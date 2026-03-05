SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : Comptes annuels 2025

Jeudi 05 mars 2026





COMMUNIQUE DE PRESSE : Comptes annuels 2025





Bonne résilience de Savencia dans un contexte laitier difficile







Validation du rapprochement de Savencia Fromage & Dairy avec les activités Chocolat de Savencia Gourmet



pour accélérer le développement du Foodservice Premium







Finalisation de l’acquisition de Quata au Brésil





Chiffres clés en M€



31/12/25



%



CA



31/12/24



%



CA



Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique Chiffre d’affaires 6 957 7 140 -2,6 0,2 -4,3 1,6 - Produits Fromagers 4 017 57,7 4 055 56,8 -1,0 0,0 -0,9 0,0 - Autres Produits Laitiers 3 184 45,8 3 328 46,6 -4,3 0,3 -8,4 3,7 - Non Affectés -245 -3,5 -244 -3,4 Résultat opérationnel courant 210,5 3,0 232,3 3,3 Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change, de croissance organique ou d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du Groupe.







































Autres charges & produits opérationnels -48,5 -0,7 -28,4 -0,4 Résultat opérationnel 162,1 2,3 203,9 2,9 Résultat financier -26,6 -0,4 -21,5 -0,3 Résultat sur situation monétaire 0,5 -9,1 Impôts sur les sociétés -49,7 -0,7 -48,6 -0,7 Résultat net part du Groupe 74,7 1,1 107,0 1,5 Dette financière nette (hors IFRS 16) 416 347 Capitaux propres 1 944 1 993

Comptes annuels 2025

Au 31 décembre 2025, le Chiffre d'Affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy s’établit à 6,957 milliards d’euros. La croissance organique globale du Groupe est à +1,6%, soutenue par la bonne performance des Autres Produits Laitiers. L’effet de structure de + 0,2% résulte de l'intégration de la société Ugalait à compter du 2 juillet 2024. Au total le chiffre d’affaires recule de - 2,6 % par rapport à 2024 en raison d’un effet de change défavorable de - 4,3%, principalement en lien avec la dévaluation des monnaies sud-américaines et du dollar.

Le Résultat Opérationnel Courant de Savencia Fromage & Dairy est de 210,5 millions d’euros en diminution par rapport à l'année précédente. Cette baisse s’explique principalement par la flambée record des prix du lait ainsi que la baisse brutale des cotations des produits industriels en fin d’année.

Les Autres Produits et Charges Opérationnels intègrent des dépréciations d’actifs, des coûts liés à des projets d’optimisation ainsi que divers sinistres et litiges : ils s’élèvent à 48,5 millions d’euros, en augmentation par rapport à 2024.

Le Résultat Net part du Groupe est en baisse de - 32,2 millions d’euros soit 74,7 millions d’euros représentant 1,1% du chiffre d’affaires.

Dividende

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale le jeudi 23 avril prochain la distribution d’un dividende de 1,40 euros.

Savencia Fromage & Dairy confirme son rapprochement avec Savencia Gourmet pour accélérer le développement du Foodservice Premium

Savencia Fromage & Dairy confirme son rapprochement stratégique avec Savencia Gourmet, visant à accélérer le développement du Foodservice Premium. Cette opération marque une étape significative dans le renforcement de cette activité au service des professionnels de la gastronomie.

Savencia Fromage & Dairy acquiert les activités chocolat de Savencia Gourmet, dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 800 millions d'euros en 2025. L'opération valorise ces activités à 394 millions d'euros, incluant la dette. L'acquisition des titres sera financée par une émission de titres subordonnés à durée indéterminée, d'un montant de 175 millions d'euros, avec un coupon fixe réajustable de 4,57% (taux fixe + marge de 180bps). Cette émission sera exclusivement souscrite par Savencia Holding SCA, actionnaire majoritaire de Savencia Fromage & Dairy et actionnaire unique de Savencia Gourmet.

Un expert indépendant a été désigné par le Conseil d'administration. Il a conclu au caractère équitable des conditions financières de l'opération qui a ensuite été autorisée formellement par le Conseil d'administration. Dans le cadre du processus applicable aux conventions dites "réglementées", l'Assemblée Générale du 23 avril 2026 sera également appelée à se prononcer.

Acquisition de Quata

Savencia Fromage & Dairy confirme l’acquisition de Quatá Alimentos (Quatá), fabricant de fromages et produits laitiers au Brésil. Ce développement renforce le portefeuille local de Savencia grâce à l’intégration de marques solidement implantées telles que Glória et Quatá, qui occupent une place de longue date dans les foyers brésiliens et proposent une gamme large et complémentaire de produits laitiers et fromagers.

Engagement RSE du Groupe

En 2025, le Groupe s’est engagé dans la définition des nouveaux engagements RSE pour les dix prochaines années, intégrant pleinement la RSE au cœur de sa stratégie et de la performance du Groupe. Les objectifs du programme RSE Oxygen, initié en 2018, sont globalement atteints et seront détaillés dans le Rapport de Durabilité 2025. Ces résultats sont des avancées significatives sur des enjeux long terme, et sur lesquels le Groupe demeure pleinement engagé.

Parmi les avancées 2025 marquantes, illustrant son engagement, le Groupe a obtenu la médaille d'argent ECOVADIS, la médaille d’or ETHIFINANCE ainsi que la validation du SBTi pour sa trajectoire de décarbonation, visant le Net Zéro d'ici 2050.

Perspectives 2026

Les perspectives de l’année 2026 demeurent marquées par un environnement incertain et volatil :

- un contexte de consommation qui demeure fragile notamment en Europe

- des tensions géopolitiques et des changements de paradigmes économiques entrainant un ralentissement de la croissance mondiale

- des évolutions sur les taxes à l’international qui affectent les activités d’exportation

Face à ces défis, le Groupe Savencia poursuit sa stratégie de spécialités et maintient ses efforts pour améliorer sa compétitivité ; le Groupe poursuivra ses investissements pour développer la complémentarité de ses différents métiers et la croissance de ses marques, dans un périmètre dorénavant étendu aux activités chocolat dont l’apport stratégique doit permettre de renforcer les activités dans le Foodservice à l’international. Le Groupe entend ainsi répondre aux incertitudes de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits, une relation de confiance avec l’ensemble de ses partenaires ainsi que l’engagement et la qualité de toutes ses équipes, en lien avec sa mission : « Entreprendre pour Bien Nourrir l’Homme ».

