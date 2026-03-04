Green Building Initiative Lança Ascent Building Certification™ para Mercados Globais

PORTLAND, Oregon, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A The Green Building Initiative (GBI) anunciou o lançamento global da Ascent Building Certification™, uma certificação de edifício completa, baseada em princípios científicos, concebida para avaliar práticas de sustentabilidade, saúde e resiliência em todos os tipos de imóveis comerciais, em diversas regiões e portfólios. A Ascent será usada em projetos novos e existentes na UE, no Reino Unido e em outros países fora do Canadá e dos Estados Unidos, com o objetivo de melhorar o impacto do ambiente construído no clima e na sociedade.

A Ascent Building Certification™ é uma expansão global dos programas de avaliação e certificação de terceiros confiáveis da GBI. A GBI certificou mais de 93 milhões de metros quadrados (1 bilhão de pés quadrados) de imóveis comerciais, liderando com sua certificação principal, Green Globes®. A forte adesão ao Green Globes, aliada à demanda do mercado por uma certificação robusta, comprovada e transparente que ofereça metodologia consistente em diferentes países e portfólios, levou a GBI a expandir em todo o mundo sua principal certificação sob a marca Ascent™.

Criada para proprietários e equipes de projetos que gerenciam ativos em todas as fases do ciclo de vida, a Ascent oferece uma estrutura baseada em consenso, consistente com o Green Globes, que se adapta aos padrões locais e aos requisitos regulamentares. A certificação responde à crescente demanda do mercado por sistemas de certificação que combinam transparência, uma avaliação independente confiável e usabilidade prática - sem encargos administrativos desnecessários.

“Proprietários e investidores de imóveis enfrentam uma pressão crescente para demonstrar desempenho e retorno mensuráveis do investimento em seus portfólios globais”, disse Vicki Worden, CEO da GBI. “A Certificação Ascent Building da GBI atende a essa demanda com uma abordagem prática, transparente e alinhada aos critérios ESG.”

A Ascent foi projetada para atender organizações que buscam uma certificação fácil de usar e pronta para ser incluída em seu portfólio. Principais características incluem:

Consistência global com relevância local, por meio de uma estrutura unificada adaptável aos regulamentos regionais e às condições ambientais

Pontuação e resultados transparentes que sustentam relatórios confiáveis e a confiança das partes interessadas

Avaliação independente de terceiros realizada por meio da rede de avaliadores estabelecida da GBI

Ferramentas de software fáceis de usar, com painéis de relatórios centralizados e pontuação de portfólio agregada

Suporte especializado e dedicado da equipe de especialistas em construção sustentável e gerentes de projeto da GBI





Os níveis de certificação estão alinhados com o sistema de classificação Green Globes de um a quatro, e as categorias de desempenho abordam resultados críticos para a construção e áreas de avaliação ambiental, incluindo gerenciamento de projetos e práticas comerciais responsáveis, local, energia, água, materiais e ambiente interno.

Ao combinar pontuação transparente, certificação independente, orientação especializada estruturada e ferramentas fáceis de usar, a Ascent reduz o atrito no processo de certificação, mantendo padrões de desempenho rigorosos.

As organizações podem obter mais informações ou iniciar o processo de certificação em:

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Para perguntas da mídia, contate megan@thegbi.org.

Sobre a GBI

A GBI é uma organização internacional sem fins lucrativos e Desenvolvedora de Padrões Credenciada pelo American National Standards Institute (ANSI) dedicada a reduzir os impactos climáticos, melhorando o ambiente construído. Fundada em 2004, a organização é a provedora global dos programas de certificação e avaliação Green Globes®, Journey to Net Zero™, Guiding Principles Compliance e Ascent Building Certification™. A GBI também emite credenciais profissionais, incluindo Green Globes Professional (GGP) e Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Para mais informação sobre oportunidades de envolvimento com a GBI, contate info@thegbi.org ou visite o site da GBI em www.thegbi.org.

CONTATO COM A MÍDIA

Megan Baker, Vice-Presidente de Engajamento da GBI megan@thegbi.org, (971) 256-7174