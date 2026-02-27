Nr. 5/2026 - Ledende medarbejderes transaktioner

København, 27. februar 2026
SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2026

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 27. februar 2026.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
Navn:Frede Clausen
Årsag til indberetning: 
Stilling/titel:Bestyrelsesformand i Cemat A/S
Første indberetning/ændring:Første
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
Navn:Cemat A/S
LEI-kode:213800899MWAZT9KQZ78

 

 

 
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:Aktier
Identifikationskode:ISIN DK0010271584
Transaktionens art:Køb af aktier
Pris(er):DKK 381.873,51
Mængde(r):423.449
Aggregerede oplysninger: 
  • Aggregeret mængde
423.449
  • Pris
DKK 381.873,51, svarende til en pris på 0,901817 pr. aktie
Dato for transaktionen:27. februar 2026
Sted for transaktionen:Nasdaq Copenhagen, XCSE
   

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

