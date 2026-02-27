INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 27 février 2026, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Robert Taub / BMI Estate

Le 26 février 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robert Taub et d’une personne liée, BMI Estate, à la suite d’un franchissement de seuil passif. Sur la base de la notification, Robert Taub (avec ses entreprises contrôlées) détient 4.360.800 droits de vote, soit 4.310.800 droits de vote attachés à des titres et 50.000 instruments financiers assimilés, représentant 9,99% du nombre total des droits de vote en date du 20 février 2026 (43.622.403).

La notification datée du 26 février 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : franchissement de seuil passif

: franchissement de seuil passif Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Robert Taub BMI Estate (avec adresse à Avenue des Croix de Guerre 149 / 13, 1120 Brussels)

: Date du dépassement de seuil : le 20 février 2026

: le 20 février 2026 Seuil franchi : 10%

: 10% Dénominateur : 43.662.403

: 43.662.403 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Robert Taub 2.712.510 2.712.510 6,21% BMI Estate 567.484 567.484 1,30% Robelga SRL 1.030.806 1.030.806 2,36% Sous-total 4.310.800 4.310.800 9,87% TOTAL 4.310.800 0 9,87% 0,00%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement Robert Taub Droits de souscription 08/06/2027 25.000 0,06% en espèces Robert Taub Droits de souscription 14/06/2028 25.000 0,06% en espèces TOTAL 50.000 0,11%





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 4.360.800 9,99%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% la nue-propriété de BMI Estate.





*

* *

Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Pièce jointe