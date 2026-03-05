ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.3.2026 KLO 12:30
ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2025
Yhteenveto luvuista
Loka-joulukuu:
- Liikevaihto 8,7 MEUR (10-12/2024: 8,0 MEUR)
- Liikevoitto 0,2 MEUR (-0,5 MEUR)
- Tulos ennen veroja 0,2 MEUR (-1,3 MEUR)
- Tulos/osake 0,12 EUR (-0,32 EUR)
Tammi-joulukuu:
- Liikevaihto 32,7 MEUR (1-12/2024: 33,9 MEUR)
- Liikevoitto 1,0 MEUR (1,6 MEUR)
- Tulos ennen veroja -0,3 MEUR (0,9 MEUR)
- Tulos/osake -0,07 EUR (0,07 EUR)
- Oma pääoma/osake 6,28 euroa (6,06 euroa)
- Omavaraisuusaste 62,5 % (56,1 %)
- Osinkoehdotus 0,00 euroa (0,00 euroa)
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Euroopan keskuspankin tammikuussa 2026 julkaistussa talouskatsauksessa toimintaympäristöstä todetaan, että maailmantalous on tähän saakka osoittautunut kestäväksi tuontitullien ja lisääntyneen epävarmuuden aiheuttamista häiriöistä huolimatta. Talouden kestokyky sai merkittävää tukea tekoälyyn liittyvistä investoinneista erityisesti Yhdysvalloissa. Nämä investoinnit tukevat teknologiatuotteiden maailmankauppaa ja pönkittävät osakemarkkinatuottoja, joskin ne herättävät myös huolta osakkeiden arvostustasosta. Lisäksi keskeisten talouksien kasvua tukeva politiikka on osaltaan lieventänyt ulkomaankaupan jännitteiden ja epävarmuuden haittavaikutuksia.
Samalla maailmantalous saa tukea muistakin kehityskuluista, mukaan lukien öljyn hinnan lasku, rahoitusehtojen helpottuminen, tuontitullien aleneminen sekä poliittisen epävarmuuden lievä väheneminen. Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2025 arvioihin sisältyviä maailmantalouden kasvunäkymiä on näin ollen tarkistettu hieman vahvemmiksi edellisiin asiantuntija-arvioihin nähden, joskin pandemiaa edeltäneen ajan keskiarvoon verrattuna kasvun arvioidaan jäävän vaimeaksi. Keskeisten kehittyneiden talouksien ja nousevien markkinatalouksien kuluttajahintainflaation arvioidaan nyt hidastuvan asteittain ja hieman ripeämmin kuin edellisissä asiantuntija-arvioissa ennakoitiin.
Vuoden 2025 viimeinen vuosineljännes jatkui pitkälti aiempien vuosineljännesten kaltaisena, ja meijerikoneiden osalta emme saaneet riittävästi kauppoja solmittua, jotta olisimme yltäneet taloudellisen ohjeistuksemme mukaiseen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kasvuun vertailuvuoteen nähden. Tästä johtuen 15.10.2025 antamassamme tulosvaroituksessa kerroimme, että markkinoiden epävarmuuden jatkuessa ja asiakkaiden investointipäätösten edelleen viivästyessä Elecsterin meijerikoneiden kysyntä on pysynyt odotettua heikompana. Pakkausmateriaalien tilauskertymät ovat olleet toisesta vuosineljänneksestä lähtien kasvussa, ja vastaava kehitys jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.
16.10.2025 antamassamme pörssitiedotteessa kerroimme, että Elecster Oyj käynnistää koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen lisäksi aloitimme kehitysohjelman, jonka tavoitteena on leikata toiminnan kuluja sekä vapauttaa varastoihin sitoutunutta pääomaa merkittävästi. Myynnin osalta olemme valmistautuneet tinkimään katetavoitteestamme saadaksemme varastossa olevien meijerikoneiden toimitukset käyntiin. Asiakkaidemme rahoitukseen liittyviä pullonkauloja pyrimme poistamaan sekä kaupallisten toimijoiden että julkisten tahojen tarjoamien ratkaisujen avulla.
Muutosneuvottelujen lopputuloksena oli – joitakin kriittisiä asiakaspalvelu-, huoltopalvelu- ja IT-toimintoja lukuun ottamatta – koko henkilöstön kolmen viikon lomautus joulun ja uudenvuoden tietämillä sekä 24 henkilön toistaiseksi voimassa oleva lomauttaminen.
Vaihto-omaisuuden arvoa olemme onnistuneet alentamaan selkeästi, ja myös konekauppoja saimme solmittua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toteutettujen kehitysohjelman toimenpiteiden ansiosta maksuvalmiutemme on ollut hyvällä tasolla.
Pakkausmateriaalitoimitusten määrä viimeisellä vuosineljänneksellä ylitti vertailuvuoden tason, ja koko vuoden toimitusvolyymi oli vertailuvuoden tasolla huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana syntyneestä volyymilaskusta vertailuvuoteen nähden. Kalvotoimitusten toimitusmäärät ovat kuitenkin edelleen pitkän ajan keskiarvon alapuolella.
Tiedotimme tilinpäätöstiedotteessamme 6.3.2025 Kiinan tytäryhtiössämme mahdollisesti tapahtuneesta kavalluksesta, jota Kiinan poliisi tutkii. Kirjasimme kyseisestä kavallusepäilystä noin 1 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen 2024 vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Oikeusprosessin ensimmäinen vaihe rikosoikeudessa on päättynyt, ja kavaltaja tuomittiin ehdottomaan vankeuteen. Prosessi on edennyt siviilioikeuteen, jossa pyrimme paikallisen lainsäädännön mukaisesti perimään kavallettuja varoja takaisin. Arviomme tällä hetkellä on, että menetettyjä varoja emme tule saamaan takaisin täysimääräisesti.
Elecster Oyj ei vie tuotteitaan Yhdysvaltain markkinoille, ja siten Yhdysvaltojen asettamat tullit eivät ole suoraan vaikuttaneet toimintaamme. Välillisiä vaikutuksia ovat olleet kauppaneuvottelujen viivästyminen epävarmuuden kasvun myötä.
Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan, ja sillä on ollut vaikutusta myös Elecsterin vientiin Venäjälle.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Loka-joulukuu
Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 8,7 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vertailuajankohdasta 8,2 %. Viimeisen kvartaalin liikevoitto oli 0,2 milj. euroa, kun edellisvuoden tappio oli -0,5 milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Vertailukaudella viimeisen kvartaalin tulosta ennen veroja rasitti Kiinan tytäryhtiöistä tehty 1,0 milj. euron kertaluonteinen alaskirjaus.
Tammi-joulukuu
Koko tilivuoden liikevaihto oli 32,7 milj. euroa (33,9 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisvuoteen nähden 3,6 %. Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa) eli 3,0 % (4,7 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja heikkeni edellisvuodesta ja oli -0,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Vertailuvuoden tulosta ennen veroja rasitti Kiinan tytäryhtiöistä tehty 1,0 milj. euron kertaluonteinen alaskirjaus.
SEGMENTTIEN TULOS
Päättyneellä tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 5,8 % ja oli 28,3 milj. euroa (30,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa) ja edustaa 4,4 % (6,6 %) liikevaihdosta.
Teollisuustuotesegmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä. Maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä kasvoi selkeästi edellisvuoteen verrattuna mutta konetoimitusten keskimääräinen arvo jäi selvästi edellisvuodesta. Yhtiön asema järjestelmätoimittajana kasvavilla markkina-alueilla omassa markkinasegmentissään on säilynyt hyvänä. Toimivat referenssit ja myönteiset asiakaskokemukset avaavat uusia mahdollisuuksia.
Konsernin muovikalvotoimitusten kokonaismäärä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen keskustelu muovien käytöstä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama epävarmuus vaikuttavat osaltaan asiakkaidemme pakkausratkaisuihin. Uskomme kuitenkin, että UHT-maidon pussipakkaus tulee jatkossa vahvistamaan osuuttaan eri pakkausmuotojen joukossa.
Kuluttajatuotteet-segmentissä markkinatilanne on ollut edelleen haastava. Segmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta tuloksen jäädessä kuitenkin negatiiviseksi. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.
SEGMENTTIEN TULOS
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
|Liikevaihto (1000 €)
|1-12/2025
|1-12/2024
|Teollisuustuotteet
|28.257
|29.995
|Kuluttajatuotteet
|4.426
|3.920
|Segmenttien välinen
|0
|0
|Konserni yhteensä
|32.682
|33.915
Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin
|Liikevoitto (1000 €)
|1-12/2025
|1-12/2024
|Teollisuustuotteet
|1.242
|1.990
|Kuluttajatuotteet
|-264
|-430
|Segmenttien välinen
|0
|20
|Konserni yhteensä
|985
|1.580
Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin
|Varallisuus (1000 €)
|1-12/2025
|1-12/2024
|Teollisuustuotteet
|31.068
|31.049
|Kuluttajatuotteet
|4.033
|4.397
|Segmenttien välinen
|0
|0
|Kohdistamaton
|3.454
|6.175
|Konserni yhteensä
|38.555
|41.603
TALOUDELLINEN ASEMA
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj.).
HENKILÖSTÖ
Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 209 (217), josta ulkomailla 88 (94). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 213 (213).
YHTIÖKOKOUS
Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 8.5.2025 päivätyssä pörssitiedotteessa.
OSAKKEET
Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2025 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.
Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 3,74 euroa ja alin 2,54 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 2,54 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 177.669 kpl (9,8 % A-osakkeiden määrästä).
Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2025 oli 10.788.071,91 euroa, josta tilikauden voitto oli 782.221,66 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 23.04.2026 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Euroopan keskuspankin talouskatsauksen 8/2025 riskiarviossa mainitaan, että vaikka kaupan jännitteet ovat lieventyneet, kansainvälinen toimintaympäristö on edelleen epävakaa ja voi aiheuttaa häiriöitä toimitusketjuihin, vaimentaa vientiä sekä heikentää kulutusta ja investointeja. Maailman rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin heikkeneminen voisi johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen, riskien karttelun lisääntymiseen ja kasvun hidastumiseen. Geopoliittiset jännitteet ja erityisesti Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa ovat edelleen merkittävä epävarmuuden lähde.Suunnitellut puolustus- ja infrastruktuurimenot sekä tuottavuutta parantavat uudistukset saattavat sen sijaan voimistaa talouskasvua odotettua enemmän. Luottamuksen koheneminen voisi piristää yksityistä kulutusta.
Meijerikoneissa saimme vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä solmittua konekauppoja, ja alkuvuosi 2026 on alkanut samoissa merkeissä. Tilauskantamme koneiden osalta on vahvistunut, ja uskomme, että vuonna 2026 onnistumme kasvattamaan konemyyntiämme vertailuvuoteen nähden. Pakkausmateriaalien osalta odotamme viime vuoden toiselta neljännekseltä alkanutta maltillista kasvua toimitusvolyymissä.
Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttävät poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena ovat Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet niin sanotuista ”ei-ystävällisistä” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Tällaisilla mahdollisilla muutoksilla olisi merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.
Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä, ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ”Decree No. 302” mahdollistaa sen, että Venäjän valtion omaisuudenhoitovirasto Rosimushchestvo voi siirtää osakkeet väliaikaisesti hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallisen johdon. Kyseisen asetuksen nojalla on viime aikoinakin toteutettu myös joitakin Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yritysten haltuunottoja.
Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaa vievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni jatkaa toistaiseksi Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.
Taloudellinen ohjeistus
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Konsernilla ei ollut olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.
KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
|Tuhatta euroa
|10-12/2025
|10-12/2024
|1-12/2025
|1-12/2024
|LIIKEVAIHTO
|8.686
|8.031
|32.682
|33.915
|Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos
|-73
|-78
|-1.349
|-938
|Valmistus omaan käyttöön
|0
|0
|0
|0
|Liiketoiminnan muut tuotot
|53
|-6
|148
|375
|Materiaalit ja palvelut
|-4.271
|-4.170
|-14.888
|-15.557
|Henkilöstökulut
|-2.060
|-2.156
|-8.294
|-8.068
|Poistot ja arvonalentumiset
|-256
|-270
|-1.045
|-1.230
|Liiketoiminnan muut kulut
|-1.884
|-1.866
|-6.274
|-6.917
|LIIKEVOITTO
|194
|-514
|979
|1.580
|Rahoitustuotot ja -kulut
|41
|-803
|-1.297
|-693
|TULOS ENNEN VEROJA
|235
|-1.317
|-319
|888
|Tuloverot
|200
|135
|40
|-630
|TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
|435
|-1.182
|-272
|258
|TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
|Emoyhtiön osakkeenomistajille
|435
|-1.182
|-279
|258
|Määräysvallattomille omistajille
|0
|0
|1
|0
|Tulos/osake, yhteensä
|0,12
|-0,32
|-0,07
|0,07
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS
|TILIKAUDEN TULOS
|435
|-1.182
|-279
|258
|MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
|Ulkomaisista yksiköistä johtuvien muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan
|262
|-808
|1.078
|-1.140
|Rahavirran suojaus
|TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
|697
|-1.990
|799
|-882
|TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
|Emoyhtiön osakkeenomistajille
|696
|-1.989
|796
|-881
|Määräysvallattomille omistajille
|1
|-1
|3
|-1
KONSERNITASE, IFRS
|Tuhatta euroa
|31.12.2025
|31.12.2024
|VASTAAVAA
|PITKÄAIKAISET VARAT
|Aineettomat hyödykkeet
|289
|337
|Aineelliset hyödykkeet
|7.974
|8.249
|Muut osakkeet ja osuudet
|72
|77
|Pitkäaikaiset saamiset
|891
|605
|Laskennalliset verosaamiset
|718
|486
|Pitkäaikaiset varat yhteensä
|9.944
|9.754
|LYHYTAIKAISET VARAT
|Vaihto-omaisuus
|14.882
|18.020
|Myyntisaamiset ja muut saamiset
|6.347
|8.154
|Tuloverosaaminen
|165
|176
|Rahavarat
|7.217
|5.500
|Lyhytaikaiset varat yhteensä
|28.611
|31.849
|Lopetetut toiminnot
|VASTAAVAA
|38.555
|41.603
|VASTATTAVAA
|OMA PÄÄOMA
|Osakepääoma
|3.152
|3.152
|Ylikurssirahasto
|4.239
|4.239
|Muut rahastot
|92
|92
|Muuntoerot
|198
|-880
|Kertyneet voittovarat
|15.829
|16.110
|Määräysvallattomat omistajat
|11
|10
|Oma pääoma yhteensä
|23.521
|22.723
|VIERAS PÄÄOMA
|Laskennallinen verovelka
|405
|441
|Pitkäaikainen vieras pääoma
|5.255
|5.918
|Lyhytaikainen vieras pääoma
|9.374
|12.522
|Lopetetut toiminnot
|VASTATTAVAA
|38.555
|41.603
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
|Tuhatta euroa
|1-12/2025
|1-12/2024
|Liiketoiminnan rahavirta
|Tilikauden voitto/tappio
|-278
|258
|Oikaisut tilikauden tulokseen
|2.381
|2.061
|Käyttöpääoman muutos
|1.502
|916
|Maksetut korot ja muut rahoituserät
|-730
|-1.869
|Saadut korot
|40
|200
|Maksetut verot
|-299
|-560
|Liiketoiminnan rahavirta
|2.616
|1.006
|Investointien rahavirta
|Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
|-415
|-191
|Käyttöomaisuuden myynti
|65
|40
|Tytäryhtiön osto
|5
|Pitkäaikaisten saamisten muutos
|4
|Investointien rahavirta yhteensä
|-345
|-147
|Rahoituksen rahavirta
|Pitkäaikaisten lainojen muutos
|-677
|-5.219
|Lyhytaikaisten lainojen muutos
|-1.582
|-614
|Maksetut osingot
|4
|-207
|Rahoituksen rahavirta
|-2.256
|-6.040
|Rahavarojen muutos
|15
|-5.181
|Rahavarat kauden alussa
|5.500
|10.830
|Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus
|1.703
|-149
|Rahavarat kauden lopussa
|7.217
|5.500
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
- Osakepääoma
- Ylikurssirahasto
- Muut rahastot
- Muuntoerot
- Voittovarat
- Tilikauden tulos
- Yhteensä
- Vähemmistöosuus
- Yhteensä
|Tuhatta euroa
|a.
|b.
|c.
|d.
|e.
|f.
|g.
|h.
|i.
|OMA PÄÄOMA 1.1.2025
|3.152
|4.239
|92
|-880
|16.110
|0
|22.713
|10
|22.723
|Osingonjako
|0
|0
|Laaja tulos
|1.078
|-279
|799
|799
|Muut muutokset
|-1
|-1
|1
|0
|OMA PÄÄOMA 31.12.2025
|3.152
|4.239
|92
|198
|16.109
|-279
|23.511
|11
|23.521
|Tuhatta euroa
|a.
|b.
|c.
|d.
|e.
|f.
|g.
|h.
|i.
|OMA PÄÄOMA 1.1.2024
|3.152
|4.239
|92
|261
|16.098
|0
|23.841
|10
|23.851
|Osingonjako
|-187
|-187
|-187
|Laaja tulos
|-1.140
|258
|-882
|-882
|Muut muutokset
|-59
|-59
|-59
|OMA PÄÄOMA 31.12.2024
|3.152
|4.239
|92
|-880
|15.852
|258
|22.713
|10
|22.723
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
|Tuhatta euroa
|31.12.2025
|31.12.2024
|Vakuudeksi annetut
|Kiinteistökiinnitykset
|3.703
|3.703
|Yrityskiinnitykset
|11.301
|11.301
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
|Tuhatta euroa
|1-12/2025
|1-12/2024
|Liikevaihto
|32.682
|33.915
|Liikevaihdon kasvu, %
|-3,6
|-0,6
|Liikevoitto
|979
|1.580
|% liikevaihdosta
|3,0
|4,7
|Tulos ennen veroja
|-319
|888
|% liikevaihdosta
|-1,0
|2,6
|Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)
|-278
|258
|% liikevaihdosta
|-0,9
|0,8
|Oman pääoman tuotto, %
|-1,2
|1,1
|Sijoitetun pääoman tuotto, %
|2,4
|4,1
|Korollinen vieras pääoma
|10.470
|12.743
|Rahavarat
|7.217
|5.500
|Nettovelkaantumisaste, %
|13,8
|31,9
|Omavaraisuusaste, %
|62,5
|56,1
|Taseen loppusumma
|38.555
|41.603
|Bruttoinvestoinnit
|355
|243
|Tilauskanta
|5.066
|5.412
|Tulos/osake, euroa
|-0,07
|0,07
|Oma Pääoma/osake, euroa
|6,28
|6,06
|Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
|3.748.116
|3.748.116
|Konsernin vastuusitoumukset
|15.004
|15.004
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
|Tuhatta euroa
|Q4/25
|Q3/25
|Q2/25
|Q1/25
|Q4/24
|Q3/24
|Q2/24
|Q1/24
|Liikevaihto
|8.686
|7.289
|8.988
|7.719
|8.031
|7.433
|10.241
|8.210
|Liikevoitto
|194
|289
|539
|-44
|-514
|527
|979
|596
|Liikevoitto, %
|2,2
|4,0
|6,0
|-0,6
|-6,4
|7,0
|9,6
|7,3
|Kauden tulos
|435
|-284
|76
|-507
|-1.182
|514
|707
|626
|Tulos/osake, euroa
|0,12
|-0,08
|0,02
|-0,14
|-0,32
|0,03
|0,19
|0,17
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:
Oman pääoman tuotto, %
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja
- tilikauden verot
---------------------------------------------------- * 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
---------------------------------------------------- * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma+ vähemmistöosuus
----------------------------------------------------- * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit
--------------------------------------------------------------- *100
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Tulos / osake
Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus
------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden
aikana
Oma pääoma / osake
Oma pääoma
---------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Hinta / voittosuhde (P/E)
Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi
----------------------------------------------------------
Tulos / osake
Efektiivinen osinkotuotto, %
Osinko / osake
---------------------------------------------------------- * 100
Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.
Tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.
Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.
Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.
Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026.
Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2026 julkaistaan 7.5.2026.
Vuosikooste vuoden 2025 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta
https://www.elecster.fi/tiedotteet/
Vuoden 2025 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980
ELECSTER OYJ
Hallitus
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi