Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 27 février 2026, 22:30h CET / 16:30h ET Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Robert Taub / BMI Estate

Le 26 février 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robert Taub et d’une personne liée, BMI Estate, à la suite d’un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, Robert Taub (avec ses entreprises contrôlées) détient 4.360.800 droits de vote, soit 4.310.800 droits de vote attachés à des titres et 50.000 instruments financiers assimilés, représentant 9,99% du nombre total des droits de vote en date du 20 février 2026 (43.622.403).

La notification datée du 26 février 2026 contient les informations suivantes :

  • Motif de la notification : franchissement de seuil passif
  • Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personnes tenues à la notification :
    • Robert Taub
    • BMI Estate (avec adresse à Avenue des Croix de Guerre 149 / 13, 1120 Brussels)
  • Date du dépassement de seuil : le 20 février 2026
  • Seuil franchi : 10%
  • Dénominateur : 43.662.403
  • Détails de la notification :

A) Droits de voteNotification précédenteAprès la transaction
 # droits de vote# droits de vote% de droits de vote
Détenteurs de droits de vote Attachés à des titresNon liés à des titresAttachés à des titresNon liés à des titres
Robert Taub2.712.5102.712.510 6,21% 
BMI Estate567.484567.484 1,30% 
Robelga SRL1.030.8061.030.806 2,36% 
Sous-total4.310.8004.310.800 9,87% 
 TOTAL4.310.80009,87%0,00%


B) Instruments financiers assimilésAprès la transaction
Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financierDate d’échéanceDate ou délai d’exercice ou de conversion# droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument% de droits de voteRèglement
Robert TaubDroits de souscription08/06/2027 25.0000,06%en espèces
Robert TaubDroits de souscription14/06/2028 25.0000,06%en espèces
 TOTAL  50.0000,11% 


 TOTAL (A & B)# droits de vote% de droits de vote 
    4.360.8009,99% 
  • Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% la nue-propriété de BMI Estate.

Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com

