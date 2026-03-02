Bleecker : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

BLEECKER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 20.787.356,70 €

Siège social : 39, avenue George V – PARIS (75008)

572 920 650 RCS PARIS

Paris, le 2 mars 2026

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Art. 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Les droits de vote et le nombre d’actions de la société n’ont pas été modifiés à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société du 19 février 2026.



Nombre de titres composant le capital : 1 126 686

Nombre total de droits de vote théoriques* : 1 126 686

Autodétention : 2 000

Nombre total de droits de vote exerçables : 1 124 686

* Les droits de vote théoriques (ou bruts) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc.), voir note AMF du 17 juillet 2007 et article L.233-7 du Code de commerce.





Compartiment B d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext – ISIN FR0000062150

