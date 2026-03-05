JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Declaración de dividendos

 | Source: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

CLEVELAND, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV

RE: Dividendos

Los directores de JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV (la "Empresa") desean anunciar los siguientes dividendos que son ex dividendos al 12 de marzo de 2026, con fecha de registro al 13 de marzo de 2026 y fecha de pago al 7 de abril de 2026:

   
Descripción de clase de acciónISINTarifa por acción
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF – USD (dist)IE00BDFC6Q910.352100
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF – GBP Hedged (dist)IE00BJLTWS020.293000
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF – USD (dist)IE00BDFC6G930.374700
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF – GBP (dist)IE00BD9MMG790.347200
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF – GBP (dist)IE00BD9MMC320.278400
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist)IE0003UVYC200.135800
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist)IE000U5MJOZ60.119600
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – USD (dist)IE000U9J8HX90.182300
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF – EUR (dist)IE00BL0BMX650.161600
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)IE000AP27VA70.081500
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – CHF Hedged (dist)IE000UPAYVL70.091300
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist)IE0006YCYW060.035700
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)IE000RE0SQM60.131100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – CHF Hedged (dist)IE000DDR6DS30.121900
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR Hedged (dist)IE0006FIW9Z00.151300
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)IE0006CJGQR90.093400
   


Preguntas:

Matheson

Teléfono: +353 1 232 2000

Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.


GlobeNewswire

Recommended Reading