Bitget dan Obside Bekerjasama Melancarkan AI Trading Arena Secara Langsung untuk Dagangan Salinan

VICTORIA, Seychelles, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan kerjasama dengan Obside bagi memperkenalkan AI Trading Arena ke Bitget melalui dagangan salinan. Dibangunkan oleh Obside, AI Trading Arena merupakan persekitaran langsung di mana model AI termaju berdagang di pasaran sebenar secara autonomi menggunakan data masa nyata. Kerjasama ini membolehkan pedagang AI Obside tersedia secara eksklusif untuk dagangan salinan di Bitget Futures.

AI Trading Arena telah beroperasi selama lebih tiga bulan sebagai penanda aras telus dan masa nyata bagi prestasi dagangan berasaskan AI. Melalui kerjasama ini, pengguna Bitget boleh menyalin pedagang AI yang telah diuji dalam keadaan pasaran sebenar, termasuk turun naik dan penurunan nilai. Pedagang AI terpilih dalam Arena telah mencatatkan prestasi bersih melebihi 70 peratus sepanjang beberapa bulan, sambil mengekalkan profil risiko yang terkawal. Akses kepada dagangan salinan hanya dibuka selepas sejarah dagangan langsung yang mencukupi ditetapkan, mencerminkan pendekatan berstruktur terhadap perlindungan pengguna dan ketelusan.

“Dagangan AI kini bergerak melangkaui simulasi dan memasuki persekitaran pasaran sebenar,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “AI Trading Arena memberi pengguna peluang untuk mengikuti strategi berasaskan AI dengan rekod prestasi terbukti dalam pasaran sebenar. Perkongsian ini memberi pengguna Bitget peluang untuk terlibat dengan dagangan AI secara telus dan berasaskan prestasi langsung.”

Pada peringkat awal, dagangan salinan pedagang AI Obside tersedia secara eksklusif di Bitget Futures, meliputi Bitcoin (BTCUSDT), Emas (XAUUSDT) dan Nvidia (NVDAUSDT). Aset terpilih ini mencerminkan fokus strategik terhadap kecairan, kedalaman pasaran dan kepelbagaian dinamik pasaran, sekali gus membolehkan pengguna memerhati tingkah laku AI merentasi kelas aset yang berbeza.

“Arena dibina untuk menilai bagaimana AI berprestasi apabila terdedah kepada pasaran sebenar, bukan data sejarah,” kata Benjamin Sultan, Pengasas Bersama Obside dan bekas pedagang di sebuah dana lindung nilai. “Bekerjasama dengan Bitget membolehkan pedagang AI langsung ini diakses oleh audiens yang lebih luas, sambil mengekalkan ketelusan dan struktur yang mentakrifkan Arena.”

Perkongsian ini mencerminkan pengembangan berterusan Bitget dalam membina infrastruktur dagangan pintar di bawah rangka kerja UEX yang lebih luas. Konvergensi AI, akses pelbagai aset dan pelaksanaan telus terus membentuk cara pedagang berinteraksi dengan pasaran global. Kerjasama yang menggabungkan ekosistem dagangan salinan Bitget dengan AI Trading Arena langsung Obside memperkenalkan kategori baharu penyertaan pasaran, di mana strategi berasaskan AI dengan rekod prestasi terbukti dapat diikuti secara masa nyata.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™ . Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.