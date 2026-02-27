Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Gisteren kondigde Bekaert aan dat het de vijfde tranche heeft voltooid van het inkoopprogramma van eigen aandelen van € 200 miljoen. Tijdens deze tranche, die begon op 21 november 2025 en eindigde op 25 februari 2026, heeft het bedrijf 620 672 aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van € 24,5 miljoen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 979 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|19 februari 2026
|Euronext Brussels
|5 193
|43,78
|44,00
|43,35
|227 350
|MTF CBOE
|4 384
|43,76
|43,90
|43,45
|191 844
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|20 februari 2026
|Euronext Brussels
|6 176
|43,99
|44,00
|43,85
|271 682
|MTF CBOE
|5 768
|43,99
|44,00
|43,85
|253 734
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|23 februari 2026
|Euronext Brussels
|8 360
|43,92
|44,00
|43,65
|367 171
|MTF CBOE
|6 147
|43,93
|44,00
|43,65
|270 038
|MTF Turquoise
|746
|43,92
|44,00
|43,65
|32 764
|MTF Aquis
|1 071
|43,93
|44,00
|43,60
|47 049
|24 februari 2026
|Euronext Brussels
|171
|44,00
|44,00
|44,00
|7 524
|MTF CBOE
|128
|44,00
|44,00
|44,00
|5 632
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|25 februari 2026
|Euronext Brussels
|1 528
|43,91
|44,00
|43,80
|67 094
|MTF CBOE
|1 060
|43,88
|44,00
|43,60
|46 513
|MTF Turquoise
|86
|44,00
|44,00
|44,00
|3 784
|MTF Aquis
|161
|43,88
|43,90
|43,85
|7 065
|Totaal
|40 979
|43,91
|44,00
|43,35
|1 799 244
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 416 aandelen heeft aangekocht in de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 19 februari 2026 tot 25 februari 2026:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|19 februari 2026
|399
|43,60
|43,70
|43,50
|17 396
|20 februari 2026
|200
|44,00
|44,00
|44,00
|8 800
|23 februari 2026
|1 600
|43,80
|43,90
|43,60
|70 080
|24 februari 2026
|600
|44,17
|44,20
|44,10
|26 502
|25 februari 2026
|617
|43,79
|44,00
|43,40
|27 018
|Totaal
|3 416
|149 797
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|19 februari 2026
|600
|44,20
|44,40
|44,00
|26 520
|20 februari 2026
|6
|44,40
|44,40
|44,40
|266
|23 februari 2026
|1 600
|43,94
|44,00
|43,80
|70 304
|24 februari 2026
|994
|44,20
|44,40
|44,00
|43 935
|25 februari 2026
|800
|44,28
|44,40
|44,20
|35 424
|Totaal
|4 000
|176 449
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 17 491 aandelen.
Op 25 februari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 195 710 eigen aandelen aan, of 4,28% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p260227N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst