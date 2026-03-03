REITIR: Aðalfundur 25. mars 2026

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn kl. 15.00, miðvikudaginn 25. mars 2026 í fundarsal H og I á Hilton Reykjavík Nordica Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.
Drög að dagskrá fundarins:
- Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.
- Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.
- Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.
- Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
- Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum
- Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta
- Tillaga um breytingu á samþykktum
- Tillaga um starfskjarastefnu
- Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd
- Tillaga um kosningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd
- Kosning stjórnarmanna félagsins.
- Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
- Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár.
- Önnur mál, löglega upp borin.
Hjálagt er fundarboð, tillögur stjórnar, starfskjarastefna, skýrsla starfskjaranefndar og skýrsla tilnefningarnefndar.
Öll fundargögn, þar á meðal ársreikningur Reita 2025, verða aðgengileg á aðalfundarvef félagsins, www.reitir.is/adalfundir
Viðhengi
- Boðun aðalfundar
- Tillögur stjórnar Reita fyrir aðalfund
- Skýrsla starfskjaranefndar
- Skýrsla tilnefningarnefndar Reita 2026
- Starfskjarastefna Reita fasteignafélags hf