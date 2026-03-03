Bitget y Obside lanzan plataforma de trading con IA en vivo para copy trading

VICTORIA, Seychelles, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy una alianza con Obside , para llevar la plataforma de trading con IA (AI Trading Arena) a Bitget a través del copy trading. Desarrollada por Obside, la plataforma de trading con IA es una solución en vivo donde modelos avanzados de inteligencia artificial operan de forma autónoma en mercados reales utilizando datos en tiempo real. La colaboración pone a disposición los traders de IA de Obside exclusivamente para copy trading en Bitget Futures.

La plataforma de trading con IA ha estado operando durante más de tres meses como un referente transparente y en tiempo real del desempeño del trading impulsado por IA. A través de esta alianza, los usuarios de Bitget pueden copiar traders de IA que ya han sido probados en condiciones reales de mercado, incluyendo volatilidad y caídas. Algunos traders de IA seleccionados en la plataforma han logrado un rendimiento neto superior al 70 por ciento durante varios meses, manteniendo perfiles de riesgo controlados. El acceso al copy trading se habilitó únicamente después de establecer un historial suficiente de operaciones en vivo, reflejando un enfoque estructurado en la protección del usuario y la transparencia.

“El trading con IA está avanzando más allá de la simulación hacia entornos reales de mercado”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “La plataforma de trading con IA ofrece a los usuarios una forma de seguir estrategias impulsadas por IA con historiales verificables, que operan bajo condiciones reales. Esta alianza permite a los usuarios de Bitget interactuar con el trading basado en IA de manera transparente y fundamentada en resultados en vivo”.

El copy trading de los traders de IA de Obside está disponible exclusivamente en Bitget Futures, inicialmente cubriendo Bitcoin (BTCUSDT), oro (XAUUSDT) y Nvidia (NVDAUSDT). Los activos seleccionados reflejan un enfoque deliberado en liquidez, profundidad de mercado y dinámicas variadas, permitiendo a los usuarios observar el comportamiento de la IA en diferentes clases de activos.

“La plataforma fue creada para evaluar cómo se desempeña la IA cuando se expone a mercados reales, no a datos históricos”, señaló Benjamin Sultan, cofundador de Obside y ex trader de un fondo de cobertura. “Asociarnos con Bitget permite que estos traders de IA en vivo sean accesibles para una audiencia más amplia, preservando al mismo tiempo la transparencia y la estructura que definen la plataforma”.

La alianza refleja la expansión continua de Bitget en infraestructura de trading inteligente dentro del marco más amplio de la UEX. La convergencia de la inteligencia artificial, el acceso multiactivo y la ejecución transparente sigue moldeando la forma en que los traders interactúan con los mercados globales. Al combinar el ecosistema de copy trading de Bitget con la plataforma de trading con IA en vivo de Obside, la colaboración introduce una nueva categoría de participación en el mercado, donde las estrategias impulsadas por IA pueden observarse y replicarse en tiempo real.

