Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Gisteren kondigde Bekaert aan dat het de vijfde tranche heeft voltooid van het inkoopprogramma van eigen aandelen van € 200 miljoen. Tijdens deze tranche, die begon op 21 november 2025 en eindigde op 25 februari 2026, heeft het bedrijf 620 672 aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van € 24,5 miljoen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 979 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 19 februari 2026 Euronext Brussels 5 193 43,78 44,00 43,35 227 350 MTF CBOE 4 384 43,76 43,90 43,45 191 844 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 20 februari 2026 Euronext Brussels 6 176 43,99 44,00 43,85 271 682 MTF CBOE 5 768 43,99 44,00 43,85 253 734 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 23 februari 2026 Euronext Brussels 8 360 43,92 44,00 43,65 367 171 MTF CBOE 6 147 43,93 44,00 43,65 270 038 MTF Turquoise 746 43,92 44,00 43,65 32 764 MTF Aquis 1 071 43,93 44,00 43,60 47 049 24 februari 2026 Euronext Brussels 171 44,00 44,00 44,00 7 524 MTF CBOE 128 44,00 44,00 44,00 5 632 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 25 februari 2026 Euronext Brussels 1 528 43,91 44,00 43,80 67 094 MTF CBOE 1 060 43,88 44,00 43,60 46 513 MTF Turquoise 86 44,00 44,00 44,00 3 784 MTF Aquis 161 43,88 43,90 43,85 7 065 Totaal 40 979 43,91 44,00 43,35 1 799 244

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 416 aandelen heeft aangekocht in de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 19 februari 2026 399 43,60 43,70 43,50 17 396 20 februari 2026 200 44,00 44,00 44,00 8 800 23 februari 2026 1 600 43,80 43,90 43,60 70 080 24 februari 2026 600 44,17 44,20 44,10 26 502 25 februari 2026 617 43,79 44,00 43,40 27 018 Totaal 3 416 149 797





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 19 februari 2026 600 44,20 44,40 44,00 26 520 20 februari 2026 6 44,40 44,40 44,40 266 23 februari 2026 1 600 43,94 44,00 43,80 70 304 24 februari 2026 994 44,20 44,40 44,00 43 935 25 februari 2026 800 44,28 44,40 44,20 35 424 Totaal 4 000 176 449

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 17 491 aandelen.

Op 25 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 195 710 eigen aandelen aan, of 4,28% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage