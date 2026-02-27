INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Publication relative à des notifications de transparence
Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 27 février 2026, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.
Robert Taub / BMI Estate
Le 26 février 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robert Taub et d’une personne liée, BMI Estate, à la suite d’un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, Robert Taub (avec ses entreprises contrôlées) détient 4.360.800 droits de vote, soit 4.310.800 droits de vote attachés à des titres et 50.000 instruments financiers assimilés, représentant 9,99% du nombre total des droits de vote en date du 20 février 2026 (43.622.403).
La notification datée du 26 février 2026 contient les informations suivantes :
- Motif de la notification : franchissement de seuil passif
- Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
- Personnes tenues à la notification :
- Robert Taub
- BMI Estate (avec adresse à Avenue des Croix de Guerre 149 / 13, 1120 Brussels)
- Date du dépassement de seuil : le 20 février 2026
- Seuil franchi : 10%
- Dénominateur : 43.662.403
- Détails de la notification :
|A) Droits de vote
|Notification précédente
|Après la transaction
|# droits de vote
|# droits de vote
|% de droits de vote
|Détenteurs de droits de vote
|Attachés à des titres
|Non liés à des titres
|Attachés à des titres
|Non liés à des titres
|Robert Taub
|2.712.510
|2.712.510
|6,21%
|BMI Estate
|567.484
|567.484
|1,30%
|Robelga SRL
|1.030.806
|1.030.806
|2,36%
|Sous-total
|4.310.800
|4.310.800
|9,87%
|TOTAL
|4.310.800
|0
|9,87%
|0,00%
|B) Instruments financiers assimilés
|Après la transaction
|Détenteurs d’instruments financiers assimilés
|Type d’instrument financier
|Date d’échéance
|Date ou délai d’exercice ou de conversion
|# droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument
|% de droits de vote
|Règlement
|Robert Taub
|Droits de souscription
|08/06/2027
|25.000
|0,06%
|en espèces
|Robert Taub
|Droits de souscription
|14/06/2028
|25.000
|0,06%
|en espèces
|TOTAL
|50.000
|0,11%
|TOTAL (A & B)
|# droits de vote
|% de droits de vote
|4.360.800
|9,99%
- Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% la nue-propriété de BMI Estate.
*
* *
Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com
Pièce jointe