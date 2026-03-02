|Selskabsmeddelelse nr. 11 2026
Medarbejdervalg til bestyrelsen i Danske Bank A/S
Medarbejderne i Danske Bank har gennemført valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Danske Bank A/S.
Følgende blev valgt for de kommende fire år:
- Aleksandras Cicasovas
- Kirsten Brich
- Kirsten Hjelm Lund
- Louise Aggerstrøm Hansen
Derudover blev Pia Staal Christensen, Akvile Svolkiene, Dorte Annette Bielefeldt og Vladas Ulinskas valgt som suppleanter til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
De nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer træder ind i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i Danske Bank den 26. marts 2026.
