Síldarvinnslan: Ársuppgjör 2025

- Árið 2025 var gott rekstrarár.
- Veiðar og vinnsla bolfisks og uppsjávarfisks gekk vel.
- Sala góð og flestir markaðir sterkir.
- Vinnsla í Grindavík með eðlilegum hætti.
- Áskoranir í rekstri hlutdeildarfélagsins Arctic Fish.
- Gott rekstrarár hjá hlutdeildarfélaginu Polar Pelagic.
Helstu niðurstöður úr fjárhagsuppgjöri tímabilsins
- Hagnaður ársins nam 63,8 m USD og 19,2 m USD á fjórða ársfjórðungi.
- Rekstrartekjur ársins námu 378,4 m USD og 92,0 m USD á fjórða ársfjórðungi.
- EBITDA var 115,4 m USD eða 30,5% á árinu og 32,6 m USD eða 35,4% á fjórða ársfjórðungi.
- Heildareignir samstæðunnar í lok ársins námu 1.111,6 m USD og eiginfjárhlutfall var 66,1%.
Rekstur
Tekjur á árinu 2025 námu 378,4 m USD og 92,0 m USD á fjórða ársfjórðungi samanborið við 325,1 m USD árið 2024 og 88,3 USD á fjórða ársfjórðungi 2024. Rekstrartekjur jukust því um 53,2 m USD á milli ára eða 16,4%. Tekjuaukningin skýrist einkum af loðnuvertíð ársins og háum verðum á makríl- og síldarafurðum. Einnig hefur gengið betur í landvinnslu á bolfiski.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) á árinu 2025 nam 115,4 m USD eða 30,5% af rekstrartekjum. Á árinu 2024 var EBITDA 84,0 m USD og 25,8% af rekstrartekjum. Hækkun á milli tímabila nemur því 31,4 m USD. Á fjórða ársfjórðungi 2025 var EBITDA 32,6 m USD eða 35,4% af rekstrartekjum en hún var 26,0 m USD eða 29,4% af rekstrartekjum á fjórða ársfjórðungi 2024.
Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 81,3 m USD árið 2025 samanborið við 56,1 m USD árið 2024. Á fjórða ársfjórðungi 2025 var hagnaður fyrir tekjuskatt 24,5 m USD samanborið við 20,3 m USD á sama tímabili 2024. Tekjuskattur fyrir árið 2025 nam 17,5 m USD og hagnaður ársins því 63,8 m USD samanborið við 44,1 m USD hagnað árið 2024. Hagnaður á fjórða ársfjórðungi var 19,2 m USD samanborið við 15,7 m USD á sama tímabili 2024.
Efnahagur
Heildareignir námu 1.111,6 m USD í lok desember 2025. Þar af voru fastafjármunir 904,5 m USD og veltufjármunir 207,1 m USD. Í lok árs 2024 námu heildareignir 1.059,6 m USD og þar af voru fastafjármunir 853,6 m USD og veltufjármunir 206,0 m USD. Fastafjármunir jukust því um 50,9 m USD. Helsta fjárfesting ársins er hlutafjáraukning í hlutdeildarfélaginu Arctic Fish. Jákvæður þýðingarmunur veldur m.a. hækkun á bókfærðu virði aflaheimilda og eignarhluta í hlutdeildarfélögum, en Arctic Fish er m.a. gert upp í EUR. Vísir ehf., dótturfélag Síldarvinnslunnar, er einnig gert upp í EUR. Gengi EUR styrktist um 12,9% gagnvart USD á árinu. Veltufjármunir hækkuðu um 1,0 m USD.
Fjárhagsstaða félagsins er sterk og nam eigið fé 734,8 m USD. Eiginfjárhlutfall var 66,1% í lok ársins en það var 60,7% í lok árs 2024.
Heildarskuldir og -skuldbindingar félagsins námu 376,7 m USD og lækkuðu um 39,8 m USD frá áramótum. Vaxtaberandi skuldir voru 228,7 m USD í lok tímabilsins og lækkuðu um 45,9 m USD frá áramótum.
Sjóðstreymi
Handbært fé frá rekstri nam 90,2 m USD á árinu 2025 en var 80,0 m USD á sama tímabili 2024. Fjárfestingahreyfingar voru neikvæðar um 16,9 m USD og fjármögnunarhreyfingar neikvæðar um 79,3 m USD. Handbært fé í lok árs nam 97,3 m USD.
Meginniðurstöður í íslenskum krónum á árinu 2025
Séu niðurstöður rekstrarreiknings ársins reiknaðar í íslenskar krónur á meðalgengi ársins (1 USD=128,37 kr.) voru rekstrartekjur 48,6 milljarðar króna. EBITDA nam 14,8 milljörðum króna og hagnaður ársins var 8,2 milljarðar króna. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar í íslenskar krónur á gengi 31. desember 2025 (1 USD=125,2 kr.) námu eignir samtals 139,2 milljörðum króna, skuldir 47,2 milljörðum króna og eigið fé 92,0 milljörðum króna.
Samþykkt ársreiknings
Uppgjör ársins 2025 var samþykkt á stjórnarfundi Síldarvinnslunnar hf. hinn 4. mars 2026 eftir lokun markaðar. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS- International Financial Reporting Standards).
Frá forstjóra
Árið 2025 var gott rekstrarár og einkenndist af mikilli eftirspurn og háum verðum á öllum helstu mörkuðum, auk þess sem veiðar og vinnsla gengu vel. Afkoman var góð og er árið 2025 eitt af bestu rekstrarárum í sögu félagsins.
Óvissa vegna hækkunar veiðigjalda kemur ekki til með að hafa áhrif fyrr en á árinu 2026 og inn í framtíðina.
Árið hófst á minnstu loðnuvertíð í manna minnum. Væntingar stóðu til stærri kvótaúthlutunar og var úthlutunin því vonbrigði. Lítill kvóti nýttist félaginu þrátt fyrir það vel og voru verð á afurðum í sögulegu hámarki. Mikilvægt er að hægt sé að viðhalda mörkuðum svo þeir glatist ekki. Vertíðin í ár er svo orðin sögulega há í framleiðslu loðnuafurða inn á Asíumarkað.
Makrílveiðar og -vinnsla gengu vel og hækkaði verð á makrílafurðum verulega milli ára. Hlutdeildarfélagið Polar Pelagic, sem m.a. frystir afla um borð, átti einnig góða makrílvertíð.
Kolmunnaveiðar gengu vel, bæði í íslenskri og færeyskri lögsögu. Verð á mjöli hækkaði og markaðir voru sterkir á meðan verð á lýsi hélst tiltölulega stöðugt.
Síldveiðar við Austfirði gengu vel líkt og undanfarin ár og stóðu veiðar fyrir vestan á íslensku síldinni frá því nóvember og fram í desember. Aukin áhersla var lögð á manneldisvinnslu og var eftirspurn góð. Íslenska sumargotssíldin er eini síldarstofninn í Norður-Atlantshafi sem er með MSC-vottun en það styrkir samkeppnisstöðu afurðanna.
Bolfiskmarkaðir voru almennt sterkir, meðal annars vegna samdráttar aflaheimilda í þorski í Barentshafi á undanförnum árum.
Veiðar bolfiskskipanna gengu að sama skapi vel. Samdráttur í þorskkvóta er þó áhyggjuefni þar sem mælingar Hafrannsóknastofnunar benda ekki til þess að stofninn sé að styrkjast.
Starfsemi landvinnslunnar í Grindavík var stöðugri en árið áður og höfðu jarðhræringar ekki teljandi áhrif á reksturinn. Stjórnendur erum samt meðvitaðir um að hætta er til staðar og atburðum ekki lokið. Mikil eftirspurn var eftir saltfiski og verð góð. Þá gekk vinnsla í frystihúsinu í Grindavík vel þó verðhækkanir á ferskum og frystum afurðum hafi verið heldur minni en á söltuðum afurðum.
Aflaverðmæti frystitogarans Blængs hafa aldrei verið meiri og var aukin áhersla lögð á flakavinnslu vegna hagstæðra markaðsaðstæðna.
Hlutdeildarfélagið Arctic Fish skilaði tapi á árinu. Fiskeldi átti almennt undir högg að sækja vegna lækkandi heimsmarkaðsverðs á laxi sem skýrist af meira framboði af laxi. Há eldisgjöld, sem eru ekki í takti við afkomu greinarinnar né aðstæður erlendra samkeppnisaðila, höfðu einnig veruleg áhrif. Félagið hefur lagt áherslu á lækkun kostnaðar og hefur þróunin verið jákvæð síðustu mánuði, sem er mikilvægt í því alþjóðlega samkeppnisumhverfi sem félagið starfar. Þá hefur verðþróun á laxi verið jákvæð undanfarna mánuði. Greinin bindur vonir við að endurskoðun eldisgjalda og lagaumgjarðar leiði til hóflegri gjaldtöku meðan greinin er í uppbyggingarfasa.
Þrátt fyrir sterkt rekstrarár eru blikur á lofti. Gjöld og skattar hækkuðu verulega og fyrirsjáanleiki í rekstrarumhverfi hefur minnkað, sem dregur úr vilja til fjárfestinga.
Ráðgjöf í makríl og kolmunna dróst verulega saman milli ára en á móti kemur eru síldarstofnar að styrkjast og loðnustofninn virðist í betra ástandi en undanfarin ár. Aukin spenna í alþjóðamálum hefur áhrif á verð aðfanga, s.s. olíuverð, og þannig á verðbólguþróun hérlendis sem og erlendis.
Veiðigjöld hækkuðu umtalsvert eftir harðar deilur á vorþingi Alþingis á síðasta ári. Gjöld á þorsk, ýsu og makríl hækkuðu verulega á milli ára, en gjöld á síld urðu lægri en okkar áætlanir gerðu ráð fyrir. Áhrif hækkana koma þó ekki að fullu fram fyrr en árið 2028. Fyrirsjáanleiki í útreikningi veiðigjalda er takmarkaður og því óvissa um hvernig gjöldin koma til með að þróast.Aðrir skattar og opinber gjöld hækkuðu einnig, þar á meðal kolefnisgjöld og dreifingarkostnaður raforku. Hærri orkukostnaður veikir samkeppnisstöðu greinarinnar.
Til að mæta samdrætti í aflaheimildum var farið í hagræðingu í bolfiskflotanum en tveimur togurum verður lagt og einn tekinn í rekstur í staðinn. Þá var tilkynnt á liðnu ári um lokun fiskimjölsverksmiðjunnar á Seyðisfirði. Félagið bindur vonir við að hægt verið að ráðast í mótvægisaðgerðir með sveitarfélaginu til að draga úr neikvæðum áhrifum lokunarinnar.
Síldarvinnslan stendur sterk en rekstrarumhverfi næstu ára mun ráðast af þróun aflaheimilda, gjaldtöku og óvissu á alþjóðlegum mörkuðum. Það er verkefni okkar stjórnenda að aðlagast breytingum í umhverfinu líkt og við höfum alltaf þurft að gera. Ljóst er að fjárfestingar liðinna ára í nýsköpum hafa leitt til aukins orkusparnaðar og -nýtni, betri meðhöndlun hráefnis og úrvalsafurðum. Síldarvinnslan stendur því föstum fótum líkt og hún hefur gert síðastliðin 70 ár.
Fjárhagsdagatal
Aðalfundur 2025 – 19. mars 2026
1. ársfjórðungur 2026 – 21. maí 2026
2. ársfjórðungur 2026 – 27. ágúst 2026
3. ársfjórðungur 2026 – 26. nóvember 2026
Ársuppgjör 2026 – 4. mars 2027
Nánari upplýsingar
Gunnþór B. Ingvason, forstjóri
