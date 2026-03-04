Green Building Initiative Meluncurkan Ascent Building Certification™ untuk Pasar Global

PORTLAND, Oregon, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Building Initiative (GBI) mengumumkan peluncuran global Ascent Building Certification™, yaitu sertifikasi bangunan berbasis sains dengan pendekatan menyeluruh yang dirancang untuk menilai praktik keberlanjutan, kesehatan, dan ketahanan pada seluruh jenis properti real estat komersial di berbagai wilayah dan portofolio. Ascent akan digunakan untuk proyek baru maupun proyek yang sudah ada di Uni Eropa (UE), Inggris (UK), serta wilayah lain di luar Kanada dan Amerika Serikat guna meningkatkan dampak lingkungan terbangun terhadap iklim dan masyarakat.

Ascent Building Certification™ merupakan perluasan global dari program penilaian dan sertifikasi pihak ketiga GBI yang telah tepercaya. GBI telah menyertifikasi lebih dari 93 juta meter persegi (1 miliar kaki persegi) real estat komersial, dengan sertifikasi andalannya, Green Globes®. Tingginya tingkat adopsi Green Globes, yang dikombinasikan dengan permintaan pasar akan sertifikasi yang kuat, teruji, dan transparan, mendorong GBI untuk memperluas jangkauan programnya. Sertifikasi itu menawarkan metodologi yang konsisten lintas negara dan portofolio untuk memperluas sertifikasi andalan GBI secara global di bawah merek Ascent™.

Dirancang bagi pemilik dan tim proyek yang mengelola aset pada seluruh tahap siklus hidupnya, Ascent menyediakan kerangka kerja berbasis konsensus yang selaras dengan Green Globes serta dapat disesuaikan dengan standar dan persyaratan regulasi setempat. Sertifikasi ini menanggapi meningkatnya permintaan pasar terhadap sistem sertifikasi yang menggabungkan transparansi, penilaian independen tepercaya, dan kemudahan penerapan secara praktis—tanpa membebani pengguna dengan persyaratan administratif yang tidak perlu.

“Pemilik bangunan dan investor menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menunjukkan kinerja yang terukur serta tingkat pengembalian investasi di seluruh portofolio global,” ujar Vicki Worden, CEO GBI. “Ascent Building Certification GBI menjawab permintaan tersebut melalui pendekatan yang praktis, transparan, dan selaras dengan prinsip ESG.”

Ascent dirancang untuk melayani organisasi yang mencari sertifikasi ramah pengguna dan siap diterapkan untuk portofolio. Fitur utama mencakup:

Konsistensi global dengan relevansi setempat melalui kerangka kerja terpadu yang dapat disesuaikan dengan regulasi regional dan kondisi lingkungan

Penilaian dan hasil transparan yang mendukung pelaporan yang kredibel dan kepercayaan pemangku kepentingan

Penilaian independen oleh pihak ketiga yang dilakukan melalui jaringan penilai yang telah ditetapkan oleh GBI

Perangkat lunak ramah pengguna dengan dasbor pelaporan terpusat dan penilaian portofolio agregat

Dukungan ahli khusus dari tim spesialis bangunan hijau dan manajer proyek GBI





Tingkat sertifikasi diselaraskan dengan sistem peringkat Green Globes dari Satu hingga Empat. Kategori kinerjanya mencakup hasil utama bangunan dan Area Penilaian Lingkungan, termasuk manajemen proyek dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, lokasi, energi, air, material, serta lingkungan dalam ruangan.

Dengan menggabungkan penilaian transparan, sertifikasi independen, panduan ahli terstruktur, serta perangkat ramah pengguna, Ascent mengurangi hambatan dalam proses sertifikasi sekaligus tetap mempertahankan standar kinerja yang ketat.

Organisasi dapat memperoleh informasi lebih lanjut atau memulai proses sertifikasi di:

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Untuk mengajukan pertanyaan media, hubungi megan@thegbi.org.

Tentang GBI

Green Building Initiative (GBI) adalah organisasi nirlaba internasional dan Pengembang Standar Terakreditasi dari American National Standards Institute (ANSI) yang didedikasikan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan terbangun terhadap iklim dan masyarakat. Didirikan pada tahun 2004, organisasi ini merupakan penyedia global Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance, dan Ascent Building Certification™ serta program penilaian terkait. GBI juga menerbitkan kredensial profesional, termasuk Green Globes Professional (GGP) dan Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesempatan untuk terlibat dengan GBI, hubungi info@thegbi.org atau kunjungi situs web GBI di www.thegbi.org.

