IBA – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES

Louvain-la-Neuve, Belgique, 2 mars 2026 – 18h00 – Conformément à l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code belge des sociétés et associations, Ion Beam Applications SA ("IBA") communique par la présente certaines informations relatives à son programme de rachat d'actions annoncé le 2 février 2026.

Dans le cadre de ce programme, IBA a demandé à un intermédiaire financier de racheter en son nom un maximum de 400.000 actions ordinaires IBA selon les termes d'un mandat valable jusqu'au 30 septembre 2026 et effectif à partir du 3 février 2026, afin de couvrir les obligations de la société dans le cadre de plans d'intéressement à long terme octroyés à la direction et à certains membres de son personnel.

Dans le cadre de ce programme d’achat d'actions propres, IBA a racheté 10.500 actions IBA sur Euronext Brussels au cours de la période du 23 février 2026 au 27 février 2026 inclus, comme suit :

Date du rachat Actions rachetées Cours moyen Cours minimum Cours maximum Montant du rachat 23-02-26 5.500 15,50 € 15,34 € 15,82 € 85.264,85 € 24-02-26 5.000 15,55 € 15,48 € 15,64 € 77.746,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL 10.500 15,52 € 15,34 € 15,82 € 163.010,85 €

Le nombre total d’actions rachetées sous ce programme s’élève donc à 78.188, vu qu’il s’agit de la troisième semaine d’exécution. Par conséquent, la situation actuelle en ce qui concerne les actions propres (détenues directement par IBA SA et indirectement par sa filiale IBA Investments SRL), en tenant également compte des mouvements récents résultant de l’exercice d’options sur actions, est la suivante :

Actions Droits de vote IBA Investments SRL 51.973 103.946 IBA SA 983.917 1.050.340 Total - Actions propres 1.025.390 1.035.890 Total - Actions émises 30.282.218 30.282.218 Actions propres en % 3,42% 2,85%

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Personne de contact

IBA

Thomas Pevenage,

Investor Relations

investorrelations@iba-group.com

Pièce jointe