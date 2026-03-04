Expanse Studios Launches Proprietary Bonus Bet Feature

LAS VEGAS, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expanse Studios, a subsidiary of Meridian Holdings Inc. (NASDAQ: MRDN), formerly known as Golden Matrix Group, announces successful launching of Bonus Bet, a proprietary promotional feature addressing operator retention challenges and promotional spend efficiency.
Industry data indicates traditional casino bonus structures achieve low completion rates, creating friction in operator promotional strategies. Bonus Bet represents an alternative approach to promotional value deployment, designed to improve operator ROI on retention spend while reducing player friction points. The mechanic enables operators to deploy promotional value in alignment with specific retention objectives while maintaining their overall targets. Initial operator implementations demonstrate measurably different engagement patterns compared to standard bonus mechanics.
The feature provides operators with differentiated promotional capability not accessible through conventional content licensing arrangements. By developing proprietary mechanics that address operator business challenges, Expanse positions its content portfolio as delivering operational value beyond base game performance.
"Bonus Bet addresses a documented operator pain point in promotional economics," said Damjan Stamenkovic, CEO of Expanse Studios. "This gives our operator partners a retention tool that creates competitive differentiation while improving economics on promotional spend."
The feature deploys across Expanse's 67-title portfolio, providing 1,300+ operator partners access to proprietary promotional mechanics alongside content. Integration occurs through existing Expanse game infrastructure without requiring operator development resources, accelerating deployment timelines for differentiated promotional strategies.
For B2B relationships, the feature represents incremental value delivered through established content partnerships, strengthening Expanse's competitive positioning as providers increasingly compete on feature innovation alongside game quality.
About Expanse Studios
Expanse Studios is a B2B gaming content provider and subsidiary of Meridian Holdings Inc. (NASDAQ: MRDN), formerly known as Golden Matrix Group. The studio develops proprietary gaming content for 1,300+ operators across North America, Europe, Latin America, Africa, and Asia. Learn more at expanse.studio.
About Meridian Holdings Inc.
Meridian Holdings Inc. (NASDAQ: MRDN), formerly Golden Matrix Group, is a Las Vegas-based gaming technology provider. Its B2B division (Expanse Studios and GMAG) develops and licenses proprietary gaming platforms and content globally. The B2C division operates a diversified portfolio including: Meridianbet Group (online sports betting and gaming), RKings Competitions (UK raffles), Mexplay (Mexican online casino), and Classics for a Cause (Australian trade promotion lotteries).
