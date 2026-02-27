Afarak Group: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2025

09:00 Lontoo, 11:00 Helsinki, 27.2.2026 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2025

7-12/2025 7-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto MEUR 64,2 57,2 141,3 128,6 Käyttökate MEUR -7,1 -1,6 -0,2 2,6 Liikevoitto MEUR -8,5 -3,2 -2,6 -0,1 Tulos ennen veroja MEUR -11,0 -7,2 -7,5 -5,3 Kauden tulos MEUR -11,4 -7,8 -8,9 -7,2 Osakekohtainen tulos EUR -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 Käyttökate-% % -11,1 -2,9 -0,2 2,0 Liikevoitto-% % -13,3 -5,6 -1,8 -0,1 Tulos-% % -17,1 -12,5 -5,3 -4,1 Henkilöstö (kauden lopussa) 626 602 626 602

VUODEN 2025 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto kasvoi vuoden 2025 toisella vuosipuoliskolla 64,2 (7-12/2024: 57,2) miljoonaan euroon;

Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 32,7 % ja oli 13 053 (7-12/2024:

9 837) tonnia;

Louhitut tonnit laskivat 43 % ja olivat 101 847 (7-12/2024: 177 972) tonnia;

Konsernin käyttökate laski -7,1 (7-12/2024: -1,6) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli -11,1 % (7-12/2024: -2,9 %);

Liikevoitto oli -8,5 (7-12/2024: -3,2) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli -13,3 % (7-12/2024: -5,6 %);

Kauden tulos oli -11,4 (7-12/2024: -7,8) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 (7-12/2024: -0,9) miljoonaa euroa;

Korollisten velkojen määrä väheni 3,4 (31.12.2024: 2,6) (30.6.2025: 4,9) miljoonaan euroon;

Rahavarat 31.12.2025 olivat 7,3 (31.12.2024: 4,0) (30.6.2025: 5,8) miljoonaa euroa.

VUODEN 2025 YHTEENVETO

Konsernin liikevaihto oli edellistä vuotta suurempi 141,3 (1-12/2024: 128,6) miljoonaa euroa;

Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 30,6 %, ja oli 28 407 (1-12/2024: 21 759) tonnia;

Louhitut tonnit laskivat 31,3 % ja olivat 251 257 (1-12/2024: 365 929) tonnia. Zeerustin kaivos Etelä-Afrikassa myytiin vuoden keskivaiheilla.

Käyttökate laski -0,2 (1-12/2024: 2,6) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli -2,6 (1-12/2024:

-0,1) miljoonaa euroa;

Kauden tulos oli -8,9 (1-12/2024: -7,2) miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT VUODEN 2026 ENSIMMÄISELLE KVARTAALILLE

Asiakaskuntamme kärsii

EU:n terästeollisuus supistui vuonna 2025 neljättä vuotta peräkkäin lyhyen ensimmäisen neljänneksen kasvun jälkeen. Halvan tuontiteräksen osuus EU:ssa on ennätyksellisen korkea 27 %. Ruostumattoman teräksen tapauksessa osuus on 25 %.

Teräksen tuotanto EU:ssa on laskenut 3,4 % edellisvuodesta. Vuodelle 2026 ennustetaan maltillista elpymistä, mutta epävarmuutta odotetaan olevan paljon, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen 680 miljoonan tonnin terästuotannon ylikapasiteetti. Eurooppa on epäedullisessa asemassa korkeiden energiakustannusten ja vuoden 2025 puolivälissä käyttöönotetun Yhdysvaltojen 50 prosentin tullin aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi.

Katteemme ovat edelleen paineen alla

Vaikka vähähiilisen ferrokromin markkinahinta alkoi osoittamaan pysyvämpää paranemista vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, Yhdysvaltain dollarin kurssilasku on pyyhkinyt pois suurimman osan positiivisesta vaikutuksesta. Vähähiilinen ferrokromi on edelleen Yhdysvaltain dollarissa määritettävä hyödyke.

CBAM ja uudet EU:n suojatoimenpiteet ovat alkaneet osoittaa joitakin positiivisia vaikutuksia vuoden 2026 alussa, mutta energiakustannukset ja päästökaupan kustannusten nousu tulevat edelleen rasittamaan voimakkaasti eurooppalaisia ​​tuottajia.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

Ensimmäisen neljänneksen lyhyen ja maltillisen kasvun jälkeen liiketoimintaympäristö heikkeni jälleen vuonna 2025. Ruostumattoman teräksen kysyntä oli historiallisen alhainen erityisesti Euroopassa. Vähähiilisen ferrokromin kysyntä kärsi tästä.

Onnistuimme kasvattamaan myyntiämme merkittävästi, mutta -0,2 miljoonan euron käyttökate osoittaa, että halvan tuonnin (Intia, Kazakstan, Venäjä ja Kiina) aiheuttama hintapaine painoi voimakkaasti katteitamme.

Kromimalmin hintojen lasku ja odottamattomat viivästykset aiheuttivat odotuksia heikomman tuloksen Etelä-Afrikan kromimalmitoiminnassamme.

Helsingissä, 27.2.2026

Afarak Group SE

Hallitus

