Consensus de Voltalia au 4 mars 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie le consensus des analystes actions, au 4 mars 2026.

en millions d'euros 20251

(moyenne) 20262

(moyenne) 2026

(maximum) 2026

(minimum) 2026

(médiane) Chiffre d'affaires 570 620 636 594 625 EBITDA 205 239 253 221 243 dont Ventes d'énergie 194 235 267 215 224 dont Services et frais Corporate 11 11 19 -3 17 Dotations aux amort., aux prov. -151 -137 -124 -145 -139 Coûts non récurrent -66 12 35 0 0 EBIT -2 111 132 97 109 Résultat financier -89 -97 -82 -110 -98 Taxes -18 -12 0 -26 -11 Résultat net -112 3 32 -20 -2 Intérêts minoritaires 0 1 5 -1 0 Résultat net part du groupe -112 4 32 -20 4 Capex 529 362 400 300 385 Free Cash-Flow -382 -158 -111 -207 -156 Dette brute 2 481 - - - - Trésorerie 199 - - - - Dette nette 2 375 2 485 2 592 2 399 2 471 Capacité en opération et en construction (en MW) 3 683 3 921 4 140 3 702 3 921 dont en opération (en MW) 3 053 3 426 3 691 3 161 3 426 dont en construction (en MW) 600 496 542 450 496

Précisions concernant le consensus :

Concernant les résultats financiers de 2025, les estimations des analystes actions prennent en compte, la revue d’activité en cours suite au lancement du plan de transformation SPRING et ses coûts associés (l’apurement du pipeline, les impacts du recentrage géographique et technologique et le renforcement du focus sur les activités principales de Voltalia)

Concernant les résultats financiers de 2026, les estimations des analystes actions prennent en compte une hypothèse : un taux de change EUR/BRL plus prudent (à noter que le taux de change de clôture au 31 décembre 2025 s’élevait à 6,43) un niveau d’écrêtement pouvant avoir un impact allant de 25 à 35 millions d‘euros sur l’EBITDA, la mise en service progressive pour atteindre sa pleine puissance sur 2026 de centrales ayant commencé à produire fin 2025 : Sarimay Solar (126 MW), Bolobedu (148 MW)



Les prévisions des analystes seront mises à jour suite à la publication des résultats annuels de 2025, prévue le 12 mars 2026.

A noter : Le consensus est établi par Voltalia sur la base des estimations des analystes actions couvrant l’entreprise au 4 mars 2026. Ces estimations reflètent uniquement les opinions des analystes et ne constituent ni une prévision ni une projection de Voltalia ou de son management. En publiant ce consensus, Voltalia ne valide ni n’adhère aux informations, conclusions ou recommandations qui en découlent.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2025, le 12 mars 2026 (avant bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 900 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

1 Consensus 2025 basé sur sept contributions d’analystes actions.

2 Consensus 2026 basé sur cinq contributions d’analystes actions.

