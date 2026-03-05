ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.3.2026 KLO 12:30

ELECSTER-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2025

Yhteenveto luvuista

Loka-joulukuu:

Liikevaihto 8,7 MEUR (10-12/2024: 8,0 MEUR)

Liikevoitto 0,2 MEUR (-0,5 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,2 MEUR (-1,3 MEUR)

Tulos/osake 0,12 EUR (-0,32 EUR)

Tammi-joulukuu:

Liikevaihto 32,7 MEUR (1-12/2024: 33,9 MEUR)

Liikevoitto 1,0 MEUR (1,6 MEUR)

Tulos ennen veroja -0,3 MEUR (0,9 MEUR)

Tulos/osake -0,07 EUR (0,07 EUR)

Oma pääoma/osake 6,28 euroa (6,06 euroa)

Omavaraisuusaste 62,5 % (56,1 %)

Osinkoehdotus 0,00 euroa (0,00 euroa)





TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Euroopan keskuspankin tammikuussa 2026 julkaistussa talouskatsauksessa toimintaympäristöstä todetaan, että maailmantalous on tähän saakka osoittautunut kestäväksi tuontitullien ja lisääntyneen epävarmuuden aiheuttamista häiriöistä huolimatta. Talouden kestokyky sai merkittävää tukea tekoälyyn liittyvistä investoinneista erityisesti Yhdysvalloissa. Nämä investoinnit tukevat teknologiatuotteiden maailmankauppaa ja pönkittävät osakemarkkinatuottoja, joskin ne herättävät myös huolta osakkeiden arvostustasosta. Lisäksi keskeisten talouksien kasvua tukeva politiikka on osaltaan lieventänyt ulkomaankaupan jännitteiden ja epävarmuuden haittavaikutuksia.

Samalla maailmantalous saa tukea muistakin kehityskuluista, mukaan lukien öljyn hinnan lasku, rahoitusehtojen helpottuminen, tuontitullien aleneminen sekä poliittisen epävarmuuden lievä väheneminen. Eurojärjestelmän asiantuntijoiden joulukuun 2025 arvioihin sisältyviä maailmantalouden kasvunäkymiä on näin ollen tarkistettu hieman vahvemmiksi edellisiin asiantuntija-arvioihin nähden, joskin pandemiaa edeltäneen ajan keskiarvoon verrattuna kasvun arvioidaan jäävän vaimeaksi. Keskeisten kehittyneiden talouksien ja nousevien markkinatalouksien kuluttajahintainflaation arvioidaan nyt hidastuvan asteittain ja hieman ripeämmin kuin edellisissä asiantuntija-arvioissa ennakoitiin.

Vuoden 2025 viimeinen vuosineljännes jatkui pitkälti aiempien vuosineljännesten kaltaisena, ja meijerikoneiden osalta emme saaneet riittävästi kauppoja solmittua, jotta olisimme yltäneet taloudellisen ohjeistuksemme mukaiseen liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kasvuun vertailuvuoteen nähden. Tästä johtuen 15.10.2025 antamassamme tulosvaroituksessa kerroimme, että markkinoiden epävarmuuden jatkuessa ja asiakkaiden investointipäätösten edelleen viivästyessä Elecsterin meijerikoneiden kysyntä on pysynyt odotettua heikompana. Pakkausmateriaalien tilauskertymät ovat olleet toisesta vuosineljänneksestä lähtien kasvussa, ja vastaava kehitys jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

16.10.2025 antamassamme pörssitiedotteessa kerroimme, että Elecster Oyj käynnistää koko Suomen henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen lisäksi aloitimme kehitysohjelman, jonka tavoitteena on leikata toiminnan kuluja sekä vapauttaa varastoihin sitoutunutta pääomaa merkittävästi. Myynnin osalta olemme valmistautuneet tinkimään katetavoitteestamme saadaksemme varastossa olevien meijerikoneiden toimitukset käyntiin. Asiakkaidemme rahoitukseen liittyviä pullonkauloja pyrimme poistamaan sekä kaupallisten toimijoiden että julkisten tahojen tarjoamien ratkaisujen avulla.

Muutosneuvottelujen lopputuloksena oli – joitakin kriittisiä asiakaspalvelu-, huoltopalvelu- ja IT-toimintoja lukuun ottamatta – koko henkilöstön kolmen viikon lomautus joulun ja uudenvuoden tietämillä sekä 24 henkilön toistaiseksi voimassa oleva lomauttaminen.

Vaihto-omaisuuden arvoa olemme onnistuneet alentamaan selkeästi, ja myös konekauppoja saimme solmittua vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toteutettujen kehitysohjelman toimenpiteiden ansiosta maksuvalmiutemme on ollut hyvällä tasolla.

Pakkausmateriaalitoimitusten määrä viimeisellä vuosineljänneksellä ylitti vertailuvuoden tason, ja koko vuoden toimitusvolyymi oli vertailuvuoden tasolla huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana syntyneestä volyymilaskusta vertailuvuoteen nähden. Kalvotoimitusten toimitusmäärät ovat kuitenkin edelleen pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Tiedotimme tilinpäätöstiedotteessamme 6.3.2025 Kiinan tytäryhtiössämme mahdollisesti tapahtuneesta kavalluksesta, jota Kiinan poliisi tutkii. Kirjasimme kyseisestä kavallusepäilystä noin 1 miljoonan euron kertaluonteisen arvonalentumiskirjauksen 2024 vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Oikeusprosessin ensimmäinen vaihe rikosoikeudessa on päättynyt, ja kavaltaja tuomittiin ehdottomaan vankeuteen. Prosessi on edennyt siviilioikeuteen, jossa pyrimme paikallisen lainsäädännön mukaisesti perimään kavallettuja varoja takaisin. Arviomme tällä hetkellä on, että menetettyjä varoja emme tule saamaan takaisin täysimääräisesti.

Elecster Oyj ei vie tuotteitaan Yhdysvaltain markkinoille, ja siten Yhdysvaltojen asettamat tullit eivät ole suoraan vaikuttaneet toimintaamme. Välillisiä vaikutuksia ovat olleet kauppaneuvottelujen viivästyminen epävarmuuden kasvun myötä.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan, ja sillä on ollut vaikutusta myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Loka-joulukuu

Konsernin neljännen kvartaalin liikevaihto oli 8,7 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Liikevaihto nousi edellisen vuoden vertailuajankohdasta 8,2 %. Viimeisen kvartaalin liikevoitto oli 0,2 milj. euroa, kun edellisvuoden tappio oli -0,5 milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-1,3 milj. euroa). Vertailukaudella viimeisen kvartaalin tulosta ennen veroja rasitti Kiinan tytäryhtiöistä tehty 1,0 milj. euron kertaluonteinen alaskirjaus.

Tammi-joulukuu

Koko tilivuoden liikevaihto oli 32,7 milj. euroa (33,9 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisvuoteen nähden 3,6 %. Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa) eli 3,0 % (4,7 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja heikkeni edellisvuodesta ja oli -0,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Vertailuvuoden tulosta ennen veroja rasitti Kiinan tytäryhtiöistä tehty 1,0 milj. euron kertaluonteinen alaskirjaus.

SEGMENTTIEN TULOS

Päättyneellä tilikaudella teollisuustuotesegmentin liikevaihto pieneni 5,8 % ja oli 28,3 milj. euroa (30,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa) ja edustaa 4,4 % (6,6 %) liikevaihdosta.

Teollisuustuotesegmentin asiakkaat ovat pääosin meijereitä. Maidon prosessointi- ja pakkauslinjatoimitusten määrä kasvoi selkeästi edellisvuoteen verrattuna mutta konetoimitusten keskimääräinen arvo jäi selvästi edellisvuodesta. Yhtiön asema järjestelmätoimittajana kasvavilla markkina-alueilla omassa markkinasegmentissään on säilynyt hyvänä. Toimivat referenssit ja myönteiset asiakaskokemukset avaavat uusia mahdollisuuksia.

Konsernin muovikalvotoimitusten kokonaismäärä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Yleinen keskustelu muovien käytöstä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama epävarmuus vaikuttavat osaltaan asiakkaidemme pakkausratkaisuihin. Uskomme kuitenkin, että UHT-maidon pussipakkaus tulee jatkossa vahvistamaan osuuttaan eri pakkausmuotojen joukossa.



Kuluttajatuotteet-segmentissä markkinatilanne on ollut edelleen haastava. Segmentin liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta tuloksen jäädessä kuitenkin negatiiviseksi. Toimenpiteet sekä liikevaihdon kasvattamiseksi että tuloksen parantamiseksi jatkuvat.

SEGMENTTIEN TULOS

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €) 1-12/2025 1-12/2024 Teollisuustuotteet 28.257 29.995 Kuluttajatuotteet 4.426 3.920 Segmenttien välinen 0 0 Konserni yhteensä 32.682 33.915

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Liikevoitto (1000 €) 1-12/2025 1-12/2024 Teollisuustuotteet 1.242 1.990 Kuluttajatuotteet -264 -430 Segmenttien välinen 0 20 Konserni yhteensä 985 1.580

Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

Varallisuus (1000 €) 1-12/2025 1-12/2024 Teollisuustuotteet 31.068 31.049 Kuluttajatuotteet 4.033 4.397 Segmenttien välinen 0 0 Kohdistamaton 3.454 6.175 Konserni yhteensä 38.555 41.603

TALOUDELLINEN ASEMA

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj.).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 209 (217), josta ulkomailla 88 (94). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 213 (213).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2025. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta on julkaistu 8.5.2025 päivätyssä pörssitiedotteessa.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.12.2025 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 3,74 euroa ja alin 2,54 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 2,54 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 177.669 kpl (9,8 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2025 oli 10.788.071,91 euroa, josta tilikauden voitto oli 782.221,66 euroa. Elecster Oyj:n hallitus esittää 23.04.2026 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan keskuspankin talouskatsauksen 8/2025 riskiarviossa mainitaan, että vaikka kaupan jännitteet ovat lieventyneet, kansainvälinen toimintaympäristö on edelleen epävakaa ja voi aiheuttaa häiriöitä toimitusketjuihin, vaimentaa vientiä sekä heikentää kulutusta ja investointeja. Maailman rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin heikkeneminen voisi johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen, riskien karttelun lisääntymiseen ja kasvun hidastumiseen. Geopoliittiset jännitteet ja erityisesti Venäjän oikeudeton sota Ukrainassa ovat edelleen merkittävä epävarmuuden lähde.Suunnitellut puolustus- ja infrastruktuurimenot sekä tuottavuutta parantavat uudistukset saattavat sen sijaan voimistaa talouskasvua odotettua enemmän. Luottamuksen koheneminen voisi piristää yksityistä kulutusta.

Meijerikoneissa saimme vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä solmittua konekauppoja, ja alkuvuosi 2026 on alkanut samoissa merkeissä. Tilauskantamme koneiden osalta on vahvistunut, ja uskomme, että vuonna 2026 onnistumme kasvattamaan konemyyntiämme vertailuvuoteen nähden. Pakkausmateriaalien osalta odotamme viime vuoden toiselta neljännekseltä alkanutta maltillista kasvua toimitusvolyymissä.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttävät poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena ovat Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet niin sanotuista ”ei-ystävällisistä” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Tällaisilla mahdollisilla muutoksilla olisi merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä, ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ”Decree No. 302” mahdollistaa sen, että Venäjän valtion omaisuudenhoitovirasto Rosimushchestvo voi siirtää osakkeet väliaikaisesti hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallisen johdon. Kyseisen asetuksen nojalla on viime aikoinakin toteutettu myös joitakin Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yritysten haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaa vievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni jatkaa toistaiseksi Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Taloudellinen ohjeistus

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernilla ei ollut olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.



KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 10-12/2025 10-12/2024 1-12/2025 1-12/2024 LIIKEVAIHTO 8.686 8.031 32.682 33.915 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos -73 -78 -1.349 -938 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 53 -6 148 375 Materiaalit ja palvelut -4.271 -4.170 -14.888 -15.557 Henkilöstökulut -2.060 -2.156 -8.294 -8.068 Poistot ja arvonalentumiset -256 -270 -1.045 -1.230 Liiketoiminnan muut kulut -1.884 -1.866 -6.274 -6.917 LIIKEVOITTO 194 -514 979 1.580 Rahoitustuotot ja -kulut 41 -803 -1.297 -693 TULOS ENNEN VEROJA 235 -1.317 -319 888 Tuloverot 200 135 40 -630 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 435 -1.182 -272 258 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 435 -1.182 -279 258 Määräysvallattomille omistajille 0 0 1 0 Tulos/osake, yhteensä 0,12 -0,32 -0,07 0,07

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 435 -1.182 -279 258 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaisista yksiköistä johtuvien muuntoerojen vaikutus omaan pääomaan 262 -808 1.078 -1.140 Rahavirran suojaus TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 697 -1.990 799 -882 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 696 -1.989 796 -881 Määräysvallattomille omistajille 1 -1 3 -1





KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.12.2025 31.12.2024 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 289 337 Aineelliset hyödykkeet 7.974 8.249 Muut osakkeet ja osuudet 72 77 Pitkäaikaiset saamiset 891 605 Laskennalliset verosaamiset 718 486 Pitkäaikaiset varat yhteensä 9.944 9.754 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 14.882 18.020 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.347 8.154 Tuloverosaaminen 165 176 Rahavarat 7.217 5.500 Lyhytaikaiset varat yhteensä 28.611 31.849 Lopetetut toiminnot VASTAAVAA 38.555 41.603 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 Muut rahastot 92 92 Muuntoerot 198 -880 Kertyneet voittovarat 15.829 16.110 Määräysvallattomat omistajat 11 10 Oma pääoma yhteensä 23.521 22.723 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 405 441 Pitkäaikainen vieras pääoma 5.255 5.918 Lyhytaikainen vieras pääoma 9.374 12.522 Lopetetut toiminnot VASTATTAVAA 38.555 41.603

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-12/2025 1-12/2024 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio -278 258 Oikaisut tilikauden tulokseen 2.381 2.061 Käyttöpääoman muutos 1.502 916 Maksetut korot ja muut rahoituserät -730 -1.869 Saadut korot 40 200 Maksetut verot -299 -560 Liiketoiminnan rahavirta 2.616 1.006 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -415 -191 Käyttöomaisuuden myynti 65 40 Tytäryhtiön osto 5 Pitkäaikaisten saamisten muutos 4 Investointien rahavirta yhteensä -345 -147 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -677 -5.219 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1.582 -614 Maksetut osingot 4 -207 Rahoituksen rahavirta -2.256 -6.040 Rahavarojen muutos 15 -5.181 Rahavarat kauden alussa 5.500 10.830 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 1.703 -149 Rahavarat kauden lopussa 7.217 5.500



LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Muuntoerot Voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Vähemmistöosuus Yhteensä





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2025 3.152 4.239 92 -880 16.110 0 22.713 10 22.723 Osingonjako 0 0 Laaja tulos 1.078 -279 799 799 Muut muutokset -1 -1 1 0 OMA PÄÄOMA 31.12.2025 3.152 4.239 92 198 16.109 -279 23.511 11 23.521 Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. i. OMA PÄÄOMA 1.1.2024 3.152 4.239 92 261 16.098 0 23.841 10 23.851 Osingonjako -187 -187 -187 Laaja tulos -1.140 258 -882 -882 Muut muutokset -59 -59 -59 OMA PÄÄOMA 31.12.2024 3.152 4.239 92 -880 15.852 258 22.713 10 22.723

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.12.2025 31.12.2024 Vakuudeksi annetut Kiinteistökiinnitykset 3.703 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-12/2025 1-12/2024 Liikevaihto 32.682 33.915 Liikevaihdon kasvu, % -3,6 -0,6 Liikevoitto 979 1.580 % liikevaihdosta 3,0 4,7 Tulos ennen veroja -319 888 % liikevaihdosta -1,0 2,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) -278 258 % liikevaihdosta -0,9 0,8 Oman pääoman tuotto, % -1,2 1,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,4 4,1 Korollinen vieras pääoma 10.470 12.743 Rahavarat 7.217 5.500 Nettovelkaantumisaste, % 13,8 31,9 Omavaraisuusaste, % 62,5 56,1 Taseen loppusumma 38.555 41.603 Bruttoinvestoinnit 355 243 Tilauskanta 5.066 5.412 Tulos/osake, euroa -0,07 0,07 Oma Pääoma/osake, euroa 6,28 6,06 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 15.004 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q4/25 Q3/25 Q2/25 Q1/25 Q4/24 Q3/24 Q2/24 Q1/24 Liikevaihto 8.686 7.289 8.988 7.719 8.031 7.433 10.241 8.210 Liikevoitto 194 289 539 -44 -514 527 979 596 Liikevoitto, % 2,2 4,0 6,0 -0,6 -6,4 7,0 9,6 7,3 Kauden tulos 435 -284 76 -507 -1.182 514 707 626 Tulos/osake, euroa 0,12 -0,08 0,02 -0,14 -0,32 0,03 0,19 0,17



TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT:

Oman pääoman tuotto, %

Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja

- tilikauden verot

---------------------------------------------------- * 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja +

korko- ja muut rahoituskulut

---------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma+ vähemmistöosuus

----------------------------------------------------- * 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

--------------------------------------------------------------- *100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos / osake

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus

------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden

aikana

Oma pääoma / osake

Oma pääoma

---------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Hinta / voittosuhde (P/E)

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

----------------------------------------------------------

Tulos / osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

Osinko / osake

---------------------------------------------------------- * 100

Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin vaatimusten mukaisesti. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt taloustiedot perustuvat Elecsterin tilinpäätökseen, joka on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan.

Tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2026 julkaistaan 7.5.2026.

Vuosikooste vuoden 2025 julkaistuista tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta

https://www.elecster.fi/tiedotteet/



Vuoden 2025 tiedotteiden sisältö saattaa olla osittain vanhentunutta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980



ELECSTER OYJ

Hallitus

