2. marts 2026







Medarbejdervalg til bestyrelsen i Danske Bank A/S

Medarbejderne i Danske Bank har gennemført valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Danske Bank A/S.



Følgende blev valgt for de kommende fire år:

Aleksandras Cicasovas

Kirsten Brich

Kirsten Hjelm Lund

Louise Aggerstrøm Hansen

Derudover blev Pia Staal Christensen, Akvile Svolkiene, Dorte Annette Bielefeldt og Vladas Ulinskas valgt som suppleanter til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.



De nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer træder ind i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i Danske Bank den 26. marts 2026.





Bestyrelsen i Danske Bank A/S

Stefan Kailay Wind, Head of Corporate Communications & Media Relations, tlf. +45 45 14 14 00

