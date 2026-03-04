Danone - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Communiqué de presse – Paris, le 4 mars 2026, à 18h00

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 de Danone a été déposé le 4 mars 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Document d’Enregistrement Universel 2025 contient notamment :

le rapport financier annuel ;

le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

le rapport de gestion incluant les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur ces informations, ainsi que le plan de vigilance.

Ce Document d’Enregistrement Universel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté sur le site internet de Danone (www.danone.com), rubrique Investisseurs / Rapports financiers et extra-financiers.

Par ailleurs, les projets de résolutions présentés à l’Assemblée Générale du 23 avril 2026 ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur ces résolutions sont également disponibles sur le site internet de Danone (www.danone.com), rubrique Investisseurs / Assemblées générales.

A propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

