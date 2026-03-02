Cessation et Mise en œuvre d’un Contrat de Liquidité avec Rothschild Martin Maurel

En date du 27 février 2026, Solutions 30 (code ISIN: FR0013379484) a mis fin au contrat de liquidité confié à BNP Paribas.

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

55 436 titres Solutions 30

144 968,90 euros

Solutions 30 annonce confier à Rothschild Martin Maurel à compter du 2 mars 2026 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Rothschild Martin Maurel des actions Solutions 30 sur Euronext Paris dans le respect des dispositions du Règlement (UE) n°596-2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :

55 436 titres Solutions 30

144 968,90 euros

Ce contrat sera suspendu dans les cas prévus à l'article 5 de la Décision de l'AMF, à la demande de Solutions 30 pour des raisons techniques (ex : le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon) pour une période définie par Solutions 30.

Par ailleurs, ce contrat pourra être résilié à tout moment, par Solutions 30 sans préavis, ou par Rothschild Martin Maurel avec un préavis d'un mois.

