REITIR: Aðalfundur 25. mars 2026

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn kl. 15.00, miðvikudaginn 25. mars 2026 í fundarsal H og I á Hilton Reykjavík Nordica Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Drög að dagskrá fundarins:

  1. Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.
  2. Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.
  3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.
  4. Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
    1. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum
    2. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar eigin hluta
    3. Tillaga um breytingu á samþykktum
    4. Tillaga um starfskjarastefnu
    5. Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd
    6. Tillaga um kosningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd
  5. Kosning stjórnarmanna félagsins.
  6. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
  7. Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár.
  8. Önnur mál, löglega upp borin.

Hjálagt er fundarboð, tillögur stjórnar, starfskjarastefna, skýrsla starfskjaranefndar og skýrsla tilnefningarnefndar.

Öll fundargögn, þar á meðal ársreikningur Reita 2025, verða aðgengileg á aðalfundarvef félagsins, www.reitir.is/adalfundir

