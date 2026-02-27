Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2025 m. rezultatai

2025 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 816 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 891 tūkst. eurų (2024 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 836 tūkst. eurų, grupės pajamos – 835 tūkst. eurų).
AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2025 m. pajamos sieks 890 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 460 tūkst. eurų.
„INVL Baltic Farmland“ per 2025 metus gavo 891 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 816 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, žemės vertė per metus išaugo 2,6 proc. iki 23,326 mln. eurų, arba 7,57 tūkst. eurų už hektarą. Dėl nuo 2026 m. didėjančio pelno mokesčio tarifo (nuo 16 proc. iki 17 proc.) Lietuvoje grynasis pelnas mažėjo 188 tūkst. eurų, perskaičiavus pagal naują tarifą atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimą, kas taip pat nebuvo prognozuota. Be to, buvo pripažintas 2 tūkst. eurų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas bei dėl sukauptų pradelstų skolų padidėjimo per metus administravimo mokestis sumažėjo 56 tūkst. eurų. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 463 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo numatytus 2025 m. finansinius tikslus.
Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotos pajamos 2025 metais siekė 891 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sudarė 816 tūkst. eurų. Palyginti su 2024 metais, bendrovės pajamos išaugo 6,7 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 55,6 proc. Tiesa, metų pradžioje skelbtą pelno prognozę šis rezultatą viršijo 77 proc.
„Metai pasižymėjo stabiliu nuomos pajamų augimu ir, palyginti su 2024-aisiais, gerokai nuosaikesniu turto vertės prieaugiu. Grūdų derlius kiekybine prasme nenuvylė, tačiau ūkininkai labai pesimistiškai vertino 2025 m. grūdų rinkos kainų tendencijas. Be to, 2025 m. ūkiai susidūrė su klimato iššūkiais, ypatingai dideliu drėgmės kiekiu, kas turėjo didelę įtaką derliui“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.
Pasak jos, ūkininkai praėjusiais metais vengė investuoti į nuosavų sklypų pirkimą žemės dirbimui, todėl nuomojamos žemės paklausa pernai išliko didelė.
„INVL Baltic Farmland“ prognozavo 2025-aisiais gauti 890 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbti 460 tūkst. eurų grynojo pelno. Planuojant rezultatus, buvo laikomasi prielaidos, kad žemės vertė nesikeis. Visgi, po nepriklausomo vertinimo paaiškėjo, kad žemės vertė per metus padidėjo 2,6 proc. (2024 m. – 9,5 proc.), iki 23,326 mln. eurų (vidutiniškai 7,57 tūkst. eurų už hektarą). Taip pat nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis.
Grynąjį pelną 188 tūkst. eurų mažino mokestiniai pokyčiai – dėl nuo 2026 m. didėjančio pelno mokesčio Lietuvoje teko perskaičiuoti atidėtąjį pelno mokestį. Tuo tarpu sąnaudos administravimo mokesčiui mažėjo 56 tūkst. eurų dėl išaugusių pradelstų skolų. Eliminavus šiuos prognozėje nenumatytus veiksnius, bendrovės grynasis pelnas siektų 463 tūkst. eurų ir viršytų metų pradžioje keltus tikslus.
„Galima teigti, kad bendrovė, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo 2025 m. numatytus finansinius tikslus”, – sako J. Gumovskienė.
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2025 metų gruodžio pabaigoje sudarė 20,172 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 6,25 euro.
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.
