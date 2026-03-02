Aktietilbagekøbsprogram - uge 9

Dato        2. marts 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 9

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 73.200 1.657,09 121.298.945
23. februar 20265.0001.670,788.353.900
24. februar 20265.0001.648,948.244.700
25. februar 20265.5001.664,309.153.650
26. februar 20265.0001.658,298.291.450
27. februar 20265.0001.663,168.315.800
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 98.700 1.658,14 163.658.445
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026		 1.108.147 1.353,60 1.499.984.166
I alt tilbagekøbt1.206.8471.378,501.663.642.611

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.206.847 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,75 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
101670XCSE20260223 9:01:25.579000
101670XCSE20260223 9:01:25.579000
111668XCSE20260223 9:01:25.598000
111681XCSE20260223 9:04:18.061000
111681XCSE20260223 9:04:18.061000
111677XCSE20260223 9:06:40.986000
111683XCSE20260223 9:11:22.376000
11683XCSE20260223 9:11:40.020000
111681XCSE20260223 9:13:03.126000
101681XCSE20260223 9:13:03.126000
211679XCSE20260223 9:13:03.154000
221675XCSE20260223 9:15:00.074000
101675XCSE20260223 9:15:00.074000
221672XCSE20260223 9:17:15.989000
111672XCSE20260223 9:17:15.989000
111676XCSE20260223 9:27:54.076000
181678XCSE20260223 9:32:56.234000
21678XCSE20260223 9:37:20.982000
31678XCSE20260223 9:37:26.965000
61678XCSE20260223 9:37:26.965000
21678XCSE20260223 9:37:26.965000
131680XCSE20260223 9:41:20.795000
111679XCSE20260223 9:42:31.507000
111678XCSE20260223 9:43:31.425000
31677XCSE20260223 9:43:57.389000
81677XCSE20260223 9:43:57.389000
81676XCSE20260223 9:44:44.345000
111678XCSE20260223 9:48:27.501000
111678XCSE20260223 9:52:43.290000
51680XCSE20260223 9:53:19.033000
131681XCSE20260223 10:02:41.267000
331681XCSE20260223 10:02:41.270000
11681XCSE20260223 10:02:41.287000
181678XCSE20260223 10:19:20.689000
181678XCSE20260223 10:19:20.693000
181678XCSE20260223 10:19:20.698000
181678XCSE20260223 10:19:20.710000
151679XCSE20260223 10:25:52.789000
51677XCSE20260223 10:30:02.599000
11679XCSE20260223 10:33:04.041000
111677XCSE20260223 10:33:14.796000
111677XCSE20260223 10:33:36.945000
111676XCSE20260223 10:33:49.176000
41676XCSE20260223 10:33:55.351000
81676XCSE20260223 10:35:47.766000
181676XCSE20260223 10:36:00.238000
111674XCSE20260223 10:37:40.999000
71673XCSE20260223 10:38:20.682000
41673XCSE20260223 10:38:20.685000
71673XCSE20260223 10:38:20.685000
3111673XCSE20260223 10:49:11.266933
511673XCSE20260223 10:49:11.266956
2501674XCSE20260223 10:55:02.628274
501674XCSE20260223 10:55:02.628282
3001674XCSE20260223 10:58:20.311923
31675XCSE20260223 11:04:32.574000
21675XCSE20260223 11:04:47.407000
101675XCSE20260223 11:08:24.140000
211677XCSE20260223 11:20:36.134000
251677XCSE20260223 11:20:43.441000
221677XCSE20260223 11:20:44.707000
221676XCSE20260223 11:20:59.567000
111673XCSE20260223 11:26:13.197000
111671XCSE20260223 11:26:14.107000
111670XCSE20260223 11:26:18.721000
201673XCSE20260223 11:27:53.976000
111677XCSE20260223 11:43:38.419000
111676XCSE20260223 11:44:09.291000
71678XCSE20260223 11:46:10.812000
151678XCSE20260223 11:46:10.812000
121677XCSE20260223 11:48:38.404000
111679XCSE20260223 12:03:28.758000
111679XCSE20260223 12:07:19.026000
111679XCSE20260223 12:07:19.163000
111679XCSE20260223 12:10:10.202000
321676XCSE20260223 12:33:16.236000
311677XCSE20260223 12:33:17.121000
311676XCSE20260223 12:33:17.743000
211678XCSE20260223 12:45:49.225000
111677XCSE20260223 12:49:56.261000
211676XCSE20260223 12:52:11.714000
221676XCSE20260223 12:52:11.849000
281676XCSE20260223 12:52:11.981000
3571676XCSE20260223 12:52:11.981000
111676XCSE20260223 12:52:29.257000
121676XCSE20260223 12:52:35.045000
111676XCSE20260223 12:52:39.720000
121676XCSE20260223 12:52:44.256000
41676XCSE20260223 12:52:49.476000
71676XCSE20260223 12:52:49.476000
111676XCSE20260223 12:52:54.379000
121676XCSE20260223 12:52:59.748000
121676XCSE20260223 12:53:04.891000
121676XCSE20260223 12:53:09.727000
111676XCSE20260223 12:53:22.980000
71676XCSE20260223 12:53:39.236000
41676XCSE20260223 12:53:39.236000
111676XCSE20260223 12:53:59.073000
111676XCSE20260223 12:54:36.931000
111675XCSE20260223 12:56:09.118000
111675XCSE20260223 12:58:00.010000
101670XCSE20260223 13:32:24.535000
151670XCSE20260223 13:37:01.859000
111669XCSE20260223 13:46:13.736000
111668XCSE20260223 13:46:32.195000
101670XCSE20260223 15:01:23.467000
111670XCSE20260223 15:31:34.292000
111669XCSE20260223 15:35:03.442000
111670XCSE20260223 15:40:00.054000
111669XCSE20260223 15:40:56.267000
111668XCSE20260223 15:42:34.868000
101668XCSE20260223 15:42:34.868000
221668XCSE20260223 15:46:00.174000
311668XCSE20260223 15:49:59.196000
311667XCSE20260223 15:56:05.139000
101667XCSE20260223 15:56:05.139000
101667XCSE20260223 15:56:05.139000
111667XCSE20260223 15:56:05.139000
611667XCSE20260223 15:56:05.165000
501668XCSE20260223 15:56:13.040000
1141668XCSE20260223 15:56:13.040000
31669XCSE20260223 15:56:24.946000
81669XCSE20260223 15:56:24.946000
111669XCSE20260223 15:56:36.253000
261667XCSE20260223 15:56:41.863000
251667XCSE20260223 15:56:52.240000
261667XCSE20260223 15:56:52.240000
471668XCSE20260223 16:00:31.852000
31668XCSE20260223 16:00:37.033000
281668XCSE20260223 16:00:37.033000
261669XCSE20260223 16:02:58.887000
211668XCSE20260223 16:03:08.624000
221667XCSE20260223 16:04:23.268000
101667XCSE20260223 16:04:23.268000
171667XCSE20260223 16:04:44.812000
311666XCSE20260223 16:04:53.312000
11666XCSE20260223 16:05:58.160000
221667XCSE20260223 16:07:16.760000
221667XCSE20260223 16:09:21.739000
221666XCSE20260223 16:09:36.549000
111666XCSE20260223 16:09:36.549000
311667XCSE20260223 16:12:26.114000
111667XCSE20260223 16:12:29.520000
321667XCSE20260223 16:12:29.520000
141667XCSE20260223 16:13:26.586000
211667XCSE20260223 16:14:03.492000
251667XCSE20260223 16:14:15.026000
141667XCSE20260223 16:14:22.597000
191667XCSE20260223 16:14:37.312000
81669XCSE20260223 16:17:46.986000
331669XCSE20260223 16:17:46.986000
321669XCSE20260223 16:17:46.986000
211667XCSE20260223 16:17:47.003000
221667XCSE20260223 16:22:27.500000
211667XCSE20260223 16:23:37.812000
221666XCSE20260223 16:25:42.810000
101666XCSE20260223 16:25:42.810000
251665XCSE20260223 16:28:26.200000
431666XCSE20260223 16:32:48.563000
431665XCSE20260223 16:34:31.541000
81666XCSE20260223 16:38:23.894000
431665XCSE20260223 16:39:18.195000
1001665XCSE20260223 16:42:20.117539
1001665XCSE20260223 16:42:20.117561
1001665XCSE20260223 16:42:20.117566
251665XCSE20260223 16:42:20.134910
751665XCSE20260223 16:42:20.135015
1001665XCSE20260223 16:44:27.615040
1001665XCSE20260223 16:44:27.615085
1001665XCSE20260223 16:44:27.615127
1001665XCSE20260223 16:44:27.615156
1001665XCSE20260223 16:44:27.630186
1001665XCSE20260223 16:44:27.632446
1001665XCSE20260223 16:44:27.647444
761665XCSE20260223 16:44:27.716160
101660XCSE20260224 9:00:05.047000
111650XCSE20260224 9:03:50.305000
111650XCSE20260224 9:03:50.305000
2001650XCSE20260224 9:03:50.305495
111645XCSE20260224 9:07:11.271000
101645XCSE20260224 9:07:11.271000
111644XCSE20260224 9:07:11.319000
111639XCSE20260224 9:09:01.867000
191644XCSE20260224 9:09:42.144966
171644XCSE20260224 9:09:42.144966
321645XCSE20260224 9:09:42.144966
1321645XCSE20260224 9:09:42.144997
161643XCSE20260224 9:10:39.578478
171643XCSE20260224 9:10:39.578478
1671643XCSE20260224 9:10:39.578503
111640XCSE20260224 9:11:08.420000
111636XCSE20260224 9:11:39.423000
1501636XCSE20260224 9:11:39.423281
111636XCSE20260224 9:11:47.243000
2001636XCSE20260224 9:11:47.243870
111636XCSE20260224 9:14:42.087000
11640XCSE20260224 9:14:45.172000
101640XCSE20260224 9:14:45.172000
101640XCSE20260224 9:14:45.193000
11640XCSE20260224 9:14:45.193000
101640XCSE20260224 9:14:45.195000
11640XCSE20260224 9:14:45.195000
11640XCSE20260224 9:14:45.213000
101640XCSE20260224 9:14:45.223000
111640XCSE20260224 9:14:45.226000
111640XCSE20260224 9:14:46.615000
111640XCSE20260224 9:15:02.940000
111642XCSE20260224 9:17:30.583000
111642XCSE20260224 9:17:30.587000
111642XCSE20260224 9:17:30.615000
111645XCSE20260224 9:20:17.886000
111645XCSE20260224 9:20:17.887000
111645XCSE20260224 9:20:17.896000
11650XCSE20260224 9:28:10.270000
51654XCSE20260224 9:32:40.749000
111654XCSE20260224 9:32:40.749000
211650XCSE20260224 9:32:59.411000
211649XCSE20260224 9:32:59.429000
111646XCSE20260224 9:35:25.587000
111648XCSE20260224 9:37:59.228000
51649XCSE20260224 9:39:26.884000
61649XCSE20260224 9:39:26.890000
51649XCSE20260224 9:39:26.890000
211654XCSE20260224 9:48:38.672000
221654XCSE20260224 9:48:38.699000
221654XCSE20260224 9:48:38.741000
221654XCSE20260224 9:48:40.130000
111654XCSE20260224 9:48:43.778000
111654XCSE20260224 9:48:43.786000
111654XCSE20260224 9:49:19.669000
1071648XCSE20260224 10:20:34.694289
931648XCSE20260224 10:24:34.939195
1501648XCSE20260224 10:24:34.939195
1211647XCSE20260224 10:24:34.956260
111648XCSE20260224 10:30:23.906000
101648XCSE20260224 10:30:23.906000
101648XCSE20260224 10:30:23.906000
1001648XCSE20260224 10:30:23.906048
111647XCSE20260224 10:30:31.378000
111641XCSE20260224 10:45:41.655000
201646XCSE20260224 10:51:56.328000
201646XCSE20260224 10:51:56.329000
51646XCSE20260224 10:52:31.652000
111646XCSE20260224 10:53:20.075000
51646XCSE20260224 10:56:02.517000
111644XCSE20260224 10:56:10.240000
111645XCSE20260224 10:58:57.879000
101645XCSE20260224 10:58:57.879000
31645XCSE20260224 11:03:22.936000
81647XCSE20260224 11:06:15.136000
81647XCSE20260224 11:06:15.136000
41647XCSE20260224 11:09:23.224000
111647XCSE20260224 11:10:30.011000
71647XCSE20260224 11:13:05.373000
41647XCSE20260224 11:13:05.373000
111645XCSE20260224 11:13:15.170000
111644XCSE20260224 11:14:21.308000
111644XCSE20260224 11:15:51.432000
111644XCSE20260224 11:19:21.893000
111643XCSE20260224 11:24:22.888000
111643XCSE20260224 11:30:15.472000
111644XCSE20260224 11:31:26.037000
111644XCSE20260224 11:32:25.910000
111644XCSE20260224 11:38:06.577000
111642XCSE20260224 11:41:06.376000
111644XCSE20260224 11:44:33.973000
221641XCSE20260224 11:47:12.199000
211643XCSE20260224 11:49:44.686000
111644XCSE20260224 11:59:03.183000
111645XCSE20260224 12:02:11.968000
91645XCSE20260224 12:08:10.031000
11645XCSE20260224 12:09:11.756000
11645XCSE20260224 12:10:15.608000
101645XCSE20260224 12:10:26.739000
91646XCSE20260224 12:13:34.135000
21646XCSE20260224 12:14:57.694000
111644XCSE20260224 12:16:53.000000
41644XCSE20260224 12:16:53.495000
81647XCSE20260224 12:27:16.539000
81647XCSE20260224 12:27:53.111000
211647XCSE20260224 12:31:08.258000
331649XCSE20260224 12:43:34.692000
111652XCSE20260224 12:45:58.458000
51652XCSE20260224 12:45:58.458000
141652XCSE20260224 12:45:58.458000
81652XCSE20260224 12:45:58.458000
211650XCSE20260224 12:47:05.640000
111652XCSE20260224 12:55:53.620000
111652XCSE20260224 12:55:53.640000
111652XCSE20260224 12:55:53.640000
91652XCSE20260224 12:55:53.660000
21652XCSE20260224 12:55:53.660000
111652XCSE20260224 12:55:53.687000
111652XCSE20260224 12:55:53.894000
111653XCSE20260224 13:13:08.168000
111652XCSE20260224 13:13:08.200000
111652XCSE20260224 13:13:08.218000
211653XCSE20260224 13:14:41.032000
211652XCSE20260224 13:15:18.790000
221652XCSE20260224 13:15:18.793000
221652XCSE20260224 13:15:18.806000
221652XCSE20260224 13:15:46.279000
211652XCSE20260224 13:15:46.299000
111652XCSE20260224 13:15:59.440000
111652XCSE20260224 13:15:59.441000
111650XCSE20260224 13:45:14.585000
111649XCSE20260224 13:49:03.535000
111649XCSE20260224 13:49:03.535000
111648XCSE20260224 13:49:32.227000
111648XCSE20260224 13:54:03.780000
111648XCSE20260224 13:54:03.912000
421652XCSE20260224 14:01:18.226000
411652XCSE20260224 14:01:34.274000
111652XCSE20260224 14:20:13.213000
111653XCSE20260224 14:22:38.962000
101652XCSE20260224 14:22:38.979000
111652XCSE20260224 14:22:38.979000
111653XCSE20260224 14:24:00.064000
91651XCSE20260224 14:25:01.911000
131651XCSE20260224 14:25:01.911000
181650XCSE20260224 14:32:54.383000
41650XCSE20260224 14:33:12.543000
111650XCSE20260224 14:45:42.151000
111650XCSE20260224 14:45:42.151000
111650XCSE20260224 14:45:42.151000
411651XCSE20260224 14:54:12.847000
3761650XCSE20260224 14:54:29.962632
101651XCSE20260224 14:57:40.603000
101651XCSE20260224 14:57:40.603000
111650XCSE20260224 14:57:52.762000
111652XCSE20260224 15:04:35.943000
331652XCSE20260224 15:11:04.758000
161654XCSE20260224 15:23:10.372000
211653XCSE20260224 15:30:42.557000
101653XCSE20260224 15:30:42.557000
321652XCSE20260224 15:30:45.251000
191652XCSE20260224 15:31:39.754000
121652XCSE20260224 15:31:41.641000
191652XCSE20260224 15:31:41.641000
321652XCSE20260224 15:33:02.163000
311653XCSE20260224 15:34:10.599000
271653XCSE20260224 15:34:10.623000
171652XCSE20260224 15:34:19.642000
51652XCSE20260224 15:34:19.642000
111652XCSE20260224 15:36:34.757000
111653XCSE20260224 15:38:48.975000
111653XCSE20260224 15:39:55.860000
111652XCSE20260224 15:40:16.804000
111653XCSE20260224 15:41:40.519000
191655XCSE20260224 15:46:13.697000
131655XCSE20260224 15:46:18.808000
91655XCSE20260224 15:46:18.808000
81657XCSE20260224 15:50:02.669000
331656XCSE20260224 15:51:01.342000
101656XCSE20260224 15:51:01.342000
221655XCSE20260224 15:53:11.795000
101655XCSE20260224 15:53:11.795000
111653XCSE20260224 15:54:34.747000
111653XCSE20260224 15:54:34.747000
111652XCSE20260224 15:56:21.504000
211654XCSE20260224 16:00:31.687000
221652XCSE20260224 16:00:31.756000
111650XCSE20260224 16:01:34.616000
111650XCSE20260224 16:01:34.616000
211652XCSE20260224 16:05:41.010000
211651XCSE20260224 16:05:41.036000
211652XCSE20260224 16:07:43.581000
11652XCSE20260224 16:07:43.581000
11651XCSE20260224 16:09:56.863000
61653XCSE20260224 16:15:20.931000
101653XCSE20260224 16:15:20.931000
101653XCSE20260224 16:15:25.188000
101653XCSE20260224 16:16:06.740000
221652XCSE20260224 16:17:24.804000
221652XCSE20260224 16:21:46.281000
81651XCSE20260224 16:22:40.412000
21651XCSE20260224 16:22:40.721000
1011655XCSE20260224 16:29:29.070240
31655XCSE20260224 16:29:29.077310
1481655XCSE20260224 16:29:29.077391
5001656XCSE20260224 16:31:38.357792
221656XCSE20260225 9:07:07.959000
211656XCSE20260225 9:08:45.386000
211654XCSE20260225 9:09:00.608000
351655XCSE20260225 9:16:38.281000
171655XCSE20260225 9:16:38.281000
111655XCSE20260225 9:18:00.801000
81663XCSE20260225 9:26:11.555000
111663XCSE20260225 9:26:11.564000
111663XCSE20260225 9:26:11.567000
111663XCSE20260225 9:26:11.572000
211663XCSE20260225 9:26:23.850000
11669XCSE20260225 9:30:50.753000
191669XCSE20260225 9:30:50.753000
111665XCSE20260225 9:33:19.061000
1811670XCSE20260225 9:46:17.938229
991670XCSE20260225 9:46:17.938252
101669XCSE20260225 9:56:53.722000
201673XCSE20260225 9:57:17.140000
111669XCSE20260225 9:57:38.316000
111669XCSE20260225 10:05:25.513000
201669XCSE20260225 10:06:11.417000
111668XCSE20260225 10:09:11.953000
111667XCSE20260225 10:13:41.695000
201669XCSE20260225 10:14:34.352000
71669XCSE20260225 10:16:03.288000
21669XCSE20260225 10:16:54.523000
111668XCSE20260225 10:28:38.140000
11669XCSE20260225 10:31:15.357000
131669XCSE20260225 10:31:15.357000
221670XCSE20260225 10:43:23.640000
221670XCSE20260225 10:45:46.996000
91670XCSE20260225 10:45:59.547000
91670XCSE20260225 10:46:02.358000
301670XCSE20260225 10:46:02.813000
21670XCSE20260225 10:46:21.023000
91670XCSE20260225 10:46:44.297000
231670XCSE20260225 10:46:44.297000
21670XCSE20260225 10:49:17.296000
2001670XCSE20260225 10:50:28.651862
211670XCSE20260225 10:50:28.652000
111669XCSE20260225 10:52:21.157000
101670XCSE20260225 10:55:37.069000
41669XCSE20260225 10:57:17.139000
81672XCSE20260225 11:02:58.836000
101672XCSE20260225 11:02:58.836000
101672XCSE20260225 11:02:58.836000
111670XCSE20260225 11:03:00.914000
111670XCSE20260225 11:03:00.916000
51670XCSE20260225 11:03:00.932000
61670XCSE20260225 11:03:00.932000
111670XCSE20260225 11:05:22.160000
111670XCSE20260225 11:05:22.160000
211670XCSE20260225 11:05:22.172000
211670XCSE20260225 11:05:22.173000
111670XCSE20260225 11:05:22.175000
111670XCSE20260225 11:05:22.206000
211673XCSE20260225 11:15:14.724000
221672XCSE20260225 11:16:11.091000
111672XCSE20260225 11:16:54.944000
111672XCSE20260225 11:17:11.288000
111672XCSE20260225 11:17:11.306000
111672XCSE20260225 11:17:14.191000
111672XCSE20260225 11:17:20.142000
111672XCSE20260225 11:24:21.615000
21671XCSE20260225 11:24:39.101000
91671XCSE20260225 11:24:39.101000
111670XCSE20260225 11:25:27.136000
111670XCSE20260225 11:27:27.898000
651666XCSE20260225 11:27:30.136474
111666XCSE20260225 11:33:59.765000
111666XCSE20260225 11:33:59.765000
111666XCSE20260225 11:33:59.765000
601666XCSE20260225 11:33:59.765535
1251666XCSE20260225 11:33:59.765556
31664XCSE20260225 11:46:49.179000
81664XCSE20260225 11:48:22.397000
31664XCSE20260225 11:48:22.397000
41664XCSE20260225 11:59:59.464745
31664XCSE20260225 12:01:31.497632
41664XCSE20260225 12:03:37.458653
1891664XCSE20260225 12:03:37.458684
501664XCSE20260225 12:05:27.750953
1421664XCSE20260225 12:05:27.750978
111667XCSE20260225 12:43:18.526000
131668XCSE20260225 12:53:29.238000
41668XCSE20260225 12:53:34.062000
41668XCSE20260225 12:53:40.532000
11668XCSE20260225 12:53:40.557000
11668XCSE20260225 12:53:44.718000
111667XCSE20260225 12:54:21.671000
101667XCSE20260225 13:00:44.747000
11667XCSE20260225 13:10:14.361000
21667XCSE20260225 13:10:14.361000
81667XCSE20260225 13:14:03.444000
101667XCSE20260225 13:14:03.444000
31667XCSE20260225 13:14:03.444000
321667XCSE20260225 13:14:03.498000
81667XCSE20260225 13:14:31.767000
221665XCSE20260225 13:14:45.196000
91665XCSE20260225 13:15:04.255000
11665XCSE20260225 13:15:04.255000
91665XCSE20260225 13:15:05.116000
321665XCSE20260225 13:20:07.372000
291665XCSE20260225 13:20:07.372000
41665XCSE20260225 13:20:07.372000
91665XCSE20260225 13:21:02.505000
21665XCSE20260225 13:21:02.505000
21664XCSE20260225 13:23:01.143000
21664XCSE20260225 13:23:27.917000
31664XCSE20260225 13:24:12.446000
81664XCSE20260225 13:28:23.945000
21664XCSE20260225 13:29:02.850000
351665XCSE20260225 13:30:53.853000
111663XCSE20260225 13:30:53.892000
21663XCSE20260225 13:34:47.195000
91663XCSE20260225 13:34:47.195000
101663XCSE20260225 13:36:52.362000
11663XCSE20260225 13:36:52.362000
11663XCSE20260225 13:39:31.200000
31663XCSE20260225 13:39:31.200000
111663XCSE20260225 13:41:07.382000
111663XCSE20260225 13:43:06.846000
11663XCSE20260225 13:50:30.450000
21663XCSE20260225 13:50:30.477000
11663XCSE20260225 13:51:06.277000
31662XCSE20260225 13:59:19.877000
41662XCSE20260225 13:59:24.037000
51664XCSE20260225 13:59:56.914000
21664XCSE20260225 13:59:56.914000
11664XCSE20260225 13:59:56.914000
21664XCSE20260225 13:59:56.914000
61664XCSE20260225 14:00:27.462000
11662XCSE20260225 14:09:15.637000
11663XCSE20260225 14:10:56.718000
101663XCSE20260225 14:10:56.718000
161664XCSE20260225 14:12:03.501000
171664XCSE20260225 14:12:03.501000
81664XCSE20260225 14:12:53.941000
51663XCSE20260225 14:19:45.438000
171663XCSE20260225 14:20:12.695000
51663XCSE20260225 14:20:12.695000
91664XCSE20260225 14:54:01.770000
311664XCSE20260225 14:54:01.770000
41664XCSE20260225 15:00:20.242000
271664XCSE20260225 15:00:20.242000
791664XCSE20260225 15:01:49.080000
51662XCSE20260225 15:01:49.109502
201662XCSE20260225 15:08:14.957849
311662XCSE20260225 15:10:36.217000
111662XCSE20260225 15:10:36.217000
101662XCSE20260225 15:10:36.217000
791662XCSE20260225 15:10:36.217792
961662XCSE20260225 15:10:36.217829
521662XCSE20260225 15:10:36.307000
331663XCSE20260225 15:15:01.727000
101663XCSE20260225 15:15:04.755000
331663XCSE20260225 15:15:12.376000
311663XCSE20260225 15:15:30.122000
201663XCSE20260225 15:15:30.122000
21663XCSE20260225 15:16:46.281000
211661XCSE20260225 15:16:52.865000
6001659XCSE20260225 15:16:52.865195
221660XCSE20260225 15:16:52.996000
211659XCSE20260225 15:16:53.135000
211660XCSE20260225 15:16:56.640000
821661XCSE20260225 15:19:18.834000
41661XCSE20260225 15:20:18.040000
311660XCSE20260225 15:20:32.788000
11661XCSE20260225 15:22:28.393000
141662XCSE20260225 15:25:29.279000
301662XCSE20260225 15:25:29.279000
101662XCSE20260225 15:25:29.279000
111662XCSE20260225 15:25:29.279000
111662XCSE20260225 15:25:29.279000
211663XCSE20260225 15:32:56.646000
111663XCSE20260225 15:33:44.354000
111663XCSE20260225 15:35:12.139000
41663XCSE20260225 15:37:19.366000
211664XCSE20260225 15:42:19.932000
301664XCSE20260225 15:42:39.288000
31664XCSE20260225 15:43:04.979000
11663XCSE20260225 15:43:29.117000
221662XCSE20260225 15:43:29.131000
41662XCSE20260225 15:43:33.830000
171662XCSE20260225 15:43:33.830000
11662XCSE20260225 15:44:01.985000
41662XCSE20260225 15:44:02.002000
31662XCSE20260225 15:44:06.148000
21662XCSE20260225 15:44:06.617000
41662XCSE20260225 15:44:10.637000
381664XCSE20260225 15:47:53.372000
11664XCSE20260225 15:48:01.170000
11664XCSE20260225 15:48:30.960000
11664XCSE20260225 15:49:27.787000
321666XCSE20260225 15:57:58.128000
31666XCSE20260225 15:57:58.156000
81666XCSE20260225 15:57:58.156000
351666XCSE20260225 15:58:33.536000
161665XCSE20260225 15:59:21.581000
11665XCSE20260225 15:59:22.164000
11664XCSE20260225 15:59:31.723000
211666XCSE20260225 16:00:13.316000
211665XCSE20260225 16:00:52.467000
211664XCSE20260225 16:01:16.968000
1081664XCSE20260225 16:01:17.104000
31664XCSE20260225 16:01:17.104000
691664XCSE20260225 16:01:17.141000
101666XCSE20260225 16:01:55.359000
3181666XCSE20260225 16:01:55.359000
211664XCSE20260225 16:01:55.409000
211664XCSE20260225 16:01:55.510000
321664XCSE20260225 16:05:48.819000
51662XCSE20260225 16:06:39.375000
221662XCSE20260225 16:07:18.594000
91661XCSE20260225 16:07:49.162000
131661XCSE20260225 16:07:49.162000
111663XCSE20260225 16:13:52.308000
211663XCSE20260225 16:20:09.477000
101663XCSE20260225 16:20:09.477000
321663XCSE20260225 16:20:09.563000
221663XCSE20260225 16:20:27.463000
91662XCSE20260225 16:20:37.190000
121662XCSE20260225 16:20:37.190000
111662XCSE20260225 16:23:21.831000
31661XCSE20260225 16:25:43.406000
21661XCSE20260225 16:25:43.406000
61661XCSE20260225 16:25:43.406000
111662XCSE20260225 16:27:08.253000
451662XCSE20260225 16:28:37.904000
51662XCSE20260225 16:28:37.904000
101662XCSE20260225 16:29:53.204000
221662XCSE20260225 16:33:31.230000
31662XCSE20260225 16:34:44.174000
81662XCSE20260225 16:34:44.174000
111662XCSE20260225 16:35:34.237000
211662XCSE20260225 16:37:54.855000
41662XCSE20260225 16:38:38.623000
71662XCSE20260225 16:38:38.623000
111662XCSE20260225 16:38:55.673000
81662XCSE20260225 16:39:12.109000
31662XCSE20260225 16:39:12.109000
111662XCSE20260225 16:39:29.200000
111662XCSE20260225 16:39:48.234000
71662XCSE20260225 16:40:03.736000
21662XCSE20260225 16:40:03.736000
21662XCSE20260225 16:40:03.736000
111662XCSE20260225 16:40:14.405000
111662XCSE20260225 16:40:25.299000
11662XCSE20260225 16:40:38.840000
101662XCSE20260225 16:40:38.840000
51662XCSE20260225 16:40:50.098000
31662XCSE20260225 16:40:50.098000
11662XCSE20260225 16:40:50.098000
211662XCSE20260225 16:41:33.661000
331662XCSE20260225 16:41:45.897000
111662XCSE20260225 16:41:54.717000
31663XCSE20260225 16:42:43.880000
181663XCSE20260225 16:42:43.880000
191663XCSE20260225 16:42:47.684000
111663XCSE20260225 16:42:55.737000
111663XCSE20260225 16:43:11.062000
111663XCSE20260225 16:43:27.071000
111663XCSE20260225 16:43:45.331000
241664XCSE20260225 16:44:16.105000
111664XCSE20260225 16:44:29.626000
271660XCSE20260225 16:50:58.577197
111663XCSE20260226 9:00:24.901000
101668XCSE20260226 9:05:34.665000
71668XCSE20260226 9:05:34.665000
111668XCSE20260226 9:07:10.127000
211664XCSE20260226 9:09:00.449000
111663XCSE20260226 9:09:18.401000
111662XCSE20260226 9:09:37.359000
111661XCSE20260226 9:10:21.865000
111660XCSE20260226 9:16:08.663000
111659XCSE20260226 9:16:09.454000
111658XCSE20260226 9:16:32.582000
111656XCSE20260226 9:17:05.872000
111655XCSE20260226 9:18:09.520000
11660XCSE20260226 9:32:14.260000
201657XCSE20260226 9:37:58.194000
11657XCSE20260226 9:37:58.194000
1911657XCSE20260226 9:37:58.194556
11657XCSE20260226 9:37:58.194612
81657XCSE20260226 9:37:58.194663
111659XCSE20260226 9:46:48.564000
11658XCSE20260226 9:46:48.591000
91661XCSE20260226 9:55:04.265000
81661XCSE20260226 9:55:04.265000
91661XCSE20260226 9:55:04.283000
211660XCSE20260226 9:55:06.426000
11662XCSE20260226 9:56:43.341000
91663XCSE20260226 10:04:50.487000
71663XCSE20260226 10:04:50.487000
91663XCSE20260226 10:04:50.504000
71663XCSE20260226 10:04:50.679000
91663XCSE20260226 10:04:50.703000
251663XCSE20260226 10:04:50.703000
111663XCSE20260226 10:05:44.260000
111660XCSE20260226 10:07:25.833000
101659XCSE20260226 10:13:04.858000
371661XCSE20260226 10:25:03.104000
101658XCSE20260226 10:25:15.563000
111658XCSE20260226 10:25:15.563000
91658XCSE20260226 10:25:15.563000
21658XCSE20260226 10:25:15.563000
181656XCSE20260226 10:30:19.372000
211655XCSE20260226 10:31:25.998000
331655XCSE20260226 10:31:25.998275
1171655XCSE20260226 10:31:25.998297
111656XCSE20260226 10:42:46.002000
111655XCSE20260226 10:46:31.036000
101655XCSE20260226 10:46:31.036000
101655XCSE20260226 10:46:31.036000
71655XCSE20260226 10:46:31.036701
141655XCSE20260226 10:46:31.036746
1791655XCSE20260226 10:46:31.036773
21653XCSE20260226 10:48:36.805000
191653XCSE20260226 10:49:11.652000
141652XCSE20260226 10:51:54.191000
81652XCSE20260226 10:51:54.191000
11655XCSE20260226 10:53:00.971000
11654XCSE20260226 10:54:36.776000
151654XCSE20260226 10:54:36.776000
51654XCSE20260226 10:54:36.776000
131654XCSE20260226 10:54:36.776593
11654XCSE20260226 10:54:36.776742
131654XCSE20260226 11:02:11.285902
11654XCSE20260226 11:02:48.797491
11654XCSE20260226 11:02:48.797547
11654XCSE20260226 11:03:27.803485
21654XCSE20260226 11:03:27.803503
11654XCSE20260226 11:03:27.803544
81654XCSE20260226 11:03:27.823026
31654XCSE20260226 11:03:27.823097
111654XCSE20260226 11:04:00.216000
211654XCSE20260226 11:04:00.216000
1061654XCSE20260226 11:04:00.216761
211652XCSE20260226 11:04:26.626000
31651XCSE20260226 11:12:48.788000
11651XCSE20260226 11:13:17.793000
111653XCSE20260226 11:17:27.340000
111652XCSE20260226 11:17:31.024000
31651XCSE20260226 11:28:43.509000
81651XCSE20260226 11:28:43.509000
101656XCSE20260226 11:37:24.026000
11656XCSE20260226 11:37:24.026000
111655XCSE20260226 11:46:45.707000
101655XCSE20260226 11:46:45.707000
1501655XCSE20260226 11:46:45.707375
101656XCSE20260226 11:49:42.251000
11656XCSE20260226 11:49:42.251000
91656XCSE20260226 11:49:54.537000
21656XCSE20260226 11:49:54.537000
111654XCSE20260226 11:50:56.053000
61654XCSE20260226 12:08:42.057000
51654XCSE20260226 12:08:42.057000
11654XCSE20260226 12:08:51.103000
211654XCSE20260226 12:18:05.454000
11657XCSE20260226 12:21:08.782000
61656XCSE20260226 12:21:16.132000
51656XCSE20260226 12:21:59.703000
61656XCSE20260226 12:21:59.703000
11656XCSE20260226 12:22:04.830000
91655XCSE20260226 12:29:55.514000
111655XCSE20260226 12:30:03.385000
21655XCSE20260226 12:30:19.619000
91655XCSE20260226 12:30:19.619000
31655XCSE20260226 12:30:19.619000
11656XCSE20260226 12:32:53.252000
111655XCSE20260226 12:35:15.143000
61655XCSE20260226 12:39:12.342000
11656XCSE20260226 12:58:05.667000
11656XCSE20260226 12:58:05.667000
91656XCSE20260226 12:58:38.526000
21656XCSE20260226 12:58:38.526000
111656XCSE20260226 13:15:01.914000
111654XCSE20260226 13:26:39.000000
111654XCSE20260226 13:26:39.000000
11653XCSE20260226 13:27:44.189000
111655XCSE20260226 13:37:21.262000
21656XCSE20260226 13:38:46.069000
91655XCSE20260226 13:39:50.776000
21655XCSE20260226 13:39:50.776000
331655XCSE20260226 13:44:09.507000
1591654XCSE20260226 13:45:35.211588
331654XCSE20260226 13:49:51.617000
411654XCSE20260226 13:49:51.617977
321654XCSE20260226 13:49:51.633000
41655XCSE20260226 13:49:55.502000
21655XCSE20260226 13:50:00.219000
21655XCSE20260226 13:50:04.598000
21655XCSE20260226 13:50:18.441000
21656XCSE20260226 13:56:44.544000
151656XCSE20260226 13:57:01.562000
21656XCSE20260226 13:57:32.544000
21656XCSE20260226 13:58:20.544000
11656XCSE20260226 13:59:56.545000
11656XCSE20260226 13:59:56.605000
101657XCSE20260226 14:00:01.170000
111657XCSE20260226 14:00:10.821000
111657XCSE20260226 14:00:10.821000
101657XCSE20260226 14:00:11.157000
11657XCSE20260226 14:00:44.651000
91657XCSE20260226 14:04:08.236000
311657XCSE20260226 14:04:08.236000
71657XCSE20260226 14:06:21.341000
41657XCSE20260226 14:06:21.341000
21657XCSE20260226 14:06:29.606000
101657XCSE20260226 14:06:29.606000
61662XCSE20260226 14:38:42.775000
61662XCSE20260226 14:38:46.138000
61662XCSE20260226 14:38:51.735000
61662XCSE20260226 14:39:18.252000
91662XCSE20260226 14:39:18.252000
91662XCSE20260226 14:40:11.466000
311662XCSE20260226 14:41:32.932000
731662XCSE20260226 14:49:15.716845
2271662XCSE20260226 14:49:15.716868
631662XCSE20260226 14:49:15.717000
161664XCSE20260226 14:52:50.751000
211663XCSE20260226 14:53:08.858000
91663XCSE20260226 14:55:33.141000
131663XCSE20260226 14:55:33.141000
61662XCSE20260226 14:56:40.673000
151662XCSE20260226 14:56:40.673000
111662XCSE20260226 15:02:53.258000
161664XCSE20260226 15:05:42.378000
221661XCSE20260226 15:07:33.237000
111661XCSE20260226 15:07:33.237000
211660XCSE20260226 15:07:37.092000
211659XCSE20260226 15:08:47.230000
211658XCSE20260226 15:10:11.090000
101658XCSE20260226 15:10:11.090000
71659XCSE20260226 15:15:39.133000
141659XCSE20260226 15:15:39.133000
101658XCSE20260226 15:25:11.891000
111658XCSE20260226 15:27:10.003000
101658XCSE20260226 15:27:10.007000
111658XCSE20260226 15:29:37.134000
111657XCSE20260226 15:29:49.031000
111657XCSE20260226 15:30:00.174000
281659XCSE20260226 15:31:54.650000
101660XCSE20260226 15:31:54.700000
111660XCSE20260226 15:31:54.719000
111660XCSE20260226 15:31:54.732000
111660XCSE20260226 15:31:54.780000
91660XCSE20260226 15:31:54.799000
161660XCSE20260226 15:31:54.799000
101660XCSE20260226 15:31:57.194000
91660XCSE20260226 15:31:57.195000
111659XCSE20260226 15:32:34.417000
111659XCSE20260226 15:32:36.103000
111658XCSE20260226 15:32:59.076000
111660XCSE20260226 15:34:45.243000
241660XCSE20260226 15:35:01.707000
211660XCSE20260226 15:40:07.794000
111660XCSE20260226 15:40:07.797000
111660XCSE20260226 15:40:07.805000
221659XCSE20260226 15:40:22.777000
221662XCSE20260226 15:42:03.910000
81661XCSE20260226 15:42:30.157000
111661XCSE20260226 15:42:34.757000
31661XCSE20260226 15:42:34.762000
71661XCSE20260226 15:42:34.762000
111663XCSE20260226 15:50:29.719000
211663XCSE20260226 15:51:02.801000
211663XCSE20260226 15:51:02.810000
21663XCSE20260226 15:51:03.389000
71663XCSE20260226 15:51:04.046000
111662XCSE20260226 15:51:09.266000
111662XCSE20260226 15:51:09.266000
111662XCSE20260226 15:51:09.272000
131662XCSE20260226 15:51:09.741000
211662XCSE20260226 15:53:31.305000
211662XCSE20260226 15:53:31.322000
51662XCSE20260226 15:53:34.288000
211661XCSE20260226 15:54:24.567000
151661XCSE20260226 15:59:07.399000
171661XCSE20260226 15:59:07.404000
151661XCSE20260226 15:59:07.404000
221662XCSE20260226 15:59:59.739000
91662XCSE20260226 15:59:59.739000
361662XCSE20260226 15:59:59.739000
121662XCSE20260226 15:59:59.739000
121662XCSE20260226 15:59:59.792000
121662XCSE20260226 15:59:59.792000
91662XCSE20260226 15:59:59.825000
121662XCSE20260226 15:59:59.825000
121662XCSE20260226 16:00:59.020000
191662XCSE20260226 16:00:59.020000
121662XCSE20260226 16:00:59.021000
221662XCSE20260226 16:00:59.035000
191662XCSE20260226 16:00:59.035000
91662XCSE20260226 16:01:02.545000
121662XCSE20260226 16:01:02.545000
91662XCSE20260226 16:01:20.129000
121662XCSE20260226 16:01:20.129000
211660XCSE20260226 16:01:43.300000
601660XCSE20260226 16:01:43.301000
111660XCSE20260226 16:01:46.388000
111660XCSE20260226 16:01:46.390000
151660XCSE20260226 16:02:00.710000
31659XCSE20260226 16:04:18.609000
221661XCSE20260226 16:07:26.678000
221660XCSE20260226 16:07:29.169000
211659XCSE20260226 16:07:29.187000
211658XCSE20260226 16:08:02.992000
211658XCSE20260226 16:08:03.021000
61658XCSE20260226 16:08:21.547000
31658XCSE20260226 16:08:25.330000
21658XCSE20260226 16:08:54.969000
111660XCSE20260226 16:09:01.120000
111660XCSE20260226 16:09:01.120000
401660XCSE20260226 16:09:01.120000
111660XCSE20260226 16:09:45.927000
221660XCSE20260226 16:12:35.345000
201659XCSE20260226 16:13:34.373000
11659XCSE20260226 16:13:34.373000
211659XCSE20260226 16:14:49.463000
211658XCSE20260226 16:15:25.955000
111658XCSE20260226 16:16:00.027000
221658XCSE20260226 16:16:25.984000
111657XCSE20260226 16:17:03.096000
111659XCSE20260226 16:20:44.394000
321659XCSE20260226 16:20:44.394000
111659XCSE20260226 16:20:44.394000
111659XCSE20260226 16:20:46.157000
111659XCSE20260226 16:20:46.157000
211657XCSE20260226 16:20:56.309000
101656XCSE20260226 16:22:07.079000
201657XCSE20260226 16:24:07.088000
11658XCSE20260226 16:24:18.193000
321658XCSE20260226 16:24:34.631000
111658XCSE20260226 16:24:45.704000
311657XCSE20260226 16:25:12.089000
311656XCSE20260226 16:25:51.510000
211656XCSE20260226 16:27:38.952000
221656XCSE20260226 16:27:49.762000
111658XCSE20260226 16:30:09.266000
11658XCSE20260226 16:31:01.741000
311658XCSE20260226 16:31:13.170000
221658XCSE20260226 16:32:15.756000
121658XCSE20260226 16:32:56.993000
111657XCSE20260226 16:33:52.451000
21658XCSE20260226 16:34:43.845000
221659XCSE20260226 16:36:21.319000
231661XCSE20260226 16:39:57.227000
211661XCSE20260226 16:39:57.229000
311660XCSE20260226 16:39:57.254000
311659XCSE20260226 16:42:39.858000
111659XCSE20260226 16:42:39.858000
101659XCSE20260226 16:42:39.858000
151660XCSE20260226 16:44:46.566000
3631658XCSE20260226 16:45:13.270271
101664XCSE20260227 9:00:05.113000
201663XCSE20260227 9:09:06.193000
21663XCSE20260227 9:09:06.193000
111660XCSE20260227 9:09:34.813000
101660XCSE20260227 9:09:34.813000
61657XCSE20260227 9:14:48.293000
51657XCSE20260227 9:14:48.293000
111655XCSE20260227 9:15:31.594000
221657XCSE20260227 9:18:16.037000
11661XCSE20260227 9:29:40.299000
221664XCSE20260227 9:35:26.332000
111664XCSE20260227 9:44:41.191000
341666XCSE20260227 9:49:35.195000
51666XCSE20260227 9:49:35.195000
111665XCSE20260227 9:51:03.957000
111664XCSE20260227 9:51:22.015000
41666XCSE20260227 9:58:59.727000
21666XCSE20260227 9:58:59.777000
531670XCSE20260227 10:06:12.463000
351670XCSE20260227 10:06:12.485000
351670XCSE20260227 10:06:26.873000
311670XCSE20260227 10:08:08.817000
131670XCSE20260227 10:08:11.217000
111670XCSE20260227 10:10:40.322000
111668XCSE20260227 10:12:29.674000
111667XCSE20260227 10:13:55.733000
111664XCSE20260227 10:28:16.936000
11667XCSE20260227 10:31:26.472000
321667XCSE20260227 10:31:26.472000
41667XCSE20260227 10:31:35.290000
221667XCSE20260227 10:31:35.290000
21667XCSE20260227 10:32:51.968000
151670XCSE20260227 10:34:36.764000
111670XCSE20260227 10:36:50.034000
111668XCSE20260227 10:40:53.394000
161668XCSE20260227 10:41:56.505000
111666XCSE20260227 10:42:44.804000
71666XCSE20260227 10:42:44.829000
221669XCSE20260227 10:49:51.516000
111672XCSE20260227 10:52:06.235000
221671XCSE20260227 10:52:25.202000
111671XCSE20260227 10:56:32.409000
111673XCSE20260227 11:04:00.445000
21672XCSE20260227 11:11:03.431000
91672XCSE20260227 11:11:03.431000
131675XCSE20260227 11:22:20.135000
321675XCSE20260227 11:22:20.135000
311674XCSE20260227 11:22:25.571000
131674XCSE20260227 11:23:44.753000
231678XCSE20260227 11:27:38.717000
181675XCSE20260227 11:27:55.013000
31675XCSE20260227 11:27:55.013000
101675XCSE20260227 11:27:55.013000
111674XCSE20260227 11:34:04.070000
111673XCSE20260227 11:35:32.604000
101673XCSE20260227 11:35:32.604000
111673XCSE20260227 11:44:52.609000
221673XCSE20260227 11:50:08.193000
91673XCSE20260227 11:53:14.578000
91672XCSE20260227 11:56:04.599000
21672XCSE20260227 11:56:04.599000
111671XCSE20260227 11:59:22.739000
111669XCSE20260227 12:04:46.408000
21669XCSE20260227 12:04:53.130000
71670XCSE20260227 12:09:21.425000
181674XCSE20260227 12:30:00.236000
211673XCSE20260227 12:31:53.141000
111673XCSE20260227 12:31:53.141000
101674XCSE20260227 12:31:53.162000
151675XCSE20260227 12:33:27.574000
231675XCSE20260227 12:33:27.574000
311673XCSE20260227 12:33:27.639000
21672XCSE20260227 12:35:41.131000
21672XCSE20260227 12:42:20.526000
91672XCSE20260227 12:42:20.526000
101672XCSE20260227 12:48:30.438000
211672XCSE20260227 12:56:39.657000
91672XCSE20260227 12:56:39.675000
151672XCSE20260227 12:56:39.675000
21672XCSE20260227 13:00:39.502000
291672XCSE20260227 13:00:39.502000
131671XCSE20260227 13:06:08.720000
81671XCSE20260227 13:06:08.720000
221671XCSE20260227 13:08:38.432000
211672XCSE20260227 13:10:17.124000
91675XCSE20260227 13:15:07.916000
131675XCSE20260227 13:15:07.916000
211673XCSE20260227 13:15:39.684000
111675XCSE20260227 13:16:53.834000
111675XCSE20260227 13:18:13.092000
211674XCSE20260227 13:20:41.147000
111673XCSE20260227 13:28:29.270000
11673XCSE20260227 13:29:16.640000
11673XCSE20260227 13:29:16.640000
21673XCSE20260227 13:29:36.684000
111673XCSE20260227 13:29:59.715000
211671XCSE20260227 13:36:17.047000
221672XCSE20260227 13:42:50.465000
191671XCSE20260227 13:42:56.346000
21671XCSE20260227 13:42:56.346000
51671XCSE20260227 13:45:07.849000
261671XCSE20260227 13:45:07.849000
221670XCSE20260227 13:47:37.856000
311670XCSE20260227 13:49:28.230000
131669XCSE20260227 13:54:58.571000
211670XCSE20260227 14:03:42.842000
211669XCSE20260227 14:03:42.859000
101671XCSE20260227 14:07:40.523000
21671XCSE20260227 14:07:48.927000
21671XCSE20260227 14:09:09.927000
221671XCSE20260227 14:14:33.285000
211669XCSE20260227 14:17:07.255000
211669XCSE20260227 14:19:14.300000
281669XCSE20260227 14:22:34.024000
371669XCSE20260227 14:22:34.024000
21669XCSE20260227 14:22:56.553000
331669XCSE20260227 14:22:56.553000
281669XCSE20260227 14:24:16.252000
101667XCSE20260227 14:25:18.896000
11667XCSE20260227 14:25:18.896000
221669XCSE20260227 14:29:43.060000
211667XCSE20260227 14:30:01.632000
191666XCSE20260227 14:31:20.831000
31666XCSE20260227 14:31:20.831000
221666XCSE20260227 14:33:12.137000
211666XCSE20260227 14:36:54.565000
31666XCSE20260227 14:38:04.073000
81666XCSE20260227 14:38:07.871000
31666XCSE20260227 14:38:10.109000
81666XCSE20260227 14:38:10.109000
111666XCSE20260227 14:42:43.048000
11666XCSE20260227 14:48:01.707000
211666XCSE20260227 14:48:56.105000
221667XCSE20260227 14:54:37.873000
21667XCSE20260227 14:54:37.873000
51667XCSE20260227 14:54:37.873000
91668XCSE20260227 14:55:10.729000
21668XCSE20260227 14:55:18.091000
141667XCSE20260227 14:55:24.924000
71667XCSE20260227 14:55:24.924000
311669XCSE20260227 14:57:05.028000
361669XCSE20260227 14:57:05.091000
141670XCSE20260227 15:05:50.490000
81670XCSE20260227 15:05:50.517000
71670XCSE20260227 15:05:50.517000
71670XCSE20260227 15:08:26.042000
141670XCSE20260227 15:08:26.042000
11670XCSE20260227 15:08:26.042000
341670XCSE20260227 15:09:32.720000
211669XCSE20260227 15:09:37.120000
211669XCSE20260227 15:10:02.024000
11670XCSE20260227 15:10:52.252000
301670XCSE20260227 15:10:52.252000
31670XCSE20260227 15:10:52.252000
231670XCSE20260227 15:10:52.252000
291670XCSE20260227 15:10:52.252000
121670XCSE20260227 15:10:52.252000
31670XCSE20260227 15:12:38.809000
151670XCSE20260227 15:13:48.627000
101670XCSE20260227 15:13:56.888000
111670XCSE20260227 15:14:01.710000
331671XCSE20260227 15:15:40.849000
111669XCSE20260227 15:15:44.997000
101669XCSE20260227 15:15:44.997000
191669XCSE20260227 15:16:01.161000
111668XCSE20260227 15:18:02.028000
21668XCSE20260227 15:19:34.199000
111668XCSE20260227 15:20:43.401000
341670XCSE20260227 15:22:51.085000
351670XCSE20260227 15:23:04.848000
121670XCSE20260227 15:23:08.074000
321670XCSE20260227 15:24:00.284000
121670XCSE20260227 15:24:00.284000
351670XCSE20260227 15:24:02.012000
341670XCSE20260227 15:24:02.838000
351670XCSE20260227 15:24:30.080000
261670XCSE20260227 15:24:30.080000
211668XCSE20260227 15:24:32.342000
211669XCSE20260227 15:25:25.334000
101669XCSE20260227 15:26:24.773000
111669XCSE20260227 15:26:24.773000
141669XCSE20260227 15:30:01.221000
81669XCSE20260227 15:30:01.221000
331671XCSE20260227 15:31:03.308000
201670XCSE20260227 15:31:56.013000
321670XCSE20260227 15:32:10.878000
311670XCSE20260227 15:32:42.963000
331670XCSE20260227 15:33:32.550000
111670XCSE20260227 15:33:58.095000
111670XCSE20260227 15:34:07.911000
111670XCSE20260227 15:34:26.640000
111670XCSE20260227 15:34:43.950000
71670XCSE20260227 15:34:59.872000
41670XCSE20260227 15:34:59.872000
111670XCSE20260227 15:35:24.508000
111670XCSE20260227 15:35:47.153000
211668XCSE20260227 15:36:10.626000
21667XCSE20260227 15:36:49.231000
91667XCSE20260227 15:36:49.231000
181665XCSE20260227 15:36:59.014000
41665XCSE20260227 15:36:59.034000
111665XCSE20260227 15:37:54.580000
101665XCSE20260227 15:38:40.341000
111664XCSE20260227 15:40:43.451000
101664XCSE20260227 15:40:43.451000
351664XCSE20260227 15:40:56.862000
211662XCSE20260227 15:41:04.351000
211660XCSE20260227 15:42:14.941000
11661XCSE20260227 15:44:25.331000
221661XCSE20260227 15:46:46.400000
211660XCSE20260227 15:46:46.476000
211659XCSE20260227 15:47:25.306000
211658XCSE20260227 15:47:25.371000
211657XCSE20260227 15:48:09.339000
211655XCSE20260227 15:48:11.173000
331657XCSE20260227 15:48:53.427000
21657XCSE20260227 15:49:52.325000
211655XCSE20260227 15:49:59.464000
101655XCSE20260227 15:50:16.151000
111655XCSE20260227 15:50:20.438000
111655XCSE20260227 15:50:41.106000
141653XCSE20260227 15:50:42.748000
131653XCSE20260227 15:52:23.216000
221653XCSE20260227 15:52:36.950000
211652XCSE20260227 15:53:25.901000
51652XCSE20260227 15:54:23.061000
211651XCSE20260227 15:54:25.861000
141651XCSE20260227 15:54:25.864000
221653XCSE20260227 15:56:20.370000
211653XCSE20260227 15:57:38.447000
221652XCSE20260227 16:01:14.179000
131652XCSE20260227 16:01:16.559000
211653XCSE20260227 16:01:50.026000
211652XCSE20260227 16:02:14.737000
101652XCSE20260227 16:02:14.737000
321652XCSE20260227 16:02:18.219000
311651XCSE20260227 16:02:37.160000
21651XCSE20260227 16:04:19.184000
61653XCSE20260227 16:05:04.408000
331652XCSE20260227 16:05:04.641000
311654XCSE20260227 16:05:28.623000
321651XCSE20260227 16:05:28.763000
101651XCSE20260227 16:05:28.920000
351651XCSE20260227 16:05:28.920000
331650XCSE20260227 16:05:37.138000
311650XCSE20260227 16:07:09.087000
111650XCSE20260227 16:07:09.087000
411650XCSE20260227 16:07:09.220000
311649XCSE20260227 16:07:34.347000
211648XCSE20260227 16:09:22.261000
111648XCSE20260227 16:09:22.261000
531651XCSE20260227 16:13:32.740000
331651XCSE20260227 16:14:21.316000
111652XCSE20260227 16:18:37.281000
341653XCSE20260227 16:24:00.094000
111653XCSE20260227 16:24:31.659000
341653XCSE20260227 16:24:31.659000
131653XCSE20260227 16:24:31.661000
371653XCSE20260227 16:24:31.661000
131653XCSE20260227 16:24:40.456000
141653XCSE20260227 16:24:40.456000
221651XCSE20260227 16:24:56.118000
211651XCSE20260227 16:26:04.413000
321653XCSE20260227 16:28:53.193000
341653XCSE20260227 16:28:53.354000
291653XCSE20260227 16:28:54.195000
211651XCSE20260227 16:29:36.119000
101651XCSE20260227 16:29:45.766000
211649XCSE20260227 16:30:19.585000
321651XCSE20260227 16:32:07.769000
361651XCSE20260227 16:32:53.386000
361651XCSE20260227 16:32:56.468000
361654XCSE20260227 16:34:48.551000
351654XCSE20260227 16:34:48.551000
241654XCSE20260227 16:35:36.147000
511654XCSE20260227 16:42:13.943317
3571654XCSE20260227 16:42:13.943346


