (-2,0 milj. euroa). Vaikka emme ole vielä saavuttaneet kannattavuutta, suunta on selvä: tappiot ovat pienentyneet sekä absoluuttisesti että suhteessa liikevaihtoon, mikä osoittaa vuoden aikana toteutettujen tehostamistoimenpiteiden vaikutuksen. Nämä toimenpiteet kuten kustannusten hallinta, organisaation suoraviivaistaminen ja tiukempi projektijohtaminen ovat olleet välttämättömiä markkinassa, jossa päätöksentekosyklit ovat pidentyneet ja asiakkaiden budjetit kiristyneet.

Ruotsi tuo edelleen suurimman osan liikevaihdostamme. Sekä Suomen että Ruotsin liiketoiminnot kasvoivat hieman euromääräisesti, mutta Suomen liikevaihto enemmän haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Tämä korostaa joustavuuden merkitystä ja kykyä toimia tasapainoisesti molemmilla markkinoilla.

Keskeinen kehitysaskel vuonna 2025 on ollut soveltavan tekoälytarjontamme määrätietoinen kehittäminen. Stacken, turvallinen tekoälyalustamme, on siirtynyt varhaisista pilottihankkeista laajempiin asiakastoimeksiantoihin. Vuoden aikana käynnistimme AI-transformaatiohankkeita ja vahvistimme uskottavuuttamme saavuttamalla ISO/IEC 42001 -sertifioinnin tekoälytoiminnassame. Näemme kysynnän turvallisille ja käytännönläheisille tekoälyratkaisuille kasvavan vakaasti erityisesti julkisella sektorilla ja säännellyillä toimialoilla. Kiinnostus kasvaa vähitellen myös yksityisellä sektorilla organisaatioiden siirtyessä kokeiluista kohti suunnitelmallista käyttöönottoa.

Henkilöstömäärä laski vuoden lopussa 118 työntekijään (122). Tämä kuvastaa tavoitettamme sovittaa kapasiteettia kysyntään säilyttäen samalla ydinosaamisemme muotoilussa, teknologiassa, brändissä ja tekoälyssä. Olemme edelleen sitoutuneita ylläpitämään tasapainoista ja kestävää organisaatiota.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2025 on ollut ennen kaikkea toteutuksen, ei laajentumisen, vuosi. Paransimme hieman liikevaihtoa vaativassa markkinassa ja pienentäneet tappioita. Parannus on asteittaista mutta konkreettista.

Vuonna 2026 odotamme liikevaihdon ja käyttökatteen paranevan vuoteen 2025 verrattuna. Prioriteetit ovat selkeät: kurinalainen operatiivinen toiminta, terävämpi positiointi sekä skaalautuvien tekoälyvetoisten palveluiden jatkuva kehittäminen. Fokusoidumman organisaation ja vahvemman operatiivisen perustan ansiosta olemme entistä paremmin valmistautuneita seuraavaan kehitysvaiheeseen.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja ammattimaisuudesta vuonna, joka on edellyttänyt sopeutumiskykyä ja sinnikkyyttä. Kiitän myös asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme heidän jatkuvasta luottamuksestaan.

/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2026 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2025.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa), mikä on 11,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon lasku johtui poikkeuksellisen heikosta joulukuusta sekä Ruotsin liiketoiminnan osittaisesta supistumisesta neljännen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 16,5 milj. euroa (16,2 milj. euroa), mikä on 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Sekä Suomen että Ruotsin liiketoiminnot kasvoivat hieman, mutta Suomen liikevaihto kasvoi enemmän niin absoluuttisesti kuin prosentuaalisestikin haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Ruotsin kruunun vahvistuminen vaikutti liikevaihdon kasvuun noin +2 prosenttiyksikköä.

Epävarma taloustilanne vaikutti edelleen asiakkaiden päätöksiin ja hidasti uusien projektien käynnistämistä.

Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus on pysynyt vakaana ollen 69 prosenttia (70 %).

TULOS

Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,0 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,0 milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -1,0 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), ja tulos per osake oli -0,39 euroa (-0,32 euroa).

Neljännen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy 0,2 milj. euron edelleenveloitus liiketoiminnan kuluissa. Veloituksella ei ole vaikutusta koko tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen. Myynnin lasku heikensi käyttökatetta, mutta säästöt liiketoiminnan kuluissa tasapainottivat vaikutusta.

Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -1,0 milj. euroa (-1,5 milj. euroa), liiketulos (EBIT) -1,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -4,5 milj. euroa (-4,9 milj. euroa). Liiketoiminnan kulut laskivat 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Kustannussäästöt yhdessä myynnin kasvun kanssa vahvistivat käyttökatetta.

Rahoituserät nettona olivat -3,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa), koostuen pääosin rahoituslainoihin ja lähipiirilainoihin liittyviin ulkoisiin korkokuluihin. Ulkoiset korkokulut olivat 2,4 milj. euroa (2,2 milj. euroa).

Tilikauden tulos oli -4,6 milj. euroa (-5,0 milj. euroa) ja tulos per osake oli -1,67 euroa (-1,72 euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -41,8 milj. euroa (-37,7 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli pääomalainat huomioiden -12,3 milj. euroa (-13,8 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -89,8 % (-161,9 %).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 10,3 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -410,0 % (-379,1 %).

Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 0,6 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Konsernin taseessa korolliset velat olivat yhteensä 44,2 milj. euroa (38,2 milj. euroa) tilikauden lopussa. Rahalaitoslainat sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit olivat 11,2 milj. euroa (11,0 milj. euroa). IFRS 16 leasing-velkoja oli 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa).

Lähipiirilainoja oli yhteensä 32,3 milj. euroa (26,6 milj. euroa). Pääomalainojen yhteismäärä oli 29,5 milj. euroa (23,9 milj. euroa) ja muiden lähipiirilainojen 2,8 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Lyhytaikaisia lainoja oli 30,3 milj. euroa. Muutokset johtuvat korkojen ja lähipiirilainojen muuntamisesta osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi. Lisätietoa järjestelyistä löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -2,1 milj. euroa (-1,4 milj. euroa), muutosta -0,6 milj. euroa. Yhtiön rahavirran kehittymiseen on vaikuttanut käyttöpääoman heikentyminen. Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Lisäksi osa ruotsalaisista myyntisaatavista rahoitetaan factoring-rahoituksella.

LIIKEARVOT





Konsernin taseessa oli 31.12.2025 liikearvoa 5,6 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Yhtiö on testannut liikearvot IAS 36:n mukaisesti 31.12.2025. Tarvetta arvonalennuksen kirjaamiseen ei todettu.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 120 (123) ja kauden lopussa 118 (122). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 42 (52) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 76 (70) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vuoden 2024 tiedot on esitetty vertailukelpoisina 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 16,75 (4,95) euroa, alin 2,20 (1,70) euroa ja päätöskurssi 31.12.2025 oli 2,25 (3,60) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 6,81 (2,77) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 674 856 (313 283) kappaletta, mikä vastaa 24,3 % (11,3 %) osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2025 oli 6 240 872 (9 985 399) euroa. Lisätietoa liitetietojen kohdassa Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tilikauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 2 773 721 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 2 773 721. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja tilikauden lopussa yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 28 114 (1,0 %) kaikista osakkeista.

Optio-ohjelmat 2021

Yhtiön optio-ohjelmaan 2021 kuuluvat optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 240 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 240 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluvista optioista on jaettu 2021A1 ja 2021A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 153 800 kappaletta. Sarjan 2021A1 merkintäaika päättyi 31.12.2024. Jaetuista optioista 122 600 kappaletta ovat rauenneet, joten optio-ohjelman 2021A2 ehtojen perusteella on mahdollista merkitä enintään 31 200 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen kulu on noin 0,8 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,0 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2025. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://investor.digitalist group.com.

Osakkeiden määrät on esitetty 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2025 oli 6 221 (5 705). Yksityishenkilöt omistivat 14,2 (11,8) prosenttia ja yhteisöt 78,0 (78,4) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 7,8 (9,8) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 10,8 (12,6) prosenttia osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous 29.4.2025

Yhtiö piti 29.4.2025 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalist group.com.

Yhtiökokous päätti, että vuoden 2024 tilinpäätöksen osoittama tappio 5.520.249,94 euroa kirjataan yhtiön voitto-/tappiotilille eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Paul Ehrnroothin, Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Peter Erikssonin, Johan Almquistin ja Magnus Wetterin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 29.4.2025 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Esa Matikaisen sekä varapuheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin. Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokuntaa, jonka puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Magnus Wetter.

Hallitus arvioi puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuuden Hallinnointikoodin 2025 suositusten mukaisesti seuraavasti. Esa Matikainen ja Magnus Wetter ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Peter Eriksson on riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 346.715.227 osaketta, mikä vastaa 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 69.343.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Päättäminen mahdollisista toimenpiteistä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi

Yhtiökokoukselle esitetty tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 osoittaa Yhtiön oman pääoman olevan alle puolet Yhtiön osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei huomioitaisi asiaa arvioitaessa.

Todettiin, että yhtiössä on suoritettu 30.12.2024 tiedottama vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 pääomien ja korkojen muuttaminen kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaisiksi pääomalainoiksi.

Todettiin, että edellä mainituilla toimilla on tuettu ja tuetaan Yhtiön tasetta ja vakavaraisuutta.

Päätettiin hyväksyä Yhtiön hallituksen esitys, ettei välittömästi toteuteta muita toimenpiteitä Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi, mutta yhtiö arvioi aktiivisesti muita mahdollisuuksia ja keinoja Yhtiön taloudellisen aseman tukemiseksi.

Digitalist Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 13.8.2025

Digitalist Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 13.8.2025 Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden yhdistämisestä eli osakkeiden lukumäärän vähentämisestä sekä siihen liittyvästä maksuttomasta suunnatusta osakeannista ja osakkeiden lunastamisesta siten, että osakkeiden yhdistämisen jälkeen jokaista 250 Yhtiön osaketta vastaa yksi (1) Yhtiön osake.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1.386.000 osaketta, mikä vastaa noin 50:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Hallituksella on oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.

Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka ja valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 270.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka ja valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman vastaavan valtuutuksen.

MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Digitalist Group Oyj:n osakkeiden yhdistäminen

Digitalist Group Oyj toteutti 15.8.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Yhtiön osakkeiden yhdistämisen eli osakkeiden lukumäärän vähentämisen sekä siihen liittyvän maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Yhtiön uusi osakemäärä on 2.773.721 kappaletta. Myös vaihtovelkakirjalainat ja Optio-ohjelma 2021 muutettiin osakkeiden yhdistämistä vastaavasti.

Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Digitalist Open Tech AB myi sisäisesti 85 % omistamansa tytäryhtiön Digitalist Open Tech Oy:n 28.1.2025 Digitalist Group Oyj:lle, joka on Digitalist Groupin emoyhtiö.

Lisäksi Digitalist Canada Ltd on virallisesti lakkautettu 31.12.2025.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan 30.6.2025

Digitalist Group Oyj sopi 30.6.2025 Turret Oy Ab:n kanssa 800 000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Suunnatut vaihdettavat pääomalainat Turret Oy Ab:le ja Holdix Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistamiseksi 30.6.2025

Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 Turret Oy Ab:lle

Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/1:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/3 ja 2022/1 korkokuluja maksetuksi, yhteensä 2 617 363,41 euroa. Laina-aika on 30.6.2025-30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.

Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 Holdix Oy Ab:lle

Holdix on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/2:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.6.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevien vaihtovelkakirjalainojen 2021/2 ja 2021/4 korkokuluja maksetuksi, yhteensä 1 038 352,60 euroa. Laina-aika on 30.6.2025- 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.

Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan 19.9.2025

Digitalist Group Oyj sopi 19.9.2025 Turret Oy Ab:n kanssa 1 000 000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2025 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 31.12.2026.

Suunnattu oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Turret Oy Ab:le Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistamiseksi 30.12.2025

Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 Turret Oy Ab:lle

Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.12.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevan lainan 30.10.2023 pääoman, määrältään 2.000.000 euroa. Laina-aika on 30.12.2025-30.9.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2027.

Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Digitalist Group Oyj järjesteli rahoitustaan

Digitalist Group Oyj sopi 21.1.2026 Turret Oy Ab:n kanssa 1.000.000 euron suuruisesta lainasta Yhtiön käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiöllä on oikeus nostaa Laina osissa 31.12.2026 mennessä. Laina on sovittu markkinaehtoisesti ja se erääntyy maksettavaksi 30.9.2027.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalist group.com.

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan.

Vuoden 2025 aikana tasetta on vahvistettu muuntamalla korkoja ja lähipiirilainoja edelleen pääomalainaksi osakeyhtiölain 12 luvun mukaisesti. Lisätietoa löytyy katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Groupilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset toimitukset. Kiinteähintaisiin asiakastoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein. Asiakaskysynnän varovaisuus ja kilpailutilanne on osin johtanut hinnan merkityksen korostumiseen, millä on katteita heikentävää vaikutusta sekä alalla yleisesti että Digitalist Groupin kannalta.

Konsernin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Vaikka konsernin toimialalla toisinaan vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka on huomattavasti lieventynyt, henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä on edelleen olemassa. Merkittävämpi riski liittyy kuitenkin säästöohjelmien mahdollisiin vaikutuksiin henkilöstön sitoutumiseen ja pysyvyyteen. Ei ole olemassa takeita yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää merkittävästi nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Kustannusinflaatio on hellittänyt parin vuoden takaiseen verrattuna, mutta saattaa edelleen aiheuttaa palkankorotuspaineita, jolloin kustannusten seurannan tärkeys korostuu entisestään. Rahoituskustannuksiin korkojen muutoksilla ei ole suurta välitöntä vaikutusta, koska pääosa Yhtiön veloista on kiinteäkorkoista. Yhtiön rahalaitoslainojen 1 prosentin korkotason nousu vaikuttaisi korkokustannuksiin nostavasti vuositasolla n. 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta suuri osa laskutetaan muuna kuin euroina, pääosin Ruotsin kruunuissa. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä voidaan hallita eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2025 ja 2024 konsernilla ei ole ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja alhaiset kasvuennusteet yhtiön avainmarkkinoilla vaikuttivat konsernin liiketoimintaan tilikaudella, mutta tulevaa vaikutusta jatkossa on vaikea arvioida. Geopoliittinen epävarmuus saattaa vaikuttaa joidenkin konsernin asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta välillisesti myös konsernin liiketoimintaan. Konsernilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja eri toimialoille. Näitä toimialoja ovat muun muassa teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2025. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat negatiiviset.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2026.

Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 27.3.2026. Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investor.digitalist group.com heti julkistamisen jälkeen.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2026 julkaistaan 24.4.2026.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

https://investor.digitalist group.com





DIGITALIST GROUP -KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2025

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.25* 1.10.-31.12.24* Muutos % 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 Muutos % Liikevaihto 4 141 4 699 -11,9 % 16 532 16 165 2,3 % Liiketoiminnan muut tuotot 41 -41 -199,1 % 42 50 -16,1 % Materiaalit ja palvelut -1 424 -1 721 17,3 % -3 868 -3 892 0,6 % Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 140 -2 253 5,0 % -11 105 -10 875 -2,1 % Poistot ja arvonalentumiset -132 -132 -0,2 % -529 -470 -12,6 % Liiketoiminnan muut kulut -657 -883 25,6 % -2 646 -2 960 10,6 % Kulut yhteensä -4 353 -4 990 12,8 % -18 147 -18 197 0,3 % LIIKETULOS -172 -332 48,3 % -1 573 -1 982 20,6 % Rahoitustuotot 41 78 -47,3 % 204 155 31,1 % Rahoituskulut -846 -695 -21,6 % -3 163 -3 103 -1,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -804 -617 -30,4 % -2 959 -2 948 -0,4 % Tulos ennen veroja -976 -949 -2,9 % -4 532 -4 930 8,1 % Tuloverot -31 -51 39,8 % -30 -87 65,0 % TILIKAUDEN TULOS -1 006 -1 000 -0,7 % -4 563 -5 017 9,1 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1 077 -875 -23,1 % -4 572 -4 707 2,9 % Määräysvallattomille omistajille 71 -125 157,1 % 9 -310 102,8 % Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa -0,39 -0,32 -1,67 -1,72 Laimennettu, euroa -0,39 -0,32 -1,67 -1,72

*Henkilöstökulujen luokittelua on muutettu vuonna 2025, ja vastaavat oikaisut on tehty myös vertailutietoihin. Luokittelumuutos kohdistuu neljänteen vuosineljännekseen, eikä sillä ole vaikutusta koko vuoden lukuihin.

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.25 1.10.-31.12.24 Muutos % 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 Muutos % Tilikauden tulos -1 006 -1 000 -1 % -4 563 -5 017 9 % Muuntoeron muutos 141 -141 -200 % 439 -68 746 % TILIKAUDEN LAAJA TULOS -865 -1 140 24 % -4 124 -5 085 19 % Emoyhtiön omistajat -907 -1 007 10 % -4 175 -4 759 12 % Määräysvallattomat omistajat 41 -134 131 % 51 -327 116 %

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 31.12.2025 31.12.2024 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 223 314 Liikearvo 5 605 5 245 Aineelliset hyödykkeet 685 569 Sijoitukset 6 6 Pitkäaikaiset lainasaamiset 112 88 PITKÄAIKAISET VARAT 6 631 6 222 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 784 2 612 Tuloverosaaminen 213 321 Rahavarat 632 944 LYHYTAIKAISET VARAT 3 629 3 877 VARAT 10 259 10 099 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 73 917 73 917 Kertyneet voittovarat -111 619 -107 369 Tilikauden tulos -4 572 -4 707 Määräysvallattomien omistajien osuudet -371 -311 Emoyhtiön omistajat -41 470 -37 355 OMA PÄÄOMA -41 841 -37 667 PITKÄAIKAISET VELAT 4 855 25 438 LYHYTAIKAISET VELAT 47 246 22 328 OMA PÄÄOMA JA VELAT 10 259 10 099

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2024 585 219 73 917 -1 192 -106 193 -32 664 -53 -32 717 Laaja tulos Tilikauden tulos -4 707 -4 707 -310 -5 017 Muut laajan tuloksen erät -51 -51 -17 -68 Tilikauden laaja tulos yhteensä -51 -4 707 -4 759 -327 -5 085 Liiketoimet omistajien kanssa Osakeperusteinen palkitseminen 54 54 54 Oman pääoman ehtoinen laina -14 -14 -14 Tytäryhtiön myynti 14 14 14 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Rakennemuutokset 14 14 69 83 Oma pääoma 31.12.2024 585 219 73 917 -1 244 -110 832 -37 355 -311 -37 667





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2025 585 219 73 917 -1 244 -110 832 -37 355 -311 -37 667 Laaja tulos Tilikauden tulos -4 572 -4 572 9 -4 563 Muut laajan tuloksen erät 397 397 42 439 Tilikauden laaja tulos yhteensä 397 -4 572 -4 175 51 -4 124 Liiketoimet omistajien kanssa Osakeperusteinen palkitseminen 44 44 44 Tytäryhtiön myynti 1 1 1 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Rakennemuutokset 14 14 0 14 Osingonjako vähemmistölle 0 -111 -111 Oma pääoma 31.12.2025 585 219 73 917 -847 -115 344 -41 470 -371 -41 841

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.-31.12.2025 1.1.-31.12.2024 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos ennen veroja -4 532 -5 017 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 44 -236 Poistot, arvonalentumiset 529 470 Tuloverot 30 87 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -70 -85 Rahoitustuotot ja –kulut 2 999 3 058 Muut oikaisut 26 5 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -974 -1 719 Käyttöpääoman muutos -243 1 290 Saadut korot 17 47 Maksetut korot -829 -884 Maksetut verot 0 -133 Liiketoiminnan nettorahavirta -2 029 -1 398 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -31 -15 Lainasaamisten takaisinmaksut 6 Investointien nettorahavirta -24 -15 Nettorahavirta ennen rahoitusta -2 054 -1 414 Rahoituksen rahavirta Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 0 20 Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 025 2 025 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaisten lainojen nostot 167 0 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -24 -129 Maksetut korot ja maksut 0 0 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -426 -429 Rahoituksen nettorahavirta 1 741 1 486 Rahavarojen muutos -343 72 Rahavarat kauden alussa 944 893 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 31 -22 Rahavarat kauden lopussa 632 944

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Uusilla ja uudistetuilla 1.1.2025 käyttöön otetuilla IFRS standardien muutoksilla ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Konsernin tuloskehitys on jatkunut tappiollisena ja rahoitustilanne on ollut haastava. Toimintaa on rahoitettu pääomistajan myöntämillä lainoilla. Tilinpäätöstiedote on kuitenkin laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Tilikauden liikevaihto kasvoi 2,3 % edellisvuoteen verrattuna haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Myös Suomen liiketoiminnan liikevaihto on kääntynyt kasvuun vaikeiden vuosien jälkeen.

Kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet konsernin kannattavuutta.

Konserni on tunnistanut uusia kasvun alueita, esim tekoälyyn liittyviä hankkeita minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden. Neuvottelut pääomistajan kanssa rahoituksen turvaamiseksi seuraavalle 12 kuukaudelle ovat käynnissä ja niiden odotetaan valmistuvan ennen tilinpäätöksen julkaisua. Näihin perusteisiin nojaten tilinpäätöstiedote on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.



Liikearvon arvonalentumistestaus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.6.2025 ja 31.12.2025. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle. Liikearvon testauksissa ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta.

Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 6,4 milj. eurolla. Testattava määrä tilikauden lopun taseessa on 5,3 milj. euroa.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 31.12.2025 tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2026-2030. Ennusteperiodin aikana odotetaan keskimäärin 15 prosentin kasvua, jota tukevat konsernin toimialojen markkinakasvu sekä digitalisaation yhä laajempi vaikutus liike-elämässä. Lisäksi tekoälyn (AI) nopea kehitys ja sen integrointi palvelutarjontaan vauhdittavat kasvua tarjoamalla tehokkaampia ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaille. Tehdyt tehostamistoimenpiteet ja strategiset rekrytoinnit luovat vahvan perustan tulevalle kehitykselle. Käyttökateprosentin (EBITDA%) ennustetaan nousevan 3 prosenttiin vuonna 2027 ja 10 prosenttiin ennustejakson lopussa, keskimäärin 6 prosenttiin koko kauden aikana.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11,4 %:n (11,4 %) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 2,35 %:a (2,35 %).

Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson keskimääräistä EBITDA-prosenttia. Laskelmissa käytettyjen yksittäisten oletusten jokseenkin kohtuullinen negatiivinen muutos voisi johtaa liikearvon alaskirjaustarpeeseen. Herkkyysanalyysin mukaan liikevaihdon keskimääräisen kasvun jääminen alle 14 % ennustejakson ajan voisi johtaa alaskirjaukseen, mikäli kiinteä kulurakenne ei muuttuisi. EBITDA:n jääminen alle 3 % ennustejakson ajan tai WACC:n kasvu yli 21 %:n voisi johtaa alaskirjaustarpeeseen.

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q4/2025 Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 1.10.-31.12.25* 1.7.-30.9.25 1.4.-30.6.25 1.1.-31.3.25 1.10.-31.12.24 Liikevaihto 4 141 3 345 4 585 4 460 4 699 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -4 313 -4 105 -4 963 -4 724 -5 031 LIIKETULOS -171 -759 -378 -265 -332 Rahoitustuotot ja kulut -804 -773 -633 -749 -617 Tulos ennen veroja -976 -1 532 -1 012 -1 013 -949 Tuloverot -31 4 10 -15 -51 VERTAILUJAKSON TULOS -1 006 -1 528 -1 001 -1 028 -1 000

*Sisältää edelleen veloitettuja kuluja 0,2 milj. euroa. Veloituksella ei ole vaikutusta koko tilikauden tuloksen vertailukelpoisuuteen.

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2024 5 444 423 48 867 6 6 790 Lisäykset 0 16 483 499 Vähennykset -462 -462 Valuuttakurssimuutokset -200 -23 -1 -13 -237 Katsauskauden poistot -86 -22 -345 -452 Kirjanpitoarvo 31.12.2024 5 245 315 41 530 6 6 138





Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2025 5 245 315 41 530 6 6 138 Lisäykset 31 486 516 Vähennykset 0 Valuuttakurssimuutokset 360 5 2 27 393 Katsauskauden poistot -97 -21 -410 -528 Kirjanpitoarvo 31.12.2025 5 605 223 52 632 6 6 519

TUNNUSLUKUJA

1.1.-31.12.2025 1.1.-31.12.2024 Tulos/osake, EUR laimennettu -1,67 -1,72 Tulos/osake, EUR -1,67 -1,72 Omapääoma/osake, EUR -14,95 -13,47 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,74 -0,50 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,74 -0,50 Sijoitetun pääoman tuotto, % -89,8 -161,9 Oman pääoman tuotto, % neg. neg. Liikevoitto/liikevaihto, % -9,5 -12,3 Gearing koko omasta pääomasta, % -104,0 -99,0 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -410,0 -379,1 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 045 -1 513

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

31.12.2024 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 2 783 2 828 2 363 466 0 Lainalimiitit 8 258 8 258 8 258 0 0 Vaihtovelkakirjalainat - - - - - Pääomalainat lähipiiriltä 23 868 29 233 0 29 233 0 Muut velat lähipiiriltä 2 775 3 191 2 284 908 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 556 562 298 264 0 Ostovelat 1 124 1 124 1 124 0 0





31.12.2025 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahalaitoslainat 2 825 2 971 304 2 666 0 Lainalimiitit 8 357 8 357 8 357 0 0 Vaihtovelkakirjalainat Pääomalainat lähipiiriltä 29 524 31 746 29 536 2 210 0 Muut velat lähipiiriltä 2 800 3 436 3 436 0 0 Vuokrasopimusvelat IFRS 16 652 644 352 292 0 Ostovelat 1 361 1 361 1 361 0 0

Lainalimiitit ovat toistaiseksi voimassa olevia.

MUITA TIETOJA

1.1.-31.12.2025 1.1.-31.12.2024 Henkilöstö, keskimäärin 120 123 Henkilöstö kauden lopussa 118 122 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 655 459 Muut pitkäaikaiset velat 2 294 24 902 Lyhytaikaiset korolliset velat 39 209 12 879 Yhteensä 44 158 38 240

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite