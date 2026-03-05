Gand, le 5 mars 2026 – 19h30 Communiqué de presse

ABO-Group Environment SA (Euronext Bruxelles : ABO) (ABO-Group ou la Société) annonce l’application de l’article 7:97 du Code des sociétés et des associations belge (CSA). La procédure de l’article 7:97 CSA a été appliquée lors de l’approbation par le conseil d’administration de la conclusion d’un nombre de contrats de bail et de conventions de centre de services entre la Société, ses filiales ABO SA et Geosonda Environment SA d’une part, en tant que locataires, et Studie- en Expertisebureau De Palmenaer SA et Ideplus SA d’autre part, en tant que bailleurs et prestataires de services.

Plusieurs immeubles et bureaux utilisés par la Société, ses filiales ABO SA et Geosonda Environment SA appartiennent à Studie- en Expertisebureau De Palmenaer SA (SBDP) ou à Ideplus SA (ID+).

Durant la période du 1er janvier 2026 au début du mois de mai 2026, certains contrats relatifs à ces immeubles et bureaux doivent être renouvelés. Ces contrats de bail mise à disposition ont une durée variante entre 1 et 9 ans (avec une option de résiliation anticipée tous les trois ans). Le montant total dû par la Société et ses filiales à SBDP et ID+ dans le cadre de ces contrats s’élève à 402.595,87 euros par an (hors indexation).

Etant donné que la Société, ABO SA, Geosonda Environment SA, SBDP et ID+ sont toutes sous le contrôle (in)direct de la même personne physique à savoir monsieur Frank De Palmenaer, SBDP et ID+ sont considérées comme des parties liées à la Société au sens de l’article 7:97 CSA. Par conséquent, l’approbation de ces décisions doit préalablement être soumise à la procédure prévue à l’article 7:97 CSA.

Après avoir pris connaissance de l’avis du comité composé des administrateurs indépendants en date du 5 mars 2026, le conseil d’administration a approuvé la signature des contrats envisagés.

Cette décision est conforme à la conclusion du comité d’administrateurs indépendants, qui se lit comme suit :

« Le Comité estime que la signature des Contrats :

n’est pas de nature à causer à la Société, ni à ses filiales, un désavantage qui, au regard de la stratégie de la Société, serait manifestement abusive ;

est dans l’intérêt de la Société ; et

ne cause pas à la Société, ni à ses filiales, un désavantage qui ne serait pas compensé par des avantages pour la Société. »

Le commissaire a évalué les données financières et comptables figurant dans le procès-verbal du conseil d’administration et l’avis mentionné ci-dessus du comité d’administrateurs indépendants. La conclusion du commissaire se lit comme suit :

« Sur la base de notre mission, rien n’a retenu notre attention qui nous amènerait à croire que les données financières et comptables figurant dans l’avis du comité des administrateurs indépendants en date du 5 mars 2026 et dans le procès-verbal du conseil d’administration en date du 5 mars 2026, qui justifient les décisions envisagées, ne donnent pas, à tous égards significatifs, une image fidèle et sincère et ne sont pas cohérentes avec les informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission de commissaire d’ABO-Group Environment. »

