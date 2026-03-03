TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 25. märtsil 2026. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Swissôtel Tallinn hotellis (Tornimäe 3, Tallinn, 6. korrus).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 18. märtsil 2026. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt LHV Groupi nõukogu 18. veebruari 2026. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

2025. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.



2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2025. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 114 265 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 17 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10. aprilli 2026. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 9. aprill 2026. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2026. aastal.



2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Ülevaade LHV Groupi 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.



Viieaastane finantsprognoos

Ülevaade LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.



Dividendipoliitika

Ülevaade LHV Groupi dividendipoliitika muudatusest.



Tasustamispõhimõtted

Kinnitada LHV Groupi juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.



Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja Tiina Mõis (isikukood 45702240324) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.



Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine

Valida LHV Groupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar (isikukood 48201312725) ja Christian Schröder (sünniaasta 18.01.1971), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.o 25. märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 (k.a).



Pikendada LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus (isikukood 36612300228), Andres Viisemann (isikukood 36810020231) ja Tauno Tats (isikukood 37205160226) volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 (k.a).





Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine toimub koosoleku toimumispäeval, 25. märtsil 2026. aastal vahemikus kell 12–12.45. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise (sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas) üldkoosoleku ajal.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramisest (s.o 18. märts 2026. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga) kuni 23. märtsini 2026. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe vote.lhv.ee/ (edaspidi koosoleku veebileht) vahendusel avatakse 20. märtsil 2026. aastal kell 10. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohalolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav LHV Groupi veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist LHV Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9–17 LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 24. märtsil 2026. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb LHV Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. Hilisemaid esindusõigust tõendavate dokumentidega seotud soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta.

LHV Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri ainuisikuliselt esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääled, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel.

Aktsionärid saavad eemal viibides üldkoosoleku videoülekannet jälgida ja sõna võtta veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Juurdepääs videoülekandele ei vaja autentimist ega registreerimist. Juhised ülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruandega, nõukogu 2025. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, samuti dividendipoliitika, tasustamispõhimõtete ning uute planeeritavate nõukogu liikmete resümeedega). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhised, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada LHV Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on LHV Groupi poolt kätte saadud hiljemalt üks (1) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 24. märtsil 2026. aastal kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. LHV Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

Lugupidamisega

Mihkel Torim

AS LHV Group juhatuse esimees





Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

Kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee

