Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Gisteren kondigde Bekaert aan dat het de vijfde tranche heeft voltooid van het inkoopprogramma van eigen aandelen van € 200 miljoen. Tijdens deze tranche, die begon op 21 november 2025 en eindigde op 25 februari 2026, heeft het bedrijf 620 672 aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van € 24,5 miljoen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 979 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
19 februari 2026Euronext Brussels5 19343,7844,0043,35227 350
 MTF CBOE4 38443,7643,9043,45191 844
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
20 februari 2026Euronext Brussels6 17643,9944,0043,85271 682
 MTF CBOE5 76843,9944,0043,85253 734
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
23 februari 2026Euronext Brussels8 36043,9244,0043,65367 171
 MTF CBOE6 14743,9344,0043,65270 038
 MTF Turquoise74643,9244,0043,6532 764
 MTF Aquis1 07143,9344,0043,6047 049
24 februari 2026Euronext Brussels17144,0044,0044,007 524
 MTF CBOE12844,0044,0044,005 632
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
25 februari 2026Euronext Brussels1 52843,9144,0043,8067 094
 MTF CBOE1 06043,8844,0043,6046 513
 MTF Turquoise8644,0044,0044,003 784
 MTF Aquis16143,8843,9043,857 065
Totaal 40 97943,9144,0043,351 799 244

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 416 aandelen heeft aangekocht in de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
19 februari 202639943,6043,7043,5017 396
20 februari 202620044,0044,0044,008 800
23 februari 20261 60043,8043,9043,6070 080
24 februari 202660044,1744,2044,1026 502
25 februari 202661743,7944,0043,4027 018
Totaal3 416   149 797


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
19 februari 202660044,2044,4044,0026 520
20 februari 2026644,4044,4044,40266
23 februari 20261 60043,9444,0043,8070 304
24 februari 202699444,2044,4044,0043 935
25 februari 202680044,2844,4044,2035 424
Totaal4 000   176 449

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 17 491 aandelen.

Op 25 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 195 710 eigen aandelen aan, of 4,28% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

