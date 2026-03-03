Bitget Menerbitkan Bukti Rizab Februari 2026, Mengekalkan Nisbah Rizab Keseluruhan pada 169%

VICTORIA, Seychelles, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah menerbitkan Bukti Rizab (PoR) bagi Februari 2026, sekali lagi menegaskan sokongan penuh terhadap aset pengguna di tengah‑tengah volatiliti pasaran yang berterusan serta sentimen berwaspada para pelabur dalam pasaran aset digital.

Snapshot Februari meliputi BTC, ETH, USDT dan USDC, dengan data rizab yang sepadan diterbitkan di halaman ketelusan Bukti Rizab Bitget. Seperti pendedahan terdahulu, kemas kini ini merangkumi pengesahan dompet on-chain serta alat pengesahan kendiri yang membolehkan pengguna mengesahkan penyertaan mereka dalam struktur Merkle tree menggunakan pengenal pasti tanpa nama, mengekalkan ketelusan dan privasi.

Bagi tempoh pelaporan Februari, Bitget mengekalkan nisbah jumlah rizab keseluruhan sebanyak 169%, jauh melebihi penanda aras industri 1:1. Nisbah rizab mengikut aset ialah 352% bagi BTC, 147% untuk ETH, 100% untuk USDT dan 104% untuk USDC, mengesahkan bahawa semua baki pengguna bagi aset teras dilindungi sepenuhnya oleh rizab on-chain.

"Dalam tempoh ketidaktentuan, ketelusan menjadi faktor paling penting," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. "Februari terus menguji keyakinan pasaran, namun rizab kami kekal stabil dengan lebihan cagaran yang konsisten. Bukti Rizab bukanlah pendedahan reaktif, ia adalah komitmen dalaman kami untuk mencerminkan cara Bitget beroperasi dalam setiap kitaran pasaran."

Walaupun berdepan tekanan makro yang berterusan dan volatiliti tinggi, struktur rizab Bitget kekal stabil, memastikan akses tanpa gangguan kepada dana pengguna dan operasi platform. Bukti Rizab berfungsi sebagai komponen teras dalam rangka keselamatan Bitget yang lebih luas, beroperasi bersama Dana Perlindungan (Protection Fund) serta sistem pemantauan risiko berterusan. Pengesahan akar Merkle membolehkan pengguna mengesahkan baki mereka secara bebas tanpa mendedahkan data peribadi atau maklumat akaun.

Ketika Bitget terus mengembangkan model Universal Exchange, menggabungkan kripto, aset ditokenkan dan pasaran on-chain ke dalam persekitaran dagangan yang bersepadu, laporan Bukti Rizab berkala kekal sebagai asas utama. Pendedahan berterusan memberikan pengguna pandangan jelas dan boleh disahkan tentang kesolvenan platform, sekali gus mengukuhkan kepercayaan ketika keadaan pasaran berkembang.

Untuk melihat Bukti Rizab Bitget terkini, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

