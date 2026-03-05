HPQ Silicium finalise son augmentation dans le capital Novacium SAS

MONTRÉAL, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium Inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, annonce que la Bourse de croissance TSX a émis, le 24 février 2026, un bulletin confirmant son acceptation de la transaction conclue entre la Société et trois personnes sans lien de dépendance, telle qu’annoncée dans un communiqué daté du 3 février 2026.

Conformément aux modalités de la convention et à la suite de l’approbation de la Bourse de croissance TSX, la Société a ainsi finalisé l’augmentation de sa participation dans le capital de Novacium SAS, une société technologique innovante basée en France, la faisant passer de 28,4 % à 36,8 %.

« Cette augmentation de participation renforce notre exposition stratégique aux activités de Novacium et à leur potentiel de développement technologique et commercial à court et moyen terme, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc.

Optimisation de l’organisation stratégique et opérationnelle entre les deux sociétés

HPQ Silicium informe ses actionnaires que des ajustements visant à simplifier la structure de gouvernance ont été approuvés par les actionnaires de Novacium SAS afin de mieux aligner les intérêts stratégiques entre HPQ et Novacium dans le cadre du développement et de la commercialisation à court et moyen terme de leurs technologies.

Les activités de Novacium étant centrées sur des créneaux liés à l’énergie — notamment les anodes de batteries haute performance à base de silicium et les technologies de l’hydrogène — des secteurs considérés comme stratégiques par la France, la présence de l’action de catégorie P (action prioritaire), mise en place lors du démarrage de la collaboration afin d’assurer à HPQ un droit de véto sur certaines actions spécifiques au sein de Novacium, pouvait compliquer l’accès de Novacium à certains programmes de financement réservés aux entreprises sous contrôle français, en particulier dans les secteurs stratégiques de l’énergie et de la défense.

Dans un objectif de mieux aligner les intérêts communs et afin d’accélérer l’accès de Novacium à certaines sources de financement, les statuts de Novacium ont été modifiés afin d’adopter un mécanisme de prise de décision à la majorité simple. Dans ce contexte, HPQ a choisi de convertir son action de catégorie P en une action ordinaire.

Cette décision simplifiant la structure de gouvernance de Novacium va permettre de lui facilite et d’accélérer son accès à des programmes de financement européens réservés aux entreprises sous contrôle français, notamment dans les secteurs stratégiques de l’énergie et de la défense. À cet effet, la Société a mis en marche un projet de déconsolidation.

À la suite de cette conversion, la participation de HPQ dans Novacium passe du statut de participation dans une société associée à celui d’investissement stratégique, tout en maintenant un alignement étroit entre les deux sociétés dans le cadre du développement et de la commercialisation de leurs technologies.

Ce nouveau cadre de gouvernance devrait également permettre à Novacium d’élargir considérablement son accès à des programmes publics de soutien à l’innovation et au développement industriel, ainsi qu’à des projets collaboratifs dans les secteurs stratégiques de l’énergie et des technologies avancées en France et en Europe.

« Cette évolution de la structure de gouvernance reflète également la maturité croissante des activités de Novacium et vise à soutenir plus efficacement le déploiement industriel et commercial de ses technologies sur les marchés internationaux, » a ajouté M. Tourillon.

Par ailleurs, HPQ et Novacium ont conclu un contrat de licence renforcé qui consolide leur collaboration stratégique. Cette entente confirme l’engagement de HPQ aux côtés de Novacium afin de soutenir le développement et la commercialisation de technologies durables à fort impact, notamment en vue de leur déploiement en Amérique du Nord.

Le nouveau contrat permet également à Novacium de sécuriser une partie de son financement tout en accordant, au terme de l’exécution intégrale du contrat, à HPQ des licences d’utilisation gratuites et définitives sur certaines technologies , renforçant ainsi l’exposition stratégique de HPQ à la création de valeur générée par leur commercialisation.

Jed Kraiem, fondateur et chef de l’exploitation (COO) de Novacium, a déclaré : « Ces ajustements stratégiques sont extrêmement positifs. Ils libèrent le potentiel de croissance de Novacium tout en renforçant significativement le levier de création de valeur pour HPQ et ses actionnaires. Nous sommes convaincus que cette synergie positionne les deux entités pour jouer un rôle important dans le développement de technologies clés de la transition énergétique. »

À propos de NOVACIUM SAS

Novacium est une start-up de technologies innovantes créée en 2022, en France. C’est une entreprise d’ingénierie et de R&D dédiée aux matériaux pour l'énergie, avec une spécialisation dans le Silicium et l’hydrogène. Novacium développe 2 technologies. La première porte sur un nouveau matériau d’anode à base de Silicium permettant d’augmenter de manière significative la capacité des batteries Li-ion. La seconde activité de Novacium est la génération d'Hydrogène. Novacium développe un système autonome de génération d'Hydrogène pour des applications civiles et militaires ayant pour combustible un alliage breveté à base de Silicium et d’Aluminium.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques. Ces énoncés comportent des risques importants, notamment des retards, des enjeux réglementaires, la concurrence, la disponibilité du financement et des incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés. Les facteurs de risque détaillés sont présentés dans la notice annuelle de HPQ disponible sur SEDAR+. Les énoncés prospectifs sont fournis uniquement afin d’exposer les attentes et objectifs futurs de la direction.

Une mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées au projet de Réacteur de silice pyrogénée de HPQ est disponible en téléchargement [ici], celle concernant le projet de batteries HPQ Endura+ est disponible en téléchargement [ici], et celle concernant la technologie METAGENE™ est disponible en téléchargement [ici].

Des renseignements supplémentaires concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.hpqsilicon.com/fr.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation n’assument la responsabilité de l’exactitude ou du caractère adéquat du présent communiqué.

Le présent communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum » de la Société, une plateforme de discussion modérée favorisant des échanges structurés entre la direction et les actionnaires.

