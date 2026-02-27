ARTEA : Chiffre d’affaires annuel 2025 : 58,2M€.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 27 février 2026

Chiffre d’affaires annuel 2025 : 58,2M€

Services et foncières : 20 M€ (+2,35%)

Un taux d’occupation de la foncière stable à 96%

Promotion : 38,2 M€ (-52,5%)





ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires de l’exercice 2025.

(En millions d'euros) Données consolidées non auditées 31/12/2025 31/12/2024 Variations en % Activité foncière 7,9 8,3 -4,67% dont revenus locatifs bruts 10,0 11,1 -9,91% dont charges locatives refacturées (2,1) (2,8) -25,00% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 12,0 11,2 +7,58% Total revenus récurrents immobiliers 20,0 19,5 +2,35% Total revenus promoteur 38,2 80,5 -52,52% Total chiffres d'affaires 58,2 100,0 -41,81%

En 2025, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 58,2 M€, en net repli par rapport à 2024 (-41,81 %)

L’évolution du chiffre d’affaires se décompose comme suit :

Les revenus issus des activités récurrentes immobilières progressent au global de +2,35 % à 20 M€, et intègrent : des revenus fonciers nets en baisse de 4,67% avec l’impact des cessions liées à la politique d’arbitrage des actifs en patrimoine ARTEA. Sur l’ensemble du patrimoine (ARTEA et Immobilière Durable), le taux d’occupation reste optimisé à 96 % ; des revenus Services en croissance de +7,58 %, portés par la dynamique des activités de gestion locative dont le CA qui atteint 2,5 M€ est multiplié par 2 par rapport à 2024. L’arrêt de l’exploitation de Chantaco à Saint-Jean de Luz pèse légèrement sur le CA global de l’hôtellerie (-4,02%). A noter cependant la progression de +4,4 % pour l’activité des hôtels L’Escalet à Ramatuelle et Artigny exploités sous la marque Storia et des actifs de coliving et coworking exploités sous la marque Pure places (Lille-Lesquin, Biot-Sophia et Meylan-Grenoble)

progressent au global de +2,35 % à 20 M€, et intègrent : Les revenus issus de l’activité Promotion affichent une forte baisse dans un contexte de marché de l’immobilier tertiaire atone.

La société constate un allongement des délais de prise de décision et une hausse des taux de rendement des immeubles demandés par les investisseurs.

La société a renforcé ses critères prudentiels de lancement des projets (pré-commercialisation, financement) avec pour objectif de restaurer ses marges ce qui conduit à un ralentissement des mises en chantier.

Le CA promoteur se décompose comme suit :

Constructions pour des tiers à hauteur de 15,3 M€

Cessions à l’Immobilière Durable pour 2,4 M€

Poursuite du chantier de rénovation de l’Hôtel des Postes à Luxembourg pour 20,5 M€





Prochain rendez-vous : résultats annuels 2025, le 30 avril 2026 (post clôture de bourse)

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. ARTEA envisage d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis dès 2024 sur cinq pays d’Europe ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de troisième génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici).





Depuis 23 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN

FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Claire Vandromme

Directeur financier

+33 1 30 71 12 62

claire.vandromme@groupe-artea.fr SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière Alexandre COMMEROT

+33 1 56 88 11 18

alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr

