Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 2. marts 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 9
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|73.200
|1.657,09
|121.298.945
|23. februar 2026
|5.000
|1.670,78
|8.353.900
|24. februar 2026
|5.000
|1.648,94
|8.244.700
|25. februar 2026
|5.500
|1.664,30
|9.153.650
|26. februar 2026
|5.000
|1.658,29
|8.291.450
|27. februar 2026
|5.000
|1.663,16
|8.315.800
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|98.700
|1.658,14
|163.658.445
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
|I alt tilbagekøbt
|1.206.847
|1.378,50
|1.663.642.611
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.206.847 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,75 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|10
|1670
|XCSE
|20260223 9:01:25.579000
|10
|1670
|XCSE
|20260223 9:01:25.579000
|11
|1668
|XCSE
|20260223 9:01:25.598000
|11
|1681
|XCSE
|20260223 9:04:18.061000
|11
|1681
|XCSE
|20260223 9:04:18.061000
|11
|1677
|XCSE
|20260223 9:06:40.986000
|11
|1683
|XCSE
|20260223 9:11:22.376000
|1
|1683
|XCSE
|20260223 9:11:40.020000
|11
|1681
|XCSE
|20260223 9:13:03.126000
|10
|1681
|XCSE
|20260223 9:13:03.126000
|21
|1679
|XCSE
|20260223 9:13:03.154000
|22
|1675
|XCSE
|20260223 9:15:00.074000
|10
|1675
|XCSE
|20260223 9:15:00.074000
|22
|1672
|XCSE
|20260223 9:17:15.989000
|11
|1672
|XCSE
|20260223 9:17:15.989000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 9:27:54.076000
|18
|1678
|XCSE
|20260223 9:32:56.234000
|2
|1678
|XCSE
|20260223 9:37:20.982000
|3
|1678
|XCSE
|20260223 9:37:26.965000
|6
|1678
|XCSE
|20260223 9:37:26.965000
|2
|1678
|XCSE
|20260223 9:37:26.965000
|13
|1680
|XCSE
|20260223 9:41:20.795000
|11
|1679
|XCSE
|20260223 9:42:31.507000
|11
|1678
|XCSE
|20260223 9:43:31.425000
|3
|1677
|XCSE
|20260223 9:43:57.389000
|8
|1677
|XCSE
|20260223 9:43:57.389000
|8
|1676
|XCSE
|20260223 9:44:44.345000
|11
|1678
|XCSE
|20260223 9:48:27.501000
|11
|1678
|XCSE
|20260223 9:52:43.290000
|5
|1680
|XCSE
|20260223 9:53:19.033000
|13
|1681
|XCSE
|20260223 10:02:41.267000
|33
|1681
|XCSE
|20260223 10:02:41.270000
|1
|1681
|XCSE
|20260223 10:02:41.287000
|18
|1678
|XCSE
|20260223 10:19:20.689000
|18
|1678
|XCSE
|20260223 10:19:20.693000
|18
|1678
|XCSE
|20260223 10:19:20.698000
|18
|1678
|XCSE
|20260223 10:19:20.710000
|15
|1679
|XCSE
|20260223 10:25:52.789000
|5
|1677
|XCSE
|20260223 10:30:02.599000
|1
|1679
|XCSE
|20260223 10:33:04.041000
|11
|1677
|XCSE
|20260223 10:33:14.796000
|11
|1677
|XCSE
|20260223 10:33:36.945000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 10:33:49.176000
|4
|1676
|XCSE
|20260223 10:33:55.351000
|8
|1676
|XCSE
|20260223 10:35:47.766000
|18
|1676
|XCSE
|20260223 10:36:00.238000
|11
|1674
|XCSE
|20260223 10:37:40.999000
|7
|1673
|XCSE
|20260223 10:38:20.682000
|4
|1673
|XCSE
|20260223 10:38:20.685000
|7
|1673
|XCSE
|20260223 10:38:20.685000
|311
|1673
|XCSE
|20260223 10:49:11.266933
|51
|1673
|XCSE
|20260223 10:49:11.266956
|250
|1674
|XCSE
|20260223 10:55:02.628274
|50
|1674
|XCSE
|20260223 10:55:02.628282
|300
|1674
|XCSE
|20260223 10:58:20.311923
|3
|1675
|XCSE
|20260223 11:04:32.574000
|2
|1675
|XCSE
|20260223 11:04:47.407000
|10
|1675
|XCSE
|20260223 11:08:24.140000
|21
|1677
|XCSE
|20260223 11:20:36.134000
|25
|1677
|XCSE
|20260223 11:20:43.441000
|22
|1677
|XCSE
|20260223 11:20:44.707000
|22
|1676
|XCSE
|20260223 11:20:59.567000
|11
|1673
|XCSE
|20260223 11:26:13.197000
|11
|1671
|XCSE
|20260223 11:26:14.107000
|11
|1670
|XCSE
|20260223 11:26:18.721000
|20
|1673
|XCSE
|20260223 11:27:53.976000
|11
|1677
|XCSE
|20260223 11:43:38.419000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 11:44:09.291000
|7
|1678
|XCSE
|20260223 11:46:10.812000
|15
|1678
|XCSE
|20260223 11:46:10.812000
|12
|1677
|XCSE
|20260223 11:48:38.404000
|11
|1679
|XCSE
|20260223 12:03:28.758000
|11
|1679
|XCSE
|20260223 12:07:19.026000
|11
|1679
|XCSE
|20260223 12:07:19.163000
|11
|1679
|XCSE
|20260223 12:10:10.202000
|32
|1676
|XCSE
|20260223 12:33:16.236000
|31
|1677
|XCSE
|20260223 12:33:17.121000
|31
|1676
|XCSE
|20260223 12:33:17.743000
|21
|1678
|XCSE
|20260223 12:45:49.225000
|11
|1677
|XCSE
|20260223 12:49:56.261000
|21
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:11.714000
|22
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:11.849000
|28
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:11.981000
|357
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:11.981000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:29.257000
|12
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:35.045000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:39.720000
|12
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:44.256000
|4
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:49.476000
|7
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:49.476000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:54.379000
|12
|1676
|XCSE
|20260223 12:52:59.748000
|12
|1676
|XCSE
|20260223 12:53:04.891000
|12
|1676
|XCSE
|20260223 12:53:09.727000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 12:53:22.980000
|7
|1676
|XCSE
|20260223 12:53:39.236000
|4
|1676
|XCSE
|20260223 12:53:39.236000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 12:53:59.073000
|11
|1676
|XCSE
|20260223 12:54:36.931000
|11
|1675
|XCSE
|20260223 12:56:09.118000
|11
|1675
|XCSE
|20260223 12:58:00.010000
|10
|1670
|XCSE
|20260223 13:32:24.535000
|15
|1670
|XCSE
|20260223 13:37:01.859000
|11
|1669
|XCSE
|20260223 13:46:13.736000
|11
|1668
|XCSE
|20260223 13:46:32.195000
|10
|1670
|XCSE
|20260223 15:01:23.467000
|11
|1670
|XCSE
|20260223 15:31:34.292000
|11
|1669
|XCSE
|20260223 15:35:03.442000
|11
|1670
|XCSE
|20260223 15:40:00.054000
|11
|1669
|XCSE
|20260223 15:40:56.267000
|11
|1668
|XCSE
|20260223 15:42:34.868000
|10
|1668
|XCSE
|20260223 15:42:34.868000
|22
|1668
|XCSE
|20260223 15:46:00.174000
|31
|1668
|XCSE
|20260223 15:49:59.196000
|31
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:05.139000
|10
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:05.139000
|10
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:05.139000
|11
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:05.139000
|61
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:05.165000
|50
|1668
|XCSE
|20260223 15:56:13.040000
|114
|1668
|XCSE
|20260223 15:56:13.040000
|3
|1669
|XCSE
|20260223 15:56:24.946000
|8
|1669
|XCSE
|20260223 15:56:24.946000
|11
|1669
|XCSE
|20260223 15:56:36.253000
|26
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:41.863000
|25
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:52.240000
|26
|1667
|XCSE
|20260223 15:56:52.240000
|47
|1668
|XCSE
|20260223 16:00:31.852000
|3
|1668
|XCSE
|20260223 16:00:37.033000
|28
|1668
|XCSE
|20260223 16:00:37.033000
|26
|1669
|XCSE
|20260223 16:02:58.887000
|21
|1668
|XCSE
|20260223 16:03:08.624000
|22
|1667
|XCSE
|20260223 16:04:23.268000
|10
|1667
|XCSE
|20260223 16:04:23.268000
|17
|1667
|XCSE
|20260223 16:04:44.812000
|31
|1666
|XCSE
|20260223 16:04:53.312000
|1
|1666
|XCSE
|20260223 16:05:58.160000
|22
|1667
|XCSE
|20260223 16:07:16.760000
|22
|1667
|XCSE
|20260223 16:09:21.739000
|22
|1666
|XCSE
|20260223 16:09:36.549000
|11
|1666
|XCSE
|20260223 16:09:36.549000
|31
|1667
|XCSE
|20260223 16:12:26.114000
|11
|1667
|XCSE
|20260223 16:12:29.520000
|32
|1667
|XCSE
|20260223 16:12:29.520000
|14
|1667
|XCSE
|20260223 16:13:26.586000
|21
|1667
|XCSE
|20260223 16:14:03.492000
|25
|1667
|XCSE
|20260223 16:14:15.026000
|14
|1667
|XCSE
|20260223 16:14:22.597000
|19
|1667
|XCSE
|20260223 16:14:37.312000
|8
|1669
|XCSE
|20260223 16:17:46.986000
|33
|1669
|XCSE
|20260223 16:17:46.986000
|32
|1669
|XCSE
|20260223 16:17:46.986000
|21
|1667
|XCSE
|20260223 16:17:47.003000
|22
|1667
|XCSE
|20260223 16:22:27.500000
|21
|1667
|XCSE
|20260223 16:23:37.812000
|22
|1666
|XCSE
|20260223 16:25:42.810000
|10
|1666
|XCSE
|20260223 16:25:42.810000
|25
|1665
|XCSE
|20260223 16:28:26.200000
|43
|1666
|XCSE
|20260223 16:32:48.563000
|43
|1665
|XCSE
|20260223 16:34:31.541000
|8
|1666
|XCSE
|20260223 16:38:23.894000
|43
|1665
|XCSE
|20260223 16:39:18.195000
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:42:20.117539
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:42:20.117561
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:42:20.117566
|25
|1665
|XCSE
|20260223 16:42:20.134910
|75
|1665
|XCSE
|20260223 16:42:20.135015
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.615040
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.615085
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.615127
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.615156
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.630186
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.632446
|100
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.647444
|76
|1665
|XCSE
|20260223 16:44:27.716160
|10
|1660
|XCSE
|20260224 9:00:05.047000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 9:03:50.305000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 9:03:50.305000
|200
|1650
|XCSE
|20260224 9:03:50.305495
|11
|1645
|XCSE
|20260224 9:07:11.271000
|10
|1645
|XCSE
|20260224 9:07:11.271000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 9:07:11.319000
|11
|1639
|XCSE
|20260224 9:09:01.867000
|19
|1644
|XCSE
|20260224 9:09:42.144966
|17
|1644
|XCSE
|20260224 9:09:42.144966
|32
|1645
|XCSE
|20260224 9:09:42.144966
|132
|1645
|XCSE
|20260224 9:09:42.144997
|16
|1643
|XCSE
|20260224 9:10:39.578478
|17
|1643
|XCSE
|20260224 9:10:39.578478
|167
|1643
|XCSE
|20260224 9:10:39.578503
|11
|1640
|XCSE
|20260224 9:11:08.420000
|11
|1636
|XCSE
|20260224 9:11:39.423000
|150
|1636
|XCSE
|20260224 9:11:39.423281
|11
|1636
|XCSE
|20260224 9:11:47.243000
|200
|1636
|XCSE
|20260224 9:11:47.243870
|11
|1636
|XCSE
|20260224 9:14:42.087000
|1
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.172000
|10
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.172000
|10
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.193000
|1
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.193000
|10
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.195000
|1
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.195000
|1
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.213000
|10
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.223000
|11
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:45.226000
|11
|1640
|XCSE
|20260224 9:14:46.615000
|11
|1640
|XCSE
|20260224 9:15:02.940000
|11
|1642
|XCSE
|20260224 9:17:30.583000
|11
|1642
|XCSE
|20260224 9:17:30.587000
|11
|1642
|XCSE
|20260224 9:17:30.615000
|11
|1645
|XCSE
|20260224 9:20:17.886000
|11
|1645
|XCSE
|20260224 9:20:17.887000
|11
|1645
|XCSE
|20260224 9:20:17.896000
|1
|1650
|XCSE
|20260224 9:28:10.270000
|5
|1654
|XCSE
|20260224 9:32:40.749000
|11
|1654
|XCSE
|20260224 9:32:40.749000
|21
|1650
|XCSE
|20260224 9:32:59.411000
|21
|1649
|XCSE
|20260224 9:32:59.429000
|11
|1646
|XCSE
|20260224 9:35:25.587000
|11
|1648
|XCSE
|20260224 9:37:59.228000
|5
|1649
|XCSE
|20260224 9:39:26.884000
|6
|1649
|XCSE
|20260224 9:39:26.890000
|5
|1649
|XCSE
|20260224 9:39:26.890000
|21
|1654
|XCSE
|20260224 9:48:38.672000
|22
|1654
|XCSE
|20260224 9:48:38.699000
|22
|1654
|XCSE
|20260224 9:48:38.741000
|22
|1654
|XCSE
|20260224 9:48:40.130000
|11
|1654
|XCSE
|20260224 9:48:43.778000
|11
|1654
|XCSE
|20260224 9:48:43.786000
|11
|1654
|XCSE
|20260224 9:49:19.669000
|107
|1648
|XCSE
|20260224 10:20:34.694289
|93
|1648
|XCSE
|20260224 10:24:34.939195
|150
|1648
|XCSE
|20260224 10:24:34.939195
|121
|1647
|XCSE
|20260224 10:24:34.956260
|11
|1648
|XCSE
|20260224 10:30:23.906000
|10
|1648
|XCSE
|20260224 10:30:23.906000
|10
|1648
|XCSE
|20260224 10:30:23.906000
|100
|1648
|XCSE
|20260224 10:30:23.906048
|11
|1647
|XCSE
|20260224 10:30:31.378000
|11
|1641
|XCSE
|20260224 10:45:41.655000
|20
|1646
|XCSE
|20260224 10:51:56.328000
|20
|1646
|XCSE
|20260224 10:51:56.329000
|5
|1646
|XCSE
|20260224 10:52:31.652000
|11
|1646
|XCSE
|20260224 10:53:20.075000
|5
|1646
|XCSE
|20260224 10:56:02.517000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 10:56:10.240000
|11
|1645
|XCSE
|20260224 10:58:57.879000
|10
|1645
|XCSE
|20260224 10:58:57.879000
|3
|1645
|XCSE
|20260224 11:03:22.936000
|8
|1647
|XCSE
|20260224 11:06:15.136000
|8
|1647
|XCSE
|20260224 11:06:15.136000
|4
|1647
|XCSE
|20260224 11:09:23.224000
|11
|1647
|XCSE
|20260224 11:10:30.011000
|7
|1647
|XCSE
|20260224 11:13:05.373000
|4
|1647
|XCSE
|20260224 11:13:05.373000
|11
|1645
|XCSE
|20260224 11:13:15.170000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:14:21.308000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:15:51.432000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:19:21.893000
|11
|1643
|XCSE
|20260224 11:24:22.888000
|11
|1643
|XCSE
|20260224 11:30:15.472000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:31:26.037000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:32:25.910000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:38:06.577000
|11
|1642
|XCSE
|20260224 11:41:06.376000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:44:33.973000
|22
|1641
|XCSE
|20260224 11:47:12.199000
|21
|1643
|XCSE
|20260224 11:49:44.686000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 11:59:03.183000
|11
|1645
|XCSE
|20260224 12:02:11.968000
|9
|1645
|XCSE
|20260224 12:08:10.031000
|1
|1645
|XCSE
|20260224 12:09:11.756000
|1
|1645
|XCSE
|20260224 12:10:15.608000
|10
|1645
|XCSE
|20260224 12:10:26.739000
|9
|1646
|XCSE
|20260224 12:13:34.135000
|2
|1646
|XCSE
|20260224 12:14:57.694000
|11
|1644
|XCSE
|20260224 12:16:53.000000
|4
|1644
|XCSE
|20260224 12:16:53.495000
|8
|1647
|XCSE
|20260224 12:27:16.539000
|8
|1647
|XCSE
|20260224 12:27:53.111000
|21
|1647
|XCSE
|20260224 12:31:08.258000
|33
|1649
|XCSE
|20260224 12:43:34.692000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 12:45:58.458000
|5
|1652
|XCSE
|20260224 12:45:58.458000
|14
|1652
|XCSE
|20260224 12:45:58.458000
|8
|1652
|XCSE
|20260224 12:45:58.458000
|21
|1650
|XCSE
|20260224 12:47:05.640000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.620000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.640000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.640000
|9
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.660000
|2
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.660000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.687000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 12:55:53.894000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 13:13:08.168000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 13:13:08.200000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 13:13:08.218000
|21
|1653
|XCSE
|20260224 13:14:41.032000
|21
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:18.790000
|22
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:18.793000
|22
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:18.806000
|22
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:46.279000
|21
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:46.299000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:59.440000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 13:15:59.441000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 13:45:14.585000
|11
|1649
|XCSE
|20260224 13:49:03.535000
|11
|1649
|XCSE
|20260224 13:49:03.535000
|11
|1648
|XCSE
|20260224 13:49:32.227000
|11
|1648
|XCSE
|20260224 13:54:03.780000
|11
|1648
|XCSE
|20260224 13:54:03.912000
|42
|1652
|XCSE
|20260224 14:01:18.226000
|41
|1652
|XCSE
|20260224 14:01:34.274000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 14:20:13.213000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 14:22:38.962000
|10
|1652
|XCSE
|20260224 14:22:38.979000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 14:22:38.979000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 14:24:00.064000
|9
|1651
|XCSE
|20260224 14:25:01.911000
|13
|1651
|XCSE
|20260224 14:25:01.911000
|18
|1650
|XCSE
|20260224 14:32:54.383000
|4
|1650
|XCSE
|20260224 14:33:12.543000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 14:45:42.151000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 14:45:42.151000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 14:45:42.151000
|41
|1651
|XCSE
|20260224 14:54:12.847000
|376
|1650
|XCSE
|20260224 14:54:29.962632
|10
|1651
|XCSE
|20260224 14:57:40.603000
|10
|1651
|XCSE
|20260224 14:57:40.603000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 14:57:52.762000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 15:04:35.943000
|33
|1652
|XCSE
|20260224 15:11:04.758000
|16
|1654
|XCSE
|20260224 15:23:10.372000
|21
|1653
|XCSE
|20260224 15:30:42.557000
|10
|1653
|XCSE
|20260224 15:30:42.557000
|32
|1652
|XCSE
|20260224 15:30:45.251000
|19
|1652
|XCSE
|20260224 15:31:39.754000
|12
|1652
|XCSE
|20260224 15:31:41.641000
|19
|1652
|XCSE
|20260224 15:31:41.641000
|32
|1652
|XCSE
|20260224 15:33:02.163000
|31
|1653
|XCSE
|20260224 15:34:10.599000
|27
|1653
|XCSE
|20260224 15:34:10.623000
|17
|1652
|XCSE
|20260224 15:34:19.642000
|5
|1652
|XCSE
|20260224 15:34:19.642000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 15:36:34.757000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 15:38:48.975000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 15:39:55.860000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 15:40:16.804000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 15:41:40.519000
|19
|1655
|XCSE
|20260224 15:46:13.697000
|13
|1655
|XCSE
|20260224 15:46:18.808000
|9
|1655
|XCSE
|20260224 15:46:18.808000
|8
|1657
|XCSE
|20260224 15:50:02.669000
|33
|1656
|XCSE
|20260224 15:51:01.342000
|10
|1656
|XCSE
|20260224 15:51:01.342000
|22
|1655
|XCSE
|20260224 15:53:11.795000
|10
|1655
|XCSE
|20260224 15:53:11.795000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 15:54:34.747000
|11
|1653
|XCSE
|20260224 15:54:34.747000
|11
|1652
|XCSE
|20260224 15:56:21.504000
|21
|1654
|XCSE
|20260224 16:00:31.687000
|22
|1652
|XCSE
|20260224 16:00:31.756000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 16:01:34.616000
|11
|1650
|XCSE
|20260224 16:01:34.616000
|21
|1652
|XCSE
|20260224 16:05:41.010000
|21
|1651
|XCSE
|20260224 16:05:41.036000
|21
|1652
|XCSE
|20260224 16:07:43.581000
|1
|1652
|XCSE
|20260224 16:07:43.581000
|1
|1651
|XCSE
|20260224 16:09:56.863000
|6
|1653
|XCSE
|20260224 16:15:20.931000
|10
|1653
|XCSE
|20260224 16:15:20.931000
|10
|1653
|XCSE
|20260224 16:15:25.188000
|10
|1653
|XCSE
|20260224 16:16:06.740000
|22
|1652
|XCSE
|20260224 16:17:24.804000
|22
|1652
|XCSE
|20260224 16:21:46.281000
|8
|1651
|XCSE
|20260224 16:22:40.412000
|2
|1651
|XCSE
|20260224 16:22:40.721000
|101
|1655
|XCSE
|20260224 16:29:29.070240
|3
|1655
|XCSE
|20260224 16:29:29.077310
|148
|1655
|XCSE
|20260224 16:29:29.077391
|500
|1656
|XCSE
|20260224 16:31:38.357792
|22
|1656
|XCSE
|20260225 9:07:07.959000
|21
|1656
|XCSE
|20260225 9:08:45.386000
|21
|1654
|XCSE
|20260225 9:09:00.608000
|35
|1655
|XCSE
|20260225 9:16:38.281000
|17
|1655
|XCSE
|20260225 9:16:38.281000
|11
|1655
|XCSE
|20260225 9:18:00.801000
|8
|1663
|XCSE
|20260225 9:26:11.555000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 9:26:11.564000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 9:26:11.567000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 9:26:11.572000
|21
|1663
|XCSE
|20260225 9:26:23.850000
|1
|1669
|XCSE
|20260225 9:30:50.753000
|19
|1669
|XCSE
|20260225 9:30:50.753000
|11
|1665
|XCSE
|20260225 9:33:19.061000
|181
|1670
|XCSE
|20260225 9:46:17.938229
|99
|1670
|XCSE
|20260225 9:46:17.938252
|10
|1669
|XCSE
|20260225 9:56:53.722000
|20
|1673
|XCSE
|20260225 9:57:17.140000
|11
|1669
|XCSE
|20260225 9:57:38.316000
|11
|1669
|XCSE
|20260225 10:05:25.513000
|20
|1669
|XCSE
|20260225 10:06:11.417000
|11
|1668
|XCSE
|20260225 10:09:11.953000
|11
|1667
|XCSE
|20260225 10:13:41.695000
|20
|1669
|XCSE
|20260225 10:14:34.352000
|7
|1669
|XCSE
|20260225 10:16:03.288000
|2
|1669
|XCSE
|20260225 10:16:54.523000
|11
|1668
|XCSE
|20260225 10:28:38.140000
|1
|1669
|XCSE
|20260225 10:31:15.357000
|13
|1669
|XCSE
|20260225 10:31:15.357000
|22
|1670
|XCSE
|20260225 10:43:23.640000
|22
|1670
|XCSE
|20260225 10:45:46.996000
|9
|1670
|XCSE
|20260225 10:45:59.547000
|9
|1670
|XCSE
|20260225 10:46:02.358000
|30
|1670
|XCSE
|20260225 10:46:02.813000
|2
|1670
|XCSE
|20260225 10:46:21.023000
|9
|1670
|XCSE
|20260225 10:46:44.297000
|23
|1670
|XCSE
|20260225 10:46:44.297000
|2
|1670
|XCSE
|20260225 10:49:17.296000
|200
|1670
|XCSE
|20260225 10:50:28.651862
|21
|1670
|XCSE
|20260225 10:50:28.652000
|11
|1669
|XCSE
|20260225 10:52:21.157000
|10
|1670
|XCSE
|20260225 10:55:37.069000
|4
|1669
|XCSE
|20260225 10:57:17.139000
|8
|1672
|XCSE
|20260225 11:02:58.836000
|10
|1672
|XCSE
|20260225 11:02:58.836000
|10
|1672
|XCSE
|20260225 11:02:58.836000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:03:00.914000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:03:00.916000
|5
|1670
|XCSE
|20260225 11:03:00.932000
|6
|1670
|XCSE
|20260225 11:03:00.932000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:05:22.160000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:05:22.160000
|21
|1670
|XCSE
|20260225 11:05:22.172000
|21
|1670
|XCSE
|20260225 11:05:22.173000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:05:22.175000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:05:22.206000
|21
|1673
|XCSE
|20260225 11:15:14.724000
|22
|1672
|XCSE
|20260225 11:16:11.091000
|11
|1672
|XCSE
|20260225 11:16:54.944000
|11
|1672
|XCSE
|20260225 11:17:11.288000
|11
|1672
|XCSE
|20260225 11:17:11.306000
|11
|1672
|XCSE
|20260225 11:17:14.191000
|11
|1672
|XCSE
|20260225 11:17:20.142000
|11
|1672
|XCSE
|20260225 11:24:21.615000
|2
|1671
|XCSE
|20260225 11:24:39.101000
|9
|1671
|XCSE
|20260225 11:24:39.101000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:25:27.136000
|11
|1670
|XCSE
|20260225 11:27:27.898000
|65
|1666
|XCSE
|20260225 11:27:30.136474
|11
|1666
|XCSE
|20260225 11:33:59.765000
|11
|1666
|XCSE
|20260225 11:33:59.765000
|11
|1666
|XCSE
|20260225 11:33:59.765000
|60
|1666
|XCSE
|20260225 11:33:59.765535
|125
|1666
|XCSE
|20260225 11:33:59.765556
|3
|1664
|XCSE
|20260225 11:46:49.179000
|8
|1664
|XCSE
|20260225 11:48:22.397000
|3
|1664
|XCSE
|20260225 11:48:22.397000
|4
|1664
|XCSE
|20260225 11:59:59.464745
|3
|1664
|XCSE
|20260225 12:01:31.497632
|4
|1664
|XCSE
|20260225 12:03:37.458653
|189
|1664
|XCSE
|20260225 12:03:37.458684
|50
|1664
|XCSE
|20260225 12:05:27.750953
|142
|1664
|XCSE
|20260225 12:05:27.750978
|11
|1667
|XCSE
|20260225 12:43:18.526000
|13
|1668
|XCSE
|20260225 12:53:29.238000
|4
|1668
|XCSE
|20260225 12:53:34.062000
|4
|1668
|XCSE
|20260225 12:53:40.532000
|1
|1668
|XCSE
|20260225 12:53:40.557000
|1
|1668
|XCSE
|20260225 12:53:44.718000
|11
|1667
|XCSE
|20260225 12:54:21.671000
|10
|1667
|XCSE
|20260225 13:00:44.747000
|1
|1667
|XCSE
|20260225 13:10:14.361000
|2
|1667
|XCSE
|20260225 13:10:14.361000
|8
|1667
|XCSE
|20260225 13:14:03.444000
|10
|1667
|XCSE
|20260225 13:14:03.444000
|3
|1667
|XCSE
|20260225 13:14:03.444000
|32
|1667
|XCSE
|20260225 13:14:03.498000
|8
|1667
|XCSE
|20260225 13:14:31.767000
|22
|1665
|XCSE
|20260225 13:14:45.196000
|9
|1665
|XCSE
|20260225 13:15:04.255000
|1
|1665
|XCSE
|20260225 13:15:04.255000
|9
|1665
|XCSE
|20260225 13:15:05.116000
|32
|1665
|XCSE
|20260225 13:20:07.372000
|29
|1665
|XCSE
|20260225 13:20:07.372000
|4
|1665
|XCSE
|20260225 13:20:07.372000
|9
|1665
|XCSE
|20260225 13:21:02.505000
|2
|1665
|XCSE
|20260225 13:21:02.505000
|2
|1664
|XCSE
|20260225 13:23:01.143000
|2
|1664
|XCSE
|20260225 13:23:27.917000
|3
|1664
|XCSE
|20260225 13:24:12.446000
|8
|1664
|XCSE
|20260225 13:28:23.945000
|2
|1664
|XCSE
|20260225 13:29:02.850000
|35
|1665
|XCSE
|20260225 13:30:53.853000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 13:30:53.892000
|2
|1663
|XCSE
|20260225 13:34:47.195000
|9
|1663
|XCSE
|20260225 13:34:47.195000
|10
|1663
|XCSE
|20260225 13:36:52.362000
|1
|1663
|XCSE
|20260225 13:36:52.362000
|1
|1663
|XCSE
|20260225 13:39:31.200000
|3
|1663
|XCSE
|20260225 13:39:31.200000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 13:41:07.382000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 13:43:06.846000
|1
|1663
|XCSE
|20260225 13:50:30.450000
|2
|1663
|XCSE
|20260225 13:50:30.477000
|1
|1663
|XCSE
|20260225 13:51:06.277000
|3
|1662
|XCSE
|20260225 13:59:19.877000
|4
|1662
|XCSE
|20260225 13:59:24.037000
|5
|1664
|XCSE
|20260225 13:59:56.914000
|2
|1664
|XCSE
|20260225 13:59:56.914000
|1
|1664
|XCSE
|20260225 13:59:56.914000
|2
|1664
|XCSE
|20260225 13:59:56.914000
|6
|1664
|XCSE
|20260225 14:00:27.462000
|1
|1662
|XCSE
|20260225 14:09:15.637000
|1
|1663
|XCSE
|20260225 14:10:56.718000
|10
|1663
|XCSE
|20260225 14:10:56.718000
|16
|1664
|XCSE
|20260225 14:12:03.501000
|17
|1664
|XCSE
|20260225 14:12:03.501000
|8
|1664
|XCSE
|20260225 14:12:53.941000
|5
|1663
|XCSE
|20260225 14:19:45.438000
|17
|1663
|XCSE
|20260225 14:20:12.695000
|5
|1663
|XCSE
|20260225 14:20:12.695000
|9
|1664
|XCSE
|20260225 14:54:01.770000
|31
|1664
|XCSE
|20260225 14:54:01.770000
|4
|1664
|XCSE
|20260225 15:00:20.242000
|27
|1664
|XCSE
|20260225 15:00:20.242000
|79
|1664
|XCSE
|20260225 15:01:49.080000
|5
|1662
|XCSE
|20260225 15:01:49.109502
|20
|1662
|XCSE
|20260225 15:08:14.957849
|31
|1662
|XCSE
|20260225 15:10:36.217000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 15:10:36.217000
|10
|1662
|XCSE
|20260225 15:10:36.217000
|79
|1662
|XCSE
|20260225 15:10:36.217792
|96
|1662
|XCSE
|20260225 15:10:36.217829
|52
|1662
|XCSE
|20260225 15:10:36.307000
|33
|1663
|XCSE
|20260225 15:15:01.727000
|10
|1663
|XCSE
|20260225 15:15:04.755000
|33
|1663
|XCSE
|20260225 15:15:12.376000
|31
|1663
|XCSE
|20260225 15:15:30.122000
|20
|1663
|XCSE
|20260225 15:15:30.122000
|2
|1663
|XCSE
|20260225 15:16:46.281000
|21
|1661
|XCSE
|20260225 15:16:52.865000
|600
|1659
|XCSE
|20260225 15:16:52.865195
|22
|1660
|XCSE
|20260225 15:16:52.996000
|21
|1659
|XCSE
|20260225 15:16:53.135000
|21
|1660
|XCSE
|20260225 15:16:56.640000
|82
|1661
|XCSE
|20260225 15:19:18.834000
|4
|1661
|XCSE
|20260225 15:20:18.040000
|31
|1660
|XCSE
|20260225 15:20:32.788000
|1
|1661
|XCSE
|20260225 15:22:28.393000
|14
|1662
|XCSE
|20260225 15:25:29.279000
|30
|1662
|XCSE
|20260225 15:25:29.279000
|10
|1662
|XCSE
|20260225 15:25:29.279000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 15:25:29.279000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 15:25:29.279000
|21
|1663
|XCSE
|20260225 15:32:56.646000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 15:33:44.354000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 15:35:12.139000
|4
|1663
|XCSE
|20260225 15:37:19.366000
|21
|1664
|XCSE
|20260225 15:42:19.932000
|30
|1664
|XCSE
|20260225 15:42:39.288000
|3
|1664
|XCSE
|20260225 15:43:04.979000
|1
|1663
|XCSE
|20260225 15:43:29.117000
|22
|1662
|XCSE
|20260225 15:43:29.131000
|4
|1662
|XCSE
|20260225 15:43:33.830000
|17
|1662
|XCSE
|20260225 15:43:33.830000
|1
|1662
|XCSE
|20260225 15:44:01.985000
|4
|1662
|XCSE
|20260225 15:44:02.002000
|3
|1662
|XCSE
|20260225 15:44:06.148000
|2
|1662
|XCSE
|20260225 15:44:06.617000
|4
|1662
|XCSE
|20260225 15:44:10.637000
|38
|1664
|XCSE
|20260225 15:47:53.372000
|1
|1664
|XCSE
|20260225 15:48:01.170000
|1
|1664
|XCSE
|20260225 15:48:30.960000
|1
|1664
|XCSE
|20260225 15:49:27.787000
|32
|1666
|XCSE
|20260225 15:57:58.128000
|3
|1666
|XCSE
|20260225 15:57:58.156000
|8
|1666
|XCSE
|20260225 15:57:58.156000
|35
|1666
|XCSE
|20260225 15:58:33.536000
|16
|1665
|XCSE
|20260225 15:59:21.581000
|1
|1665
|XCSE
|20260225 15:59:22.164000
|1
|1664
|XCSE
|20260225 15:59:31.723000
|21
|1666
|XCSE
|20260225 16:00:13.316000
|21
|1665
|XCSE
|20260225 16:00:52.467000
|21
|1664
|XCSE
|20260225 16:01:16.968000
|108
|1664
|XCSE
|20260225 16:01:17.104000
|3
|1664
|XCSE
|20260225 16:01:17.104000
|69
|1664
|XCSE
|20260225 16:01:17.141000
|10
|1666
|XCSE
|20260225 16:01:55.359000
|318
|1666
|XCSE
|20260225 16:01:55.359000
|21
|1664
|XCSE
|20260225 16:01:55.409000
|21
|1664
|XCSE
|20260225 16:01:55.510000
|32
|1664
|XCSE
|20260225 16:05:48.819000
|5
|1662
|XCSE
|20260225 16:06:39.375000
|22
|1662
|XCSE
|20260225 16:07:18.594000
|9
|1661
|XCSE
|20260225 16:07:49.162000
|13
|1661
|XCSE
|20260225 16:07:49.162000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 16:13:52.308000
|21
|1663
|XCSE
|20260225 16:20:09.477000
|10
|1663
|XCSE
|20260225 16:20:09.477000
|32
|1663
|XCSE
|20260225 16:20:09.563000
|22
|1663
|XCSE
|20260225 16:20:27.463000
|9
|1662
|XCSE
|20260225 16:20:37.190000
|12
|1662
|XCSE
|20260225 16:20:37.190000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:23:21.831000
|3
|1661
|XCSE
|20260225 16:25:43.406000
|2
|1661
|XCSE
|20260225 16:25:43.406000
|6
|1661
|XCSE
|20260225 16:25:43.406000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:27:08.253000
|45
|1662
|XCSE
|20260225 16:28:37.904000
|5
|1662
|XCSE
|20260225 16:28:37.904000
|10
|1662
|XCSE
|20260225 16:29:53.204000
|22
|1662
|XCSE
|20260225 16:33:31.230000
|3
|1662
|XCSE
|20260225 16:34:44.174000
|8
|1662
|XCSE
|20260225 16:34:44.174000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:35:34.237000
|21
|1662
|XCSE
|20260225 16:37:54.855000
|4
|1662
|XCSE
|20260225 16:38:38.623000
|7
|1662
|XCSE
|20260225 16:38:38.623000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:38:55.673000
|8
|1662
|XCSE
|20260225 16:39:12.109000
|3
|1662
|XCSE
|20260225 16:39:12.109000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:39:29.200000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:39:48.234000
|7
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:03.736000
|2
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:03.736000
|2
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:03.736000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:14.405000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:25.299000
|1
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:38.840000
|10
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:38.840000
|5
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:50.098000
|3
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:50.098000
|1
|1662
|XCSE
|20260225 16:40:50.098000
|21
|1662
|XCSE
|20260225 16:41:33.661000
|33
|1662
|XCSE
|20260225 16:41:45.897000
|11
|1662
|XCSE
|20260225 16:41:54.717000
|3
|1663
|XCSE
|20260225 16:42:43.880000
|18
|1663
|XCSE
|20260225 16:42:43.880000
|19
|1663
|XCSE
|20260225 16:42:47.684000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 16:42:55.737000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 16:43:11.062000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 16:43:27.071000
|11
|1663
|XCSE
|20260225 16:43:45.331000
|24
|1664
|XCSE
|20260225 16:44:16.105000
|11
|1664
|XCSE
|20260225 16:44:29.626000
|27
|1660
|XCSE
|20260225 16:50:58.577197
|11
|1663
|XCSE
|20260226 9:00:24.901000
|10
|1668
|XCSE
|20260226 9:05:34.665000
|7
|1668
|XCSE
|20260226 9:05:34.665000
|11
|1668
|XCSE
|20260226 9:07:10.127000
|21
|1664
|XCSE
|20260226 9:09:00.449000
|11
|1663
|XCSE
|20260226 9:09:18.401000
|11
|1662
|XCSE
|20260226 9:09:37.359000
|11
|1661
|XCSE
|20260226 9:10:21.865000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 9:16:08.663000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 9:16:09.454000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 9:16:32.582000
|11
|1656
|XCSE
|20260226 9:17:05.872000
|11
|1655
|XCSE
|20260226 9:18:09.520000
|1
|1660
|XCSE
|20260226 9:32:14.260000
|20
|1657
|XCSE
|20260226 9:37:58.194000
|1
|1657
|XCSE
|20260226 9:37:58.194000
|191
|1657
|XCSE
|20260226 9:37:58.194556
|1
|1657
|XCSE
|20260226 9:37:58.194612
|8
|1657
|XCSE
|20260226 9:37:58.194663
|11
|1659
|XCSE
|20260226 9:46:48.564000
|1
|1658
|XCSE
|20260226 9:46:48.591000
|9
|1661
|XCSE
|20260226 9:55:04.265000
|8
|1661
|XCSE
|20260226 9:55:04.265000
|9
|1661
|XCSE
|20260226 9:55:04.283000
|21
|1660
|XCSE
|20260226 9:55:06.426000
|1
|1662
|XCSE
|20260226 9:56:43.341000
|9
|1663
|XCSE
|20260226 10:04:50.487000
|7
|1663
|XCSE
|20260226 10:04:50.487000
|9
|1663
|XCSE
|20260226 10:04:50.504000
|7
|1663
|XCSE
|20260226 10:04:50.679000
|9
|1663
|XCSE
|20260226 10:04:50.703000
|25
|1663
|XCSE
|20260226 10:04:50.703000
|11
|1663
|XCSE
|20260226 10:05:44.260000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 10:07:25.833000
|10
|1659
|XCSE
|20260226 10:13:04.858000
|37
|1661
|XCSE
|20260226 10:25:03.104000
|10
|1658
|XCSE
|20260226 10:25:15.563000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 10:25:15.563000
|9
|1658
|XCSE
|20260226 10:25:15.563000
|2
|1658
|XCSE
|20260226 10:25:15.563000
|18
|1656
|XCSE
|20260226 10:30:19.372000
|21
|1655
|XCSE
|20260226 10:31:25.998000
|33
|1655
|XCSE
|20260226 10:31:25.998275
|117
|1655
|XCSE
|20260226 10:31:25.998297
|11
|1656
|XCSE
|20260226 10:42:46.002000
|11
|1655
|XCSE
|20260226 10:46:31.036000
|10
|1655
|XCSE
|20260226 10:46:31.036000
|10
|1655
|XCSE
|20260226 10:46:31.036000
|7
|1655
|XCSE
|20260226 10:46:31.036701
|14
|1655
|XCSE
|20260226 10:46:31.036746
|179
|1655
|XCSE
|20260226 10:46:31.036773
|2
|1653
|XCSE
|20260226 10:48:36.805000
|19
|1653
|XCSE
|20260226 10:49:11.652000
|14
|1652
|XCSE
|20260226 10:51:54.191000
|8
|1652
|XCSE
|20260226 10:51:54.191000
|1
|1655
|XCSE
|20260226 10:53:00.971000
|1
|1654
|XCSE
|20260226 10:54:36.776000
|15
|1654
|XCSE
|20260226 10:54:36.776000
|5
|1654
|XCSE
|20260226 10:54:36.776000
|13
|1654
|XCSE
|20260226 10:54:36.776593
|1
|1654
|XCSE
|20260226 10:54:36.776742
|13
|1654
|XCSE
|20260226 11:02:11.285902
|1
|1654
|XCSE
|20260226 11:02:48.797491
|1
|1654
|XCSE
|20260226 11:02:48.797547
|1
|1654
|XCSE
|20260226 11:03:27.803485
|2
|1654
|XCSE
|20260226 11:03:27.803503
|1
|1654
|XCSE
|20260226 11:03:27.803544
|8
|1654
|XCSE
|20260226 11:03:27.823026
|3
|1654
|XCSE
|20260226 11:03:27.823097
|11
|1654
|XCSE
|20260226 11:04:00.216000
|21
|1654
|XCSE
|20260226 11:04:00.216000
|106
|1654
|XCSE
|20260226 11:04:00.216761
|21
|1652
|XCSE
|20260226 11:04:26.626000
|3
|1651
|XCSE
|20260226 11:12:48.788000
|1
|1651
|XCSE
|20260226 11:13:17.793000
|11
|1653
|XCSE
|20260226 11:17:27.340000
|11
|1652
|XCSE
|20260226 11:17:31.024000
|3
|1651
|XCSE
|20260226 11:28:43.509000
|8
|1651
|XCSE
|20260226 11:28:43.509000
|10
|1656
|XCSE
|20260226 11:37:24.026000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 11:37:24.026000
|11
|1655
|XCSE
|20260226 11:46:45.707000
|10
|1655
|XCSE
|20260226 11:46:45.707000
|150
|1655
|XCSE
|20260226 11:46:45.707375
|10
|1656
|XCSE
|20260226 11:49:42.251000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 11:49:42.251000
|9
|1656
|XCSE
|20260226 11:49:54.537000
|2
|1656
|XCSE
|20260226 11:49:54.537000
|11
|1654
|XCSE
|20260226 11:50:56.053000
|6
|1654
|XCSE
|20260226 12:08:42.057000
|5
|1654
|XCSE
|20260226 12:08:42.057000
|1
|1654
|XCSE
|20260226 12:08:51.103000
|21
|1654
|XCSE
|20260226 12:18:05.454000
|1
|1657
|XCSE
|20260226 12:21:08.782000
|6
|1656
|XCSE
|20260226 12:21:16.132000
|5
|1656
|XCSE
|20260226 12:21:59.703000
|6
|1656
|XCSE
|20260226 12:21:59.703000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 12:22:04.830000
|9
|1655
|XCSE
|20260226 12:29:55.514000
|11
|1655
|XCSE
|20260226 12:30:03.385000
|2
|1655
|XCSE
|20260226 12:30:19.619000
|9
|1655
|XCSE
|20260226 12:30:19.619000
|3
|1655
|XCSE
|20260226 12:30:19.619000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 12:32:53.252000
|11
|1655
|XCSE
|20260226 12:35:15.143000
|6
|1655
|XCSE
|20260226 12:39:12.342000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 12:58:05.667000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 12:58:05.667000
|9
|1656
|XCSE
|20260226 12:58:38.526000
|2
|1656
|XCSE
|20260226 12:58:38.526000
|11
|1656
|XCSE
|20260226 13:15:01.914000
|11
|1654
|XCSE
|20260226 13:26:39.000000
|11
|1654
|XCSE
|20260226 13:26:39.000000
|1
|1653
|XCSE
|20260226 13:27:44.189000
|11
|1655
|XCSE
|20260226 13:37:21.262000
|2
|1656
|XCSE
|20260226 13:38:46.069000
|9
|1655
|XCSE
|20260226 13:39:50.776000
|2
|1655
|XCSE
|20260226 13:39:50.776000
|33
|1655
|XCSE
|20260226 13:44:09.507000
|159
|1654
|XCSE
|20260226 13:45:35.211588
|33
|1654
|XCSE
|20260226 13:49:51.617000
|41
|1654
|XCSE
|20260226 13:49:51.617977
|32
|1654
|XCSE
|20260226 13:49:51.633000
|4
|1655
|XCSE
|20260226 13:49:55.502000
|2
|1655
|XCSE
|20260226 13:50:00.219000
|2
|1655
|XCSE
|20260226 13:50:04.598000
|2
|1655
|XCSE
|20260226 13:50:18.441000
|2
|1656
|XCSE
|20260226 13:56:44.544000
|15
|1656
|XCSE
|20260226 13:57:01.562000
|2
|1656
|XCSE
|20260226 13:57:32.544000
|2
|1656
|XCSE
|20260226 13:58:20.544000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 13:59:56.545000
|1
|1656
|XCSE
|20260226 13:59:56.605000
|10
|1657
|XCSE
|20260226 14:00:01.170000
|11
|1657
|XCSE
|20260226 14:00:10.821000
|11
|1657
|XCSE
|20260226 14:00:10.821000
|10
|1657
|XCSE
|20260226 14:00:11.157000
|1
|1657
|XCSE
|20260226 14:00:44.651000
|9
|1657
|XCSE
|20260226 14:04:08.236000
|31
|1657
|XCSE
|20260226 14:04:08.236000
|7
|1657
|XCSE
|20260226 14:06:21.341000
|4
|1657
|XCSE
|20260226 14:06:21.341000
|2
|1657
|XCSE
|20260226 14:06:29.606000
|10
|1657
|XCSE
|20260226 14:06:29.606000
|6
|1662
|XCSE
|20260226 14:38:42.775000
|6
|1662
|XCSE
|20260226 14:38:46.138000
|6
|1662
|XCSE
|20260226 14:38:51.735000
|6
|1662
|XCSE
|20260226 14:39:18.252000
|9
|1662
|XCSE
|20260226 14:39:18.252000
|9
|1662
|XCSE
|20260226 14:40:11.466000
|31
|1662
|XCSE
|20260226 14:41:32.932000
|73
|1662
|XCSE
|20260226 14:49:15.716845
|227
|1662
|XCSE
|20260226 14:49:15.716868
|63
|1662
|XCSE
|20260226 14:49:15.717000
|16
|1664
|XCSE
|20260226 14:52:50.751000
|21
|1663
|XCSE
|20260226 14:53:08.858000
|9
|1663
|XCSE
|20260226 14:55:33.141000
|13
|1663
|XCSE
|20260226 14:55:33.141000
|6
|1662
|XCSE
|20260226 14:56:40.673000
|15
|1662
|XCSE
|20260226 14:56:40.673000
|11
|1662
|XCSE
|20260226 15:02:53.258000
|16
|1664
|XCSE
|20260226 15:05:42.378000
|22
|1661
|XCSE
|20260226 15:07:33.237000
|11
|1661
|XCSE
|20260226 15:07:33.237000
|21
|1660
|XCSE
|20260226 15:07:37.092000
|21
|1659
|XCSE
|20260226 15:08:47.230000
|21
|1658
|XCSE
|20260226 15:10:11.090000
|10
|1658
|XCSE
|20260226 15:10:11.090000
|7
|1659
|XCSE
|20260226 15:15:39.133000
|14
|1659
|XCSE
|20260226 15:15:39.133000
|10
|1658
|XCSE
|20260226 15:25:11.891000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 15:27:10.003000
|10
|1658
|XCSE
|20260226 15:27:10.007000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 15:29:37.134000
|11
|1657
|XCSE
|20260226 15:29:49.031000
|11
|1657
|XCSE
|20260226 15:30:00.174000
|28
|1659
|XCSE
|20260226 15:31:54.650000
|10
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:54.700000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:54.719000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:54.732000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:54.780000
|9
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:54.799000
|16
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:54.799000
|10
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:57.194000
|9
|1660
|XCSE
|20260226 15:31:57.195000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 15:32:34.417000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 15:32:36.103000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 15:32:59.076000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 15:34:45.243000
|24
|1660
|XCSE
|20260226 15:35:01.707000
|21
|1660
|XCSE
|20260226 15:40:07.794000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 15:40:07.797000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 15:40:07.805000
|22
|1659
|XCSE
|20260226 15:40:22.777000
|22
|1662
|XCSE
|20260226 15:42:03.910000
|8
|1661
|XCSE
|20260226 15:42:30.157000
|11
|1661
|XCSE
|20260226 15:42:34.757000
|3
|1661
|XCSE
|20260226 15:42:34.762000
|7
|1661
|XCSE
|20260226 15:42:34.762000
|11
|1663
|XCSE
|20260226 15:50:29.719000
|21
|1663
|XCSE
|20260226 15:51:02.801000
|21
|1663
|XCSE
|20260226 15:51:02.810000
|2
|1663
|XCSE
|20260226 15:51:03.389000
|7
|1663
|XCSE
|20260226 15:51:04.046000
|11
|1662
|XCSE
|20260226 15:51:09.266000
|11
|1662
|XCSE
|20260226 15:51:09.266000
|11
|1662
|XCSE
|20260226 15:51:09.272000
|13
|1662
|XCSE
|20260226 15:51:09.741000
|21
|1662
|XCSE
|20260226 15:53:31.305000
|21
|1662
|XCSE
|20260226 15:53:31.322000
|5
|1662
|XCSE
|20260226 15:53:34.288000
|21
|1661
|XCSE
|20260226 15:54:24.567000
|15
|1661
|XCSE
|20260226 15:59:07.399000
|17
|1661
|XCSE
|20260226 15:59:07.404000
|15
|1661
|XCSE
|20260226 15:59:07.404000
|22
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.739000
|9
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.739000
|36
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.739000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.739000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.792000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.792000
|9
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.825000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 15:59:59.825000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 16:00:59.020000
|19
|1662
|XCSE
|20260226 16:00:59.020000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 16:00:59.021000
|22
|1662
|XCSE
|20260226 16:00:59.035000
|19
|1662
|XCSE
|20260226 16:00:59.035000
|9
|1662
|XCSE
|20260226 16:01:02.545000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 16:01:02.545000
|9
|1662
|XCSE
|20260226 16:01:20.129000
|12
|1662
|XCSE
|20260226 16:01:20.129000
|21
|1660
|XCSE
|20260226 16:01:43.300000
|60
|1660
|XCSE
|20260226 16:01:43.301000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 16:01:46.388000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 16:01:46.390000
|15
|1660
|XCSE
|20260226 16:02:00.710000
|3
|1659
|XCSE
|20260226 16:04:18.609000
|22
|1661
|XCSE
|20260226 16:07:26.678000
|22
|1660
|XCSE
|20260226 16:07:29.169000
|21
|1659
|XCSE
|20260226 16:07:29.187000
|21
|1658
|XCSE
|20260226 16:08:02.992000
|21
|1658
|XCSE
|20260226 16:08:03.021000
|6
|1658
|XCSE
|20260226 16:08:21.547000
|3
|1658
|XCSE
|20260226 16:08:25.330000
|2
|1658
|XCSE
|20260226 16:08:54.969000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 16:09:01.120000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 16:09:01.120000
|40
|1660
|XCSE
|20260226 16:09:01.120000
|11
|1660
|XCSE
|20260226 16:09:45.927000
|22
|1660
|XCSE
|20260226 16:12:35.345000
|20
|1659
|XCSE
|20260226 16:13:34.373000
|1
|1659
|XCSE
|20260226 16:13:34.373000
|21
|1659
|XCSE
|20260226 16:14:49.463000
|21
|1658
|XCSE
|20260226 16:15:25.955000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 16:16:00.027000
|22
|1658
|XCSE
|20260226 16:16:25.984000
|11
|1657
|XCSE
|20260226 16:17:03.096000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 16:20:44.394000
|32
|1659
|XCSE
|20260226 16:20:44.394000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 16:20:44.394000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 16:20:46.157000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 16:20:46.157000
|21
|1657
|XCSE
|20260226 16:20:56.309000
|10
|1656
|XCSE
|20260226 16:22:07.079000
|20
|1657
|XCSE
|20260226 16:24:07.088000
|1
|1658
|XCSE
|20260226 16:24:18.193000
|32
|1658
|XCSE
|20260226 16:24:34.631000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 16:24:45.704000
|31
|1657
|XCSE
|20260226 16:25:12.089000
|31
|1656
|XCSE
|20260226 16:25:51.510000
|21
|1656
|XCSE
|20260226 16:27:38.952000
|22
|1656
|XCSE
|20260226 16:27:49.762000
|11
|1658
|XCSE
|20260226 16:30:09.266000
|1
|1658
|XCSE
|20260226 16:31:01.741000
|31
|1658
|XCSE
|20260226 16:31:13.170000
|22
|1658
|XCSE
|20260226 16:32:15.756000
|12
|1658
|XCSE
|20260226 16:32:56.993000
|11
|1657
|XCSE
|20260226 16:33:52.451000
|2
|1658
|XCSE
|20260226 16:34:43.845000
|22
|1659
|XCSE
|20260226 16:36:21.319000
|23
|1661
|XCSE
|20260226 16:39:57.227000
|21
|1661
|XCSE
|20260226 16:39:57.229000
|31
|1660
|XCSE
|20260226 16:39:57.254000
|31
|1659
|XCSE
|20260226 16:42:39.858000
|11
|1659
|XCSE
|20260226 16:42:39.858000
|10
|1659
|XCSE
|20260226 16:42:39.858000
|15
|1660
|XCSE
|20260226 16:44:46.566000
|363
|1658
|XCSE
|20260226 16:45:13.270271
|10
|1664
|XCSE
|20260227 9:00:05.113000
|20
|1663
|XCSE
|20260227 9:09:06.193000
|2
|1663
|XCSE
|20260227 9:09:06.193000
|11
|1660
|XCSE
|20260227 9:09:34.813000
|10
|1660
|XCSE
|20260227 9:09:34.813000
|6
|1657
|XCSE
|20260227 9:14:48.293000
|5
|1657
|XCSE
|20260227 9:14:48.293000
|11
|1655
|XCSE
|20260227 9:15:31.594000
|22
|1657
|XCSE
|20260227 9:18:16.037000
|1
|1661
|XCSE
|20260227 9:29:40.299000
|22
|1664
|XCSE
|20260227 9:35:26.332000
|11
|1664
|XCSE
|20260227 9:44:41.191000
|34
|1666
|XCSE
|20260227 9:49:35.195000
|5
|1666
|XCSE
|20260227 9:49:35.195000
|11
|1665
|XCSE
|20260227 9:51:03.957000
|11
|1664
|XCSE
|20260227 9:51:22.015000
|4
|1666
|XCSE
|20260227 9:58:59.727000
|2
|1666
|XCSE
|20260227 9:58:59.777000
|53
|1670
|XCSE
|20260227 10:06:12.463000
|35
|1670
|XCSE
|20260227 10:06:12.485000
|35
|1670
|XCSE
|20260227 10:06:26.873000
|31
|1670
|XCSE
|20260227 10:08:08.817000
|13
|1670
|XCSE
|20260227 10:08:11.217000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 10:10:40.322000
|11
|1668
|XCSE
|20260227 10:12:29.674000
|11
|1667
|XCSE
|20260227 10:13:55.733000
|11
|1664
|XCSE
|20260227 10:28:16.936000
|1
|1667
|XCSE
|20260227 10:31:26.472000
|32
|1667
|XCSE
|20260227 10:31:26.472000
|4
|1667
|XCSE
|20260227 10:31:35.290000
|22
|1667
|XCSE
|20260227 10:31:35.290000
|2
|1667
|XCSE
|20260227 10:32:51.968000
|15
|1670
|XCSE
|20260227 10:34:36.764000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 10:36:50.034000
|11
|1668
|XCSE
|20260227 10:40:53.394000
|16
|1668
|XCSE
|20260227 10:41:56.505000
|11
|1666
|XCSE
|20260227 10:42:44.804000
|7
|1666
|XCSE
|20260227 10:42:44.829000
|22
|1669
|XCSE
|20260227 10:49:51.516000
|11
|1672
|XCSE
|20260227 10:52:06.235000
|22
|1671
|XCSE
|20260227 10:52:25.202000
|11
|1671
|XCSE
|20260227 10:56:32.409000
|11
|1673
|XCSE
|20260227 11:04:00.445000
|2
|1672
|XCSE
|20260227 11:11:03.431000
|9
|1672
|XCSE
|20260227 11:11:03.431000
|13
|1675
|XCSE
|20260227 11:22:20.135000
|32
|1675
|XCSE
|20260227 11:22:20.135000
|31
|1674
|XCSE
|20260227 11:22:25.571000
|13
|1674
|XCSE
|20260227 11:23:44.753000
|23
|1678
|XCSE
|20260227 11:27:38.717000
|18
|1675
|XCSE
|20260227 11:27:55.013000
|3
|1675
|XCSE
|20260227 11:27:55.013000
|10
|1675
|XCSE
|20260227 11:27:55.013000
|11
|1674
|XCSE
|20260227 11:34:04.070000
|11
|1673
|XCSE
|20260227 11:35:32.604000
|10
|1673
|XCSE
|20260227 11:35:32.604000
|11
|1673
|XCSE
|20260227 11:44:52.609000
|22
|1673
|XCSE
|20260227 11:50:08.193000
|9
|1673
|XCSE
|20260227 11:53:14.578000
|9
|1672
|XCSE
|20260227 11:56:04.599000
|2
|1672
|XCSE
|20260227 11:56:04.599000
|11
|1671
|XCSE
|20260227 11:59:22.739000
|11
|1669
|XCSE
|20260227 12:04:46.408000
|2
|1669
|XCSE
|20260227 12:04:53.130000
|7
|1670
|XCSE
|20260227 12:09:21.425000
|18
|1674
|XCSE
|20260227 12:30:00.236000
|21
|1673
|XCSE
|20260227 12:31:53.141000
|11
|1673
|XCSE
|20260227 12:31:53.141000
|10
|1674
|XCSE
|20260227 12:31:53.162000
|15
|1675
|XCSE
|20260227 12:33:27.574000
|23
|1675
|XCSE
|20260227 12:33:27.574000
|31
|1673
|XCSE
|20260227 12:33:27.639000
|2
|1672
|XCSE
|20260227 12:35:41.131000
|2
|1672
|XCSE
|20260227 12:42:20.526000
|9
|1672
|XCSE
|20260227 12:42:20.526000
|10
|1672
|XCSE
|20260227 12:48:30.438000
|21
|1672
|XCSE
|20260227 12:56:39.657000
|9
|1672
|XCSE
|20260227 12:56:39.675000
|15
|1672
|XCSE
|20260227 12:56:39.675000
|2
|1672
|XCSE
|20260227 13:00:39.502000
|29
|1672
|XCSE
|20260227 13:00:39.502000
|13
|1671
|XCSE
|20260227 13:06:08.720000
|8
|1671
|XCSE
|20260227 13:06:08.720000
|22
|1671
|XCSE
|20260227 13:08:38.432000
|21
|1672
|XCSE
|20260227 13:10:17.124000
|9
|1675
|XCSE
|20260227 13:15:07.916000
|13
|1675
|XCSE
|20260227 13:15:07.916000
|21
|1673
|XCSE
|20260227 13:15:39.684000
|11
|1675
|XCSE
|20260227 13:16:53.834000
|11
|1675
|XCSE
|20260227 13:18:13.092000
|21
|1674
|XCSE
|20260227 13:20:41.147000
|11
|1673
|XCSE
|20260227 13:28:29.270000
|1
|1673
|XCSE
|20260227 13:29:16.640000
|1
|1673
|XCSE
|20260227 13:29:16.640000
|2
|1673
|XCSE
|20260227 13:29:36.684000
|11
|1673
|XCSE
|20260227 13:29:59.715000
|21
|1671
|XCSE
|20260227 13:36:17.047000
|22
|1672
|XCSE
|20260227 13:42:50.465000
|19
|1671
|XCSE
|20260227 13:42:56.346000
|2
|1671
|XCSE
|20260227 13:42:56.346000
|5
|1671
|XCSE
|20260227 13:45:07.849000
|26
|1671
|XCSE
|20260227 13:45:07.849000
|22
|1670
|XCSE
|20260227 13:47:37.856000
|31
|1670
|XCSE
|20260227 13:49:28.230000
|13
|1669
|XCSE
|20260227 13:54:58.571000
|21
|1670
|XCSE
|20260227 14:03:42.842000
|21
|1669
|XCSE
|20260227 14:03:42.859000
|10
|1671
|XCSE
|20260227 14:07:40.523000
|2
|1671
|XCSE
|20260227 14:07:48.927000
|2
|1671
|XCSE
|20260227 14:09:09.927000
|22
|1671
|XCSE
|20260227 14:14:33.285000
|21
|1669
|XCSE
|20260227 14:17:07.255000
|21
|1669
|XCSE
|20260227 14:19:14.300000
|28
|1669
|XCSE
|20260227 14:22:34.024000
|37
|1669
|XCSE
|20260227 14:22:34.024000
|2
|1669
|XCSE
|20260227 14:22:56.553000
|33
|1669
|XCSE
|20260227 14:22:56.553000
|28
|1669
|XCSE
|20260227 14:24:16.252000
|10
|1667
|XCSE
|20260227 14:25:18.896000
|1
|1667
|XCSE
|20260227 14:25:18.896000
|22
|1669
|XCSE
|20260227 14:29:43.060000
|21
|1667
|XCSE
|20260227 14:30:01.632000
|19
|1666
|XCSE
|20260227 14:31:20.831000
|3
|1666
|XCSE
|20260227 14:31:20.831000
|22
|1666
|XCSE
|20260227 14:33:12.137000
|21
|1666
|XCSE
|20260227 14:36:54.565000
|3
|1666
|XCSE
|20260227 14:38:04.073000
|8
|1666
|XCSE
|20260227 14:38:07.871000
|3
|1666
|XCSE
|20260227 14:38:10.109000
|8
|1666
|XCSE
|20260227 14:38:10.109000
|11
|1666
|XCSE
|20260227 14:42:43.048000
|1
|1666
|XCSE
|20260227 14:48:01.707000
|21
|1666
|XCSE
|20260227 14:48:56.105000
|22
|1667
|XCSE
|20260227 14:54:37.873000
|2
|1667
|XCSE
|20260227 14:54:37.873000
|5
|1667
|XCSE
|20260227 14:54:37.873000
|9
|1668
|XCSE
|20260227 14:55:10.729000
|2
|1668
|XCSE
|20260227 14:55:18.091000
|14
|1667
|XCSE
|20260227 14:55:24.924000
|7
|1667
|XCSE
|20260227 14:55:24.924000
|31
|1669
|XCSE
|20260227 14:57:05.028000
|36
|1669
|XCSE
|20260227 14:57:05.091000
|14
|1670
|XCSE
|20260227 15:05:50.490000
|8
|1670
|XCSE
|20260227 15:05:50.517000
|7
|1670
|XCSE
|20260227 15:05:50.517000
|7
|1670
|XCSE
|20260227 15:08:26.042000
|14
|1670
|XCSE
|20260227 15:08:26.042000
|1
|1670
|XCSE
|20260227 15:08:26.042000
|34
|1670
|XCSE
|20260227 15:09:32.720000
|21
|1669
|XCSE
|20260227 15:09:37.120000
|21
|1669
|XCSE
|20260227 15:10:02.024000
|1
|1670
|XCSE
|20260227 15:10:52.252000
|30
|1670
|XCSE
|20260227 15:10:52.252000
|3
|1670
|XCSE
|20260227 15:10:52.252000
|23
|1670
|XCSE
|20260227 15:10:52.252000
|29
|1670
|XCSE
|20260227 15:10:52.252000
|12
|1670
|XCSE
|20260227 15:10:52.252000
|3
|1670
|XCSE
|20260227 15:12:38.809000
|15
|1670
|XCSE
|20260227 15:13:48.627000
|10
|1670
|XCSE
|20260227 15:13:56.888000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:14:01.710000
|33
|1671
|XCSE
|20260227 15:15:40.849000
|11
|1669
|XCSE
|20260227 15:15:44.997000
|10
|1669
|XCSE
|20260227 15:15:44.997000
|19
|1669
|XCSE
|20260227 15:16:01.161000
|11
|1668
|XCSE
|20260227 15:18:02.028000
|2
|1668
|XCSE
|20260227 15:19:34.199000
|11
|1668
|XCSE
|20260227 15:20:43.401000
|34
|1670
|XCSE
|20260227 15:22:51.085000
|35
|1670
|XCSE
|20260227 15:23:04.848000
|12
|1670
|XCSE
|20260227 15:23:08.074000
|32
|1670
|XCSE
|20260227 15:24:00.284000
|12
|1670
|XCSE
|20260227 15:24:00.284000
|35
|1670
|XCSE
|20260227 15:24:02.012000
|34
|1670
|XCSE
|20260227 15:24:02.838000
|35
|1670
|XCSE
|20260227 15:24:30.080000
|26
|1670
|XCSE
|20260227 15:24:30.080000
|21
|1668
|XCSE
|20260227 15:24:32.342000
|21
|1669
|XCSE
|20260227 15:25:25.334000
|10
|1669
|XCSE
|20260227 15:26:24.773000
|11
|1669
|XCSE
|20260227 15:26:24.773000
|14
|1669
|XCSE
|20260227 15:30:01.221000
|8
|1669
|XCSE
|20260227 15:30:01.221000
|33
|1671
|XCSE
|20260227 15:31:03.308000
|20
|1670
|XCSE
|20260227 15:31:56.013000
|32
|1670
|XCSE
|20260227 15:32:10.878000
|31
|1670
|XCSE
|20260227 15:32:42.963000
|33
|1670
|XCSE
|20260227 15:33:32.550000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:33:58.095000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:34:07.911000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:34:26.640000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:34:43.950000
|7
|1670
|XCSE
|20260227 15:34:59.872000
|4
|1670
|XCSE
|20260227 15:34:59.872000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:35:24.508000
|11
|1670
|XCSE
|20260227 15:35:47.153000
|21
|1668
|XCSE
|20260227 15:36:10.626000
|2
|1667
|XCSE
|20260227 15:36:49.231000
|9
|1667
|XCSE
|20260227 15:36:49.231000
|18
|1665
|XCSE
|20260227 15:36:59.014000
|4
|1665
|XCSE
|20260227 15:36:59.034000
|11
|1665
|XCSE
|20260227 15:37:54.580000
|10
|1665
|XCSE
|20260227 15:38:40.341000
|11
|1664
|XCSE
|20260227 15:40:43.451000
|10
|1664
|XCSE
|20260227 15:40:43.451000
|35
|1664
|XCSE
|20260227 15:40:56.862000
|21
|1662
|XCSE
|20260227 15:41:04.351000
|21
|1660
|XCSE
|20260227 15:42:14.941000
|1
|1661
|XCSE
|20260227 15:44:25.331000
|22
|1661
|XCSE
|20260227 15:46:46.400000
|21
|1660
|XCSE
|20260227 15:46:46.476000
|21
|1659
|XCSE
|20260227 15:47:25.306000
|21
|1658
|XCSE
|20260227 15:47:25.371000
|21
|1657
|XCSE
|20260227 15:48:09.339000
|21
|1655
|XCSE
|20260227 15:48:11.173000
|33
|1657
|XCSE
|20260227 15:48:53.427000
|2
|1657
|XCSE
|20260227 15:49:52.325000
|21
|1655
|XCSE
|20260227 15:49:59.464000
|10
|1655
|XCSE
|20260227 15:50:16.151000
|11
|1655
|XCSE
|20260227 15:50:20.438000
|11
|1655
|XCSE
|20260227 15:50:41.106000
|14
|1653
|XCSE
|20260227 15:50:42.748000
|13
|1653
|XCSE
|20260227 15:52:23.216000
|22
|1653
|XCSE
|20260227 15:52:36.950000
|21
|1652
|XCSE
|20260227 15:53:25.901000
|5
|1652
|XCSE
|20260227 15:54:23.061000
|21
|1651
|XCSE
|20260227 15:54:25.861000
|14
|1651
|XCSE
|20260227 15:54:25.864000
|22
|1653
|XCSE
|20260227 15:56:20.370000
|21
|1653
|XCSE
|20260227 15:57:38.447000
|22
|1652
|XCSE
|20260227 16:01:14.179000
|13
|1652
|XCSE
|20260227 16:01:16.559000
|21
|1653
|XCSE
|20260227 16:01:50.026000
|21
|1652
|XCSE
|20260227 16:02:14.737000
|10
|1652
|XCSE
|20260227 16:02:14.737000
|32
|1652
|XCSE
|20260227 16:02:18.219000
|31
|1651
|XCSE
|20260227 16:02:37.160000
|2
|1651
|XCSE
|20260227 16:04:19.184000
|6
|1653
|XCSE
|20260227 16:05:04.408000
|33
|1652
|XCSE
|20260227 16:05:04.641000
|31
|1654
|XCSE
|20260227 16:05:28.623000
|32
|1651
|XCSE
|20260227 16:05:28.763000
|10
|1651
|XCSE
|20260227 16:05:28.920000
|35
|1651
|XCSE
|20260227 16:05:28.920000
|33
|1650
|XCSE
|20260227 16:05:37.138000
|31
|1650
|XCSE
|20260227 16:07:09.087000
|11
|1650
|XCSE
|20260227 16:07:09.087000
|41
|1650
|XCSE
|20260227 16:07:09.220000
|31
|1649
|XCSE
|20260227 16:07:34.347000
|21
|1648
|XCSE
|20260227 16:09:22.261000
|11
|1648
|XCSE
|20260227 16:09:22.261000
|53
|1651
|XCSE
|20260227 16:13:32.740000
|33
|1651
|XCSE
|20260227 16:14:21.316000
|11
|1652
|XCSE
|20260227 16:18:37.281000
|34
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:00.094000
|11
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:31.659000
|34
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:31.659000
|13
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:31.661000
|37
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:31.661000
|13
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:40.456000
|14
|1653
|XCSE
|20260227 16:24:40.456000
|22
|1651
|XCSE
|20260227 16:24:56.118000
|21
|1651
|XCSE
|20260227 16:26:04.413000
|32
|1653
|XCSE
|20260227 16:28:53.193000
|34
|1653
|XCSE
|20260227 16:28:53.354000
|29
|1653
|XCSE
|20260227 16:28:54.195000
|21
|1651
|XCSE
|20260227 16:29:36.119000
|10
|1651
|XCSE
|20260227 16:29:45.766000
|21
|1649
|XCSE
|20260227 16:30:19.585000
|32
|1651
|XCSE
|20260227 16:32:07.769000
|36
|1651
|XCSE
|20260227 16:32:53.386000
|36
|1651
|XCSE
|20260227 16:32:56.468000
|36
|1654
|XCSE
|20260227 16:34:48.551000
|35
|1654
|XCSE
|20260227 16:34:48.551000
|24
|1654
|XCSE
|20260227 16:35:36.147000
|51
|1654
|XCSE
|20260227 16:42:13.943317
|357
|1654
|XCSE
|20260227 16:42:13.943346
