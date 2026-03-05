Lassila & Tikanoja Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.3.2026

Lassila & Tikanoja Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 5 Maaliskuuta 2026 KLO 18.30
   
   
Päivämäärä5.3.2026 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiLASTIK 
Osakemäärä12 000osaketta
Keskihinta/ osake             7,5999EUR
Kokonaishinta91 198,80EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.3.2026 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 36 000 kpl. 
   
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 
   
   
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta 
   
Nordea Pankki Oyj  
   
Sami HuttunenIlari Isomäki 
   
Lisätietoja:  
Hilppa Rautpalo  
Johtaja, lakiasiat, HR ja EHSQ 
puh. +358 10 636 2810  
   
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut
vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa
kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja
ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on
vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien
käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä
Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.
   
www.lt.fi  


