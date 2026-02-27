Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

27. februar 2026

Indberetning nr. 13/2026

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Kontakt: Helga Heyn, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00

