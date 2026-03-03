Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 3 mars 2026 - 8h30

Mise à disposition du

Document d’Enregistrement Universel 2025 d’ARGAN

Argan informe le public que le Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé

le lundi 2 mars 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.26-0059.

Le Document d’Enregistrement Universel en version française peut être consulté sur le site internet de la société (www.argan.fr) dans la rubrique Espace Investisseurs & Actionnaires / Informations réglementées 2025 / Documents financiers, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel sont également disponibles sans frais au siège de la société.

Ce Document d’Enregistrement Universel comprend notamment le Rapport financier annuel, le Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

26 mars : Assemblée Générale 2026

1er avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

1er juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026

23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







