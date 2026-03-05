ELECSTER OYJ SISÄPIIRITIETO 5.3.2026 KLO 13:00

SISÄPIIRITIETO: Juuso Halonen Elecster Oyj:n varatoimitusjohtajaksi

Elecster Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty MBA Juuso Halonen (s. 1991). Hän aloittaa tehtävässään 30.3.2026. Halonen raportoi toimitusjohtaja Arto Kinnuselle ja toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Halonen on työskennellyt Elecster-konsernin palveluksessa vuodesta 2011 lähtien eri tehtävissä. Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut konsernin tietohallintojohtajana (CIO). Hän on myös Elecster Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2024 lähtien.

Juuso Halosen osakeomistus yhtiössä on 32.705 osaketta (tilanne 5.3.2026).

Nimityksellä vahvistetaan yhtiön maailmanlaajuisen myynnin ja markkinoinnin sekä johtamisjärjestelmien kehittämistä yhtiön strategian mukaisesti.

Elecster Oyj:n toimitusjohtaja Arto Kinnunen kommentoi:

”Toivotan Juuson tervetulleeksi työparikseni kehittämään yritystämme ja sen toimintaa entistä paremmaksi. On hienoa, että löysimme talon sisältä osaavan ja motivoituneen henkilön vaativaan tehtävään. Juuson vahvuutena on hänen laaja kokemuksensa konsernin eri toiminnoista sekä syvällinen ymmärryksensä yhtiön yksiköistä ja toimintatavoista. Hän on siten erinomaisesti valmistautunut kantamaan vastuuta yhtiömme strategisten tavoitteiden toteuttamisesta.”

