Storaktionærmeddelelse

Det meddeles hermed i henhold til kapitalmarkedslovens § 30, at Hvidbjerg Bank A/S har modtaget meddelelse fra Sparekassen Thy og AP Pension, om ændring i deres direkte eller indirekte aktiebeholdning i Hvidbjerg Bank.



Hvidbjerg Bank er blevet meddelt, at:

Sparekassen Thy dags dato har afhændet 96.568 aktier i Hvidbjerg Bank. Efter afhændelsen besidder Sparekassen Thy nominelt i alt 336.032 aktier i Hvidbjerg Bank, svarende til 20,00 % af den samlede aktiekapital.

AP Pension dags dato har erhvervet 96.568 aktier i Hvidbjerg Bank. Efter erhvervelsen besidder AP Pension nominelt i alt 96.568 aktier i Hvidbjerg Bank, svarende til 5,75 % af den samlede aktiekapital.

I overensstemmelse med vedtægterne for Hvidbjerg Bank, har ovenstående aktionærer hver én stemme.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

Vedhæftet fil