2. marts 2026



Medarbejdervalg til bestyrelsen i Danske Bank A/S
Medarbejderne i Danske Bank har gennemført valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Danske Bank A/S.

Følgende blev valgt for de kommende fire år:

  • Aleksandras Cicasovas
  • Kirsten Brich
  • Kirsten Hjelm Lund
  • Louise Aggerstrøm Hansen

Derudover blev Pia Staal Christensen, Akvile Svolkiene, Dorte Annette Bielefeldt og Vladas Ulinskas valgt som suppleanter til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

De nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer træder ind i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i Danske Bank den 26. marts 2026.


Bestyrelsen i Danske Bank A/S

Kontaktperson: Stefan Kailay Wind, Head of Corporate Communications & Media Relations, tlf. +45 45 14 14 00

 

