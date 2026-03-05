Storaktionærmeddelelse

Det meddeles hermed i henhold til kapitalmarkedslovens § 30, at Hvidbjerg Bank A/S har modtaget meddelelse fra Sparekassen Thy og AP Pension, om ændring i deres direkte eller indirekte aktiebeholdning i Hvidbjerg Bank. 

Hvidbjerg Bank er blevet meddelt, at:

  • Sparekassen Thy dags dato har afhændet 96.568 aktier i Hvidbjerg Bank. Efter afhændelsen besidder Sparekassen Thy nominelt i alt 336.032 aktier i Hvidbjerg Bank, svarende til 20,00 % af den samlede aktiekapital.
  • AP Pension dags dato har erhvervet 96.568 aktier i Hvidbjerg Bank. Efter erhvervelsen besidder AP Pension nominelt i alt 96.568 aktier i Hvidbjerg Bank, svarende til 5,75 % af den samlede aktiekapital.

I overensstemmelse med vedtægterne for Hvidbjerg Bank, har ovenstående aktionærer hver én stemme.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på tlf. 9695 5220.

