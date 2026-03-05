Schouw & Co. Årsrapport 2025

I 2025 leverede Schouw & Co. robuste resultater i et udfordrende globalt miljø, understøttet af disciplineret eksekvering, aktivt ejerskab og en diversificeret industriel portefølje. I løbet af året fortsatte koncernen arbejdet med at fremme den langsigtede strategi, herunder yderligere forberedelser til en potentiel børsnotering af BioMar, afhængigt af markedsforholdene.

2025 resultater:

Et år, der viste ejerskabsmodellen i praksis

Omsætning på 34,1 mio. kr., svarende til en 10-årig gennemsnitlig årlig vækst på 10,5% (2024: 34,6 mia. kr.)

EBITDA på 2,9 mia. kr., svarende til en 10-årig gennemsnitlig vækst på 9,0% (2024: 2,8 mia. kr.)

Cash flow fra drift på 2,9 mia. kr., hvilket er 2,3 mia. kr. højere end investeringer (2024: 2,5 mia. kr.)

Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ekskl. goodwill på 13,1% (2024:13,0%)

10% reduktion i Scope 1+2 drivhusgasudledninger sammenlignet med 2024

47% vedvarende elektricitet

Forslag om at hæve udbyttet til 17 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2025

Forventninger til 2026:

Fremgang i indtjeningen forventes trods global usikkerhed

Schouw & Co. forventer at opretholde et højt aktivitetsniveau i 2026, hvor næsten alle porteføljeselskaber forventes at levere EBITDA på niveau med eller over niveau for 2025

Den konsoliderede omsætning forventes i intervallet 33,0-35,5 mia. kr., og indtjeningen forventes i intervallet 2.900-3.200 mio. kr. (EBITDA)

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

”2025 blev kendetegnet ved et bevidst fokus på tilpasningsinitiativer og styrkelse af vores porteføljeselskaber med henblik på langsigtet værdiskabelse. Selvom disse initiativer påvirkede sammenligneligheden på kort sigt, har de skabt et solidt fundament, og vi vurderer, at vores porteføljeselskaber er velorganiserede, finansielt robuste og godt rustede til fremtiden.

Vurderingen af en potentiel selvstændig børsnotering af BioMar skred yderligere frem i 2025. Det primære formål med en børsnotering af BioMar er at skabe værdi for Schouw & Co.s aktionærer. Med den rette medvind fra globale markeder forventes BioMar at blive selvstændigt børsnoteret.

Når vi ser fremad, går vi ind i 2026 med tillid til både vores porteføljeselskaber og vores strategiske retning. Vores diversificerede eksponering og disciplinerede ramme positionerer os godt til at navigere i de muligheder og usikkerheder, fremtiden måtte bringe.

I Schouw & Co. fastholder vi vores engagement i disciplineret eksekvering, bæredygtig, profitabel vækst og langsigtet værdiskabelse for alle interessenter”.





Potentiel børsnotering af BioMar

Vurderingen af en potentiel børsnotering af BioMar er forløbet som forventet i løbet af 2025 og begyndelsen af 2026, og flere aktiviteter er gennemført som led i forberedelsesprocessen.

Kort om virksomhedernes forventninger til 2026

BioMar forventer at fastholde et stærkt momentum ind i 2026 og at generere en omsætning på niveau med 2025, selvom skiftende markedsforhold og volatile råvarepriser som altid kan påvirke omsætningen. EBITDA forventes fortsat at udvikle sig positivt år for år.

GPV er fortsat påvirket af afdæmpet efterspørgsel og volatile markedsforhold, men med styrket ordretilgang. Det samlede aktivitetsniveau forventes fastholdt med en omsætning på niveau med 2025. Efter den seneste omstrukturering af det operationelle setup og andre tiltag forventes EBITDA at stige år for år.

HydraSpecma forventer at opretholde et højt aktivitetsniveau i 2026 baseret på en stærk ordrebeholdning, selvom der fortsat er betydelig usikkerhed i flere industrier. EBITDA forventes at stige år for år.

Borg Automotive oplever fortsat svag efterspørgsel efter Reman-produkter og hård konkurrence på tværs af de fleste markeder. Ikke desto mindre forventes omsætningen i 2026 at ligge på niveau med 2025, med en gradvis indtjeningsforbedring i løbet af året.

Fibertex Personal Care forventer omsætningen for 2026 lidt under niveauet for 2025, mens ændringer i råvarepriser og valutakurser som altid kan påvirke omsætningen. EBITDA forventes at være afdæmpet, idet udviklingen i råvarepriserne vurderes mindre gunstige end i 2025.

Fibertex Nonwovens forventer vækst i omsætningen i 2026 sammenlignet med 2025, hvilket understøttes af øget produktionskapacitet i USA samt ny kapacitet i Europa, der tages i brug i 2026. Der forventes ligeledes en fremgang i EBITDA sammenlignet med 2025.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Schouw & Co. afholder videokonference (på engelsk) for analytikere, medier, m.fl.

TORSDAG D. 5. MARTS 2026 KL. 10:30

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/cc

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

