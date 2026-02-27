Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 27 februari 2026 – 18:00 CET

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving van AOC Pharma S.à r.l.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, ontving Fagron een transparantiekennisgeving van AOC Pharma S.à r.l., gedateerd 24 februari 2026.

Kennisgeving van AOC Pharma S.à r.l.

Op 24 februari 2026 ontving Fagron een transparantiekennisgeving van AOC Pharma S.à r.l., waarin aan de Vennootschap wordt gemeld dat haar deelneming de meldingsdrempel van 10% neerwaarts heeft overschreden, naar aanleiding van een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten verbonden aan aandelen in Fagron.

Volgens de kennisgeving houdt AOC Pharma S.à r.l. op 18 februari 2026 rechtstreeks 7.274.291 aandelen in Fagron aan, overeenstemmend met evenveel stemrechten.

Op basis van het totale aantal uitstaande stemrechten (73.668.904 als toepasselijke noemer), vertegenwoordigt deze deelneming 9,87% van de totale stemrechten.

De kennisgeving werd ingediend door een moederonderneming of een controlerende persoon, en vermeldt de volledige keten van gecontroleerde entiteiten via welke AOC Pharma S.à r.l. haar deelneming aanhoudt.

De volledige transparantiekennisgeving van AOC Pharma S.à r.l. is beschikbaar op de website van Fagron via deze link.





Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Head of Investor Relations

investors@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht prevaleert de Nederlandse versie.

