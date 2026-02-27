Nr. 4/2026 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2026

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 27. februar 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2026

CEMAT A/S

CVR-nr. 24 93 28 18

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Cemat A/S (herefter ”Selskabet”) tirsdag den 24. marts 2026, kl. 13.00, hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til god­ken­delse.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen­hold til den godkendte årsrapport.

Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.



Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.



Valg af revisor.

Forslag fra bestyrelse eller direktion

Forslag fra aktionærer

Eventuelt.





Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1 Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager ledelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte reviderede årsrapport godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3 Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet som anført i den af generalforsamlingen godkendte årsrapport bliver overført til næste år.

Ad pkt. 4 Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2026 skal modtage 250.000 kr. i basisvederlag.

Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.

Ad pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Frede Clausen, bestyrelsesformand, født 1959

Professionelt bestyrelsesmedlem

Diverse bankfaglige kvalifikationer

HD i virksomhedsledelse

Valgt til formand i 2018

Ledelseshverv:

Frede Clausen Holding ApS (direktør)

Core Poland Residential V (bestyrelsesmedlem)

Malik Group A/S (formand)

Developnord A/S (formand)

Søndergaard Holding Aalborg ApS (formand)

Palma Ejendomme ApS (formand)

Ejendomsselskabet Gøteborgvej 18 ApS (næstformand)

PL Holding Aalborg A/S (formand)

Radioanalyzer ApS (formand)

Uafhængig

Særlige kompetencer: Strategisk ledelse, forretningsudvikling og ejendomsadministration

Sprog: Dansk og engelsk.



Eivind Dam Jensen, næstformand, født 1951

Statsautoriseret ejendomsmægler

Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og diplomadministrator AD

Valgt til næstformand i 2005

Ledelseshverv:

Ejer af Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen

CEO og bestyrelsesmedlem i A/S Eivind Dam Jensen

Ejer af Brundtland Golfcenter (via A/S Eivind Dam Jensen)

CEO i Patrika ApS

CEO i Patrika Holding ApS

Ikke-uafhængig

Særlige kompetencer: Køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration

Sprog: Dansk, engelsk og tysk.





Joanna L. Iwanowska-Nielsen, født 1968

Ejendomsekspert

Uddannet i international handel, organisation og ledelse fra Warszawa School of Economics

Valgt til bestyrelsen i 2016

Ledelseshverv:

Rådgiver til BridgeWhat

Bestyrelsesmedlem i Sustaiable Malkowo

Rådgiver til bestyrelsen i Ecofarm Foundation

Bestyrelsesmedlem i Coille Righ Green Energy, Scotland

Bestyrelsesmedlem i NielsenNielsen Ltd (UK)

Managing Partner i NOLTA Consultants og NOLTA Career Experts

Bestyrelsesmedlem i EPI (European Property Institute) tænketank

Medlem af Warsaw Women in Real Estate & Development

Stiftende medlem af Women in Global Health’s PL Chapter

Ingen ledelseshverv i andre danske selskaber

Uafhængig

Særlige kompetencer: Erfaring med ejendomshandel i Polen, Central- og Østeuropa og internationalt (udvikling, strategi, salg og projektledelse for erhvervs- og beboelsesejendomme og landbrugsejendomme, inklusive bæredygtige bolig- og energiløsninger)

EMCC-akkrediteret forretningscoach og mentor.

Sprog: Polsk, engelsk, russisk.

Brian Winther Almind, født 1966

Executive Vice President, DSV Group Property

Valgt til bestyrelsen i 2023

Ledelseserhverv:

Speditør - Ellegard Transport, hvoraf de 2 år var i Verona, Italien

Trafikchef - DFDS Transport

Trafikchef – DHL A/S

Executive Vice President - DSV A/S siden 1997

Bestyrelsesposter og andre ledelsesposter:

Bestyrelsesposter i flere DSV A/S-ejede selskaber

Netværk –European Logistics Forum (ELF), VL 111

Ingen ledelseshverv i andre danske selskaber

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, forretningsudvikling, integration af selskaber. Ejendomme i relation til jordkøb, myndighedsbehandling, projektstyring, byggeri, køb/salg, leasing, jura, strategi, økonomi – alt af større projekter i mere end 90 lande, erfaring med udvikling af selvopbevaring.

Sprog: Dansk og engelsk.

Ad pkt. 7 Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 32895468, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst som selskabets revisor.

Ad pkt. 8 Forslag fra bestyrelse eller direktion

Der er ikke kommet forslag fra bestyrelse eller direktion.

Ad pkt. 9 Forslag fra aktionærer

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forlag fra aktionær Lars Haag:

”Bestyrelsen i Cemat pålægges af generalforsamlingen snarest at påbegynde tilbagekøb af egne aktier på op til 10 pct. af selskabets aktiekapital.”

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Det er et bestyrelsesanliggende at beslutte, hvornår og i hvilket omfang en bemyndigelse til at købe egne aktier skal udnyttes. Herudover opstiller selskabsloven en række betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med køb af egne aktier. Generalforsamlingen kan efter selskabsloven ikke fravige disse betingelser, såfremt de ikke er opfyldt.

Generelle oplysninger

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 4.997.006,06 fordelt på 249.850.303 aktier a kr. 0,02 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.

Selskabet har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem VP Securities A/S.

Vedtagelseskrav

De på generalforsamlingen behandlede anliggender under pkt. 2-7 og 9 afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.

Selskabets hjemmeside

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen, vederlagsrapport, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort vil blive gjort tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.cemat.dk, under ”Investor/Generalforsamlinger” fra den 27. februar 2026.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens IT-system, Selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen er tirsdag den 17. marts 2026.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse eller på anden måde, kan således ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen tirsdag den 17. marts 2026.

Adgangskort

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne senest fredag den 20. marts 2026 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan indtil fredag den 20. marts 2026 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via www.cemat.dk ved anvendelse af MitID eller depotnummer og adgangskode på Selskabets aktionærportal. Sker tilmeldingen elektronisk, modtages en bekræftelse på tilmeldingen øjeblikkeligt.

Det er ligeledes muligt at anmode om adgangskort ved at fremsende udfyldt tilmeldingsblanket til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, så den er fremme senest fredag den 20. marts 2026, kl. 23.59. Tilmeldingsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Adgangskort, som er bestilt, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Fuldmagt

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Det er ligeledes muligt indtil fredag den 20. marts 2026 kl. 23.59 at afgive elektronisk fuldmagt via aktionærportalen.

Ved brug af fuldmagtsblanket skal den udfyldte fuldmagtsblanket være fremme hos Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S, senest fredag den 20. marts 2026, kl. 23.59. Fuldmagtsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes, i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen.

Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at den er modtaget senest mandag den 23. marts 2026 kl. 16.00.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på, at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen før generalforsamlingen.

Henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

